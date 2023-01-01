Один из самых мощных и востребованных движков
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior+/Middle
Разработчик на Unreal Engine 5
Другие названия вашей профессии:
программист Unreal Engine, разработчик C++ (UE), разработчик Blueprints, программист игровой логики
Желаемая зарплата
от 100 000₽
В вашем портфолио будет крупный проект
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать опытные специалисты в IT и геймдеве
C++/Blueprints-разработчик
VR/AR-разработчик
Free roam-VR разработчик
Ведущий программист игровой студии Fracture Labs
Технический директор District Zero
Арт-директор District Zero
Геймдизайнер
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Пайплайн разработки игры
- Грейды разработчиков
- Основы геймдизайна
- Общие понятия программирования
- Инструменты и методы программирования
- Описание движков
- 10 глупых вопросов разработчику
- Разберётесь в интерфейсе Unreal Engine и научитесь создавать проекты
- Познакомитесь с системой визуального скриптинга Blueprints, которая позволит вам программировать игровые механики без кода
- Создадите несложную игру с простыми правилами и понятным геймплеем. — Экспортируете проект как приложение, которое сможете запустить на компьютере
- Подробнее разберётесь в Blueprints и научитесь правильно структурировать проект в Unreal Engine
- Научитесь добавлять в игру более сложные геймплейные механики и анимации
- Создадите игру, в которой игрок будет сражаться с врагами в лабиринте, решать головоломки и бесшумно обходить систему охраны
- Научитесь делать игровой опыт более сложным и детализированным: с помощью сложных анимаций, детализированных моделей объектов, более умных NPC
- Сможете давать главному герою способности, разрабатывать более сложные схемы поведения врагов, использовать разные карты в игре
- Разработаете более сложную и интересную версию игры из предыдущего блока
- Лучше разберётесь в языке программирования C++, чтобы писать более сложные и специализированные скрипты, чем это возможно в Blueprints
- Сделаете свою версию классической аркадной игры, где игрок отбивает шарик, разбивающий блоки на поле
- Освоите один из самых популярных языков программирования в мире, чтобы писать код для игр в Unreal Engine
- Создадите свой проект на C++ и опубликуете его на GitHub
- Узнаете, как нейросети влияют на геймдев и как специалисты решают задачи с помощью AI-сервисов
- Научитесь составлять грамотные запросы для нейросетей. Поймёте, как ИИ воспринимает текстовые инструкции
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали разработчиком на Unreal Engine 5
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Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
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