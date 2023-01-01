Профессия
Тестировщик

Поможем вам получить профессию в тестировании с доходом от 100 000 ₽ меньше чем за год
Курс с профориентацией

Познакомитесь с основными направлениями в IT

Уникальная методика

На этом курсе вы точно получите профессию мечты

Поможем найти работу

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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Получите новые возможности став тестировщиком

Удаленная работа и гибкий график — можно жить в Тайланде, а работать на компанию в Москве
Быстрый рост дохода — зарабатывать от 100 000 ₽ можно с опытом 1–2 года
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 88 000 ₽

Junior, после курса

~ 180 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 250 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Кому подойдет курс

Тому, кто хочет понять, подойдет ли ему работа в IT

Тому, кто не знаком с тестированием, и хочет начать с азов

Тому, кто знает ручное тестирование и хочет прокачаться в автоматизации

Ваши будущие проекты

Тестирование онлайн-портала

Протестируете крупный проект от начала его проектирования до релиза. Усвоите принцип раннего тестирования, создадите тестовую документацию и баг-репорты. Научитесь применять техники и инструменты тестировщика.

Тестирование мобильного приложения

Вы получите опыт работы в команде, разрабатывающей мобильное приложение. Сможете приложить к портфолио полный цикл проверки приложения на Android и iOS.

Тестирование веб-сайта

Вы примерите на себя роль специалиста по автоматизированному тестированию и напишете свои собственные автотесты на Java/JavaScript/Python.

Как проходит обучение

Профориентационный тест и подбор идеального направления
В сфере IT бесчисленное количество профессий. Начните обучение, убедившись, что выбрали тот самый курс
Обучение скриншот
Теория в видеоуроках и интерактивных статьях
Материалы доступны в любое время, вы всегда можете вернуться к ним, чтобы повторить
Обучение скриншот
Много заданий и проектов для практики
В каждом учебном модуле будете решать задачи, как на реальной работе, по итогу выполните несколько крупных проектов, которые можно взять в резюме и портфолио
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Каждое ваше задание оценит куратор-эксперт: он похвалит, если задание выполнено успешно, или подскажет, как прийти к решению
Обучение скриншот

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

После обучения у вас будет сильное резюме

Фотография
Фотография

Тестировщик

Другие названия профессии

Junior QA-инженер

Инструменты

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GitLab

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Chrome DevTools

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Postman

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Grafana

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Figma

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SQL

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Selenium WebDriver

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JUnit

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Jira

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JavaScript

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Python

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Unity

Навыки

  • Тестирую веб- и мобильные приложения как вручную, так и с помощью автотестов
  • Пишу UI-автотесты
  • Тестирую API и знаю, что такое клиент-серверная архитектура
  • Составляю качественную тестовую документацию
  • Применяю техники тест-дизайна на практике
  • Знаю основы Java/Python/JavaScript
  • Знаю SQL
  • Знаю основы Git
  • Умею работать с баг-трекинговыми системами и системами управления тестированием
  • Знаю методологии и подходы к разработке ПО — Agile, Scrum, Kanban, Waterfall
  • Знаю основы Unity
  • Умею тестировать мобильные и десктопные игры
  • Имею опыт тестирования игр в команде разработчиков

Авторы курса — эксперты из Ozon, «Самоката» и X5

Александр Козлов

Руководитель по автоматизации тестирования стрима в ГК «Иннотех». Больше 5 лет опыта в IT

Наталья Иванова

Ведущий специалист по тестированию в Ozon

Елизавета Якушева

Data QA engineer в «Самокате». Работала тестировщиком в банке ВТБ и «Сбербанке»

Ольга Алифанова

Ведущий специалист по тестированию в X5 Tech. Больше 7 лет работы в QA

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Программа обучения

150 часов теории
300 часов практики
От 9 проектов
Обновили в 2025 году
Профориентационный тест
  • Убедитесь, что выбрали ту самую профессию в IT
  • Получите возможность познакомиться с основными направлениями в IT
  • Сможете выбрать курс тестировщика для прохождения или сменить направление
Вводный курс
Введение в QA
Познакомитесь с профессией поближе и поймёте, как начать карьеру тестировщика.
  • Что такое разработка ПО
  • Кто участвует в процессе разработки
  • Как выстроить эффективную работу
  • Что такое качественное ПО
  • Что такое QA
  • Чем занимаются QA-инженеры
  • Виды тестирования
  • 7 принципов тестирования
  • Что нужно, чтобы стать QA-инженером
  • Подводим итоги
Ручное тестирование мобильных и веб-приложений
Этап 1. Тестирование UI/UX
Узнаете, как тестировать интерфейсы сервисов. Познакомитесь с основами теории тестирования.
  • Введение в UI/UX
  • Тестовые артефакты: чек-лист, баг-репорт
  • Жизненный цикл процесса тестирования
  • Требования
  • Тест-кейсы
  • Тестирование UI
  • Создание баг-репорта
  • Виды тестирования
  • Критерии входа и выхода в тестирование
Этап 2. Функциональное тестирование. Простые кейсы
Узнаете, какие инструменты тестировщики используют ежедневно. Освоите техники тест-дизайна для тестирования форм и полей сайта или приложения.
  • Исследовательское тестирование
  • Системы баг-трекинга
  • Тестирование форм и полей
  • Техники тест-дизайна: классы эквивалентности, граничные значения
  • Системы управления тест-кейсами
  • Тестирование требований
  • Знакомство с DevTools
  • Техники тест-дизайна: попарное тестирование, предугадывание ошибки
  • Углублённое тестирование форм и полей
  • Кросс-браузерное тестирование
  • Метрики в тестировании
  • Тестовая документация: тест-планы, отчёты
Этап 3. Знакомство с клиент-серверной архитектурой
Научитесь тестировать аналитику в мобильных приложениях.
  • Devtools. Продолжение
  • Введение в клиент-серверную архитектуру
  • REST и пять основных методов
  • Требования к клиент-серверной архитектуре
  • Кэш, куки и логирование
  • Devtools. Продолжение
  • Коды ошибок HTTP
  • Уровни тестирования
  • Дымовое тестирование
  • Тестовая документация
  • Техники тест-дизайна. Часть 3
  • Софт-скилы. Этап 3
  • Тестирование мобильного приложения
  • Верстка для мобильных приложений
Этап 4. Тестирование API и клиент-серверная архитектура
Узнаете, как работать в сервисе Postman и научитесь тестировать сетевые запросы.
  • Тестирование API с помощью Postman. Введение
  • Спецификация API
  • Тестирование API с помощью Postman. Продолжение
  • Язык запросов SQL
  • Тестирование баз данных
  • Введение в реляционные базы данных
  • Тестирование безопасности
  • Тестирование запросов
  • Введение в тестирование UI/UX. Этап 1
  • Тестирование UX
Тестирование проектов от VK
Получите реальный опыт тестирования сервисов и сможете начать поиск проектов на фриланс.
Выбор языка программирования для автотестов
На выбор: базовый Python
Освоите основы языка программирования Python для написания автотестов в будущем.
  • Основы
  • Операторы и выражения
  • Условный оператор if, ветвления
  • Циклы while и for
  • Вложенные циклы
  • Числа с плавающей точкой (int/float)
  • Функции
  • Float 2
  • Итоговый зачёт
На выбор: базовая Java
Освоите основы языка программирования Java для написания автотестов в будущем.
  • Знакомство с Java
  • Настройка среды разработки
  • Синтаксис языка
  • Типы данных
  • Циклы
  • Работа с Git
  • Классы и методы. Часть 1
  • Классы и методы. Часть 2
  • Основы алгоритмов
  • Финальный проект
На выбор: базовый JavaScript
Освоите основы языка программирования JavaScript для написания автотестов в будущем.
  • Переменные и работа с числами
  • Строки, boolean и условные операторы
  • Массивы и циклы
  • Функции
  • Объекты
  • Введение в DOM
  • Константы, области видимости и замыкания
  • Преобразование типов и нестрогие сравнения
  • Общение с сервером, async/await
  • Финальный проект
Трудоустройство
Карьерный консультант поможет найти работу и подготовит к собеседованию. Вы сможете начать работать на позиции Junior-тестировщика в компании.
  • Начнёте работать с карьерным консультантом
  • Вместе оформите резюме и портфолио
  • Выберете подходящие вам вакансии от партнёров на закрытом канале
  • Подготовитесь к интервью под руководством эксперта
Выбор специализации: автотесты
На выбор: основы автоматизации UI-тестов: Python
Научитесь автоматизировать тестирование с помощью Python
  • Введение в автоматизацию тестирования веб-интерфейсов
  • Начало автоматизации тестирования веб-интерфейсов на Python
  • Способы поиска элементов на странице
  • Взаимодействия с элементами на странице
  • Валидация и ожидания
  • Бонусный модуль. Базовая настройка проекта для ввода в прод
  • Мастер-класс и дополнения к курсу
  • Финальный проект
На выбор: Основы автоматизации UI-тестов: Java
Научитесь автоматизировать тестирование с помощью Java.
  • Введение в автоматизированное тестирование
  • Первые тесты с помощью Selenium WebDriver
  • Поиск элементов с помощью Selenium WebDriver
  • Поиск элементов с помощью CSS
  • Поиск элементов с помощью CSS: продолжение
  • Сложные CSS-локаторы и ожидания элементов
  • Практика в написании автотестов
  • XPath-локаторы
  • Финальный проект
На выбор: Основы автоматизации UI-тестов: JavaScript
Научитесь автоматизировать тестирование с помощью JavaScript.
  • Введение в автоматизированное тестирование
  • Знакомство с автоматизацией на JS: mocha и Selenium Webdriver
  • Поиск элементов в Selenium Webdriver
  • Поиск элементов: CSS
  • Поиск элементов с помощью CSS: продолжение
  • Сложные CSS-локаторы и ожидания элементов
  • XPath локаторы
  • Мастер-класс по написанию автотестов
  • Финальный проект
Дополнительные курсы
Разработка и тестирование игр на Unity
Курс для тех, кто хочет тестировать игры.
  • Основные тренды рынка Gamedev в России
  • Знакомство с движком Unity
  • Ассеты, элементы и холст в Unity
  • Программирование на C#
  • Основы физики анимация в Unity
  • Оптимизация игр на Unity
  • Тестирование игровых проектов
Основы SQL
Курс поможет вам тестировать базы данных эффективнее.
  • Введение в SQL
  • Погружение в SELECT’ы
  • Соединения (JOIN’ы)
  • Группировка и ключи
  • Отношения (Реляции/Relations)
  • Производительность и системное устройство БД

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали тестировщиком

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает с составлением яркого резюме и делится источниками для поиска вакансий

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
9 547₽⁠/⁠мес.
4 774₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Поддержка куратора-эксперта во время обучения
  • Поможем найти первый проект — или вернём деньги
  • Карьерная поддержка и индивидуальная консультация с HR-специалистом
  • Индивидуальные консультации с экспертом
  • Пробное собеседование с опытным тестировщиком и разбор портфолио
  • Персональное сопровождение после выхода на работу
  • Дополнительная профессия в подарок
Индивидуальный
13 151₽⁠/⁠мес.
5 918₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Поддержка куратора-эксперта во время обучения
  • Поможем найти первый проект — или вернём деньги
  • Карьерная поддержка и индивидуальная консультация с HR-специалистом
  • 5 индивидуальных консультаций с экспертом
  • Пробное собеседование с опытным тестировщиком и разбор портфолио
  • Персональное сопровождение после выхода на работу
  • Дополнительная профессия в подарок
Индивидуальный Плюс
16 196₽⁠/⁠мес.
7 288₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Поддержка куратора-эксперта во время обучения
  • Поможем найти первый проект — или вернём деньги
  • Карьерная поддержка и индивидуальная консультация с HR-специалистом
  • 10 индивидуальных консультаций с экспертом
  • Пробное собеседование с опытным тестировщиком и разбор портфолио
  • Персональное сопровождение после выхода на работу
  • Дополнительная профессия в подарок

Часто задаваемые вопросы

Почему этот курс идеальный старт для новичков в тестировании? Как устроен курс?

Курс построен по принципу от простого к сложному, чтобы даже новички смогли погрузиться в тестирование с полного нуля, без каких-либо предварительных знаний. Программа построена так, что сначала вы проходите профориентацию, узнаете профессии, которые максимально близки вашей личности. Дальше вы изучаете информацию об этих профессиях в игровой форме, и уже потом осознанно делаете выбор, какую профессию вы хотите изучить. Вы подходите к выбору профессии не сразу, а постепенно что позволяет вам не сделать ошибок в самом начале и действительно получить новые знания, и новую профессию. Если у вас пал выбор между двумя профессиями, и вам сложно определиться, какую выбрать — мы даем возможность попробовать две профессии одновременно, и точно определиться, какая из них вам подходит больше всего. А если в процессе обучения вы понимаете что выбранная профессия вам не подходит, вы можете бесплатно заменить ее на любую другую профессию в рамках курса. Это идеальные условия, чтобы без рисков получить новую профессию.

Сколько по времени нужно учиться?

Точный срок обучения зависит от той профессии которую вы выберете в процессе обучения. В среднем обучение занимает восемь месяцев, но трудоустраиваться или выполнять проекты на заказ вы можете начать раньше — в процессе обучения.

Получится ли совмещать обучение с другими делами? Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир. В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю.

Если я слышал про тестирование, но никогда не пробовал тестировать что-то сам, смогу ли я обучаться на курсе?

Да, предварительно вам не нужны навыки тестирования, чтобы учиться на этому курсе. Все необходимое для работы вы узнаете здесь. Мы разберем все основные темы, закрепим теорию практикой на задачах и проектах. Так что даже самый далекий человек от мира дизайна сможет начать здесь учиться.

А если мне не подойдет тестирование, что тогда?

Мы предусмотрели этот вариант. Если вам не подойдут профессии в тестировании, вы сможете выбрать другое направление в рамках курса. Например, на выбор доступны: разработка, аналитика, маркетинг, дизайн, кино, музыка и игры. В рамках курса вы можете попробовать себя как в технических профессиях, так и в творческих. Наша задача дать вам профессию, которая будет отвечать вашим потребностям.

Как можно оплатить обучение?

Курс можно приобрести за полную цену со скидкой, а также в рассрочку — без процентов, переплат и скрытых платежей. Мы предлагаем разные сроки рассрочки, чтобы сделать обучение доступным по цене каждому. Подробности вы можете уточнить у менеджера курса, оставив заявку в форме выше.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение в центре карьеры. После обучения на курсе с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию. Пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут