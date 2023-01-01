Профессия
Разработчик c AI

Этот курс — идеальный старт для тех, кто еще никогда не сталкивался с IT и хочет получить профессию с доходом от 100 000 ₽ за короткий срок
Нейросети в программе

Научитесь использовать AI для работы IT-специалиста

Профессии на выбор

На этом курсе вы точно получите профессию мечты

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Получите новые возможности став разработчиком

Удаленная работа и гибкий график — можно жить в Тайланде, а работать на компанию в Москве
Быстрый рост дохода — зарабатывать от 100 000 ₽ можно с опытом 1–2 года
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: HeadHunter

Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться

Больше 70% российских ИТ‑специалистов используют ИИ в работе
На бонусном курсе «AI‑помощники для IT‑специалистов: ChatGPT и аналоги» вы узнаете, как с помощью нейросети писать код и проверять его на ошибки. Автоматизируете большую часть рутины и ускорите свою работу.
ai

Курс подойдет каждому

Тому, кто не знает, какую профессию выбрать в IT

Тому, кто ничего не знает о разработке, и хочет начать с азов

Тому, кто выбрал профессию, но не уверен до конца

Создали один курс, чтобы вы точно стали разработчиком

Пройдете тест и узнаете, какие профессии вам подходят
Узнаете про современные профессии в интерактивном формате с видео и практическими заданиями
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После теста выберете профессию, и сразу начнете ее изучать
На выбор будет доступно несколько профессий
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Если выбранная профессия не понравится — бесплатно заменим ее на другую
Заменить профессию можно только один раз
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Откроем сразу две профессии, если не можете выбрать конкретную
Дадим доступ на две недели к двум профессиям, чтобы вы точно смогли определиться
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Какие профессии будут доступны на выбор

Python-разработчик

Средняя зарплата:
218 100 ₽ / мес.

Frontend-разработчик

Средняя зарплата:
181 291 ₽ / мес.

1С-разработчик

Средняя зарплата:
193 166 ₽ / мес.

Java-разработчик

Средняя зарплата:
218 100 ₽ / мес.

Разработчик игр

Средняя зарплата:
150 100 ₽ / мес.

Менеджер проектов

Средняя зарплата:
130 100 ₽ / мес.

Продакт-менеджер

Средняя зарплата:
200 100 ₽ / мес.

еще 20+ профессий

Если поймете, что IT не ваше, сможете выбрать профессии из других направлений

Ваши будущие проекты

Интернет-магазин

Проработаете серверную часть магазина с фильтрами, корзиной, функционалом заказа и оплаты

Поисковик для корпоративного сайта

Разработаете поисковый движок, который будет индексировать страницы сайта и выдавать результаты по формуле

Чат-бот

Сможете выбрать для проекта любую тему. Например, написать бота для бронирования отелей с функционалом поиска по локации и стоимости бронирования

CRM-система

Напишите программу для автоматизации работы бизнеса с функционалом управления маркетинговыми активностями, аналитикой по клиентами и рекламе

Социальная сеть

Разработаете серверную часть и функционал, который есть в любой соцсети: публикация, лайки и комментирование

Инфраструктура для управления учетными записями

Развернете удостоверяющий центр для выдачи сертификатов

Сервис синхронизации файлов

Разработаете программу, которая будет отслеживать изменения файлов и синхронизировать их с облачным хранилищем

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках и интерактивных статьях
Материалы доступны в любое время, вы всегда можете вернуться к ним, чтобы повторить
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Регулярные онлайн-встречи с преподавателями
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Много заданий и проектов для практики
В каждом учебном модуле будете решать задачи, как на реальной работе, по итогу выполните несколько крупных проектов, которые можно взять в резюме и портфолио
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Каждое ваше задание оценит куратор-эксперт: он похвалит, если задание выполнено успешно, или подскажет, как прийти к решению
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Преподаватели — лидеры IT отрасли

Константин Шибков

Старший Java-разработчик в СДЭК

Александр Акилин

DevOps-инженер в Data Travel и Aquiva Labs

Алексей Некрасов

TechLead Python в МТС

Павел Кольцов

Frontend-разработчик в Самолете

Семен Савенков

1С-разработчик в Sonic Soft

Ефим Колмаков

Ведущий Frontend-разработчик в Сбере

Алексей Кадочников

Senior Frontend-разработчик, ex VK

Павел Вавилов

Руководитель разработки в Газпромбанке

Артем Науменко

Руководитель IT инфраструктуры в SkyEng

Александр Крылов

Lead DevOps services в Росгосстрахе

Овик Хачикян

Ведущий Fullstack-разработчик в Data Crunch

Евгений Дмитриев

DevOps-инженер в ИнфоТеКС

Дмитрий Зайцев

CTO/CIO в Flocktory

Сурен Хоренян

Руководитель разработки платформы облачного видеонаблюдения в МТС

Никита Нестеренко

Руководитель проектов разработки в Сбере

Валерий Кузнецов

Frontend-разработчик в Циане

Владислав Колесников

Frontend-разработчик в Газпромбанке

Павел Рубан

Lead веб-разработки в Газпромбанке

Сергей Белозерцев

Frontend-разработчик в Газпромбанке

Никита Балихин

TechLead в Газпромбанке

Владимир Артюхов

Frontend-разработчик в Газпромбанке

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
Начало
Профориентационный тест
Пройдете тест и получите ответ, какая профессия вам подходит
  • Наш профориентационный тест старается учитывать ваши личные особенности, текущие навыки, прошлый опыт, желания, интересы и другие параметры вашей личности. Поэтому подборка профессий, которые вы получите после прохождения теста, будут вам максимально близки по духу.
Знакомство с профессиями
Поймете особенности современных профессий и попробуете их на практике
  • После профтеста вы сможете подробнее узнать про те профессии, которые больше всего вам подходят. Для каждой профессии подготовлен интерактивный рассказ в виде статей с видео, тестами и опытом экспертов. Про каждую профессию вы узнаете: чем занимаются специалисты, сколько можно заработать, где и как искать работу + решите несколько задач, чтобы вы могли «примерить» профессию.
Выбор профессии для дальнейшего изучения
Вы прошли тест, изучили материалы и готовы осознанно подойдете к выбору профессии
  • На выбор доступны основные профессии: Python-разработчик, Frontend-разработчик, Java-разработчик, 1С-разработчик, разработчик игр, менеджер проектов и продакт-менеджер.
  • Также на выбор доступны дополнительные профессии из других направлений: аналитика, дизайн, маркетинг, кино, музыка и игры — на тот случай, если помимо IT вам понравится что-то другое.
Профессии на выбор
Python-разработчик
78 практических заданий, 3 проекта
  • Ваши инструменты: Python, PyCharm, GitLab, SQL, MySQL, PostgreSQL, Docker, Flask, FastAPI, HTML, CSS
  • Научитесь работать с базовыми алгоритмами и типами данных в Python, понимать принципы ООП, работать с системами очередей задач
  • Получите опыт работы с фреймворками Django, Flask и FastAPI, научитесь автоматизации развертывания приложений с Docker и работать с базами данных и API
  • Узнаете принципы работы протоколов HTTP, HTTPS и WebSockets, сможете использовать систему контроля версий Git и настраивать CI/CD в GitLab
Frontend-разработчик
115 практических заданий, 9 проектов
  • Ваши инструменты: Chrome DevTools, CSS, Element Plus, Emmet, Eslint, Figma, GitHub, GitLab, HTML, JavaScript, Jest, Lighthouse, Pinia, Pixel Perfect, React, REST API, Sass, TypeScript, Vite, Vitest, VS Code, Vue 3.0, Webpack
  • Научитесь адаптивной верстке на HTML/CSS, разрабатывать интерактивные элементы на JavaScript, работать с промисами, хранилищем данных и Cookie
  • Сможете программировать на TypeScript, React.js и Vue.js, работать со сборщиками Webpack, Vite, научитесь командной разработке в Git
  • Получите опыт работы с дизайн-макетами в Figma, кросс-браузерной и адаптивной версткой, научитесь оптимизировать страницы, писать тесты на Jest и Vitest
Java-разработчик
60 практических заданий, 5 проектов
  • Ваши инструменты: CSS, Docker, Entity Framework, GitLab, HTML, IntelliJ idea, JUnit, Maven, MongoDB, MySQL, Redis, Spring, Spring Boot
  • Научитесь разработке веб-приложений на Java, применять паттерны проектирования приложений, поймете принципы объектно-ориентированного программирования
  • Сможете применять алгоритмы для решения разных задач, тестировать приложения, работа с системой контроля версий Git
  • Получите опыт разработки многопоточных приложения, научитесь работать с нереляционными базами данных (Redis, MongoDB), получите навыки интеграции с внешними системами (Rest, Kafka)
1С-разработчик
20 практических заданий, 17 проектов
  • Ваши инструменты: 1C:Предприятие 8.3, Конструктор запроса, Конфигуратор, СКД, HTTP, SQL, XML,
  • Научитесь работать с оперативным и бухгалтерским учетом, составлять технические задания, управлять совещаниями, дорабатывать типовые конфигурации
  • Сможете разрабатывать внешние отчеты, обработки и печатные формы, научитесь разрабатывать подсистемы периодических расчетов, интегрировать 1С с другими системами, работать с SQL и администрированием баз данных
Разработчик игр (Unity или Unreal Engine)
80+ практических заданий, 10+ проектов
  • Ваши инструменты: Unreal Engine, C++, GitLab, Unity, Visual Studio, Blender
  • Разработка игр для ПК, Android и iOS, программирование на C++ и визуальный скриптинг на Blueprints, применение принципов ООП и паттернов проектирования в геймдеве, знание идиом C++ и библиотеки STL
  • Написание автотестов на C++, создание плагинов для Unreal Engine Editor, работа с resharper для рефакторинга и статического анализа, навыки многопоточной разработки
  • Разработка 2D- и 3D-игр на Unity, разработка и адаптация игр под ПК, iOS, Android, создание 3D-моделей в Blender, оптимизация игровых проектов для разных платформ, разработка шейдеров, интеграция SDK и плагинов в Unity 3D-проекты, работа с Git (локальные и удаленные репозитории)
Менеджер проектов
60+ практических заданий, 9 проектов
  • Ваши инструменты: Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Яндекс Метрика, Lean Canvas, Miro, RACI, Customer persona, Excel
  • Ведение переговоров с заказчиками, разработка концепции и жизненного цикла проекта, управление командой по Agile и Scrum
  • Планирование работы и оценка задач, оценка рисков и стратегическое планирование, формирование команды под проект
  • Понимание инструментов продвижения, презентация проектов и результатов
Продакт-менеджер
30+ практических заданий, 3 проекта
  • Ваши инструменты: AppMetrica, Яндекс Метрика, Miro, Tilda, Figma, Power BI, CJM, CustDev, SQL, Excel
  • Анализ рынка и конкурентов, проработка монетизации продукта, просчет юнит-экономики, анализ пользователя, управление командой разработки
  • Анализ продуктовых метрик, разработка стратегии развития продукта, создание MVP продукта, презентация идей и результатов
  • Тестирование гипотез, визуализация и презентация данных
Другие профессии
Более 20 профессий дополнительно доступно на выбор
  • Если захотите, вместо профессий в разработке можно выбрать профессии из других направлений: маркетинг, дизайн, игры, кино и музыка
Трудоустройство
Трудоустройство по итогу обучения
Поможем найти работу или вернем деньги за обучение
  • Вас ждет индивидуальная поддержка HR-специалиста. Вместе вы составите резюме, подготовите портфолио и разработаете карьерный план, который поможет найти работу быстрее. Сможете выбрать привлекательные вакансии партнеров и получите приоритет перед другими соискателями.

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали разработчиком

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
9 176 ₽⁠/⁠мес.
4 588 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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12
20
10
50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Часто задаваемые вопросы

Почему этот курс идеальный старт для новичков в IT? Как устроен курс?

Курс построен по принципу от простого к сложному, чтобы даже новички смогли погрузиться в мир разработки с полного нуля, без каких-либо предварительных знаний. Программа построена так, что сначала вы проходите профориентацию, узнаете профессии, которые максимально близки вашей личности. Дальше вы изучаете информацию об этих профессиях в игровой форме, и уже потом осознанно делаете выбор, какую профессию вы хотите изучить. Вы подходите к выбору профессии не сразу, а постепенно что позволяет вам не сделать ошибок в самом начале и действительно получить новые знания, и новую профессию. Если у вас пал выбор между двумя профессиями, и вам сложно определиться, какую выбрать — мы даем возможность попробовать две профессии одновременно, и точно определиться, какая из них вам подходит больше всего. А если в процессе обучения вы понимаете что выбранная профессия вам не подходит, вы можете бесплатно заменить ее на любую другую профессию в рамках курса. Это идеальные условия, чтобы без рисков получить новую профессию.

Сколько по времени нужно учиться?

Точный срок обучения зависит от той профессии которую вы выберете в процессе обучения. В среднем обучение занимает восемь месяцев, но трудоустраиваться или выполнять проекты на заказ вы можете начать раньше — в процессе обучения.

Получится ли совмещать обучение с другими делами? Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир. В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю.

Если я никогда не занимался разработкой, не знаю математику и английский язык, я смогу обучаться на курсе?

Да, предварительно вам не нужны навыки разработки, знания языков программирования, математики или иностранных языков, чтобы учиться на этому курсе. Все необходимое для работы вы узнаете здесь. Мы разберем все основные темы, закрепим теорию практикой на задачах и проектах. Так что даже самый далекий человек от мира разработки сможет начать здесь учиться.

А если мне не подойдет разработка, что тогда?

Мы предусмотрели этот вариант. Если вам не подойдут профессии в разработке или в целом вам не понравится IT-отрасль, вы сможете выбрать другое направление в рамках курса. Например, на выбор доступны: аналитика, маркетинг, дизайн, кино, музыка и игры. В рамках курса вы можете попробовать себя как в технических профессиях, так и в творческих. Наша задача дать вам профессию, которая будет отвечать вашим потребностям.

Как можно оплатить обучение?

Курс можно приобрести за полную цену со скидкой, а также в рассрочку — без процентов, переплат и скрытых платежей. Мы предлагаем разные сроки рассрочки, чтобы сделать обучение доступным по цене каждому. Подробности вы можете уточнить у менеджера курса, оставив заявку в форме выше.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение в центре карьеры. После обучения на курсе с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию. Пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут