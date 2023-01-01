Профессия Бизнес-аналитик

Бизнес-аналитики помогают компаниям развивать бизнес или продукт, находить эффективные решения для увеличения прибыли и масштабирования
4.8

Рейтинг на основе 2532 отзывов

AI в программе

Научитесь быстро анализировать и искать решения для бизнеса с помощью AI

Актуально в 2025 году

Доступ к обновлениям программы навсегда

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Легкий старт в IT без программирования

Спрос на аналитиков вырос в 2 раза за 2025 год

Источник: Авито Работа

Бизнес-аналитики работают в IT, финансах, торговле — везде, где нужно принимать решения на основе цифр
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 90 000 ₽

Junior, после курса

~ 150 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 225 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
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GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

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Фотография

Junior

Бизнес-аналитик

Другие названия вашей профессии:

Аналитик бизнес-процессов, менеджер по внедрению

Желаемая зарплата

от 90 000₽

Инструменты

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Excel

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Google Sheets

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SQL

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Python

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PowerPoint

Логотип инструмента

Power BI

Логотип инструмента

Business Studio

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Miro

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Figma

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Яндекс Метрика

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Google Analytics

Навыки

  • Исследование бизнес-процессов компании
  • Оценка рисков и рентабельности
  • Анализ данных с помощью таблиц
  • Проектирование организационной структуры в Business Studio
  • Работа с нотациями IDEF0, BPMN 2.0, EPC, CFF, basic flowchart
  • Работа с данными с помощью SQL и Python
  • Подготовка отчетов и презентаций
  • Ведение переговоров
  • Управление командой и проектами

В вашем портфолио будут 4 сильных проекта

Модель бизнес-процессов в Business Studio

Построите модель компании с помощью нотаций, диаграмм и схем

Бизнес-анализ и оценка идей для оптимизации

Проанализируете идеи руководства крупной компании, внесете корректировки и обоснуете свои выводы

Анализ А/В-тестирования для онлайн-игры

Изучите результаты тестовой акции, сделаете выводы и примете решение о ее повторе

Системный анализ IT-системы

Пропишете шаги внедрения новой системы для IT-компании, сделаете ее прототип

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика для тренировки навыков
70% обучения — практика на кейсах из трех востребованных сфер: торговли, сферы услуг и производства. Можете решать все задания из одной сферы или выбрать ту, которая больше вам интересна
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
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Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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С вами будут работать эксперты с опытом 10+ лет

Антон Антипин

Генеральный директор компании Business Set

Никита Карлушин

Product Owner информационных систем для цифровизации производства «КРОК»

Владимир Скареднов

Руководитель проектов Business Set

Ренат Шагабутдинов

Шеф-редактор в издательстве «МИФ»

Виктория Соковикова

Product Manager в компании Rusprofile

Иван Юрченко

Senior Product Manager в «МТС ИИ»

Михаил Овчинников

Ведущий разработчик Badoo

Аркадий Ойслендер

Консультант по внедрению BI и ERP систем

Александра Свердловская

Основательница и арт-директор дизайн-студии Tetraform

Получите возможность попасть на стажировку

Выполните задание компании-партнера и получите шанс трудоустроиться

После основного блока обучения вы можете выполнить тестовое задание по реальному кейсу компании.

Вы выполните настоящую задачу из практики бизнес-аналитика, получите подробный отзыв и сможете добавить мощный кейс в свое портфолио.

Лучшие студенты смогут устроиться в штат

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
4 проекта
105 часов теории
350 часов практики
Основные курсы
Основы бизнес-анализа
6 практических заданий
  • Сбор информации и оцифровка требований
  • Работа с лицами, принимающими решения
  • Проблемное поле и анализ целей
  • Виды нотаций для описания бизнес-процессов
  • Анализ информации о процессе, оценка рисков процесса
  • Матрица стейкхолдеров
  • Оценка рисков процесса и виды изменений
  • Виды ресурсов в бизнес-процессе, бюджет изменений
  • Презентация результатов бизнес-анализа
Анализ компании и бизнес-процессов
2 практических задания, 1 итоговый проект
  • Стратегические инициативы
  • Дерево показателей проекта
  • Нормативная база сбора информации
  • Проектирование бизнес-процесса
  • Статистический анализ и улучшение процессов
  • Имитационное моделирование и функционально-стоимостной анализ
  • Качественный анализ стейкхолдеров и рисков
  • Планирование перехода из «as is» в «to be»
  • Планирование ресурсов и бюджета для реализации изменений процесса
Продвинутые навыки бизнес-аналитика
2 практических задания, 1 итоговый проект
  • Управление инициативами
  • Анализ ключевых проблем при помощи диаграммы Исикава
  • Разработка стратегической карты компании
  • Проектирование процессной модели предприятия
  • Моделирование и тестирование работоспособности исполняемого процесса
  • Как выработать предложение по улучшению процесса на основе ИМиФСа
  • Технология мониторинга внедрения изменений
  • Презентация проекта внедрения процессного подхода к управлению
Анализ данных
Excel и Google-таблицы
5 практических заданий
  • Источники данных и инструменты для анализа
  • Интерфейс и возможности Excel
  • Анализ таблиц, сводные таблицы
  • Вычисления и формулы
  • Статические, логические и другие фунции
  • Сводные таблицы: основы
Python, библиотеки NumPy и Pandas
28 практических заданий
  • Основы Python
  • Операторы, выражения
  • Условный оператор if
  • Цикл while
  • For: циклы со счетчиком
  • Цикл for: работа со строками
  • Вложенные циклы
  • Числа с плавающей точкой (int/float)
  • Функции
  • Установка и настройка IDE
  • Базовые коллекции 1 — list (списки)
  • Методы для работы со списками
  • List comprehensions
  • Библиотека NumPy
  • Библиотека pandas
SQL и Power BI
6 практических заданий, 1 итоговый проект
  • Основы SQL
  • Чтение и запись данных
  • Введение в статистику
  • Знакомство с BigData
  • Основные метрики и системы аналитики: «Яндекс Метрика» и Google Analytics
  • Загрузка данных в Power BI
  • Соединение данных из разных таблиц и ресурсов

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали бизнес-аналитиком

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
5 245 ₽⁠/⁠мес.
2 623 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

В каких компаниях я смогу работать после курса?

Бизнес-аналитики необходимы во всех компаниях, где нужна связь между бизнесом и IT: в банках, разработке ПО, торговле, строительстве, производстве. Сможете работать в IT-отделе или быть частью бизнес-структуры компании.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Когда я смогу начать работать по новой профессии?

По завершении курса вы сможете приступить к работе Junior бизнес-аналитиком, участвовать в проектах оптимизации бизнес-процессов и становиться ключевым игроком в развитии компании. Уже после 4 месяцев обучения вы можете устроиться на стартовые позиции или брать первые заказы на фрилансе, а после курса — полноценно развивать карьеру.

Нужно ли знать математику, чтобы стать бизнес-аналитиком?

Любое техническое образование будет преимуществом, но программа построена так, чтобы научить даже гуманитариев. Вся математическая база, которая нужна бизнес-аналитику, уже включена в курс.

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3—5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут