Профессия Специалист по кибер­безопасности c AI

Освоите востребованную ИТ-профессию за 12 месяцев, научитесь находить уязвимости в системах и защищать данные
Нейросети в программе

Научитесь использовать AI для работы IT-специалиста

2 проекта

Добавите в портфолио разноплановые работы

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Специалисты, которые нужны каждой крупной компании

Специалисты СИБ нужны в промышленности, банках, госучреджениях — везде, где необходимо защищать данные компаний и людей
Начинающие специалисты ценятся на рынке, так как умеют работать с новыми технологиями со свежим взглядом
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 100 000 ₽

Junior, после курса

~ 220 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 400 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера

Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться

Больше 70% российских ИТ‑специалистов используют ИИ в работе
На бонусном курсе «AI‑помощники для IT‑специалистов: ChatGPT и аналоги» вы узнаете, как с помощью нейросети писать код и проверять его на ошибки. Автоматизируете большую часть рутины и ускорите свою работу.
ai

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Специалист по кибербезопасности

Другие названия вашей профессии:

системный администратор, специалист по тестированию на проникновение

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Wazuh

Логотип инструмента

ELK Stack

Mimikatz

Bloodhound

Hydra

Nmap

TCPdump

Wireshark

Логотип инструмента

SQL

Логотип инструмента

Python

Metasploitable

Логотип инструмента

Burp Suite

PowerShell

Sonarqube

Логотип инструмента

MySQL

Логотип инструмента

PostgreSQL

Логотип инструмента

PyCharm

Логотип инструмента

GitLab

Навыки

  • Анализ защищенности беспроводных сетей, сетевых устройств
  • Анализ вредоносного ПО
  • Анализ сетевого трафика
  • Поиск уязвимостей ОС
  • Сетевое администрирование
  • Владение Python, Bash и PowerShell
  • Понимание законодательства в области кибербезопасности
  • Аудит информационной безопасности

Добавите сильные проекты в портфолио

Тестирование на проникновение и рекомендации по устранению уязвимостей

Расследование инцидента и определение причин атаки

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика в виртуальных машинах в облаке VK Cloud
Будете практиковаться с помощью кластера из 12 виртуальных машин — стендов для разработки решений кибербезопасности, которые эмулируют сетевую инфраструктуру реальной компании
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

Декоративная картинка

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать опытные эксперты по кибербезопасности

Лев Палей

Начальник службы информационной безопасности СО ЕЭС

Валерий Линьков

Инструктор по сертификации компании Cisco уровня CCNP

Ян Городецкий

Старший специалист по кибербезопасности KEPT (KMPG)

Сергей Смирнов

Исследователь APT-группировок и вредоносного ПО

Константин Саматов

Советник директора АНО ДПО «Институт бизнеса и информационных технологий»

Наталья Онищенко

Руководитель направления сетевой безопасности в СО ЕЭС

Константин Васильев

Руководитель направления мониторинга RT Protect SOC

Практикуйтесь еще больше на мероприятиях

Посещайте воркшопы, прямые эфиры и дизайн-спринты с экспертами

На мероприятиях вы сможете поработать с кейсами в прямом эфире и сразу получить обратную связь от экспертов

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
2 проекта
133 часа теории
388 часов практики
ОС и администрирование
Linux
3 практических задания
  • Введение в Linux
  • Первая установка Linux
  • Структура ОС Linux
  • Знакомство с терминалом
  • Устройства в Linux
  • Диски и файловые системы
  • Устройство файловых систем
Системное администрирование Linux
19 практических заданий
  • Основные операции в Bash-терминале и работа с файлами и каталогами
  • Привилегии в Linux
  • Управление доступом
  • Учетные записи в Linux и групповые политики
  • Управление вводом/выводом и конвейерная обработка
  • Загрузка ядра Linux
  • Управление процессами
  • User space
  • Управление системой
  • Логирование и мониторинг
  • Установка и удаление программ
  • Механизмы управления безопасностью
  • Резервное копирование и восстановление данных
  • Строение сети
  • Основные протоколы
  • Маршрутизация и настройка удаленного доступа
  • Файловая система NFS, работа с DNS
  • Apache
  • Netfilter
  • Работоспособность сети
  • Инциденты в локальной сети
  • Расследование инцидентов
  • Мониторинг и алерты
Администрирование Windows и работа с Powershell
7 практических заданий
  • Хранение паролей и политика доступа
  • Управление групповыми политиками доступа
  • Службы аудита
  • Управление учетными записями
  • Цифровые подписи
  • Строение реестра и его возможности
  • PowerShell
  • Доменные службы Active Directory
Инструментальные курсы
Безопасность баз данных
4 практических задания
  • Введение в базы данных
  • Реляционные базы данных и язык запросов SQL
  • Эксплуатация реляционных и документоориентированных баз данных (на примере PostgreSQL и MongoDB)
  • Безопасная эксплуатация
  • Технологические решения защиты данных
Основы Python
12 практических заданий
  • Введение в Python
  • Операторы и выражения
  • Условный оператор if, простые программы с условиями
  • Цикл while, логические преобразования и бесконечные циклы
  • Цикл for: счетчики, работа с range и строками
  • Работа с целыми (int) и вещественными (float) числами
  • Объявление и вызов функций
  • Вложенные циклы и счетчики внутри циклов
Кибербезопасность
Основы информационной безопасности
Теоретический курс
  • Базовые процессы ИБ
  • Принципы организации процессов ИБ
  • Роли в операционных процессах и при проектной реализации
  • Карта развития специализаций ИБ
Анализ защищенности
9 практических заданий
  • Облачная инфраструктура для выполнения практических работ
  • Этичный хакинг
  • Введение в OSINT
  • Социальная инженерия
  • Атаки на сети
  • Сетевое сканирование
  • Атаки на приложения
  • Сбор и взлом учётных данных
  • Устройство Active Directory
  • Атаки на Active Directory
  • Управление уязвимостями
Внедрение, модернизация и поддержка систем
4 практических задания
  • Подготовка к внедрению решений, постановка задачи
  • Развертывание и интеграция решения
  • Испытания системы и ее документирование
  • Эксплуатация систем
Мониторинг и реагирование на события и инциденты
8 практических заданий
  • Инвентаризация инфраструктуры
  • Выделение параметров мониторинга
  • Источники событий
  • Нормализация, корреляция, аналитика
  • Playbook (алгоритмы реагирования)
  • Визуализация данных и отчеты
  • Анализ инцидента и сбор доказательств
  • Устранение последствий и недопущение в будущем
Обеспечение соответствия
5 практических заданий
  • Определение требований информационной безопасности
  • Оценка угроз безопасности информации
  • Составление перечня контролей по действующим требованиям
  • Разработка моделей угроз безопасности информации
  • Разработка организационно-распорядительных документов
  • Аудит ИБ
Защита приложений
8 практических заданий
  • Анализ защищенности
  • Cross-site scripting
  • SQL-инъекции
  • Path traversal и IDOR-атаки
  • CSRF-Затаки
  • Уязвимости сторонних библиотек
  • Статический анализ кода
  • Web application firewall для защиты веб-приложений
Сеть
5 практических заданий
  • Основы модели OSI/ISO
  • Сетевые протоколы в модели OSI
  • Статическая и динамическая маршрутизация
  • Виртуальные частные сети (VPN)
  • Безопасность сетей
  • FireWall

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали специалистом по кибербезопасности

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
7 865 ₽⁠/⁠мес.
3 933 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Я хочу
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Насколько легально все то, что я буду изучать на курсе?

Все материалы и темы курса на 100% легальны. Вы также изучите законодательство в области кибербезопасности и будете точно понимать, что разрешено, а что — нет.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Подойдет ли мне курс, если я никогда не занимался вопросами безопасности?

Да, курс подойдет для новичков. К началу изучения кибербезопасности у вас будет достаточно базовых IT-навыков: вы изучите администрирование на Windows и Linux, работу с базами данных, азы программирования на Python.

Почему в курсе есть Python? Зачем он мне нужен?

Владение Python — один из ключевых навыков специалиста по кибербезопасности, потому что на этом языке работают многие бэкенд-разработчики. Навыки Python-разработки помогут вам работать с серверной частью приложений, сайтов и сервисов, которые на нем написаны.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Есть ли программы рассрочки или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Программирование Специалист по кибер­безопасности c AI
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут