Получите новые возможности став тестировщиком
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера, HH.ru
Кому подойдет курс
Ваши будущие проекты
Протестируете крупный проект от начала его проектирования до релиза. Усвоите принцип раннего тестирования, создадите тестовую документацию и баг-репорты. Научитесь применять техники и инструменты тестировщика.
Вы получите опыт работы в команде, разрабатывающей мобильное приложение. Сможете приложить к портфолио полный цикл проверки приложения на Android и iOS.
Вы примерите на себя роль специалиста по автоматизированному тестированию и напишете свои собственные автотесты на Java/JavaScript/Python.
Как проходит обучение
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
После обучения у вас будет сильное резюме
Тестировщик
Другие названия профессии
Junior QA-инженер
Авторы курса — эксперты из Ozon, «Самоката» и X5
Руководитель по автоматизации тестирования стрима в ГК «Иннотех». Больше 5 лет опыта в IT
Ведущий специалист по тестированию в Ozon
Data QA engineer в «Самокате». Работала тестировщиком в банке ВТБ и «Сбербанке»
Ведущий специалист по тестированию в X5 Tech. Больше 7 лет работы в QA
Мы помогаем с трудоустройством
Программа обучения
- Убедитесь, что выбрали ту самую профессию в IT
- Получите возможность познакомиться с основными направлениями в IT
- Сможете выбрать курс тестировщика для прохождения или сменить направление
- Что такое разработка ПО
- Кто участвует в процессе разработки
- Как выстроить эффективную работу
- Что такое качественное ПО
- Что такое QA
- Чем занимаются QA-инженеры
- Виды тестирования
- 7 принципов тестирования
- Что нужно, чтобы стать QA-инженером
- Подводим итоги
- Введение в UI/UX
- Тестовые артефакты: чек-лист, баг-репорт
- Жизненный цикл процесса тестирования
- Требования
- Тест-кейсы
- Тестирование UI
- Создание баг-репорта
- Виды тестирования
- Критерии входа и выхода в тестирование
- Исследовательское тестирование
- Системы баг-трекинга
- Тестирование форм и полей
- Техники тест-дизайна: классы эквивалентности, граничные значения
- Системы управления тест-кейсами
- Тестирование требований
- Знакомство с DevTools
- Техники тест-дизайна: попарное тестирование, предугадывание ошибки
- Углублённое тестирование форм и полей
- Кросс-браузерное тестирование
- Метрики в тестировании
- Тестовая документация: тест-планы, отчёты
- Devtools. Продолжение
- Введение в клиент-серверную архитектуру
- REST и пять основных методов
- Требования к клиент-серверной архитектуре
- Кэш, куки и логирование
- Devtools. Продолжение
- Коды ошибок HTTP
- Уровни тестирования
- Дымовое тестирование
- Тестовая документация
- Техники тест-дизайна. Часть 3
- Софт-скилы. Этап 3
- Тестирование мобильного приложения
- Верстка для мобильных приложений
- Тестирование API с помощью Postman. Введение
- Спецификация API
- Тестирование API с помощью Postman. Продолжение
- Язык запросов SQL
- Тестирование баз данных
- Введение в реляционные базы данных
- Тестирование безопасности
- Тестирование запросов
- Введение в тестирование UI/UX. Этап 1
- Тестирование UX
- Основы
- Операторы и выражения
- Условный оператор if, ветвления
- Циклы while и for
- Вложенные циклы
- Числа с плавающей точкой (int/float)
- Функции
- Float 2
- Итоговый зачёт
- Знакомство с Java
- Настройка среды разработки
- Синтаксис языка
- Типы данных
- Циклы
- Работа с Git
- Классы и методы. Часть 1
- Классы и методы. Часть 2
- Основы алгоритмов
- Финальный проект
- Переменные и работа с числами
- Строки, boolean и условные операторы
- Массивы и циклы
- Функции
- Объекты
- Введение в DOM
- Константы, области видимости и замыкания
- Преобразование типов и нестрогие сравнения
- Общение с сервером, async/await
- Финальный проект
- Начнёте работать с карьерным консультантом
- Вместе оформите резюме и портфолио
- Выберете подходящие вам вакансии от партнёров на закрытом канале
- Подготовитесь к интервью под руководством эксперта
- Введение в автоматизацию тестирования веб-интерфейсов
- Начало автоматизации тестирования веб-интерфейсов на Python
- Способы поиска элементов на странице
- Взаимодействия с элементами на странице
- Валидация и ожидания
- Бонусный модуль. Базовая настройка проекта для ввода в прод
- Мастер-класс и дополнения к курсу
- Финальный проект
- Введение в автоматизированное тестирование
- Первые тесты с помощью Selenium WebDriver
- Поиск элементов с помощью Selenium WebDriver
- Поиск элементов с помощью CSS
- Поиск элементов с помощью CSS: продолжение
- Сложные CSS-локаторы и ожидания элементов
- Практика в написании автотестов
- XPath-локаторы
- Финальный проект
- Введение в автоматизированное тестирование
- Знакомство с автоматизацией на JS: mocha и Selenium Webdriver
- Поиск элементов в Selenium Webdriver
- Поиск элементов: CSS
- Поиск элементов с помощью CSS: продолжение
- Сложные CSS-локаторы и ожидания элементов
- XPath локаторы
- Мастер-класс по написанию автотестов
- Финальный проект
- Основные тренды рынка Gamedev в России
- Знакомство с движком Unity
- Ассеты, элементы и холст в Unity
- Программирование на C#
- Основы физики анимация в Unity
- Оптимизация игр на Unity
- Тестирование игровых проектов
- Введение в SQL
- Погружение в SELECT’ы
- Соединения (JOIN’ы)
- Группировка и ключи
- Отношения (Реляции/Relations)
- Производительность и системное устройство БД
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали тестировщиком
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает с составлением яркого резюме и делится источниками для поиска вакансий
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- Поддержка куратора-эксперта во время обучения
- Поможем найти первый проект — или вернём деньги
- Карьерная поддержка и индивидуальная консультация с HR-специалистом
- Индивидуальные консультации с экспертом
- Пробное собеседование с опытным тестировщиком и разбор портфолио
- Персональное сопровождение после выхода на работу
- Дополнительная профессия в подарок
- Поддержка куратора-эксперта во время обучения
- Поможем найти первый проект — или вернём деньги
- Карьерная поддержка и индивидуальная консультация с HR-специалистом
- 5 индивидуальных консультаций с экспертом
- Пробное собеседование с опытным тестировщиком и разбор портфолио
- Персональное сопровождение после выхода на работу
- Дополнительная профессия в подарок
- Поддержка куратора-эксперта во время обучения
- Поможем найти первый проект — или вернём деньги
- Карьерная поддержка и индивидуальная консультация с HR-специалистом
- 10 индивидуальных консультаций с экспертом
- Пробное собеседование с опытным тестировщиком и разбор портфолио
- Персональное сопровождение после выхода на работу
- Дополнительная профессия в подарок