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Курсы по программированию

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Программирование • С нуля
Python-разработчик c AI
• Средняя зарплата: 192 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 10 месяцев
-50%
Java-разработчик c AI
• Средняя зарплата: 200 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 8 месяцев
-50%
Программирование • С нуля
Разработчик c AI
Наш главный курс, чтобы получить профессию и начать карьеру в разработке
Срок обучения: 12 месяцев
-50%
Специалист по кибер­безопасности c AI
• Средняя зарплата: 200 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 12 месяцев
-50%
Тестирование • С нуля
Тестировщик c AI
Наш главный курс, чтобы получить профессию и начать карьеру в тестировании
Срок обучения: 12 месяцев
-50%
Frontend-разработчик c AI
• Средняя зарплата: 140 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 9 месяцев
-50%
Программирование • С нуля
Специалист по внедрению Искусственного Интеллекта
Лёгкий путь в Machine Learning и Data Science. Начни внедрять Искусственный Интеллект без кода и математики и зарабатывай уже во время обучения!
Срок обучения: 6 месяцев
Главный тренд года
-40%
Инженер по автоматизации тестирования
• Средняя зарплата: 177 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 9 месяцев
-50%
DevOps-инженер
• Средняя зарплата: 250 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 12 месяцев
-50%
Игры • С нуля
Разработчик игр на Unreal Engine
• Средняя зарплата: 160 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 12 месяцев
-55%
Разработчик на C++ c AI
• Средняя зарплата: 197 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 7 месяцев
-50%
1С-разработчик
• Средняя зарплата: 170 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 6 месяцев
-50%
Разработчик игр на Unity
• Средняя зарплата: 160 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 10 месяцев
-55%
Machine learning engineer
• Средняя зарплата: 170 000 ₽/мес.
• Помощь с трудоустройством: да
Срок обучения: 12 месяцев
-50%
Android-разработчик с нуля до Junior
Расширенная программа обучения с углубленной теорией и дополнительной практикой. Станете Android-разработчиком уровня Junior — младший специалист с зарплатой от 80 000 ₽
Срок обучения: 9 месяцев
-45%
Data Scientist в медицине: с нуля до Middle
Профильный курс с углубленной теорией и большим объемом практики. Станете специалистом по Data Science уровня Middle — уверенный специалист с зарплатой от 150 000 ₽
Срок обучения: 12 месяцев
-45%
Разработчик: старт в ИТ с нуля до Junior
Идеальная программа для тех, кто хочет попасть в ИТ, но пока не решил, какую профессию выбрать. Обучение с нуля, выбор профессии в процессе обучения
Срок обучения: 12 месяцев
Самая популярная программа
-45%
Программирование • С нуля
Разработчик искусственного интеллекта
Научитесь с нуля создавать и управлять системами с использованием искусственного интеллекта
Срок обучения: 12 месяцев
-50%
Программист с нуля до Junior
Выберите профессию в программировании в процессе обучения и станьте специалистом уровня Junior с зарплатой от 80 000 ₽
Срок обучения: 9 месяцев
-50%
Разработчик на C#: быстрый старт в профессии
Научитесь создавать сайты, веб- и мобильные приложения с помощью языка C# от Microsoft
Срок обучения: 9 месяцев
-50%
Разработчик умных устройств
Научитесь проектировать, собирать и программировать технику, роботов и системы, которые могут реагировать на внешние факторы и управляться через интернет
Срок обучения: 9 месяцев
-50%
Системный и бизнес аналитик: 2 в 1
Вы с нуля изучите методы анализа бизнес-процессов, сможете разрабатывать и оптимизировать системы управления, а также проводить анализ данных и создавать отчеты
Срок обучения: 9 месяцев
-50%
iOS-разработчик
Станьте востребованным разработчиком приложений для устройств на iOS. Вы изучите основы программирования и основные концепции компьютерных наук, цифровые технологии, операционные системы, программное обеспечение, базы данных, системы аналитики, языки программирования и многое другое. Познакомитесь с тестированием и системным анализом. На программе сможете сделать осознанный выбор специализации и технологий, прокачаться в выбранном направлении.
Срок обучения: 9 месяцев
-50%
ИТ-специалист в сфере Data Science
Выберите в процессе учебы, кем именно вы хотите стать в сфере Data Science: программистом, аналитиком, тестировщиком, менеджером по проектам или продуктам
Срок обучения: 24 месяца
-45%
Сетевой инженер
Вы изучите методы и инструменты DevOps, научитесь автоматизировать процессы разработки и внедрения программного обеспечения на реальных задачах
Срок обучения: 9 месяцев
-45%
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Онлайн-курсы по программированию: обучение с нуля до профессии

👨‍💻 Хотите выучиться на программиста, но не знаете, с чего начать? Онлайн-курсы по программированию на платформе GeekBrains подойдут как новичкам, так и тем, кто хочет сменить профессию. Обучение построено пошагово — от базовых языков и алгоритмов до создания собственных проектов и освоения современной разработки.

📚 Программы включают языки программирования (Python, JavaScript, Java, C# и др.), основы фронтенда и бэкенда, разработку программного обеспечения, работу с базами данных и DevOps-инструментами. Все курсы идут онлайн, в удобном формате с видеоуроками, заданиями, разбором кода и поддержкой наставников.

🎓 Вы можете выбрать как короткий курс по программированию с нуля, так и полноценное дистанционное обучение на программиста с дипломом и трудоустройством. Подходит для студентов, взрослых без технического образования и всех, кто хочет войти в IT. По завершении обучения — сертификат и готовое портфолио.

Часто задаваемые вопросы

📘 Какие курсы подойдут для изучения программирования с нуля?

Базовые курсы по Python, HTML/CSS, JavaScript или C# с нуля. Программы адаптированы для начинающих и не требуют подготовки.

💡 Можно ли учиться программированию без опыта?

Да. Программа обучения построена поэтапно, материал объясняется простым языком, а задания помогают закрепить теорию на практике.

🧑‍💻 Какие направления входят в курсы программирования?

Фронтенд и бэкенд, веб-разработка, мобильные приложения, работа с базами данных, тестирование, алгоритмы, DevOps и другие.

🎓 Есть ли диплом после окончания?

Да. Вы получите диплом GeekBrains или сертификат об успешном завершении курса. Он подойдёт для портфолио и трудоустройства.

📆 Сколько длится обучение программированию онлайн?

От 6 до 12 месяцев — в зависимости от выбранной программы. Есть интенсивы, модули и полные курсы с поддержкой.

💰 Сколько стоит обучение на программиста?

Стоимость зависит от длительности и формата курса. Есть бесплатные вводные модули, акции, рассрочка и курсы с гарантией трудоустройства.
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