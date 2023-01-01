Профессия DevOps-инженер с нуля + ИИ

DevOps-инженер помогает команде разработчиков быстрее обновлять продукт. Для этого он настраивает инфраструктуру, автоматизирует рутинные процессы и ручную работу.
4.8

Рейтинг на основе 2 532 отзывов

Обучение в удобное время

И поддержка кураторов

5 реальных проектов

в ваше портфолио

Помощь в трудоустройстве

Вакансии, подготовка к собеседованию, реальные заказы

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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

DevOps-специалисты становятся востребованнее

Для специалистов открыто 2 500+ вакансий в России, по данным HeadHunter
DevOps-специалисты нужны в IT-компаниях, банках, онлайн-сервисах, ритейле, геймдеве и даже производстве
Чем больше знаете, тем выше зарплата
~ 151 000 ₽

Junior, после курса

~ 239 000 ₽

Middle, опыт от 1 года до 3 лет

~ 350 000 ₽

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера»

Ваши навыки
после обучения

Фотография
Фотография

Junior

DevOps-инженер

Другие названия вашей профессии:

Инженер по автоматизации и развертыванию, инженер по инфраструктуре

Желаемая зарплата

от 151 000 ₽

Инструменты

Python

Docker

GitLab

Molecule

Karate

Ansible

Terraform

Prometheus

Grafana

ELK

ChatGPT

Linux

SQL

Vim

Kubernetes

Навыки

  • Настраиваю и поддерживаю системы на Linux
  • Пишу Python-скрипты для автоматизации задач
  • Обеспечиваю защиту и стабильную работу серверов
  • Собираю и запускаю приложения в Docker-контейнерах
  • Проектирую CI/CD-конвейеры и управляю поставкой обновлений
  • Защищаю базы данных от потери и несанкционированного доступа
  • Создаю устойчивую к сбоям IT-инфраструктуру
  • Управляю версиями кода и командной разработкой через Git
  • Отслеживаю состояние систем и оперативно выявляю неполадки

Учитесь в удобном формате и сразу применяйте знания

Видеоматериалы остаются с вами
Смотрите уроки в своём темпе и возвращайтесь к темам, когда понадобится освежить в памяти команды, настройки или порядок действий.
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Онлайн-встречи с практикующими экспертами
Подключайтесь к занятиям по расписанию, разбирайте сложные ситуации из работы DevOps-инженера и уточняйте непонятные моменты в прямом эфире.
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Задания на основе рабочих сценариев
После теории будете настраивать серверы, контейнеры, CI/CD-процессы и другие элементы инфраструктуры. Выполненные проекты сможете использовать в портфолио.
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Разбор каждой практической работы
Эксперт проверит решение, укажет на ошибки и подскажет, как улучшить конфигурацию. Обратную связь получите в течение 24 часов после отправки задания.
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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Вы добавите в портфолио 5 проектов

Система управления пользователями

Настроите серверы, контроль их состояния и резервное копирование. Получите практический опыт работы с корпоративной инфраструктурой.

Платформа для запуска и поддержки продукта

Выстроите процессы CI/CD, подключите сбор логов и мониторинг. Разберётесь, как готовить инфраструктуру к работе в продакшене.

Среда разработки на базе Docker

Соберёте инфраструктуру из контейнеров, внесёте изменения в конфигурацию и устраните типовые технические сбои.

Кластер Kubernetes для приложений

Развернёте кластер, настроите его компоненты, проверите работу сервисов и подготовите систему к росту нагрузки.

IT-инфраструктура для молодого бизнеса

С нуля создадите рабочую среду для команды: организуете сервисы, автоматизируете процессы и подготовите инфраструктуру к развитию проекта.

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
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Консультация специалиста

Программа обучения

От 9 до 12 месяцев
5 реальных проектов
400+ часов практики
3 варианта обучения на выбор
Тариф «Базовый»
Старт в DevOps: системное администрирование для начинающих
  • Устройство Linux и роль операционной системы
  • Первые команды в терминале
  • Учётные записи, права доступа и редактор Vim
  • Логика командных сценариев
  • Создание первого Bash-скрипта
  • Переменные, параметры и команды в Bash
  • Повторяющиеся операции в командных сценариях
  • Решение задач с помощью циклов
  • Сборка полноценного сценария автоматизации
  • Как браузер связывается с веб-сервером
  • Управление запуском процессов и служб
  • Защита соединения с помощью шифрования
  • Взаимодействие Linux с оборудованием
  • Зачем приложениям нужны базы данных
  • Базовые операции с хранилищами данных
  • Передача информации между компьютерами
  • Адресация, маршруты и сетевые протоколы
  • Настройка обмена данными в сети
  • Сборка веб-сервера на стеке LAMP
  • Работа с пакетами формата DEB
  • Поиск причин неполадок в системе
  • Проверка доступности и состояния сервисов
  • Ограничение сетевого доступа и защита хоста
  • Запуск нескольких систем на одном компьютере
  • Создание туннелей между сетевыми узлами
DevOps-инженер. Основы
  • Путь изменений от кода до пользователя
  • Задачи DevOps внутри продуктовой команды
  • Автоматическая доставка новых версий
  • Сборка проекта с помощью GitLab CI
  • Перенос обновлений между средами
  • Описание серверов и настроек в коде
  • Применение виртуальных машин в разработке
  • Упаковка приложений в Docker-контейнеры
  • Настройка серверов через Ansible
  • Проверка конфигураций до развёртывания
  • Контроль состояния приложений и инфраструктуры
  • Действия команды при сбоях
  • Рабочий набор DevOps-инженера
DevOps-инженер. Advanced
  • Конфигурации YAML, Git и консольные инструменты
  • Автоматический поиск сервисов
  • Массовая настройка узлов через Ansible
  • Сложные сценарии контейнеризации
  • Автоматизация релизов в Jenkins и GitLab
  • Получение показателей работы системы
  • Объединение журналов событий
  • Снижение рисков для инфраструктуры
  • Связь между приложениями и серверами
  • Развёртывание ресурсов в облаке
Основы Python. Часть 1
  • Что представляет собой язык Python
  • Написание и запуск первых программ
  • Вычисления, значения и выражения
  • Выполнение кода по заданному условию
  • Построение нескольких вариантов выполнения
  • Повтор команд с помощью while
  • Перебор последовательностей через for
  • Решение задач с заданным числом повторений
  • Анализ и изменение текстовых данных
  • Циклы внутри других циклов
  • Работа с целыми и вещественными значениями
  • Выделение повторяющейся логики в функции
  • Ошибки округления при вычислениях
DevOps. Docker
  • Без проверки и комментариев эксперта.
  • Из чего состоит платформа Docker
  • Различия между образом, контейнером и реестром
  • Подготовка собственного образа приложения
  • Утилиты для управления контейнерной средой
  • Одновременный запуск нескольких контейнеров
  • Процессы Docker на уровне операционной системы
Основы SQL
  • Способы организации информации в приложениях
  • Таблицы, связи и структура реляционной базы
  • Создание, изменение и удаление строк
  • Получение нужных записей по условиям
  • Объединение данных в комплексных запросах
Тариф «Оптимальный»
В тариф входят все курсы и материалы тарифа «Базовый».
В модуле по Docker практические работы проверяет эксперт.
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes
  • Назначение компонентов Kubernetes
  • Создание и настройка объектов кластера
  • Разграничение прав пользователей и сервисов
  • Передача трафика между приложениями
  • Подключение постоянных хранилищ
  • Подготовка конфигураций в Helm, Jsonnet и Kustomize
  • Ограничение ресурсов и распределение нагрузки
  • Контроль кластера и размещённых в нём сервисов
  • Управление взаимодействием через Istio и Envoy
  • Автоматический выпуск обновлений в Kubernetes
  • Поддержка работоспособности кластера
Мониторинг событий и реагирование на инциденты информационной безопасности
  • Составление перечня защищаемых ресурсов
  • Определение признаков подозрительной активности
  • Подключение систем к сбору событий
  • Объединение сигналов и поиск взаимосвязей
  • Подготовка инструкций на случай атаки или сбоя
  • Представление результатов на графиках и в отчётах
  • Восстановление цепочки событий во время расследования
  • Устранение уязвимостей после инцидента
Основы Python. Часть 2
  • Установка редактора и подготовка рабочего окружения
  • Хранение наборов значений в списках
  • Поиск, замена и сортировка элементов
  • Краткая запись операций над коллекциями
  • Преобразование и анализ строк
  • Выбор между словарями и множествами
  • Применение кортежей
  • Вызов функции из самой себя
  • Загрузка данных из файлов и сохранение результатов
  • Предсказуемое поведение программы при ошибках
  • Объекты, классы и их назначение
  • Инкапсуляция, наследование и полиморфизм
  • Последовательная выдача данных
  • Изменение поведения функций через декораторы
  • Специальные методы и возможности классов
  • Создание декораторов с параметрами
  • Передача функций как обычных значений
  • Использование готовых библиотек для анализа данных
ИИ-помощники для IT-специалистов: ChatGPT и аналоги
  • Выбор ИИ-сервиса под техническую задачу
  • Формулирование запросов для генерации и разбора кода
  • Расширение возможностей ИИ через API и плагины
  • Решение бытовых и организационных задач с нейросетями
Agile: Scrum и Kanban в работе над продуктом
  • Выбор подхода к управлению разработкой
  • Документы и рабочие элементы Scrum
  • Распределение обязанностей внутри команды
Персональные консультации
Обсудите с экспертом свои решения и получите рекомендации по сложным заданиям. Отдельно сможете поговорить о старте в DevOps, подготовке к вакансиям и дальнейшем профессиональном росте.
Тариф «Максимальный»
Тариф объединяет всю программу «Базового» и «Оптимального»
включая проверку заданий по Docker и персональные консультации
Безопасность баз данных
  • Место баз данных в IT-системе
  • Построение таблиц и запросов на SQL
  • Поддержка PostgreSQL и MongoDB
  • Снижение рисков при эксплуатации хранилищ
  • Встроенные средства контроля и защиты данных
Архитектор ПО
  • Задачи архитектора при создании продукта
  • Сравнение способов организации приложений
  • Построение систем из распределённых компонентов
  • Перевод бизнес-задач в функции продукта
  • Требования к скорости, надёжности и безопасности
  • Разделение крупного приложения на независимые части
  • Сохранение целостности операций с данными
  • Подготовка понятных контрактов API
  • Обмен информацией через события
  • Соединение внутренних и внешних систем
  • Обнаружение сервисов и хранение их настроек
  • Учёт угроз при проектировании решения
  • Единая точка входа через API Gateway
  • Подбор платформы для запуска продукта
  • Получение полной картины работы системы
  • Создание приложений для облачной среды
Soft skills и развитие карьеры
Разовьёте навыки общения в технической команде, научитесь обсуждать задачи, аргументировать решения и планировать профессиональное развитие.
Поддержка после трудоустройства
После выхода на работу сможете обратиться к эксперту с вопросами о первых задачах и взаимодействии с командой. Получите рекомендации, которые помогут быстрее разобраться в новых процессах и увереннее пройти период адаптации.

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали DevOps-инженером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
6 969₽⁠/⁠мес.
3 485₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Освоите системное администрирование, DevOps, Docker, Python и SQL
  • Соберёте инфраструктуру с нуля и настроите базовый DevOps-процесс
  • 3 проекта в портфолио
  • Продвинутый Python, Kubernetes
  • Гибкие технологии управления разработкой
  • Основы информационной безопасности и нейросети для более быстрой работы
  • 10 индивидуальных консультаций с экспертом: разбор ДЗ, ответы на вопросы
  • Поможем найти работу или вернём деньги
  • Освоите безопасность баз данных и архитектуру ПО
  • Спроектируете архитектуру системы и обеспечите её безопасность
  • Персональное сопровождение после выхода на работу: эксперт поможет быстрее адаптироваться, избежать ошибок, даст полезные советы по профессии и карьере
Оптимальный
10 370₽⁠/⁠мес.
4 667₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Освоите системное администрирование, DevOps, Docker, Python и SQL
  • Соберёте инфраструктуру с нуля и настроите базовый DevOps-процесс
  • 5 проектов в портфолио
  • Продвинутый Python, Kubernetes
  • Гибкие технологии управления разработкой
  • Основы информационной безопасности и нейросети для более быстрой работы
  • 10 индивидуальных консультаций с экспертом: разбор ДЗ, ответы на вопросы
  • Поможем найти работу или вернём деньги
  • Освоите безопасность баз данных и архитектуру ПО
  • Спроектируете архитектуру системы и обеспечите её безопасность
  • Персональное сопровождение после выхода на работу: эксперт поможет быстрее адаптироваться, избежать ошибок, даст полезные советы по профессии и карьере
Максимальный
12 316₽⁠/⁠мес.
5 542₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Освоите системное администрирование, DevOps, Docker, Python и SQL
  • Соберёте инфраструктуру с нуля и настроите базовый DevOps-процесс
  • 5 проектов в портфолио
  • Продвинутый Python, Kubernetes
  • Гибкие технологии управления разработкой
  • Основы информационной безопасности и нейросети для более быстрой работы
  • 10 индивидуальных консультаций с экспертом: разбор ДЗ, ответы на вопросы
  • Поможем найти работу или вернём деньги
  • Освоите безопасность баз данных и архитектуру ПО
  • Спроектируете архитектуру системы и обеспечите её безопасность
  • Персональное сопровождение после выхода на работу: эксперт поможет быстрее адаптироваться, избежать ошибок, даст полезные советы по профессии и карьере

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

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Часто задаваемые вопросы

Подойдёт ли мне курс, если я раньше не работал в IT?

Да, начать можно без опыта в разработке и системном администрировании. Вы последовательно познакомитесь с основами DevOps, разберётесь в базовых технологиях и закрепите знания на практике. На первых этапах стоит закладывать больше времени на задания, дополнительные материалы и разбор обратной связи.

Чем занимается DevOps-инженер?

DevOps-инженер помогает команде быстрее и стабильнее выпускать цифровые продукты. Он настраивает инфраструктуру, автоматизирует сборку и запуск приложений, следит за работой сервисов и помогает разработчикам вовремя находить ошибки. Проще говоря, этот специалист выстраивает понятный путь от написанного кода до работающего продукта, которым пользуются люди.

Обязательно ли хорошо программировать, чтобы освоить DevOps?

Глубокие знания языков программирования на старте не требуются. Важнее понимать, как связаны серверы, сети, приложения и процессы разработки. Во время курса вы познакомитесь с Linux, автоматизацией и другими инструментами DevOps. Навыки работы с кодом и командами будете осваивать постепенно, от простых задач к более сложным.

Чем DevOps-инженер отличается от системного администратора?

Системный администратор в первую очередь поддерживает серверы и другую инфраструктуру в рабочем состоянии. DevOps-инженер не только следит за системой, но и автоматизирует процессы: например, настройку окружения, проверку кода и выпуск обновлений. Границы между ролями могут различаться в разных компаниях, но DevOps обычно теснее работает с командой разработки.

В чём разница между DevOps-инженером и разработчиком?

Разработчик создаёт функции продукта и пишет основной код приложения. DevOps-инженер отвечает за процессы, благодаря которым этот код проверяется, запускается и стабильно работает на серверах. Эти специалисты решают разные задачи, но постоянно взаимодействуют друг с другом.

Насколько сложно учиться на DevOps-инженера?

В этой профессии важно системное мышление: нужно понимать, как взаимодействуют приложения, серверы, сети и инструменты автоматизации. Поэтому некоторые темы потребуют времени и регулярной практики. Необязательно разбираться во всём заранее. Программа построена так, чтобы вы постепенно собрали цельную картину и научились решать задачи по шагам.

Где можно работать после курса?

Навыки DevOps нужны компаниям, которые создают и поддерживают сайты, приложения, онлайн-сервисы, игры и корпоративные системы. Вы сможете рассматривать стартовые вакансии DevOps-инженера и другие позиции, связанные с инфраструктурой и автоматизацией. При поиске работы работодатели также будут учитывать ваши практические навыки, проекты и требования конкретной вакансии.

Смогу ли я совмещать курс с работой?

Материалы доступны онлайн, поэтому вы сможете самостоятельно выбирать дни и время для занятий. Жёсткого расписания нет, но для стабильного прогресса лучше заниматься регулярно и заранее выделять время на практические работы. Чтобы завершить программу в рекомендованный срок, потребуется около 3–5 часов в неделю.

Кто поможет, если во время учёбы появятся вопросы?

Практические работы проверяют эксперты. Они объяснят ошибки, подскажут, как улучшить решение, и поделятся опытом из реальных проектов. Организационные вопросы можно задать куратору. Общение с командой сопровождения проходит в чате курса.

Какой компьютер потребуется для занятий?

Подойдёт компьютер с процессором Intel Core i5 или AMD Ryzen 5 и выше, оперативной памятью от 8 ГБ и SSD-накопителем. Также понадобится стабильный интернет для работы с платформой, облачными сервисами и профессиональными инструментами. Перед покупкой курса стоит сверить характеристики своего устройства с актуальными техническими требованиями программы.

Есть ли на курсе помощь с поиском работы?

Да, программа предусматривает карьерную поддержку. Чтобы воспользоваться ею, нужно выполнить практические задания, пройти предусмотренную аттестацию и завершить работу с Центром карьеры. Специалисты помогут подготовиться к поиску вакансий и прохождению отбора, но итог трудоустройства зависит от вашей подготовки, активности и ситуации на рынке.

Можно ли оплачивать курс частями?

Да, стоимость можно разделить на ежемесячные платежи с помощью банковской рассрочки. Проценты и переплату за студента компенсирует образовательная платформа. Доступные сроки, размер платежа и условия банка лучше проверить перед оформлением договора.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут