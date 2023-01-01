Самый востребованный язык в 2026 году
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Python-разработчик
Другие названия вашей профессии:
Django-разработчик, backend-разработчик
Желаемая зарплата
от 65 000 ₽
В вашем портфолио будет 6 сильных проектов
Проработаете серверную часть магазина с фильтрами, корзиной, функционалом заказа и оплаты
Сможете выбрать для проекта любую тему. Например, написать бота для бронирования отелей с функционалом поиска по локации и стоимости бронирования
Разработаете серверную часть и функционал, который есть в любой соцсети: публикация, лайки и комментирование
Разработаете программу, которая будет отслеживать изменения файлов и синхронизировать их с облачным хранилищем
Напишите программу для автоматизации работы бизнеса. Функционал: управление маркетинговыми активностями, аналитика по клиентами и рекламе
По заказу центра по подбору психологов вы разработаете чат-бота, с помощью которого пользователь сможет управлять привычками через Telegram
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Преподаватель информатики и программирования со стажем более 5 лет
Руководитель группы разработки платформы облачного видеонаблюдения в МТС ИИ
Ведущий инженер-программист. Опыт работы — более 3 лет
Лидер направления Python в МТС. Опыт работы — более 6 лет
Руководитель проекта и главный инженер по разработке в Сбере. Опыт работы — более 5 лет
Ведущий инженер-программист
Получите опыт реальной работы
Получите сильный кейс в портфолио, а также научитесь работать в команде
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Введение в Python
- Операторы и выражения
- Условный оператор if, простые программы с условиями
- Цикл while, логические преобразования и бесконечные циклы
- Цикл for: счетчики, работа с range и строками
- Логические операторы not, and, or
- Работа с целыми (int) и вещественными (float) числами
- Объявление и вызов функций
- Вложенные циклы и счетчики внутри циклов
- Float, оператор return и алгоритмы с заданной точностью
- Установка и настройка IDE
- Работа с базовыми коллекциями
- Работа со списками: методы, представления и срезы
- Рекурсия и коллекции внутри функции и при вызове
- Базовые коллекции: строки, словари, подбор элементов
- Работа с файлами: базовые операции, пути к файлам, безопасность
- Принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм
- Функциональное программирование
- Базовые коллекции: кортежи
- Итераторы и генераторы
- Декораторы
- Введение в веб, Linux и Django
- Базы данных и модели
- Административный интерфейс
- Обработка запросов
- Формы
- HTML/CSS
- Django Class-Based Views
- Аутентификация и авторизация, регистрация и права доступа
- Тестирование
- Работа с файлами
- Локализация и интернационализация
- Документирование
- Эффективная работа с базой данных
- Логирование и профилирование
- Экспорт/импорт данных
- Оптимизация с помощью кеширования
- Деплой и командная разработка
- Техническое интервью
- Flask
- Основы работы в Linux
- Основы культуры CI
- Основы дебаггинга и профилирования
- Logger
- Деплой приложения на linux
- Docker
- Базы данных
- Мультипоточность
- MVC, язык шаблонов
- Основы сетевого взаимодействия
- REST API
- Документирование. Стандарты API
- ORM SQLAlchemy
- Очереди задач
- CGI server
- Многозадачность: asyncio, fastAPI
- Postgres + миграции
- Безопасность
- Pytest, Mock
- Основы культуры CI: linters
- CD, автоматический деплой
- Основы SQL
- Введение в реляционные базы данных
- Основные запросы по работе с данными
- Функции и выражения в SQL-запросах
- Проектирование и оптимизация реляционных баз данных
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Python-разработчиком
вашу квалификацию
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Без первого взноса
от цены курса
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Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
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На выходе из каждого учебного блока у вас есть наполненное портфолио и пет-проекты — собственная база данных, сайт.
Некоторые преподаватели реально крутые в подаче и лекционном материале (особенно в курсе «Алгоритмы и структуры данных»).
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Я в восторге, они вдохновляют, не только делятся знаниями. Также подружились с ребятами с группы. Спасибо GB!!!
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Решил изменить свою жизнь и перепрофилироваться. Раньше почти не занимался этой темой.
В школе были какие-то стремления, но они быстро угасли, потому что оказалось, что не всё так просто. Вот решил снова углубиться.
Конечно, по началу было не сказать, чтобы легко, но если понимать, для чего это всё, то можно и горы свернуть.
Огромное спасибо преподавателям, которые всегда готовы помочь и ответить на вопросы человека, который ну вот вообще ничего не понимает. Абсолютно ничего).
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Обычно из университета выходишь джуном, а тут к концу обучения у меня уже было неплохое портфолио и целое сообщество профессионалов с которыми мы переписываемся и обмениваемся информацией.
Я в любое время могу обратиться к преподавателям или наставникам с вопросом или советом, всегда помогут оперативно, даже после окончания учебы.
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Преподаватели классные, равномерно дают теорию и практику, подача интересная и легко воспринимаемая. Среди них много молодых, общаться легко, а если что-то не поймешь, то объясняют простым языком.
Очень гибко подходят к графику обучения, понимают, что большинство учащихся работает.
Петр Сидоров
с Tutortop
Ожидания оправдались. С помощью данного курса и дополнительного изучения материала я смогла сменить сферу профессиональной деятельности.
Удобство прохождения: курс состоит из подкурсов, продолжительность которых примерно месяц. Каждый подкурс включает в себя вебинары, которые проходят дважды в неделю, а также методичку и отличную обратную связь. Преподаватели помогают в освоении материала, на каждом курсе есть наставники и одногруппники, с которыми можно обсудить задания.
Татьяна Тихонова
с Tutortop
В целом я очень доволен, что решил пройти обучение здесь. Результатов я добился колоссальных по сравнению с тем, что было до, но в этом мне помог и курс, и терпение, и труд.
Все свободное время я трачу именно на обучение. Если вы хотите ничего не делать, то стать профи у вас не получится. В общем не жалею, что потратил эти деньги, хотя мне еще и очень повезло, так как мне подарили скидку в половину стоимости курса. Думаю, что потраченные деньги скоро окупятся. Если вы готовы трудиться — добро пожаловать.
Николай Щербаков
с Tutortop
Предостережение — то, что вы купили курс, еще не значит, что вы автоматом станете программистом, дизайнером или кем-то еще, поэтому готовьтесь много работать, чтобы что-то усвоить.
Яна Столярова
с Tutortop
Обучалась в GeekBrains на курсе по Python-разработке. В прошлом году закончила и получила диплом. Могу сказать, что обучение прошло максимально комфортно, куратор был со мной на связи почти 24/7, также отвечали и на все мои вопросы на семинаре преподаватели, а ещё было круто, что преподы и лекторы сами предлагали решения и идеи для дальнейших pet-проектов, даже не знаю, что может быть лучше, чем такое вовлечение. В моменте ощутила индивидуальный подход.
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Благодаря школе, я не только улучшил свои навыки, но и нашел работу в IT-сфере. Я искренне рекомендую GeekBrains всем, кто интересуется программированием.
Иван
со Сравни.ру