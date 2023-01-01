Документ от создателей 1С

После курса вы получите свидетельство от создателей «1С:Предприятие». Его можно приложить к резюме как подтверждение, что вы изучали платформу и разобрали прикладные задачи разработки.



Такой документ пригодится при откликах в интеграторы, франчайзи 1С, крупные компании и команды, где важно подтвердить знание платформы.