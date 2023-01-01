Профессия Разработчик на Unreal Engine 5

Вы на практике научитесь создавать игровые уровни, анимировать персонажей, работать с готовыми сценами. Освоите язык программирования C++ и соберете портфолио из игр для разных платформ
4.75

Рейтинг на основе 7549 отзывов

Актуальная программа

Программа обновлена в 2025

4+ проекта

Добавите в портфолио разноплановые работы

Поможем найти работу

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-55%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
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Один из самых мощных и востребованных движков

Unreal Engine 5 используется не только для игр: вы можете найти свое призвание в кино, дизайне или промышленности
Сможете работать над высокобюджетными проектами в студии или брать проекты на фрилансе
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 65 000 ₽

Junior, после курса

~ 160 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 300 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior+/Middle

Разработчик на Unreal Engine 5

Другие названия вашей профессии:

программист Unreal Engine, разработчик C++ (UE), разработчик Blueprints, программист игровой логики

Желаемая зарплата

от 100 000₽

Инструменты

Unreal Engine 5

С++

GitLab

Навыки

  • Разработка игр для ПК, Android и iOS
  • Программирование на С++ и визуальный скриптинг на Blueprints
  • Знание идиом C++ и библиотеки STL
  • Написание автотестов на C++
  • Создание плагинов для Unreal Engine Editor
  • Навыки многопоточной разработки
  • Работа с Git (локальные и удаленные репозитории)
  • Применение принципов ООП и паттернов проектирования в геймдеве
  • Понимание алгоритмов и структур данных
  • Работа с resharper для рефакторинга и статического анализа

В вашем портфолио будет крупный проект

Игра в жанре «арканоид»

Стилизованная псевдо-2D-игра

Стелс-платформер

Ретрорейв-платформер

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика и геймджемы для отработки навыков
Будете выполнять задания после уроков и посещать геймджемы, где будете работать над игрой самостоятельно или в команде
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать опытные специалисты в IT и геймдеве

Павел Горкин

C++/Blueprints-разработчик

Иван Вакуленчик

VR/AR-разработчик

Радена Борисова

Free roam-VR разработчик

Евгений Чичилов

Ведущий программист игровой студии Fracture Labs

Сергей Анцукевич

Технический директор District Zero

Иван Гущин

Арт-директор District Zero

Ася Орлова

Геймдизайнер

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2026
10+ проектов
147 часов теории
503 часа практики
Основные курсы
Введение в разработку игр
1 практическое задание
  • Пайплайн разработки игры
  • Грейды разработчиков
  • Основы геймдизайна
  • Общие понятия программирования
  • Инструменты и методы программирования
  • Описание движков
  • 10 глупых вопросов разработчику
Игра 1. Гиперказуальная игра
2 месяца, 1 проект
  • Разберётесь в интерфейсе Unreal Engine и научитесь создавать проекты
  • Познакомитесь с системой визуального скриптинга Blueprints, которая позволит вам программировать игровые механики без кода
  • Создадите несложную игру с простыми правилами и понятным геймплеем. — Экспортируете проект как приложение, которое сможете запустить на компьютере
Игра 2. Стелс-шутер
3 месяца, 1 проект
  • Подробнее разберётесь в Blueprints и научитесь правильно структурировать проект в Unreal Engine
  • Научитесь добавлять в игру более сложные геймплейные механики и анимации
  • Создадите игру, в которой игрок будет сражаться с врагами в лабиринте, решать головоломки и бесшумно обходить систему охраны
Игра 3. Стелс-шутер 2.0
2 месяца, 1 проект
  • Научитесь делать игровой опыт более сложным и детализированным: с помощью сложных анимаций, детализированных моделей объектов, более умных NPC
  • Сможете давать главному герою способности, разрабатывать более сложные схемы поведения врагов, использовать разные карты в игре
  • Разработаете более сложную и интересную версию игры из предыдущего блока
Игра 4. Арканоид
2 месяца, 1 проект
  • Лучше разберётесь в языке программирования C++, чтобы писать более сложные и специализированные скрипты, чем это возможно в Blueprints
  • Сделаете свою версию классической аркадной игры, где игрок отбивает шарик, разбивающий блоки на поле
С++ разработка
2 месяца, 1 проект
  • Освоите один из самых популярных языков программирования в мире, чтобы писать код для игр в Unreal Engine
  • Создадите свой проект на C++ и опубликуете его на GitHub
Дополнительные курсы
Нейросети в играх
Теория
  • Узнаете, как нейросети влияют на геймдев и как специалисты решают задачи с помощью AI-сервисов
  • Научитесь составлять грамотные запросы для нейросетей. Поймёте, как ИИ воспринимает текстовые инструкции

Получите презентацию
курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали разработчиком на Unreal Engine 5

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
10 774 ₽⁠/⁠мес.
4 849 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-55%
До конца действия скидки осталось
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Я хочу
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Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Какие системные требования? Подойдет ли Mac для работы с Unreal Engine 5?

Для обучения подойдет компьютер или ноутбук с ОС Windows 10/8/7 и macOS intel/M1 и M2. Рекомендуемый процессор — четырехъядерный Intel или AMD с тактовой частотой 3.3 GHz и выше. Минимальный — двухъядерный Intel или AMD с тактовой частотой от 1.8 GHz. Рекомендуемая оперативная память — 16 GB и выше. Минимальная — 8 GB. Рекомендуемая видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 700 с 4GB видеопамяти или выше. Минимальная — NVIDIA GeForce GTX 530 с 2GB видеопамяти. SSD-диск на 128GB-512GB для установки движка (около 30-40 GB), IDE (около 7-16 GB) и рабочих проектов, которые будут занимать от 1GB-8 GB.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Что такое Unreal Engine и чем отличается от Unity?

Unreal Engine — игровой движок от компании Epic Games (EVE Online, Fortnite, Valorant, Among Us). В нем создаются игровые механики, персонажи, физика и графика игры. Он отличается от Unity тем, что использует язык программирования С++, а Unity — С#

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Потребуется ли мне покупать платные программы для обучения?

Нет, на курсе вы будете использовать учебные версии программ, их не нужно покупать, они бесплатные.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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3 985 ₽/мес.
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Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут