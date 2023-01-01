Легкий старт в IT без программирования
Источник: Авито Работа
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Бизнес-аналитик
Другие названия вашей профессии:
Аналитик бизнес-процессов, менеджер по внедрению
Желаемая зарплата
от 90 000₽
В вашем портфолио будут 4 сильных проекта
Построите модель компании с помощью нотаций, диаграмм и схем
Проанализируете идеи руководства крупной компании, внесете корректировки и обоснуете свои выводы
Изучите результаты тестовой акции, сделаете выводы и примете решение о ее повторе
Пропишете шаги внедрения новой системы для IT-компании, сделаете ее прототип
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
С вами будут работать эксперты с опытом 10+ лет
Генеральный директор компании Business Set
Product Owner информационных систем для цифровизации производства «КРОК»
Руководитель проектов Business Set
Шеф-редактор в издательстве «МИФ»
Product Manager в компании Rusprofile
Senior Product Manager в «МТС ИИ»
Ведущий разработчик Badoo
Консультант по внедрению BI и ERP систем
Основательница и арт-директор дизайн-студии Tetraform
Получите возможность попасть на стажировку
После основного блока обучения вы можете выполнить тестовое задание по реальному кейсу компании.
Вы выполните настоящую задачу из практики бизнес-аналитика, получите подробный отзыв и сможете добавить мощный кейс в свое портфолио.
Лучшие студенты смогут устроиться в штат
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Сбор информации и оцифровка требований
- Работа с лицами, принимающими решения
- Проблемное поле и анализ целей
- Виды нотаций для описания бизнес-процессов
- Анализ информации о процессе, оценка рисков процесса
- Матрица стейкхолдеров
- Оценка рисков процесса и виды изменений
- Виды ресурсов в бизнес-процессе, бюджет изменений
- Презентация результатов бизнес-анализа
- Стратегические инициативы
- Дерево показателей проекта
- Нормативная база сбора информации
- Проектирование бизнес-процесса
- Статистический анализ и улучшение процессов
- Имитационное моделирование и функционально-стоимостной анализ
- Качественный анализ стейкхолдеров и рисков
- Планирование перехода из «as is» в «to be»
- Планирование ресурсов и бюджета для реализации изменений процесса
- Управление инициативами
- Анализ ключевых проблем при помощи диаграммы Исикава
- Разработка стратегической карты компании
- Проектирование процессной модели предприятия
- Моделирование и тестирование работоспособности исполняемого процесса
- Как выработать предложение по улучшению процесса на основе ИМиФСа
- Технология мониторинга внедрения изменений
- Презентация проекта внедрения процессного подхода к управлению
- Источники данных и инструменты для анализа
- Интерфейс и возможности Excel
- Анализ таблиц, сводные таблицы
- Вычисления и формулы
- Статические, логические и другие фунции
- Сводные таблицы: основы
- Основы Python
- Операторы, выражения
- Условный оператор if
- Цикл while
- For: циклы со счетчиком
- Цикл for: работа со строками
- Вложенные циклы
- Числа с плавающей точкой (int/float)
- Функции
- Установка и настройка IDE
- Базовые коллекции 1 — list (списки)
- Методы для работы со списками
- List comprehensions
- Библиотека NumPy
- Библиотека pandas
- Основы SQL
- Чтение и запись данных
- Введение в статистику
- Знакомство с BigData
- Основные метрики и системы аналитики: «Яндекс Метрика» и Google Analytics
- Загрузка данных в Power BI
- Соединение данных из разных таблиц и ресурсов
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали бизнес-аналитиком
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking