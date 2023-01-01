Профессия Python-разработчик c AI

Освоите профессию с нуля за 10 месяцев. Создадите чат-бот, крупный маркетплейс, соцсеть и еще 3 проекта. Курс обновлен в 2025 году
4.8

Рейтинг на основе 2 532 отзывов

Нейросети в программе

Научитесь использовать AI для работы IT-специалиста

Командный проект

Соберете 6 сильных проектов в портфолио

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Самый востребованный язык в 2026 году

На Python пишут сайты, приложения, игры и чат-боты. Например, Sims 4 и Dropbox написаны на Python.
У Python понятный синтаксис, поэтому язык легко учится и подходит для новичков в IT
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 95 000 ₽

Junior, после курса

~ 205 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 315 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться

Больше 70% российских ИТ‑специалистов используют ИИ в работе
На бонусном курсе «AI‑помощники для IT‑специалистов: ChatGPT и аналоги» вы узнаете, как с помощью нейросети писать код и проверять его на ошибки. Автоматизируете большую часть рутины и ускорите свою работу.
ai

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Python-разработчик

Другие названия вашей профессии:

Django-разработчик, backend-разработчик

Желаемая зарплата

от 65 000 ₽

Инструменты

Python

PyCharm

GitLab

pytest

SQL

MySQL

PostgreSQL

Docker

Flask

FastAPI

HTML

CSS

Навыки

  • Опыт работы с базовыми алгоритмами и типами данных в Python
  • Понимание принципов ООП
  • Работа с системами очередей задач
  • Опыт работы с фреймворками Django, Flask и FastAPI
  • Автоматизация развертывания приложений с Docker
  • Знание принципов работы протоколов HTTP, HTTPS и WebSockets
  • Работа с базами данных и API
  • Умение использовать систему контроля версий Git
  • Настройка CI/CD в GitLab

В вашем портфолио будет 6 сильных проектов

Интернет-магазин

Проработаете серверную часть магазина с фильтрами, корзиной, функционалом заказа и оплаты

Чат-бот

Сможете выбрать для проекта любую тему. Например, написать бота для бронирования отелей с функционалом поиска по локации и стоимости бронирования

Социальная сеть

Разработаете серверную часть и функционал, который есть в любой соцсети: публикация, лайки и комментирование

Сервис синхронизации файлов

Разработаете программу, которая будет отслеживать изменения файлов и синхронизировать их с облачным хранилищем

CRM-система

Напишите программу для автоматизации работы бизнеса. Функционал: управление маркетинговыми активностями, аналитика по клиентами и рекламе

Чат-бот полезных привычек

По заказу центра по подбору психологов вы разработаете чат-бота, с помощью которого пользователь сможет управлять привычками через Telegram

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете выполнять задания: простые задачки отработаете на тренажерах, мини-кейсы или целые проекты разработаете в профессиональной среде PyCharm
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

Декоративная картинка

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Роман Булгаков

Преподаватель информатики и программирования со стажем более 5 лет

Сурен Хоренян

Руководитель группы разработки платформы облачного видеонаблюдения в МТС ИИ

Андрей Шулаев

Ведущий инженер-программист. Опыт работы — более 3 лет

Алексей Некрасов

Лидер направления Python в МТС. Опыт работы — более 6 лет

Никита Нестеренко

Руководитель проекта и главный инженер по разработке в Сбере. Опыт работы — более 5 лет

Сергей Кротов

Ведущий инженер-программист

Получите опыт реальной работы

Разработаете маркетплейс совместно с другими студентами под руководством наставника

Получите сильный кейс в портфолио, а также научитесь работать в команде

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
6+ проектов
94 часа теории
476 часов практики
Основные курсы
Основы Python
12 практических работ
  • Введение в Python
  • Операторы и выражения
  • Условный оператор if, простые программы с условиями
  • Цикл while, логические преобразования и бесконечные циклы
  • Цикл for: счетчики, работа с range и строками
  • Логические операторы not, and, or
  • Работа с целыми (int) и вещественными (float) числами
  • Объявление и вызов функций
  • Вложенные циклы и счетчики внутри циклов
  • Float, оператор return и алгоритмы с заданной точностью
Основы Python. Часть 2
19 практических работ, 1 итоговый проект
  • Установка и настройка IDE
  • Работа с базовыми коллекциями
  • Работа со списками: методы, представления и срезы
  • Рекурсия и коллекции внутри функции и при вызове
  • Базовые коллекции: строки, словари, подбор элементов
  • Работа с файлами: базовые операции, пути к файлам, безопасность
  • Принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм
  • Функциональное программирование
  • Базовые коллекции: кортежи
  • Итераторы и генераторы
  • Декораторы
Django
21 практическая работа
  • Введение в веб, Linux и Django
  • Базы данных и модели
  • Административный интерфейс
  • Обработка запросов
  • Формы
  • HTML/CSS
  • Django Class-Based Views
  • Аутентификация и авторизация, регистрация и права доступа
  • Тестирование
  • Работа с файлами
  • Локализация и интернационализация
  • Документирование
  • Эффективная работа с базой данных
  • Логирование и профилирование
  • Экспорт/импорт данных
  • Оптимизация с помощью кеширования
  • Деплой и командная разработка
  • Техническое интервью
Python: продвинутый уровень
31 практическая работа, 1 итоговый проект
  • Flask
  • Основы работы в Linux
  • Основы культуры CI
  • Основы дебаггинга и профилирования
  • Logger
  • Деплой приложения на linux
  • Docker
  • Базы данных
  • Мультипоточность
  • MVC, язык шаблонов
  • Основы сетевого взаимодействия
  • REST API
  • Документирование. Стандарты API
  • ORM SQLAlchemy
  • Очереди задач
  • CGI server
  • Многозадачность: asyncio, fastAPI
  • Postgres + миграции
  • Безопасность
  • Pytest, Mock
  • Основы культуры CI: linters
  • CD, автоматический деплой
Дополнительные курсы
SQL
3 практических работы
  • Основы SQL
  • Введение в реляционные базы данных
  • Основные запросы по работе с данными
  • Функции и выражения в SQL-запросах
  • Проектирование и оптимизация реляционных баз данных

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Python-разработчиком

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
8 278 ₽⁠/⁠мес.
4 139 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Отзывы наших студентов

Программа курса дает базовые знания в ИТ (Git, Linux, построениеи работа с базой данных с помощью языка запросов sql, алгоритмыи структуры данных, веб-разработка).

На выходе из каждого учебного блока у вас есть наполненное портфолио и пет-проекты — собственная база данных, сайт.


Некоторые преподаватели реально крутые в подаче и лекционном материале (особенно в курсе «Алгоритмы и структуры данных»).

Подробнее

Denis Demchenko
с Tutortop

У меня приличный опыт общения с разными людьми, в том числе на образовательном уровне, поэтому могу сказать со всей степенью ответственности, что преподаватели в GB "с горящими глазами": с грамотной речью, заинтересованы в понимании студентов каждой темы, в передачи своего практического опыта даже за рамками учебной программы. Всегда открыты для диалога, ответов на интересующие темы.


Я в восторге, они вдохновляют, не только делятся знаниями. Также подружились с ребятами с группы. Спасибо GB!!!

Подробнее

Дарья
со Сравни.ру

96%

cтудентов GeekBrains довольным обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

5.0

logo

4.5

logo

4.3

logo

4.2

logo

4.0

logo

4.0

logo

Решил изменить свою жизнь и перепрофилироваться. Раньше почти не занимался этой темой.

В школе были какие-то стремления, но они быстро угасли, потому что оказалось, что не всё так просто. Вот решил снова углубиться.

Конечно, по началу было не сказать, чтобы легко, но если понимать, для чего это всё, то можно и горы свернуть.

Огромное спасибо преподавателям, которые всегда готовы помочь и ответить на вопросы человека, который ну вот вообще ничего не понимает. Абсолютно ничего).

Константин
с Tutortop

Можно прийти с нулевыми знаниями или подтянуть уже имеющиеся. Особенно в моем случае было удобно совмещать учебу в институте и geekbrains.

Обычно из университета выходишь джуном, а тут к концу обучения у меня уже было неплохое портфолио и целое сообщество профессионалов с которыми мы переписываемся и обмениваемся информацией.


Я в любое время могу обратиться к преподавателям или наставникам с вопросом или советом, всегда помогут оперативно, даже после окончания учебы.

Подробнее

Sergey Plotnikov
с Mooc.ru

Понравилось, как постепенно вводят в профессию абсолютных новичков. Мне не дали потеряться в новой сфере. Пусть Python и считается самым простым, но первое время было непросто.

Преподаватели классные, равномерно дают теорию и практику, подача интересная и легко воспринимаемая. Среди них много молодых, общаться легко, а если что-то не поймешь, то объясняют простым языком.


Очень гибко подходят к графику обучения, понимают, что большинство учащихся работает.

Подробнее

Петр Сидоров
с Tutortop

Ожидания оправдались. С помощью данного курса и дополнительного изучения материала я смогла сменить сферу профессиональной деятельности.

Удобство прохождения: курс состоит из подкурсов, продолжительность которых примерно месяц. Каждый подкурс включает в себя вебинары, которые проходят дважды в неделю, а также методичку и отличную обратную связь. Преподаватели помогают в освоении материала, на каждом курсе есть наставники и одногруппники, с которыми можно обсудить задания.

Татьяна Тихонова
с Tutortop

В целом я очень доволен, что решил пройти обучение здесь. Результатов я добился колоссальных по сравнению с тем, что было до, но в этом мне помог и курс, и терпение, и труд.

Все свободное время я трачу именно на обучение. Если вы хотите ничего не делать, то стать профи у вас не получится. В общем не жалею, что потратил эти деньги, хотя мне еще и очень повезло, так как мне подарили скидку в половину стоимости курса. Думаю, что потраченные деньги скоро окупятся. Если вы готовы трудиться — добро пожаловать.

Николай Щербаков
с Tutortop

Результат превзошел ожидания. Кроме основного материала мне удалось освоить очень много смежных тем, а преподаватели просто выше всех похвал. Однозначно рекомендую всем новичкам и работающим, так как IT — динамическое направление, где все очень быстро меняется, поэтому нужно иметь представление об актуальном положении дел в индустрии.


Предостережение — то, что вы купили курс, еще не значит, что вы автоматом станете программистом, дизайнером или кем-то еще, поэтому готовьтесь много работать, чтобы что-то усвоить.

Подробнее

Яна Столярова
с Tutortop

Даже самый прожжённый гумманитарий начнёт писать код

Обучалась в GeekBrains на курсе по Python-разработке. В прошлом году закончила и получила диплом. Могу сказать, что обучение прошло максимально комфортно, куратор был со мной на связи почти 24/7, также отвечали и на все мои вопросы на семинаре преподаватели, а ещё было круто, что преподы и лекторы сами предлагали решения и идеи для дальнейших pet-проектов, даже не знаю, что может быть лучше, чем такое вовлечение. В моменте ощутила индивидуальный подход.
Подробнее

Евгения
со Сравни.ру

Преподаватели GeekBrains заслуживают восхищения - они профессионалы с глубокими знаниями и умением понятно объяснять сложные концепции. Служба поддержки работает оперативно, и обучение на платформе GeekBrains приносит истинное удовольствие.

Благодаря школе, я не только улучшил свои навыки, но и нашел работу в IT-сфере. Я искренне рекомендую GeekBrains всем, кто интересуется программированием.

Иван
со Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

Слышал, что Python — это про алгоритмы и нейросети. Что я буду учить на курсе?

На курсе вы будете изучать backend-разработку сайтов, приложений и чат-ботов на Python. Вы научитесь работать с базами данных, алгоритмами и серверной частью сервисов. После курса сможете устроиться на работу backend-разработчиком.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
• При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
• Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
• При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Когда я смогу начать работать по новой профессии?

Вы сможете выйти на работу junior-Python-разработчиком сразу после курса. В этом помогут навыки развития карьеры, которые вы получите на курсе, и сильное портфолио из проектов.

Какая техника нужна для обучения на курсе?

Для обучения вам нужен ноутбук или компьютер на ОС Windows 7 или 10, Linux Ubuntu или macOS от 10.11 и выше. Чтобы установить среду разработки PyCharm, вам потребуется не менее 4 Gb оперативной памяти, 5 свободных Gb на жестком диске и одна из последних версий 64-разрядной операционной системы.

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3–5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Программирование Python-разработчик c AI
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут