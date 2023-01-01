Специалисты, которые нужны каждой крупной компании
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера
Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
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нужные навыки
Junior
Специалист по кибербезопасности
Другие названия вашей профессии:
системный администратор, специалист по тестированию на проникновение
Желаемая зарплата
от 80 000₽
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Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать опытные эксперты по кибербезопасности
Начальник службы информационной безопасности СО ЕЭС
Инструктор по сертификации компании Cisco уровня CCNP
Старший специалист по кибербезопасности KEPT (KMPG)
Исследователь APT-группировок и вредоносного ПО
Советник директора АНО ДПО «Институт бизнеса и информационных технологий»
Руководитель направления сетевой безопасности в СО ЕЭС
Руководитель направления мониторинга RT Protect SOC
Практикуйтесь еще больше на мероприятиях
На мероприятиях вы сможете поработать с кейсами в прямом эфире и сразу получить обратную связь от экспертов
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Введение в Linux
- Первая установка Linux
- Структура ОС Linux
- Знакомство с терминалом
- Устройства в Linux
- Диски и файловые системы
- Устройство файловых систем
- Основные операции в Bash-терминале и работа с файлами и каталогами
- Привилегии в Linux
- Управление доступом
- Учетные записи в Linux и групповые политики
- Управление вводом/выводом и конвейерная обработка
- Загрузка ядра Linux
- Управление процессами
- User space
- Управление системой
- Логирование и мониторинг
- Установка и удаление программ
- Механизмы управления безопасностью
- Резервное копирование и восстановление данных
- Строение сети
- Основные протоколы
- Маршрутизация и настройка удаленного доступа
- Файловая система NFS, работа с DNS
- Apache
- Netfilter
- Работоспособность сети
- Инциденты в локальной сети
- Расследование инцидентов
- Мониторинг и алерты
- Хранение паролей и политика доступа
- Управление групповыми политиками доступа
- Службы аудита
- Управление учетными записями
- Цифровые подписи
- Строение реестра и его возможности
- PowerShell
- Доменные службы Active Directory
- Введение в базы данных
- Реляционные базы данных и язык запросов SQL
- Эксплуатация реляционных и документоориентированных баз данных (на примере PostgreSQL и MongoDB)
- Безопасная эксплуатация
- Технологические решения защиты данных
- Введение в Python
- Операторы и выражения
- Условный оператор if, простые программы с условиями
- Цикл while, логические преобразования и бесконечные циклы
- Цикл for: счетчики, работа с range и строками
- Работа с целыми (int) и вещественными (float) числами
- Объявление и вызов функций
- Вложенные циклы и счетчики внутри циклов
- Базовые процессы ИБ
- Принципы организации процессов ИБ
- Роли в операционных процессах и при проектной реализации
- Карта развития специализаций ИБ
- Облачная инфраструктура для выполнения практических работ
- Этичный хакинг
- Введение в OSINT
- Социальная инженерия
- Атаки на сети
- Сетевое сканирование
- Атаки на приложения
- Сбор и взлом учётных данных
- Устройство Active Directory
- Атаки на Active Directory
- Управление уязвимостями
- Подготовка к внедрению решений, постановка задачи
- Развертывание и интеграция решения
- Испытания системы и ее документирование
- Эксплуатация систем
- Инвентаризация инфраструктуры
- Выделение параметров мониторинга
- Источники событий
- Нормализация, корреляция, аналитика
- Playbook (алгоритмы реагирования)
- Визуализация данных и отчеты
- Анализ инцидента и сбор доказательств
- Устранение последствий и недопущение в будущем
- Определение требований информационной безопасности
- Оценка угроз безопасности информации
- Составление перечня контролей по действующим требованиям
- Разработка моделей угроз безопасности информации
- Разработка организационно-распорядительных документов
- Аудит ИБ
- Анализ защищенности
- Cross-site scripting
- SQL-инъекции
- Path traversal и IDOR-атаки
- CSRF-Затаки
- Уязвимости сторонних библиотек
- Статический анализ кода
- Web application firewall для защиты веб-приложений
- Основы модели OSI/ISO
- Сетевые протоколы в модели OSI
- Статическая и динамическая маршрутизация
- Виртуальные частные сети (VPN)
- Безопасность сетей
- FireWall
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали специалистом по кибербезопасности
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
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