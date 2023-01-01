Самый востребованный язык за последние 20 лет
По данным IEEE Spectrum, TIOBE, GitHUB
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
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Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
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Java-разработчик
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Backend-разработчик, Java-developer
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Напишите консольное приложение, которое позволит добавлять, хранить, удалять информацию о коллегах и друзьях.
Разработаете приложение, которое будет обрабатывать, анализировать и выводить результаты транзакций в удобном для чтения формате.
Создадите бот, который автоматически находит и присылает пользователю подходящие вакансии. Пользователи смогут зарегистрироваться, настроить фильтры и получать актуальные вакансии в режиме реального времени.
Разработаете приложение, где пользователи смогут выбирать мероприятия, а администраторы — контролировать продажу билетов. В приложении будут функции подтверждения брони, автоотмены и отправки уведомлений на почту.
Разработаете приложение, которое рассчитывает стоимость доставки, учитывая объём груза, пункты отправления и назначения, а также дополнительные услуги.
Добавите в тарифный калькулятор возможность автоматически обновлять курс валют и выводить список всех доступных для конвертации валют.
Создадите бота, с помощью которого пользователи смогут подписываться на уведомления о конкретной стоимости биткоина, просматривать текущие подписки и управлять их включением или отключением.
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Спикеры курса доведут вас до результата за 8 месяцев
Senior Java-разработчик, архитектор с опытом работы 18 лет. Работал в «Сбере», Университете Иннополис, Ай-Теко, Luxoft
Старший Java-разработчик в компании СДЭК
Техлид разработки на Java в зарплатном направлении «Альфа-Банка»
Senior Java Engineer в Dynatrace. В разработке с 2008 года, работала в «Сбербанке»
Получите опыт реальной работы
· Будете работать в команде с тимлидом и регулярно общаться с командой на созвонах
· Пройдете все этапы работы над проектом, соблюдая дедлайны и отслеживая прогресс в трекере
· Добавите в портфолио крупный кейс
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Знакомство с Java
- Настройка среды разработки
- Синтаксис языка
- Типы данных
- Циклы
- Работа с Git
- Классы и методы. Часть 1
- Классы и методы. Часть 2
- Основы алгоритмов
- Напишете консольное приложение, которое позволит добавлять, хранить, удалять информацию о коллегах и друзьях.
- Отдельные виды объектов
- Даты и строки
- Продвинутое ООП
- Коллекции
- Продвинутые коллекции
- Основные принципы «чистого кода»
- Deployment
- Функциональное программирование в Java. Часть 1
- Функциональное программирование в Java. Часть 2. Stream API
- Исключения, отладка и логирование
- Работа с файлами
- Разработаете приложение, которое будет обрабатывать, анализировать и выводить результаты транзакций в удобном для чтения формате.
- Многопоточность
- Работа с сетью
- Reflection
- Алгоритмы сортировки и алгоритмы обработки структур данных
- Основы создания юнит-тестов
- Telegram API
- Командная работа в Git
- Бот будет автоматически находить свежие вакансии и уведомлять пользователей о подходящих предложениях. Пользователи смогут зарегистрироваться, настроить фильтры по ключевым словам и получать актуальные вакансии в режиме реального времени.
- Введение в хранение и обработку данных
- Реляционные базы данных
- Основы SQL
- Продвинутый SQL
- JDBC. Часть 1
- JDBC. Часть 2
- Нереляционные БД
- Разработка веб-приложений. Часть 1
- Разработка веб-приложений. Часть 2
- Spring MVC
- Spring Boot и Spring Security
- Работа с данными
- Тестирование в Spring Boot
- Производительность и оптимизация
- Пользователи смогут регистрироваться и выбирать мероприятия по дате и времени. Администраторы получают доступ к управлению событиями и контролю за продажей билетов. В приложении будут функции подтверждения брони, автоотмены и отправки уведомлений на почту.
- Разработаете серверную часть приложения. Его пользователи смогут регистрироваться, публиковать посты, комментировать их и ставить лайки.
- Узнаете, как составить сильное резюме, выполнять тестовые задания и подготовиться к собеседованиям. Разберёте типичные вопросы на интервью.
- Основы Spring
- Spring Boot
- Web-приложение с базой данных
- RestAPI с базой данных
- Интеграция с внешними системами (Rest)
- Интеграция с внешними системами (Kafka)
- Реактивное программирование в Spring
- Spring Security
- Тарифный калькулятор
- Сервис для обмена валют
- Бот-биткоин
- Узнаете, как разрабатывать корпоративное программное обеспечение, гарантируя его стабильность и безопасность
- Поймёте, как проектировать приложения и встраивать их в корпоративную архитектуру
- Узнаете, как решать реальные задачи с помощью алгоритмов
- Узнаете, как использовать Docker для создания, настройки и запуска контейнеров
- Разберётесь, как автоматизировать работу с контейнерами и управлять ими на продвинутом уровне, чтобы быстро и легко развёртывать приложения
- Выясните, как обеспечить безопасность баз данных с помощью шифрования, ограничения доступа и других инструментов
- Узнаете, как создать стабильную и управляемую платформу с помощью Kubernetes для удобного развёртывания и обновления приложений
- Узнаете, как подготовиться к презентации итогового проекта.
- Выясните, как выбрать подходящую вакансию, подготовиться к собеседованию и вести переговоры с работодателем. Сможете быстрее получить должность, которая соответствует вашим ожиданиям и умениям.
- Определите, как эффективно управлять продуктами с помощью гибких подходов семейства Agile: Scrum и Kanban. Сможете разрабатывать продукты любой сложности, не срывая сроки.
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Java-разработчиком
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- 8 проектов в портфолио
- Дополнительные курсы: Курс по разработке на Spring Framework
- Бонусные курсы: Карьера и развитие программиста, Agile: Scrum и Kanban
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Профессия в подарок
- Консультации с куратором-экспертом
- Тестовое собеседование с руководителем разработки
- 8 проектов в портфолио
- Дополнительные курсы: Курс по разработке на Spring Framework, Enterprise-технологии в Java-разработке, Алгоритмы и структуры данных, DevOps, Docker
- Бонусные курсы: Карьера и развитие программиста, Agile: Scrum и Kanban
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Профессия в подарок
- 10 индивидуальных консультаций с куратором-экспертом
- 1 тестовое собеседование с руководителем разработки
- 8 проектов в портфолио
- Дополнительные курсы: Курс по разработке на Spring Framework, Enterprise-технологии в Java-разработке, Алгоритмы и структуры данных, DevOps, Docker, Kubernetes, Алгоритмы и структуры данных
- Бонусные курсы: Карьера и развитие программиста, Agile: Scrum и Kanban
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Профессия в подарок
- 15 индивидуальных консультаций с куратором-экспертом
- 2 тестовых собеседования с руководителем разработки
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студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking
Отзывы наших студентов
Семинары ведутся онлайн. При этом на семинарах преподаватели не только показывают на своем экране презентации и демонстрируют работу в изучаемых программах, но и дают задание для самостоятельного выполнения на семинарах, сразу же на семинарах его объясняют.
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со Сравнятор
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cтудентов GeekBrains довольным обучением
На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей
Темы основного курса проходят в формате онлайн-вебинара, где в живую можно подискутировать и задать вопросы преподавателю. По мимо основного курса на портале предоставляется широкий выбор дополнительных, которые можно изучить самостоятельно. Возможно мне и моей группе повезло и на протяжении всего курса преподавательский состав был на высшем уровне. Хорошо построена многоканальная обратная связь - преподаватель, ментор, техподдержка. Есть чат группы и несколько полезных телеграм каналов. В процессе моего обучения появилась крутая фишка - это сезонный каникулы, на которых можно подтянуть хвосты)))
Алексей
со Сравни.ру
Александр
со Сравни.ру
Максим
со Сравни.ру
Я училась на Java-разработчика в учебном центре Geekbrains. Курсы были очень хорошо структурированы и организованы, и я смогла получить много полезных знаний и навыков в течение всего обучения. Мне также понравилось, что все преподаватели были экспертами в своей области и всегда готовы были помочь и дать советы, если у меня были какие-либо вопросы или проблемы. Как результат я смогла поступить в магистратуру в один из ведущих университетов страны НИУ ВШЭ и найти работу в научном центре, что безусловно является достижением для меня.
Ангелина
со Сравни.ру
Михаил
со Сравни.ру
Максим
со Сравни.ру
Лекция по основам программирования была очень полезной и информативной. Преподаватель ясно и доступно объяснял основные понятия и принципы программирования, что позволило легко понять материал даже тем, кто не имел опыта в этой области. Было приятно видеть, как преподаватель демонстрировал примеры кода и объяснял их работу на практике. Лекция также включала интересные примеры из реальной жизни, которые помогали увидеть, как программирование применяется в разных отраслях. В целом, я получил много полезной информации и вдохновения для дальнейшего изучения программирования.
Роман
со Сравни.ру
Отучился полгода на платформе Geekbrains, лекции и семинары два раза в неделю в среднем по два часа, есть разные педагоги, но в основном попадались хорошие, заинтересованные ребята, которые хорошо подают материал, конечно, у каждого свой стиль, но это даже интересно, как будут вести семинар. Лекции все в видеозаписи, все вопросы разбираются на семинарах,. Больше всего понравилось когда семинары проходят не в группах, а в общей конференции и педагог объясняет, тему своими уже словами, переформулируя по-своему ту информации которую давали на лекции, так гораздо лучше всё усваивается.
Александр
со Сравни.ру