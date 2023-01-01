Профессия 1С-разработчик

Научитесь дорабатывать 1С под задачи компаний: проектировать данные, собирать отчёты, настраивать доступы, связывать систему с сервисами и автоматизировать расчёты
4.8

Рейтинг на основе 2 532 отзывов

Программа 2026 года

Практика на задачах, которые выполняют начинающие 1С-разработчики

Свидетельство 1С

Документ от создателей «1С:Предприятие»

Карьерная поддержка

Поможем подготовить резюме, портфолио, отклики и ответы для интервью

-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Что делает 1С-разработчик в компании

Переносит реальные процессы в 1С: создаёт документы, отчёты, проверки, роли и обмен данными, чтобы сотрудники меньше работали вручную и быстрее получали нужную информацию.

За что компании платят 1С-разработчикам

Типовая 1С не всегда подходит под процессы компании: нужны свои документы, отчёты и роли
Бизнесу нужно связывать 1С с сайтом, банком, CRM, складом, филиалами и другими сервисами
Ориентир по доходу
~ 80 000 ₽

Junior, после курса

~ 170 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 220 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Почему 1С-разработчики востребованы

1С используют компании из разных сфер: торговля, производство, услуги, логистика, финансы и госсектор.

Бизнесу постоянно нужны доработки: отчёты, обмен данными, права доступа, расчёты и новые документы.

Специалист с пониманием 1С помогает отделам быстрее работать с учётом, клиентами, складом и зарплатой.

Профессия подходит для старта в IT: первые задачи связаны с понятными бизнес-процессами.

Какие профессии будут доступны на выбор

Продумывает хранение данных

Определяет, какие документы, справочники и регистры нужны для товаров, клиентов, сотрудников, операций и начислений.

Собирает отчёты для команд

Приводит данные по остаткам, задолженностям, продажам, зарплате, клиентам и другим показателям к удобному виду.

Адаптирует типовые конфигурации

Добавляет функции под правила компании и заранее учитывает дальнейшие обновления системы.

Разделяет доступы

Настраивает роли: кто работает с продажами, кто видит зарплату, кто проводит документы, а кто отвечает за настройки.

Подключает внешние сервисы

Организует обмен с сайтом, CRM, банком, складской системой, филиалом или другим рабочим инструментом.

Документ от создателей 1С

После курса вы получите свидетельство от создателей «1С:Предприятие». Его можно приложить к резюме как подтверждение, что вы изучали платформу и разобрали прикладные задачи разработки.

Такой документ пригодится при откликах в интеграторы, франчайзи 1С, крупные компании и команды, где важно подтвердить знание платформы.

Ваш профессиональный профиль после курса

Фотография
Фотография

Junior

1С-программист

На рынке такие вакансии также встречаются под названиями:

1С-разработчик, консультант 1С, интегратор 1С.

Ориентир по зарплате

от 80 000 ₽

Инструменты

Логотип инструмента

1C:Предприятие 8.3

Логотип инструмента

Язык запросов 1С

Логотип инструмента

XML

Логотип инструмента

REST

Логотип инструмента

HTTP

Логотип инструмента

SOAP

Логотип инструмента

JSON

Логотип инструмента

СКД

Логотип инструмента

Конструктор запроса

Логотип инструмента

Конфигуратор

Логотип инструмента

Библиотека стандартных подсистем

Логотип инструмента

Управляемые формы

Логотип инструмента

Печатные формы

Логотип инструмента

Внешние обработки

Логотип инструмента

Планы обмена

Навыки

  • Создавать справочники, документы и регистры для хранения данных
  • Писать прикладную логику на встроенном языке 1С
  • Получать нужные выборки через запросы
  • Собирать отчёты в СКД и настраивать варианты просмотра
  • Делать формы для сотрудников разных отделов
  • Готовить печатные формы, внешние отчёты и обработки
  • Настраивать доступы через роли пользователей
  • Автоматизировать участки учёта, кадров и зарплаты
  • Работать с графиками, начислениями и маршрутом задач
  • Использовать БСП в типовых сценариях разработки
  • Дорабатывать конфигурации с помощью расширений
  • Сопровождать системы, в которых уже есть изменения
  • Настраивать обмен через HTTP, REST, SOAP, XML и JSON
  • Переводить запрос пользователя в понятное техническое решение

14+ кейсов для портфолио

Клиентская база для торговой компании

Соберёте CRM-блок в 1С: карточки клиентов, историю коммуникаций, статусы контрагентов и реестр документов по каждому покупателю.

Скидки по истории заказов

Настроите расчёт накопительной скидки: система проверит покупки клиента за год и подставит нужный процент в заказ.

Фирменный счёт на оплату

Подготовите печатную форму счёта с логотипом, перечнем товаров, итоговой суммой и местом для подписи.

Экран задач менеджера

Создадите рабочую панель, где менеджер видит задачи на сегодня, неделю и просроченные дела без перехода по разным разделам.

Бронирование номеров

Настроите документ, который проверяет занятость номера на даты поездки, подтягивает цену и учитывает дополнительные услуги.

Оплаты и долг клиента

Соберёте логику для счетов, частичных оплат и контроля задолженности через регистр накопления.

Расчёт зарплаты

Настроите оклад, премии, отпускные и больничные, добавите графики работы и формулы начислений.

Зарплата в бухучёте

Сделаете документ, который переносит начисления в бухгалтерский учёт и формирует проводки по сотрудникам.

Себестоимость и остатки

Через расширение доработаете приход и расход товаров: система рассчитает себестоимость, спишет товары и проверит остатки.

Отчёт по себестоимости

Создадите внешний отчёт на СКД с расчётом средней себестоимости и вариантами просмотра по складам и номенклатуре.

Проверка контрагента по API

Добавите кнопку в карточку контрагента: 1С отправит запрос во внешний сервис и обновит статус надёжности по ответу.

Форма ТОРГ-13

Подготовите документ перемещения товаров и внешнюю печатную форму для передачи между складами.

Обмен с филиалом

Настроите план обмена и состав данных для синхронизации центральной базы с филиалом.

Премия от прошлых начислений

Соберёте расчёт премии: отдельный вид начисления, регистр расчёта и формулу от базы за предыдущий период.

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Видеоуроки
Изучаете темы в своём темпе. К материалам удобно возвращаться, когда нужно повторить код, запросы, отчёты, формы или настройки.
Обучение скриншот
Онлайн-разборы
На живых встречах разбираете сложные темы и смотрите, как эксперты ищут решение в 1С на конкретных примерах.
Обучение скриншот
Практика в «1С:Предприятие»
Работаете в среде, которую используют 1С-разработчики на проектах. Доступ к программе для студентов курса бесплатный.
Обучение скриншот
Проверка практических заданий
Эксперты смотрят решение, отмечают ошибки и подсказывают, как довести работу до результата. Ответ приходит в течение 24 часов после отправки.
Обучение скриншот
Практика с экспертами и группой
На занятиях разбираете рабочие ситуации: какой объект выбрать, где хранить данные, как построить отчёт, из-за чего возникает ошибка и как улучшить решение.
Обучение скриншот

Поймёте, как подходить к задаче в 1С

Декоративная картинка

Разберёте примеры из учёта, склада, продаж и кадров

Декоративная картинка

Увидите разные способы решить одну и ту же задачу

Декоративная картинка

Совместная программа GeekBrains и Skillbox

Курс проходит на двух платформах — GeekBrains и Skillbox. Внутри есть видеоуроки, практические задания, онлайн-занятия, разборы с экспертами и карьерная подготовка.

С вами будут работать эксперты по 1С-разработке

Михаил Волков

Ведущий разработчик 1С

Семён Савенков

Разработчик 1С в «КОРУС Консалтинг»

Иван Резников

Ведущий разработчик 1С в компании TeamForce

Ольга Федотова

Разработчик 1С в компании BIA Technologies

Карьерная подготовка

01
Подготовите материалы для откликов
Соберёте резюме, портфолио, сопроводительные письма и короткую самопрезентацию.
02
Потренируетесь проходить интервью
Разберёте вопросы рекрутеров и технических специалистов, а затем отработаете ответы на практике.
03
Получите доступ к вакансиям
Откроем базу вакансий и поможем выбрать позиции, на которые стоит откликаться в первую очередь.
Карьерные специалисты помогут составить план поиска:
разберут тестовые задания, дадут обратную связь по интервью и подскажут, как усилить отклики.
Карьерная помощь
Если вы выполните условия карьерной поддержки, но не найдёте работу с нашей помощью, вернём деньги.

Как меняются задачи по ходу курса

Через 2 месяца — соберёте первую рабочую конфигурацию
Разберёте справочники, документы, регистры, формы, запросы и отчёты. Главный результат этапа — CRM-подсистема.
Через 4 месяца — перейдёте к учёту, начислениям и доступам
Поработаете с управляемыми формами, ролями, БСП, бухгалтерскими операциями, расчётами, задачами и бизнес-процессами.
Через 6 месяцев — разберёте доработки и обмен данными
Освоите расширения, интеграции, обновление изменённых конфигураций, командные правила и подготовку к поиску работы.

Почему курс собран вокруг этих тем

Мы изучили более 1 000 вакансий на hh.ru
посмотрели, какие требования чаще всего повторяются в описаниях позиций для 1С-разработчиков.
В программу вошли темы, которые встречаются в 80–100% вакансий:
встроенный язык 1С, запросы, СКД, формы, учёт, роли, интеграции, внешние обработки и доработка конфигураций.
Так вы концентрируетесь на базе junior-специалиста:
создавать объекты, получать данные, собирать отчёты, вносить изменения в систему и понимать логику бизнес-задачи.
Практика идёт по всему курсу
Крупные темы заканчиваются прикладными заданиями. Вы будете создавать объекты, писать код, настраивать формы, собирать отчёты, работать с учётными сценариями и постепенно переходить к обмену данными и расширениям.
Доступ к материалам сохранится
Уроки останутся доступны после завершения курса. К ним можно вернуться перед рабочей задачей, собеседованием или повторением сложной темы.

Программа обучения

Обновлено в 2026 году
14 кейсов в портфолио
57 часов теории
230 часов практики
Уровень 1
База 1С-разработки: данные, документы и отчёты
10 заданий, 1 тест, 1 проект
  • Из чего состоит платформа 1С
  • Как устроены справочники
  • Первые команды встроенного языка
  • Логика кода и обработчики событий
  • Документы и проведение операций
  • Регистры сведений и накопления
  • Запросы к данным
  • Отчёты и СКД
  • Прикладные сценарии на языке 1С
  • Обработки и печатные формы
  • Результат: разберётесь, как в 1С появляются данные, где они хранятся и как превращаются в документы, отчёты и обработки. Напишете первый код и соберёте рабочие элементы конфигурации.
Финальная работа «CRM-подсистема»
Соберёте подсистему для работы с клиентами: справочники, документы и базовую логику взаимодействий.
Уровень 2
Учёт, права и процессы в 1С
8 заданий, 1 тест
  • Управляемые формы
  • Планы видов характеристик
  • Общие объекты конфигурации
  • Бухгалтерский учёт: основная логика
  • Бухгалтерский учёт: прикладные задачи
  • Роли и права пользователей
  • Библиотека стандартных подсистем
  • Расчёт начислений
  • Бизнес-процессы и задачи
  • Результат: потренируетесь дорабатывать формы, настраивать доступы, использовать БСП и собирать логику для учёта, начислений и маршрутов задач.
Финальная работа «Кадровый учёт и расчёт зарплаты»
Настроите кадровые процессы и свяжете их с расчётом зарплаты и бухгалтерскими операциями.
После этого уровня
У вас появится база для небольших задач: отчётов, форм, обработок, прав пользователей и простых доработок под руководством опытного специалиста.
Уровень 3
Типовые решения, расширения и обмен данными
8 заданий, 2 теста
  • Сложные отчёты на СКД
  • Принципы интеграций в 1С
  • Обмен через HTTP, REST, SOAP, XML и JSON
  • Доработка типовых конфигураций
  • Обновление систем с изменениями
  • Расширения конфигурации
  • Интеграционные сценарии
  • Стандарты кода и командная работа
  • Типовые задачи 1С-разработчика
  • Карьера в 1С-разработке
  • Результат: разберёте задачи проектного уровня: доработку типовых решений, обмен с внешними системами, обновление конфигураций и работу в команде по единым правилам.
Итоговый проект «1С для торговой компании»
Доработаете систему через расширения и внешние обработки: добавите учёт себестоимости, отчёты, проверку контрагентов и другие бизнес-сценарии.
Работа с Центром карьеры
Обновите резюме, потренируетесь выполнять тестовые задания и разберёте вопросы, которые часто встречаются на интервью.
Трудоустройство
Подготовитесь к откликам на позиции junior 1С-программиста.
Дополнительные курсы
Презентация итогового проекта
Входит во все тарифы
  • Соберёте понятный рассказ о проекте: какую задачу решали, почему выбрали такое решение и что получилось в итоге.
Карьера разработчика: поиск работы и рост
Входит во все тарифы
  • Разберёте вакансии, подготовку к интервью, обсуждение условий и первые шаги после выхода на работу.
Бухгалтерский учёт для 1С-разработчика
Входит в тарифы «Индивидуальный» и «Индивидуальный Плюс»
  • Поймёте, как устроены базовые операции учёта, чтобы увереннее разбирать задачи бухгалтерии и работать с документами, проводками и отчётностью.
Проектирование решений на 1С
Входит в тарифы «Индивидуальный» и «Индивидуальный Плюс»
  • Научитесь уточнять требования, задавать вопросы заказчику, описывать будущую систему и планировать доработки до запуска.
SQL для работы с базами данных
Входит в тариф «Индивидуальный Плюс»
  • Разберёте SELECT, JOIN, GROUP BY и подзапросы. Это поможет точнее получать данные и понимать, как строятся выборки.
Внедрение и сопровождение 1С
Входит в тариф «Индивидуальный Плюс»
  • Посмотрите на 1С-проект целиком: обследование процессов, запуск системы, обучение пользователей, сопровождение и документы для разных этапов.
1С:Бухгалтерия для задач разработчика
Входит в тариф «Индивидуальный Плюс»
  • Познакомитесь с популярной конфигурацией: первичными документами, операциями, типовыми механизмами и регламентированной отчётностью.
Зарплата и кадры в 1С
Входит в тариф «Индивидуальный Плюс»
  • Разберёте кадровый учёт, начисления, удержания, графики, кадровые документы и отчётность в фонды.

Документ после курса

После завершения программы вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
6 977₽⁠/⁠мес.
3 489₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Для старта в 1С-разработке: основная программа, проекты для портфолио и карьерная подготовка.
  • 8 месяцев обучения
  • Авторская конфигурация для портфолио
  • 3 больших проекта в портфолио
  • 14 рабочих кейсов
  • Инструменты: 1C: Предприятие 8.3, XML, HTTP, СКД, Конфигуратор, Конструктор запроса
  • Бонусный курс: Карьера и развитие для программиста
  • Карьерная поддержка с условием возврата денег
  • Консультация по карьере и тестовое собеседование с HR
  • Профессия на выбор в подарок
  • Консультации с куратором-экспертом
  • Пробное собеседование с нанимающим разработчиком
Индивидуальный
9 610₽⁠/⁠мес.
4 325₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Для тех, кто хочет усилить основную программу консультациями и дополнительными курсами по проектированию 1С-систем и бухгалтерскому учёту.
  • 8 месяцев обучения
  • Авторская конфигурация в портфолио
  • 3 больших проекта в портфолио
  • 14 рабочих кейсов
  • Инструменты: 1C: Предприятие 8.3, XML, HTTP, СКД, Конфигуратор, Конструктор запроса
  • Бонусные курсы: Карьера и развитие для программиста, Проектирование и управление разработкой информационных систем 1С, Введение в бухгалтерский учет
  • Карьерная поддержка с условием возврата денег
  • Консультация по карьере и тестовое собеседование с HR
  • Профессия на выбор в подарок
  • 10 консультаций с куратором-экспертом
  • Пробное собеседование с нанимающим разработчиком
Индивидуальный плюс
11 835₽⁠/⁠мес.
5 326₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Для более глубокого погружения: SQL, внедрение, «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата» и больше карьерных тренировок.
  • 8 месяцев обучения
  • Авторская конфигурация в портфолио
  • 3 больших проекта в портфолио
  • 14 рабочих кейсов
  • Инструменты: 1C: Предприятие 8.3, SQL, XML, HTTP, СКД, Конфигуратор, Конструктор запроса, методики и шаблоны 1С, «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата»
  • Бонусные курсы: Карьера и развитие для программиста, Проектирование и управление разработкой информационных систем 1С, Введение в бухгалтерский учет, Искусство коммуникации, Стресс-менеджмент, Основы SQL, Внедрение и эксплуатация 1С, Управление персоналом, Учёт в «1С:Бухгалтерия»
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Консультация по карьере и тестовое собеседование с HR
  • Профессия на выбор в подарок
  • 10 консультаций с куратором-экспертом
  • 2 пробных собеседования с нанимающим разработчиком

Поддержка во время курса

Куратор-эксперт

Проверяет практику, показывает ошибки в решении и помогает довести работу до нужного уровня

HR-консультант

Помогает подготовиться к поиску работы: собрать резюме, оформить портфолио, выбрать вакансии и пройти интервью

Служба заботы

Подсказывает по платформе, расписанию, доступам и организационным вопросам, чтобы вы не застревали на технических мелочах

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Где пригодятся навыки 1С-разработчика?

В компаниях, где через 1С ведут склад, продажи, закупки, зарплату, кадры или управленческий учёт. Работать можно в штате бизнеса, у интегратора, во франчайзи 1С или в команде сопровождения.

Что останется в портфолио?

Вы соберёте рабочие кейсы и 3 крупных проекта: CRM-подсистему, доработку кадрового учёта с зарплатой и решение для торговой компании. Эти работы показывают прикладной опыт в 1С.

Поможет ли прошлый опыт в бухгалтерии, кадрах или продажах?

Да. Если вы уже работали с документами, отчётами, товарами, зарплатой, клиентами или складом, вам будет проще понимать задачи пользователей 1С и видеть, какая доработка нужна бизнесу.

Нужна ли бухгалтерская база на старте?

Нет, глубокая подготовка по учёту не требуется. В курсе постепенно раскрываются документы, начисления, отчёты и бизнес-процессы. Для более уверенной работы есть дополнительные модули по предметной области.

Какие первые задачи будут по силам после базовых блоков?

Например, поправить форму, собрать отчёт, добавить обработку, настроить права или помочь с доработкой типовой конфигурации под контролем более опытного специалиста.

Почему учебные проекты похожи на работу в компании?

В них есть типичные сценарии: добавить данные, настроить отчёт, доработать учёт, связать элементы системы и не потерять возможность обновлять конфигурацию.

Сколько времени закладывать на обучение?

В среднем — 3–5 часов в неделю плюс время на практику. Уроки доступны в удобном темпе, поэтому курс можно проходить рядом с работой и личными делами.

Какая техника нужна?

Подойдёт компьютер или ноутбук на Windows XP Service Pack 3 и выше, macOS 10.12 и выше или Linux. Минимальные требования: 2 Гб оперативной памяти и 300 Мб свободного места на жёстком диске.

Как помогает карьерная команда?

После аттестации по практическим заданиям и прохождения карьерного блока вы сможете получить помощь с резюме, портфолио, откликами, интервью и доступом к базе вакансий.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Программирование 1С-разработчик
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут