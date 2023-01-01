Профессия Frontend-разработчик с AI

Фронтендеры работают с внешним видом сайтов, сервисов и приложений. Делают так, чтобы все правильно отображалось и корректно работало
4.8

Рейтинг на основе 2 532 отзывов

15+ проектов в портфолио

Добавите кейсы от крупных компаний

Задачи от партнера

Поработаете с кейсами от Газпромбанк.Тех

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
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Одна из самых востребованных профессий в IT

Сейчас открыто более 7500 вакансий для начинающих frontend-разработчиков

Источник: HeadHunter

Frontend-разработчик нужен любой компании, у которой есть сайт или приложение
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 104 000 ₽

Junior, после курса

~ 192 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 338 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться

Больше 70% российских ИТ‑специалистов используют ИИ в работе
На бонусном курсе «AI‑помощники для IT‑специалистов: ChatGPT и аналоги» вы узнаете, как с помощью нейросети писать код и проверять его на ошибки. Автоматизируете большую часть рутины и ускорите свою работу.
ai

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Frontend-разработчик

Другие названия вашей профессии:

react-разработчик, frontend developer

Желаемая зарплата

от 70 000 ₽

Инструменты

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VS Code

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Vitest

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Jest

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Vite

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Webpack

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Pinia

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Element Plus

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Eslint

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Sass

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Pixel Perfect

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Emmet

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Lighthouse

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HTML

Логотип инструмента

CSS

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GitLab

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GitHub

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Vue 3.0

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React

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TypeScript

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JavaScript

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REST API

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Figma

Логотип инструмента

Chrome DevTools

Навыки

  • Адаптивная верстка на HTML/CSS
  • Разработка интерактивных элементов на JavaScript
  • Работ с промисами, хранилищем данных и Cookie
  • Работа со сборщиками Webpack, Vite
  • Программирование на TypeScript
  • Работа с React.js/Vue.js
  • Командная разработка в Git
  • Работа с дизайн-макетами в Figma
  • Кросс-браузерная и адаптивная верстка
  • Оптимизация страниц и управление ресурсами
  • Написание тестов на Jest и Vitest

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете выполнять задания: простые задачки отработаете на тренажерах, мини-кейсы или целые проекты разработаете в профессиональной среде PyCharm
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Чтобы материал лучше осваивался, вы будете выполнять задания после каждого блока с теорией. Все задания приближены к реальным и их можно добавить в портфолио
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Тимофей Тиунов

Веб-разработчик с опытом 12+ лет

Ефим Колмаков

Ведущий frontend-разработчик в Сбербанке

Валерий Кузнецов

Frontend-разработчик в Циане

Владислав Колесников

Frontend-разработчик в Газпромбанке

Павел Рубан

Lead веб-разработки в Газпромбанке

Сергей Белозерцев

Frontend-разработчик в Газпромбанке

Никита Балихин

Tech lead в Газпромбанке

Владимир Артюхов

Frontend-разработчик в Газпромбанке

Игорь Зуриев

Руководитель IT-проектов в Шереметьево

Кирилл Николаев

Был руководителем отдела верстки в Лига А

Олег Цыганов

Frontend-разработчик с опытом более 6 лет

Павел Кольцов

Frontend-разработчик в Самолете

Алексей Кадочников

Работал разработчиком в VK

Александр Дудукало

Автор программы курса JavaScript

Павел Гонзалес

Ведущий frontend-разработчик в Skillbox

Овик Хачикян

Ведущий фулстек-разработчик Data Crunch

Получите опыт реальной работы

Практикуйтесь на заданиях от Хабр Фриланс, агентства Whitemark и компании-партнера

Сможете выбирать интересные задания. Выстроите обучение вокруг реальной работы и добавите к портфолио проекты по реальным задачам

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
15+ проектов
68 часов теории
429 часов практики
Основные курсы
Введение в профессию
  • Основы
  • Как работают компьютер и интернет
  • Инструменты разработчика
  • Поиск релевантных ответов на вопросы
  • Работа в команде
Веб-верстка
10 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Подготовка контента к публикации
  • Верстка контентного и информационного блока, гибкого компонента
  • Верстка раздела страницы и формы
  • Адаптивные разделы и анимация
  • Подготовка верстки к проду
Javascript
19 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Переменные и простые выражения
  • Boolean, условные операторы
  • Функции основ
  • Основы DOM
  • Циклы и массивы
  • Объекты
  • DOM, расширенный массивами
  • Формы, встроенные объекты и функции
  • Библиотеки в JavaScript
  • Хранение данных в браузере
  • Работа с сервером и ошибками
  • Модули
  • Event loop и асинхронная разработка
  • Классы
TypeScript
9 практических заданий
  • Node.js и npm
  • Сборка
  • Компиляция и примитивные типы
  • Применение типов
  • Типизация ООП
  • Дженерики
  • Утилитарные типы
  • Тестирование
Курс по выбору
React.js
9 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Верстка на React
  • Логика в React-компонентах
  • Данные в приложении
  • Структура проекта и базовые архитектурные паттерны
  • Routing на React
  • Тестирование
  • Оптимизация
  • SSR
Vue.js
8 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Взаимодействие компонентов
  • Взаимодействие со страницей
  • Добавление хранилища Pinia
  • Тестирование компонентов
  • Организация структуры и кода проекта
  • Nuxt и SSR
  • Прошлое и будущее Vue
Дополнительная практика
Практика по TypeScript
Входит во все тарифы
  • Разработаете аудиоплеер для студии подкастов с использованием языка TypeScript
Практика по Vue.js/React.js на выбор
Входит во все тарифы
  • Создадите онлайн-платформу «VK Маруся», которая позволит пользователям находить и оценивать фильмы
Практика Frontend. Путеводитель по Санкт‑Петербургу
Входит в тарифы «Оптимальный» и «Продвинутый»
  • Cверстаете и анимируете сайт для путеводителя по Санкт‑Петербургу
Практика Frontend. Онлайн-табло аэропорта
Входит в тарифы «Оптимальный» и «Продвинутый»
  • Разработаете веб-приложение, в котором пассажиры смогут узнать актуальную информацию о рейсах: время вылета и прилёта, статус и номер рейса
Практика Frontend. Конвертер валют
Входит в тариф «Продвинутый»
  • Разработаете страницу и реализуете логику работы конвертера валют
Бонусные курсы для расширения навыков
Карьера и развитие для программиста
  • Разберетесь, как выбрать подходящую вакансию, подготовиться к собеседованию и провести переговоры с работодателем
Как подготовиться к профессиональной конференции
Входит в тарифы «Оптимальный» и «Продвинутый»
  • Поймете, как ярко выступать с докладами на технические темы. Научитесь продумывать структуру, делать наглядные презентации, общаться с залом.
AI-помощники для IT-специалистов: Chat GPT и его аналоги
Сможете упростить себе решать ИТ-задачи с помощью ИИ. Доступен в тарифе «Индивидуальный»
  • Виды ИИ-помощников и основы промптинга
  • Тактики использования ИИ-помощников для работы с кодом
  • Продвинутые методы использования: плагины и API
  • ИИ для личных целей

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курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали продакт-менеджером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
4 392₽⁠/⁠мес.
2 196₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 9 месяцев обучения
  • 115 практических работ
  • 9 проектов в портфолио
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • Индивидуальные консультации с кураторами
  • Консультации с практикой по веб-вёрстке
  • Профессия в подарок
  • Консультации с разработчиками Газпромбанк.Тех или другими тимлидами
  • Мини-чат с куратором и координатором
Оптимальный
5 029₽⁠/⁠мес.
2 263₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 9 месяцев обучения
  • 115 практических работ
  • 9 проектов в портфолио
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • 10 индивидуальных консультаций с кураторами
  • 2 консультации по кейсам в портфолио
  • Профессия в подарок
  • Консультации с разработчиками Газпромбанк.Тех или другими тимлидами
  • Мини-чат с куратором и координатором
Продвинутый
5 666₽⁠/⁠мес.
2 550₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 9 месяцев обучения
  • 115 практических работ
  • 11 проектов в портфолио
  • Поможем найти работу — или вернём деньги
  • 10 индивидуальных консультаций с кураторами
  • 2 консультации по кейсам в портфолио
  • Профессия в подарок
  • 2 консультации с разработчиками Газпромбанк.Тех или другими тимлидами
  • Мини-чат с куратором и координатором

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Отзывы наших студентов

До этого программированием и работой на фронте почти не занимался. Программа сильная, но если не пропускать лекции и семинары, то нет ничего страшного. Преподаватели грамотно и дозированно предоставляют информацию в полном объеме.

Плюс в том, что все лекции и семинары проводятся в онлайн-режиме и их легко можно пересмотреть в записи в любое доступное для вас время.
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Андрей
со Сравни.ру

Наталья, мне 41 год, пришла учиться путем не понимая, что это и для чего, просто хотела изменить свою область деятельности, более того, когда то после школы , я мечтала стать программистом, но... По образованию я бухгалтер, экономист, PR менеджер, теперь еще и педагог начальных классов)))) При поступлении было страшно, возраст и не тот склад ума постоянно давали неуверенность. Но преодолев себя, я приступила к обучению. Говорю всем, кто сомневается, идите и учитесь в GeekBrains , здесь дают сложные знания простым языком, здесь феноменальная поддержка студентов, вы можете обратиться с любым вопросом, вам все расскажут, покажут, объяснят, а если пали духом, вселят уверенность)))
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Наталья
с Tutortop

96%

cтудентов GeekBrains довольным обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

5.0

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4.5

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4.3

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4.2

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4.0

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4.0

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Обучаюсь на Frontend_ разработчика и очень довольна процессом. Интересные лекции, грамотно составленные учебные программы и интересные дисциплины.

Мне порекомендовал обучаться в GB мой педагог, авторитет которого в вопросе выбора онлайн-площадки для обучения сыграл решающую роль. Теперь я рассказываю всем интересующимся о GB и о том, как здесь интересно учиться.

Я в восторге от того, что нас обучают не только выбранной IT-специальности, но и тому, как правильно нужно учиться, дают интереснейшую информацию из области нейрофизиологии, позволяющую повысить КПД обучения в разы.

Константин
с Tutortop

У меня было несколько импульсивных попыток научиться верстать и выучить JS самостоятельно — каждая начиналась с горящими глазами и потихоньку тухла в течение нескольких недель. Стало ясно, что мне нужно больше системности и обратной связи, которая будет мотивировать не бросать начатое. Так я оказалась в GeekBrains на программе frontend-разработчик.

Спойлер: пока мне нравится)а!
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Елена
со Сравни.ру

С самого первого занятия все очень понравилось, все преподаватели очень грамотные и компетентные. Образовательная программа выстроена отлично. Здесь Вы сможете получить направление и понимание своей дальнейшей работы ( имею в виду в плане учебы, что изучать, как изучать уже самостоятельно)
GeekBrains даёт отличные возможности для обучения, а чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо заниматься этим и день, и ночь. Изучать программирование без плана и без подсказок было бы невозможным, особенно мне, человеку, который ни разу с этим не сталкивался.
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Аноним
с Tutortop

Мне особенно понравилась гибкость в выборе времени занятий. Это означает, что можно настроить график обучения в соответствии с вашими потребностями и обстоятельствами, что очень удобно для занятых людей.Еще одно преимущество GeekBrains - разнообразие преподавателей на их курсах. Это дает возможность получить разные подходы и взгляды на предметы, а также полностью погрузиться в знания и опыт, которыми они делятся.

Надежда
с Tutortop

Искусственный интеллект сегодня крайне популярная тема, есть возможность неплохо устроиться на работу. Первое время пытался сэкономить и освоить самостоятельно по видеороликам на YouTube и тематической литературе, но ничего толком не вышло. Потом решил все же заплатить за курс на GeekBrains, так сказать инвестиции в самого себя. Пока пошел только третий месяц обучения, но толку уже больше, чем почти год самостоятельных занятий. Наличие преподавателя и специальной программы совсем другой уровень образования.

Виталий
со Сравни.ру

Платформа GeekBrains предлагает широкий спектр обучающего контента. Содержание курса включает видеоуроки, практические упражнения, интерактивные редакторы кода, викторины и другие практические инструменты. Этот контент предлагается на разных уровнях, от новичков до опытных программистов.

Предлагает студентам реальные проекты и задачи для практического опыта. Это позволяет студентам применять теорию на практике и помогает им развивать свои навыки программирования.я вас время.
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Вусал
со Сравни.ру

Доброго времени суток! Я военный пенсионер, который решил попробовать себя на новом поприще. Из всех предложений выбрал GB за то, что он максимально приближены к классической системе образования, сначала проводится лекция потом семинар. Задаются домашним задания, для которых устанавливаются дедлайны.Учусь я уже месяц, за это время все что было заявлено выполняется. Мой куратор выходит на связь без каких либо проблем и в полном объёме отвечает на мои вопросы и решает их, но главное это то, что на лекциях материал даётся очень доступно, а на семинарских занятиях преподаватель старается закрыть все вопросы заданные студентами.
Подробнее

Тимур
с Tutortop

Вот и подошло к концу мое обучение профессии Frontend-разработчик от Geekbrains. Школа дала мне много знаний и крутых навыков. По началу я думал, что мне будет слишком тяжело, так впервые начал изучать тему IT, но процесс шел хорошо и быстро, за это респект преподавателям, которые доходчиво объясняют даже самые сложные вещи, а если тебе все равно непонятно, то не оставят с этой проблемой и помогут со всеми вопросами. Я доволен!

Александр
с Tutortop

Раньше хотел стать программистом и наконец решил отучиться на FrontEnd разработчика. Знакомый программист посоветовал площадку GeekBrains. О GeekBrains знаю давно, но решился учиться программированию только сейчас. Очень рад, что это сделал. С первых занятий мне импонировали люди, преподаватели. Очень интересный материал, который довольно хорошо подается. Наконец-то я учусь! Это не может не радовать. Впереди еще много, что нужно изучить и это очень круто!

Аноним
со Сравни.ру

Мои ожидания были полностью оправданы. Этот курс предоставил мне все необходимые знания и навыки для работы в области фронтенд-разработки. Организация учебного процесса была отличной, с четким планом и структурированными модулями, что позволило мне последовательно углубляться в темы.

Материалы курса были качественными и актуальными. Они были хорошо структурированы и сопровождались практическими примерами, что помогало лучше усвоить концепции.
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Денис
со Сравни.ру

Совсем недавно я закончил обучение на фронтенд-разработчика. Все началось, когда я подумал, что было бы круто работать из дома и переехать в другой город, но для начала пройти обучение. Выбрал эту школу по отзывам знакомых, которые тоже здесь учились, а после обучения у них дела стали действительно лучше.

Данная программа принесла мне много знаний — еще на этапе обучения (после девяти месяцев) я смог устроиться на работу. Спасибо сотрудникам центра трудоустройства.
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Борис
со Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

В каких компаниях я смогу работать после курса?

Сможете работать в IT-команде любой компании, которая разрабатывает свой продукт — сайт, сервис, приложение или онлайн-магазин

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
• При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
• Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
• При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Когда я смогу начать работать по новой профессии?

Начать работать на junior-позициях вы можете сразу после курса — через 9 месяцев

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3–5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой

Что мне нужно знать, чтобы начать учиться на курсе?

Курс «Frontend-разработчик» разработан для новичков в этой области, поэтому специфических предварительных знаний не требуется. Базовое понимание компьютера и английского языка будет достаточно. А если у вас есть опыт в верстке или программировании, это может помочь вам быстрее усваивать материал

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут