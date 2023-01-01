Что делает 1С-разработчик в компании
Переносит реальные процессы в 1С: создаёт документы, отчёты, проверки, роли и обмен данными, чтобы сотрудники меньше работали вручную и быстрее получали нужную информацию.
За что компании платят 1С-разработчикам
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Почему 1С-разработчики востребованы
Какие профессии будут доступны на выбор
Определяет, какие документы, справочники и регистры нужны для товаров, клиентов, сотрудников, операций и начислений.
Приводит данные по остаткам, задолженностям, продажам, зарплате, клиентам и другим показателям к удобному виду.
Добавляет функции под правила компании и заранее учитывает дальнейшие обновления системы.
Настраивает роли: кто работает с продажами, кто видит зарплату, кто проводит документы, а кто отвечает за настройки.
Организует обмен с сайтом, CRM, банком, складской системой, филиалом или другим рабочим инструментом.
Документ от создателей 1С
После курса вы получите свидетельство от создателей «1С:Предприятие». Его можно приложить к резюме как подтверждение, что вы изучали платформу и разобрали прикладные задачи разработки.
Такой документ пригодится при откликах в интеграторы, франчайзи 1С, крупные компании и команды, где важно подтвердить знание платформы.
Ваш профессиональный профиль после курса
Junior
1С-программист
На рынке такие вакансии также встречаются под названиями:
1С-разработчик, консультант 1С, интегратор 1С.
Ориентир по зарплате
от 80 000 ₽
14+ кейсов для портфолио
Соберёте CRM-блок в 1С: карточки клиентов, историю коммуникаций, статусы контрагентов и реестр документов по каждому покупателю.
Настроите расчёт накопительной скидки: система проверит покупки клиента за год и подставит нужный процент в заказ.
Подготовите печатную форму счёта с логотипом, перечнем товаров, итоговой суммой и местом для подписи.
Создадите рабочую панель, где менеджер видит задачи на сегодня, неделю и просроченные дела без перехода по разным разделам.
Настроите документ, который проверяет занятость номера на даты поездки, подтягивает цену и учитывает дополнительные услуги.
Соберёте логику для счетов, частичных оплат и контроля задолженности через регистр накопления.
Настроите оклад, премии, отпускные и больничные, добавите графики работы и формулы начислений.
Сделаете документ, который переносит начисления в бухгалтерский учёт и формирует проводки по сотрудникам.
Через расширение доработаете приход и расход товаров: система рассчитает себестоимость, спишет товары и проверит остатки.
Создадите внешний отчёт на СКД с расчётом средней себестоимости и вариантами просмотра по складам и номенклатуре.
Добавите кнопку в карточку контрагента: 1С отправит запрос во внешний сервис и обновит статус надёжности по ответу.
Подготовите документ перемещения товаров и внешнюю печатную форму для передачи между складами.
Настроите план обмена и состав данных для синхронизации центральной базы с филиалом.
Соберёте расчёт премии: отдельный вид начисления, регистр расчёта и формулу от базы за предыдущий период.
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
Поймёте, как подходить к задаче в 1С
Разберёте примеры из учёта, склада, продаж и кадров
Увидите разные способы решить одну и ту же задачу
Совместная программа GeekBrains и Skillbox
Курс проходит на двух платформах — GeekBrains и Skillbox. Внутри есть видеоуроки, практические задания, онлайн-занятия, разборы с экспертами и карьерная подготовка.
С вами будут работать эксперты по 1С-разработке
Ведущий разработчик 1С
Разработчик 1С в «КОРУС Консалтинг»
Ведущий разработчик 1С в компании TeamForce
Разработчик 1С в компании BIA Technologies
Карьерная подготовка
Как меняются задачи по ходу курса
Почему курс собран вокруг этих тем
Уроки останутся доступны после завершения курса. К ним можно вернуться перед рабочей задачей, собеседованием или повторением сложной темы.
Программа обучения
- Из чего состоит платформа 1С
- Как устроены справочники
- Первые команды встроенного языка
- Логика кода и обработчики событий
- Документы и проведение операций
- Регистры сведений и накопления
- Запросы к данным
- Отчёты и СКД
- Прикладные сценарии на языке 1С
- Обработки и печатные формы
- Результат: разберётесь, как в 1С появляются данные, где они хранятся и как превращаются в документы, отчёты и обработки. Напишете первый код и соберёте рабочие элементы конфигурации.
- Управляемые формы
- Планы видов характеристик
- Общие объекты конфигурации
- Бухгалтерский учёт: основная логика
- Бухгалтерский учёт: прикладные задачи
- Роли и права пользователей
- Библиотека стандартных подсистем
- Расчёт начислений
- Бизнес-процессы и задачи
- Результат: потренируетесь дорабатывать формы, настраивать доступы, использовать БСП и собирать логику для учёта, начислений и маршрутов задач.
- Сложные отчёты на СКД
- Принципы интеграций в 1С
- Обмен через HTTP, REST, SOAP, XML и JSON
- Доработка типовых конфигураций
- Обновление систем с изменениями
- Расширения конфигурации
- Интеграционные сценарии
- Стандарты кода и командная работа
- Типовые задачи 1С-разработчика
- Карьера в 1С-разработке
- Результат: разберёте задачи проектного уровня: доработку типовых решений, обмен с внешними системами, обновление конфигураций и работу в команде по единым правилам.
- Соберёте понятный рассказ о проекте: какую задачу решали, почему выбрали такое решение и что получилось в итоге.
- Разберёте вакансии, подготовку к интервью, обсуждение условий и первые шаги после выхода на работу.
- Поймёте, как устроены базовые операции учёта, чтобы увереннее разбирать задачи бухгалтерии и работать с документами, проводками и отчётностью.
- Научитесь уточнять требования, задавать вопросы заказчику, описывать будущую систему и планировать доработки до запуска.
- Разберёте SELECT, JOIN, GROUP BY и подзапросы. Это поможет точнее получать данные и понимать, как строятся выборки.
- Посмотрите на 1С-проект целиком: обследование процессов, запуск системы, обучение пользователей, сопровождение и документы для разных этапов.
- Познакомитесь с популярной конфигурацией: первичными документами, операциями, типовыми механизмами и регламентированной отчётностью.
- Разберёте кадровый учёт, начисления, удержания, графики, кадровые документы и отчётность в фонды.
Документ после курса
вашу квалификацию
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курса и консультацию
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- Для старта в 1С-разработке: основная программа, проекты для портфолио и карьерная подготовка.
- 8 месяцев обучения
- Авторская конфигурация для портфолио
- 3 больших проекта в портфолио
- 14 рабочих кейсов
- Инструменты: 1C: Предприятие 8.3, XML, HTTP, СКД, Конфигуратор, Конструктор запроса
- Бонусный курс: Карьера и развитие для программиста
- Карьерная поддержка с условием возврата денег
- Консультация по карьере и тестовое собеседование с HR
- Профессия на выбор в подарок
- Консультации с куратором-экспертом
- Пробное собеседование с нанимающим разработчиком
- Для тех, кто хочет усилить основную программу консультациями и дополнительными курсами по проектированию 1С-систем и бухгалтерскому учёту.
- 8 месяцев обучения
- Авторская конфигурация в портфолио
- 3 больших проекта в портфолио
- 14 рабочих кейсов
- Инструменты: 1C: Предприятие 8.3, XML, HTTP, СКД, Конфигуратор, Конструктор запроса
- Бонусные курсы: Карьера и развитие для программиста, Проектирование и управление разработкой информационных систем 1С, Введение в бухгалтерский учет
- Карьерная поддержка с условием возврата денег
- Консультация по карьере и тестовое собеседование с HR
- Профессия на выбор в подарок
- 10 консультаций с куратором-экспертом
- Пробное собеседование с нанимающим разработчиком
- Для более глубокого погружения: SQL, внедрение, «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата» и больше карьерных тренировок.
- 8 месяцев обучения
- Авторская конфигурация в портфолио
- 3 больших проекта в портфолио
- 14 рабочих кейсов
- Инструменты: 1C: Предприятие 8.3, SQL, XML, HTTP, СКД, Конфигуратор, Конструктор запроса, методики и шаблоны 1С, «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата»
- Бонусные курсы: Карьера и развитие для программиста, Проектирование и управление разработкой информационных систем 1С, Введение в бухгалтерский учет, Искусство коммуникации, Стресс-менеджмент, Основы SQL, Внедрение и эксплуатация 1С, Управление персоналом, Учёт в «1С:Бухгалтерия»
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Консультация по карьере и тестовое собеседование с HR
- Профессия на выбор в подарок
- 10 консультаций с куратором-экспертом
- 2 пробных собеседования с нанимающим разработчиком
Поддержка во время курса
Проверяет практику, показывает ошибки в решении и помогает довести работу до нужного уровня
Помогает подготовиться к поиску работы: собрать резюме, оформить портфолио, выбрать вакансии и пройти интервью
Подсказывает по платформе, расписанию, доступам и организационным вопросам, чтобы вы не застревали на технических мелочах
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
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