Бизнес-аналитик

Заярный Андрей

ИТ-преподаватель

Образование:

В программирование влюбился еще в школе. Побеждал на всех районных олимпиадах по программированию с 8 по 11 класс. Учитель высшей квалификационной категории. Разработчик курсов по программированию на языках Pascal, Javascript, C, C#, Python. Являюсь одновременно учителем в школе, преподавателем в Geekbrains и репетитором. Мои ученики успешно участвуют в олимпиадах по программированию, сдают экзамены в технические ВУЗы, создают игры и устраиваются на работу в сфере IT. В процессе преподавательской деятельности изучил большое количество языков программирования (Basic, Pascal, Delphi, Assembler, C, C++, C#, Javascript, Java, Python и др.). Познакомился с различными фреймворками (MFC, .NET, WPF, Windows Forms, WCF и др.) и разработал множество программ с их использованием. Имею опыт работы с базами данных (MS ACCESS, MS SQL SERVER, MySQL и др.) Прошел множество курсов в Geekbrains и в других учебных заведениях. Недавно изучил Unity и с учениками разработал несколько простых игр. Есть свой канал на YouTube и свой сайт с автоматизированной системой тестирования программ, которые использую для преподавательской деятельности.