Онлайн-курсы по программированию: обучение с нуля до профессии

👨‍💻 Хотите выучиться на программиста, но не знаете, с чего начать? Онлайн-курсы по программированию на платформе GeekBrains подойдут как новичкам, так и тем, кто хочет сменить профессию. Обучение построено пошагово — от базовых языков и алгоритмов до создания собственных проектов и освоения современной разработки.

📚 Программы включают языки программирования (Python, JavaScript, Java, C# и др.), основы фронтенда и бэкенда, разработку программного обеспечения, работу с базами данных и DevOps-инструментами. Все курсы идут онлайн, в удобном формате с видеоуроками, заданиями, разбором кода и поддержкой наставников.

🎓 Вы можете выбрать как короткий курс по программированию с нуля, так и полноценное дистанционное обучение на программиста с дипломом и трудоустройством. Подходит для студентов, взрослых без технического образования и всех, кто хочет войти в IT. По завершении обучения — сертификат и готовое портфолио.