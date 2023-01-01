Одна из самых востребованных профессий в IT
Источник: HeadHunter
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Нейросети — новая норма, и мы поможем к ней адаптироваться
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Frontend-разработчик
Другие названия вашей профессии:
react-разработчик, frontend developer
Желаемая зарплата
от 70 000 ₽
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Веб-разработчик с опытом 12+ лет
Ведущий frontend-разработчик в Сбербанке
Frontend-разработчик в Циане
Frontend-разработчик в Газпромбанке
Lead веб-разработки в Газпромбанке
Frontend-разработчик в Газпромбанке
Tech lead в Газпромбанке
Frontend-разработчик в Газпромбанке
Руководитель IT-проектов в Шереметьево
Был руководителем отдела верстки в Лига А
Frontend-разработчик с опытом более 6 лет
Frontend-разработчик в Самолете
Работал разработчиком в VK
Автор программы курса JavaScript
Ведущий frontend-разработчик в Skillbox
Ведущий фулстек-разработчик Data Crunch
Получите опыт реальной работы
Сможете выбирать интересные задания. Выстроите обучение вокруг реальной работы и добавите к портфолио проекты по реальным задачам
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Основы
- Как работают компьютер и интернет
- Инструменты разработчика
- Поиск релевантных ответов на вопросы
- Работа в команде
- Подготовка контента к публикации
- Верстка контентного и информационного блока, гибкого компонента
- Верстка раздела страницы и формы
- Адаптивные разделы и анимация
- Подготовка верстки к проду
- Переменные и простые выражения
- Boolean, условные операторы
- Функции основ
- Основы DOM
- Циклы и массивы
- Объекты
- DOM, расширенный массивами
- Формы, встроенные объекты и функции
- Библиотеки в JavaScript
- Хранение данных в браузере
- Работа с сервером и ошибками
- Модули
- Event loop и асинхронная разработка
- Классы
- Node.js и npm
- Сборка
- Компиляция и примитивные типы
- Применение типов
- Типизация ООП
- Дженерики
- Утилитарные типы
- Тестирование
- Верстка на React
- Логика в React-компонентах
- Данные в приложении
- Структура проекта и базовые архитектурные паттерны
- Routing на React
- Тестирование
- Оптимизация
- SSR
- Взаимодействие компонентов
- Взаимодействие со страницей
- Добавление хранилища Pinia
- Тестирование компонентов
- Организация структуры и кода проекта
- Nuxt и SSR
- Прошлое и будущее Vue
- Разработаете аудиоплеер для студии подкастов с использованием языка TypeScript
- Создадите онлайн-платформу «VK Маруся», которая позволит пользователям находить и оценивать фильмы
- Cверстаете и анимируете сайт для путеводителя по Санкт‑Петербургу
- Разработаете веб-приложение, в котором пассажиры смогут узнать актуальную информацию о рейсах: время вылета и прилёта, статус и номер рейса
- Разработаете страницу и реализуете логику работы конвертера валют
- Разберетесь, как выбрать подходящую вакансию, подготовиться к собеседованию и провести переговоры с работодателем
- Поймете, как ярко выступать с докладами на технические темы. Научитесь продумывать структуру, делать наглядные презентации, общаться с залом.
- Виды ИИ-помощников и основы промптинга
- Тактики использования ИИ-помощников для работы с кодом
- Продвинутые методы использования: плагины и API
- ИИ для личных целей
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали продакт-менеджером
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- 9 месяцев обучения
- 115 практических работ
- 9 проектов в портфолио
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- Индивидуальные консультации с кураторами
- Консультации с практикой по веб-вёрстке
- Профессия в подарок
- Консультации с разработчиками Газпромбанк.Тех или другими тимлидами
- Мини-чат с куратором и координатором
- 9 месяцев обучения
- 115 практических работ
- 9 проектов в портфолио
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- 10 индивидуальных консультаций с кураторами
- 2 консультации по кейсам в портфолио
- Профессия в подарок
- Консультации с разработчиками Газпромбанк.Тех или другими тимлидами
- Мини-чат с куратором и координатором
- 9 месяцев обучения
- 115 практических работ
- 11 проектов в портфолио
- Поможем найти работу — или вернём деньги
- 10 индивидуальных консультаций с кураторами
- 2 консультации по кейсам в портфолио
- Профессия в подарок
- 2 консультации с разработчиками Газпромбанк.Тех или другими тимлидами
- Мини-чат с куратором и координатором
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
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Плюс в том, что все лекции и семинары проводятся в онлайн-режиме и их легко можно пересмотреть в записи в любое доступное для вас время.
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Обучаюсь на Frontend_ разработчика и очень довольна процессом. Интересные лекции, грамотно составленные учебные программы и интересные дисциплины.
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Искусственный интеллект сегодня крайне популярная тема, есть возможность неплохо устроиться на работу. Первое время пытался сэкономить и освоить самостоятельно по видеороликам на YouTube и тематической литературе, но ничего толком не вышло. Потом решил все же заплатить за курс на GeekBrains, так сказать инвестиции в самого себя. Пока пошел только третий месяц обучения, но толку уже больше, чем почти год самостоятельных занятий. Наличие преподавателя и специальной программы совсем другой уровень образования.
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Предлагает студентам реальные проекты и задачи для практического опыта. Это позволяет студентам применять теорию на практике и помогает им развивать свои навыки программирования.я вас время.
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Материалы курса были качественными и актуальными. Они были хорошо структурированы и сопровождались практическими примерами, что помогало лучше усвоить концепции.
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