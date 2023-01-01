Профессия
Разработчик искусственного интеллекта

Создавайте интеллектуальные системы, способные обучаться и принимать решения.
Живые онлайн-занятия с преподавателями

Помимо видеоуроков на курсе будут онлайн-встречи

Уникальная методика

На этом курсе вы точно получите профессию мечты

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-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

О профессии

Разработчик искусственного интеллекта создает системы, которые могут анализировать данные и принимать решения
Он разрабатывает алгоритмы для машинного обучения и нейронных сетей
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Кому подойдет курс

Для тех, кто хочет начать путь в разработке систем искусственного интеллекта.

Подходит новичкам, которые интересуются AI и машинным обучением.

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Разработчик искусственного интеллекта

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Python

TensorFlow

Scikit-Learn

Pandas

NumPy

Keras

Jupyter Notebook

Selenium

PyTorch

Git

Linux

MongoDB

ClickHouse

Apache Spark

Apache Zeppelin

Cassandra

Kafka

Hive

Presto

MS AppSource

SQL

MySQL

Power BI

Matplotlib

Seaborn

Docker

Навыки

  • Программирую на Python
  • Структурирую программный код, разрабатываю алгоритмы
  • Работаю в Linux, владею навыками виртуализации
  • Владею обработкой естественного языка (NLP)
  • Пониманию основы работы с искусственным интеллектом и создаю GAN-модели
  • Умею автоматизировать и оптимизировать процессы извлечения, трансформации и загрузки данных (ETL)
  • Владею математическими методами анализа данных
  • Использую глубокое обучениев компьютерном зрении
  • Владею системой контроля версий Git
  • Работа с реляционными базами данных и SQL
  • Работаю на платформе Apache Spark
  • Создаю оптимальные системы хранения, обработки и передачи данных
  • Использую предварительно обученные моделей для решения новых задач, умею адаптировать знаний одной задачи к другой
  • Понимаю и создаю оптимальные системы хранения, обработки и передачи данных (Cassandra, Hive, Presto и Kafka)

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
До 12 месяцев
Введение в программирование
Введение в контроль версий
Знакомство с базами данных
Введение в математику
Введение в информатику
Основы анализа данных в Excel
Знакомство с языком Python
Погружение в Python
Основы языка Python для аналитиков
Теория вероятностей и математическая статистика
Математический анализ
Линейная алгебра
Искусственный интеллект
Базы данных и SQL
Операционные системы и виртуализация (Linux)
Введение в Big Data
Сбор и разметка данных
Transfer Learning
ETL: автоматизация подготовки данных
Apache Spark
Введение в BI
Библиотеки Python для Data Science
Нейросетевые подходы к обработке естественного языка (NLP)
Машинное обучение (Machine Learning)
Глубокое обучение в компьютерном зрении (Computer Vision using Deep Learning)
Архитектура нейросетей
Подготовка дипломной работы
Защита диплома
Стратегия поиска работы
Как и где искать вакансии
Подготовка резюме
Подготовка к собеседованию

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Разработчиком искусственного интеллекта

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Преподаватели — лидеры IT отрасли

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Lead BI аналитик в Центре финансовых технологий

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках с бесконечным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете выполнять задания: простые задачки отработаете на тренажерах, мини-кейсы или целые проекты разработаете в профессиональной среде PyCharm
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
9 176 ₽⁠/⁠мес.
4 588 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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12
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Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
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Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
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Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
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Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Часто задаваемые вопросы

Кто такой Разработчик искусственного интеллекта?

Разработчик искусственного интеллекта — это специалист, который разрабатывает и обучает алгоритмы машинного обучения, нейронные сети и системы, основанные на данных, для решения различных задач. Эти специалисты работают с большими объемами данных, разрабатывают модели для анализа, прогнозирования, автоматизации процессов и создания интеллектуальных систем.

Сколько зарабатывает Разработчик искусственного интеллекта?

Начинающие разработчики AI могут зарабатывать от 100 000 до 150 000 рублей в месяц. С опытом и успешными проектами зарплата может вырасти до 200 000 рублей и выше, особенно в крупных технологических компаниях. Востребованность специалистов по искусственному интеллекту и машинному обучению продолжает расти, что создает высокие перспективы карьерного роста и дохода.

Чем занимается Разработчик искусственного интеллекта?

Основные задачи разработчика AI включают:
• Разработка и обучение моделей машинного обучения, таких как линейная и логистическая регрессия, деревья решений, методы опорных векторов, нейронные сети.
• Применение методов глубокого обучения (нейронные сети, рекуррентные и сверточные сети) для анализа изображений, текста и видео.
• Работа с большими объемами данных, очистка и предобработка данных для построения моделей.
• Использование библиотек Python, таких как Pandas, Scikit-learn, TensorFlow и PyTorch, для анализа данных и разработки моделей.
• Внедрение и интеграция AI-решений в реальные бизнес-процессы.
• Создание и поддержка API для взаимодействия с моделями.
• Оптимизация и тестирование моделей для улучшения их качества.

Кому подойдет этот курс?

Дистанционный курс «Разработчик искусственного интеллекта» от GeekBrains подойдет как начинающим программистам и аналитикам данных, так и тем, кто уже имеет опыт работы в IT и хочет освоить технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Если вы интересуетесь анализом данных, разработкой интеллектуальных систем и хотите решать сложные задачи с использованием передовых технологий, этот курс для вас.

Сколько времени учиться на разработчика искусственного интеллекта и какой график обучения?

Обучение на разработчика искусственного интеллекта занимает от 9 до 12 месяцев в зависимости от интенсивности программы и темпа обучения. Гибкий график занятий позволяет совмещать учебу с работой. Курс завершается защитой дипломной работы, которая подтвердит ваши навыки и знания в области AI и машинного обучения.

Чему я научусь на курсе?

На курсе «Разработчик искусственного интеллекта» от GeekBrains вы:
• Изучите основы программирования и Python, включая обработку данных и алгоритмы
• Овладеете основами машинного обучения и научитесь разрабатывать модели для задач классификации, регрессии, кластеризации и других задач AI.
• Погрузитесь в глубокое обучение и научитесь создавать нейронные сети (CNN, RNN, LSTM) для анализа изображений, текста и последовательностей.
• Изучите обработку естественного языка (NLP) и создадите модели для анализа текстов, тематического моделирования и машинного перевода.
• Овладеете современными инструментами и библиотеками Python (TensorFlow, PyTorch) для разработки и оптимизации моделей.
• Научитесь работать с большими данными, используя SQL и системы управления базами данных.
• Изучите архитектуры нейросетей и решите задачи компьютерного зрения с помощью сверточных нейронных сетей.
• Подготовите дипломную работу, которая станет вашим профессиональным кейсом и поможет найти работу в области AI.
Этот курс предоставит вам все необходимые знания и навыки для работы разработчиком искусственного интеллекта, позволяя применять современные методы машинного обучения и глубокого обучения для решения практических задач.

Как проходит обучение?


Обучение проходит следующим образом:
1. Знакомство с теорией. Мы познакомим вас с темами через видеоуроки, статьи и электронные материалы. Вся информация будет храниться у вас в личном кабинете студента и доступна в любое время.
2. Выполнение практических заданий. Это могут быть индивидуальные задания, работа в симуляторе или командные проекты.
3. Общаетесь с кураторами-экспертами. Вы будете получать обратную связь на все ваши практические задания, которые будете сдавать на проверку. Также вы сможете задавать любые вопросы по темам и профессии, чтобы лучше разобраться и получить больше опыта.
4. Проверяете свои знания. В конце тематического модуля мы будем проверять ваши знания через тесты или специальные практические задания — кейсы. Кейсы — это ситуация, которая возникает в профессиональной жизни специалиста, и которую нужно решить. Кейсы можно считать проектами, которые можно взять в портфолио.
5. Подготовка итоговой работы. К концу обучения по аналогии с вузами и колледжами вы подготовите и защитите итоговый проект. Он отразит все ваши знания, которые вы получили за время обучения. Этот проект станет вашей визитной карточкой и главным элементом портфолио.
6. Поиск работы. В середине обучения вы можете начать самостоятельный поиск работы, стажировки или проекта. После завершения обучения, вы перейдете в карьерный центр, где наши HR-ы помогут вам с поиском работы: оформят резюме, портфолио, подготовят к собеседованиям. Самое главное — мы откроем вам доступ к вакансиям партнеров, которые сотрудничают с нами и забирают наших студентов к себе на стажировку, работу или проект.

Можно ли обучиться на Разработчика искусственного интеллекта с нуля без предварительных знаний?

Да, курс построен так, чтобы его можно было изучить с полного нуля. Вам не нужно работать по похожей профессии или предварительно что-то изучать. Если вы сомневаетесь в том, что курс может вам подойти, то вы можете записаться на бесплатную консультацию и задать вопросы менеджеру онлайн-школы.

Получу ли я диплом или сертификат?

Да, вы получите именной сертификат после успешного завершения обучения. Это официальный документ, так как у нашей школы есть лицензия.

Смогу ли я трудоустроиться после прохождения курсов?

Да, вы вполне сможете устроиться по профессии после прохождения курсов. Для этого надо хорошо окончить курсы, качественно освоить все необходимые профессиональные навыки и проявить инициативу в поисках. Мы вам поможем найти работу.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно пройти все занятия, сдать практические и проверочные задания. После обучения на курсе вы перейдете в Центр карьеры, где с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию, пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Какие преимущества у этого курса?

В нашем курсе можно выделить следующие преимущества:
1. Актуальная и качественная информация. Мы регулярно обновляем программу, так как мир вокруг нас меняется крайне быстро. Например, вузы или колледжи не могут быстро адаптировать свою программу из-за тяжелого и долгого процесса. У нас в свою очередь на каждый курс выделена команда специалистов, которые регулярно исследуют рынок этой профессии, общаются с работодателями, анализируют состав вакансий и общаются с приглашенными экспертами на эту тему. Мы всегда в курсе самых последних событий, которые могут повлиять на изучение профессии и оперативно вносим изменения в программу.
2. Достаточно практики, чтобы закрепить знания и выйти на работу. Мы пришли к тому, что больше 50% курса состоит из практических заданий. Практические задания проходят в разных форматах, чтобы разнообразить обучение и активировать разные механизмы запоминания. На нашем курсы вы точно сформируете профессиональные навыки и получите первый опыт на практике.
3. Разнообразие форматов. Кроме видеоуроков мы регулярно проводим вебинары с экспертом в режиме реального времени, где можно пообщаться с преподавателем и моментально получить ответ на свой вопрос.
4. Поддержка от действующих специалистов. Во время онлайн-обучения с вами будет работать наша команда кураторов-экспертов, карьерных консультантов и специалистов поддержки. В зависимости от вопроса, вам всегда есть куда обратиться.
5. Помощь с трудоустройством. В наш курс включена поддержка центром карьеры, которая поможет сделать первые шаги в трудоустройстве.

Чем этот платный курс лучше бесплатных, которые есть в интернете?


На бесплатных курсах можно столкнуться со следующими недостатками:
Отсутствие практики. На бесплатных курсах редко можно встретить практические задания, чаще всего исключительно теория в формате лекций.
Отсутствие обратной связи. На бесплатных курсах поддержка преподавателей отсутствует, поэтому при возникновении вопросов или сложностей надеяться можно только Гугл.
Отсутствие итоговых документов. Лишь в редких случаях на бесплатном курсе можно получить электронный сертификат, однако он не будет иметь никакой ценности.
Риск устаревшей информации. Многие бесплатные курсы — это старые видеозаписи с прошлых курсов, поэтому информация на них может быть устаревшей.
Некачественный материал. В бесплатных курсах редко используют профессиональный монтаж, звук, свет, а также не готовят качественные презентации. Уроки бесплатных курсов зачастую сделаны любителями и получаются плохого качества.
Нет коммьюнити студентов. На бесплатных курсах вы будете один, вам не получится обсудить пройденный материал с кем-то или закрепить знания на практике в командном проекте.
Высокий риск быть обманутым или получить ложные знания. Чаще всего бесплатные курсы сделаны любителями, которые доносят субъективную точку зрения, и она редко совпадает с реальным положением дел на рынке профессий. Авторы бесплатных курсов не проводят анализ рынка, не общаются с большим количеством работодателей, не адаптируют программу. Это может привести к тому, что знания, которые даются на бесплатных курсах целиком зависят от уровня компетенций автора — и нет гарантий, что то, что он делает — он делает правильно.
Только базовые знания. На бесплатных курсах вы не получите комплексно профессию от А до Я. Скорее всего это будет только базовая информация, чтобы понять термины и базовый функционал программ и сервисов. А вот получить профессию на таких курсах нельзя.

Как можно оплатить обучение?


Вы можете оплатить обучение в рассрочку или полным платежом. Рассрочка — это кредит на выбранный вами срок. Чем больше срок рассрочки, тем меньше платеж в месяц, и наоборот. Мы договорились с банками и сделали отсрочку платежей 6 месяцев. Это значит, что начать платить за обучение вы сможете через полгода, после начала обучения. Обычно за этот срок люди уже находят работу и начинают окупать свою обучение.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Летние
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1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут