Профессия Java-разработчик с AI

Освоите профессию с нуля за 8 месяцев и соберете сильное портфолио. Курс обновлен в 2025 году.
4.6

Рейтинг на основе 4 723 отзывов

Нейросети в программе

Научитесь использовать AI для работы IT-специалиста

Командный проект

Соберете 8 сильных проектов в портфолио

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
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Мы получили вашу заявку!
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Самый востребованный язык за последние 20 лет

Java входит в топ-3 по популярности среди разработчиков и по спросу на рынке труда

По данным IEEE Spectrum, TIOBE, GitHUB

На Java пишут сайты, мобильные приложения и игры. Например, «Госуслуги», Minecraft и сервисы «Яндекса»
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 110 000 ₽

Junior, после курса

~ 225 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 400 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться

Больше 70% российских ИТ‑специалистов используют ИИ в работе
На бонусном курсе «AI‑помощники для IT‑специалистов: ChatGPT и аналоги» вы узнаете, как с помощью нейросети писать код и проверять его на ошибки. Автоматизируете большую часть рутины и ускорите свою работу.
ai

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите льготы для IT-специалистов от государства

Ипотеку по ставке от 5% и отсрочку от армии, если устроитесь Java-разработчиком в аккредитованную IT-компанию

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Java-разработчик

Другие названия вашей профессии:

Backend-разработчик, Java-developer

Желаемая зарплата

от 85 000 ₽

Инструменты

IntelliJ idea

PostgreSQL

GitLab

Redis

Система сборки Maven и Gradle

Spring Boot

Docker

JUnit

Spring

MongoDB

Навыки

  • Разрабатываю веб-приложения на фреймворке Spring
  • Работаю с файловой системой и базами данных
  • Тестирую приложения
  • Знаю и применяю паттерны проектирования приложений
  • Знаю принципы объектно-ориентированного программирования
  • Умею разбираться в чужом коде
  • Применяю алгоритмы для решения задач
  • Разрабатываю многопоточные приложения
  • Умею работать в распределённой команде по методологии SCRUM
  • Пишу «чистый» и понятный код на Java
  • Владею языком запросов SQL
  • Работаю с системой контроля версий Git

И добавите крутые проекты в портфолио

Адресная книга

Напишите консольное приложение, которое позволит добавлять, хранить, удалять информацию о коллегах и друзьях.

Приложение для финансовой аналитики

Разработаете приложение, которое будет обрабатывать, анализировать и выводить результаты транзакций в удобном для чтения формате.

Telegram-бот для отслеживания вакансий

Создадите бот, который автоматически находит и присылает пользователю подходящие вакансии. Пользователи смогут зарегистрироваться, настроить фильтры и получать актуальные вакансии в режиме реального времени.

Сайт для бронирования билетов

Разработаете приложение, где пользователи смогут выбирать мероприятия, а администраторы — контролировать продажу билетов. В приложении будут функции подтверждения брони, автоотмены и отправки уведомлений на почту.

Тарифный калькулятор

Разработаете приложение, которое рассчитывает стоимость доставки, учитывая объём груза, пункты отправления и назначения, а также дополнительные услуги.

Сервис для обмена валют

Добавите в тарифный калькулятор возможность автоматически обновлять курс валют и выводить список всех доступных для конвертации валют.

Бот-биткоин

Создадите бота, с помощью которого пользователи смогут подписываться на уведомления о конкретной стоимости биткоина, просматривать текущие подписки и управлять их включением или отключением.

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
После каждой темы будете выполнять практические задания, чтобы закрепить новые знания
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Спикеры курса доведут вас до результата за 8 месяцев

Михаил Бирюков

Senior Java-разработчик, архитектор с опытом работы 18 лет. Работал в «Сбере», Университете Иннополис, Ай-Теко, Luxoft

Константин Шибков

Старший Java-разработчик в компании СДЭК

Александр Иванов

Техлид разработки на Java в зарплатном направлении «Альфа-Банка»

Наталья Кондранина

Senior Java Engineer в Dynatrace. В разработке с 2008 года, работала в «Сбербанке»

Получите опыт реальной работы

Разработаете соцсеть совместно с другими студентами под руководством наставника

· Будете работать в команде с тимлидом и регулярно общаться с командой на созвонах
· Пройдете все этапы работы над проектом, соблюдая дедлайны и отслеживая прогресс в трекере
· Добавите в портфолио крупный кейс

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Обновили курс в 2024 году
8 проектов
59 часов теории
396 часов практики
Уровень 1
Основы Java Core
5 заданий, 9 тренажёров, 3 теста
  • Знакомство с Java
  • Настройка среды разработки
  • Синтаксис языка
  • Типы данных
  • Циклы
  • Работа с Git
  • Классы и методы. Часть 1
  • Классы и методы. Часть 2
  • Основы алгоритмов
Финальная работа: адресная книга
  • Напишете консольное приложение, которое позволит добавлять, хранить, удалять информацию о коллегах и друзьях.
Уровень 2
Продвинутый Java Core
11 заданий, 1 тест
  • Отдельные виды объектов
  • Даты и строки
  • Продвинутое ООП
  • Коллекции
  • Продвинутые коллекции
  • Основные принципы «чистого кода»
  • Deployment
  • Функциональное программирование в Java. Часть 1
  • Функциональное программирование в Java. Часть 2. Stream API
  • Исключения, отладка и логирование
  • Работа с файлами
Финальная работа: приложение для финансовой аналитики
  • Разработаете приложение, которое будет обрабатывать, анализировать и выводить результаты транзакций в удобном для чтения формате.
Уровень 3
Инструменты профессиональной разработки на Java
7 заданий, 1 тест
  • Многопоточность
  • Работа с сетью
  • Reflection
  • Алгоритмы сортировки и алгоритмы обработки структур данных
  • Основы создания юнит-тестов
  • Telegram API
  • Командная работа в Git
Финальная работа: Telegram-бот для отслеживания вакансий
  • Бот будет автоматически находить свежие вакансии и уведомлять пользователей о подходящих предложениях. Пользователи смогут зарегистрироваться, настроить фильтры по ключевым словам и получать актуальные вакансии в режиме реального времени.
Уровень 4
Разработка веб-сервисов на Java
16 заданий, 2 теста
  • Введение в хранение и обработку данных
  • Реляционные базы данных
  • Основы SQL
  • Продвинутый SQL
  • JDBC. Часть 1
  • JDBC. Часть 2
  • Нереляционные БД
  • Разработка веб-приложений. Часть 1
  • Разработка веб-приложений. Часть 2
  • Spring MVC
  • Spring Boot и Spring Security
  • Работа с данными
  • Тестирование в Spring Boot
  • Производительность и оптимизация
Итоговый проект: сайт для бронирования билетов на мероприятия
  • Пользователи смогут регистрироваться и выбирать мероприятия по дате и времени. Администраторы получают доступ к управлению событиями и контролю за продажей билетов. В приложении будут функции подтверждения брони, автоотмены и отправки уведомлений на почту.
Возможность попасть на стажировку
Командный проект
  • Разработаете серверную часть приложения. Его пользователи смогут регистрироваться, публиковать посты, комментировать их и ставить лайки.
Работа с Центром развития карьеры
  • Узнаете, как составить сильное резюме, выполнять тестовые задания и подготовиться к собеседованиям. Разберёте типичные вопросы на интервью.
Трудоустройство
Дополнительные курсы
Разработка на Spring Framework Практика по Java
Входит во все тарифы
  • Основы Spring
  • Spring Boot
  • Web-приложение с базой данных
  • RestAPI с базой данных
  • Интеграция с внешними системами (Rest)
  • Интеграция с внешними системами (Kafka)
  • Реактивное программирование в Spring
  • Spring Security
Практика по Java
Входит во все тарифы
  • Тарифный калькулятор
  • Сервис для обмена валют
  • Бот-биткоин
Enterprise-технологии в Java-разработке
Входит в тариф «Расширенный» и «Расширенный Плюс»
  • Узнаете, как разрабатывать корпоративное программное обеспечение, гарантируя его стабильность и безопасность
  • Поймёте, как проектировать приложения и встраивать их в корпоративную архитектуру
Алгоритмы и структуры данных для разработчиков
Входит в тариф «Расширенный» и «Расширенный Плюс»
  • Узнаете, как решать реальные задачи с помощью алгоритмов
DevOps. Docker
Входит в тариф «Расширенный» и «Расширенный Плюс»
  • Узнаете, как использовать Docker для создания, настройки и запуска контейнеров
  • Разберётесь, как автоматизировать работу с контейнерами и управлять ими на продвинутом уровне, чтобы быстро и легко развёртывать приложения
Безопасность баз данных
Входит в тариф «Расширенный Плюс»
  • Выясните, как обеспечить безопасность баз данных с помощью шифрования, ограничения доступа и других инструментов
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes
Входит в тариф «Расширенный Плюс»
  • Узнаете, как создать стабильную и управляемую платформу с помощью Kubernetes для удобного развёртывания и обновления приложений
Презентация итоговых проектов
  • Узнаете, как подготовиться к презентации итогового проекта.
Карьера и развитие для программиста
Входит во все тарифы
  • Выясните, как выбрать подходящую вакансию, подготовиться к собеседованию и вести переговоры с работодателем. Сможете быстрее получить должность, которая соответствует вашим ожиданиям и умениям.
Agile: Scrum и Kanban в работе над продуктом
Входит во все тарифы
  • Определите, как эффективно управлять продуктами с помощью гибких подходов семейства Agile: Scrum и Kanban. Сможете разрабатывать продукты любой сложности, не срывая сроки.

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курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Java-разработчиком

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стандартный
8 727₽⁠/⁠мес.
4 364₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 8 проектов в портфолио
  • Дополнительные курсы: Курс по разработке на Spring Framework
  • Бонусные курсы: Карьера и развитие программиста, Agile: Scrum и Kanban
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Профессия в подарок
  • Консультации с куратором-экспертом
  • Тестовое собеседование с руководителем разработки
Оптимальный
12 021₽⁠/⁠мес.
5 410₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 8 проектов в портфолио
  • Дополнительные курсы: Курс по разработке на Spring Framework, Enterprise-технологии в Java-разработке, Алгоритмы и структуры данных, DevOps, Docker
  • Бонусные курсы: Карьера и развитие программиста, Agile: Scrum и Kanban
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Профессия в подарок
  • 10 индивидуальных консультаций с куратором-экспертом
  • 1 тестовое собеседование с руководителем разработки
Максимальный
14 804₽⁠/⁠мес.
6 662₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 8 проектов в портфолио
  • Дополнительные курсы: Курс по разработке на Spring Framework, Enterprise-технологии в Java-разработке, Алгоритмы и структуры данных, DevOps, Docker, Kubernetes, Алгоритмы и структуры данных
  • Бонусные курсы: Карьера и развитие программиста, Agile: Scrum и Kanban
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Профессия в подарок
  • 15 индивидуальных консультаций с куратором-экспертом
  • 2 тестовых собеседования с руководителем разработки

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На самом деле мне очень нравится здесь учиться. Последовательность изучения предметов продумана, лекции даются в записи (оно и удобнее, всегда можно поставить на паузу, пересмотреть, или отложить на другое время). Программа обучения очень интересная.

Семинары ведутся онлайн. При этом на семинарах преподаватели не только показывают на своем экране презентации и демонстрируют работу в изучаемых программах, но и дают задание для самостоятельного выполнения на семинарах, сразу же на семинарах его объясняют.
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Дмитрий
с Tutortop

Мне 31 год, поначалу был в шоке от объема информации, но спустя три недели мозги начали раскручивать механизм извилин и теперь разработка — привычный процесс. Советую тем, кто решил сменить профессию на IT направление. К достоинствам отнесу по-настоящему мощный состав из преподавателей. Большинство работают в крупных компаниях и серьезно помогают в освоении программы, которая, мягко говоря, не для ленивых. Удобный сайт-портал, на котором доступны все материалы как для онлайн просмотров, так и для скачивания.
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Георгий
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4.7

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Темы основного курса проходят в формате онлайн-вебинара, где в живую можно подискутировать и задать вопросы преподавателю. По мимо основного курса на портале предоставляется широкий выбор дополнительных, которые можно изучить самостоятельно. Возможно мне и моей группе повезло и на протяжении всего курса преподавательский состав был на высшем уровне. Хорошо построена многоканальная обратная связь - преподаватель, ментор, техподдержка. Есть чат группы и несколько полезных телеграм каналов. В процессе моего обучения появилась крутая фишка - это сезонный каникулы, на которых можно подтянуть хвосты)))

Алексей
со Сравни.ру

Отличный курс, в конце мы уверено програмировали клиент серверные приложения на джава. Всё получилось очень классно, потому что на каждую сложную часть этого дела есть курс где всё грамотно расталковано
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Александр
со Сравни.ру

Учусь в онлайн школе Гикбрейнс, всё очень нравится. По каждой учебной теме предоставляются качественные материалы: видеолекции, конспекты, ссылки на дополнительные источники. На семинарах преподаватели отвечают на вопросы студентов и разбирают сложные моменты.
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Максим
со Сравни.ру

Я училась на Java-разработчика в учебном центре Geekbrains. Курсы были очень хорошо структурированы и организованы, и я смогла получить много полезных знаний и навыков в течение всего обучения. Мне также понравилось, что все преподаватели были экспертами в своей области и всегда готовы были помочь и дать советы, если у меня были какие-либо вопросы или проблемы. Как результат я смогла поступить в магистратуру в один из ведущих университетов страны НИУ ВШЭ и найти работу в научном центре, что безусловно является достижением для меня.

Ангелина
со Сравни.ру

Учусь 1,5 месяца на курсе разработчик на языке Java. Пока в обучении всё нравится, так же дали дополнительно курс по нейросетям, он неплохо подошёл мне для расширения кругозора.
Подробнее

Михаил
со Сравни.ру

В целом могу сказать, что обучение языку Java по этим курсам неплохое, удобная навигация. Я благодаря этому пропустила кучу синтаксической воды, которую я уже знаю. Всё подкреплено практикой, и её реально много, причём задачи не однотипные, а с креативом. Вообще по ходу курса не устаёшь, а это главное для меня, потому что другие курсы не давали такого буста к обучению. Преподаватели умеют объяснять своими словами, а не предложениями из Википедии, к тому же отвечают на все вопросы, даже самые тупые, без каких-либо проблем.
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Максим
со Сравни.ру

Лекция по основам программирования была очень полезной и информативной. Преподаватель ясно и доступно объяснял основные понятия и принципы программирования, что позволило легко понять материал даже тем, кто не имел опыта в этой области. Было приятно видеть, как преподаватель демонстрировал примеры кода и объяснял их работу на практике. Лекция также включала интересные примеры из реальной жизни, которые помогали увидеть, как программирование применяется в разных отраслях. В целом, я получил много полезной информации и вдохновения для дальнейшего изучения программирования.

Роман
со Сравни.ру

Отучился полгода на платформе Geekbrains, лекции и семинары два раза в неделю в среднем по два часа, есть разные педагоги, но в основном попадались хорошие, заинтересованные ребята, которые хорошо подают материал, конечно, у каждого свой стиль, но это даже интересно, как будут вести семинар. Лекции все в видеозаписи, все вопросы разбираются на семинарах,. Больше всего понравилось когда семинары проходят не в группах, а в общей конференции и педагог объясняет, тему своими уже словами, переформулируя по-своему ту информации которую давали на лекции, так гораздо лучше всё усваивается.

Александр
со Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

Подойдет ли мне курс, если я никогда не программировал?

Да, вам не нужны какие-то особенные знания для начала обучения. Советуем уделять больше внимания практике и читать дополнительную литературу, а также задавать вопросы практикующим экспертам, которые будут сопровождать вас на протяжении всего курса.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Когда я смогу начать работать по новой профессии?

Вы сможете выйти на работу junior-Java-разработчиком сразу после курса. В этом помогут навыки развития карьеры, которые вы получите на курсе, и сильное портфолио из проектов.

Как будет проходить командная практика на курсе?

Работу над командным проектом можно начать после модуля «Разработка на Spring Framework». Подайте заявку, а мы соберем команду и назначим тимлида для проекта.

Вы будете работать с дедлайнами, фиксировать задачи в трекерах, регулярно созваниваться и обсуждать текущие задачи. По итогу у вас будут крупный проект для портфолио и реальный опыт работы в команде.

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3–5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут