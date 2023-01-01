Инженер умных устройств

Профессия
Разработчик умных устройств

Создавайте инновационные умные устройства для решения повседневных задач.
Живые онлайн-занятия с преподавателями

Помимо видеоуроков на курсе будут онлайн-встречи

Уникальная методика

На этом курсе вы точно получите профессию мечты

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

О профессии

Разработчик умных устройств создает технологии, которые делают жизнь удобнее, такие как умные часы и системы умного дома
Он проектирует и программирует аппаратные и программные части устройств
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Кому подойдет курс

Для тех, кто хочет создавать интеллектуальные устройства и автоматизированные системы.

Подходит новичкам, которые хотят войти в мир разработки умных технологий.

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Разработчик умных устройств

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Интернет вещей

C

Arduino

Python

Wi-Fi

BLE

Системы визуализации

Компиляторы

Датчики

Телеметрия

Mesh-сети

Навыки

  • Разрабатываю, управляю и оптимизирую умные устройства и их интеграцию в широкие системы
  • Понимаю концепцию и архитектуры IoT
  • Создание и развертывание системы визуализации
  • Понимание технологий передачи данных в IoT
  • Распределенные системы и сети
  • Есть опыт работы с компиляцией и компиляторами
  • Понимание принципов облачных вычислений и их применение
  • Понимаю распределенные системы и их роли в IoT
  • Программирую на языке C, знанию его типы данных, структуры и библиотеки
  • Знаю различные датчики и методы телеметрии
  • Есть опыт работы с платформами интернета вещей
  • Владею методами оптимизации кода
  • Знаю алгоритмы и динамические структуры данных
  • Знаком с различными типами сетей и их ключевыми параметрами
  • Есть опыт работы с Mesh-сетями
  • Умею создавать свои системы визуализации и работать с сетевыми параметрами

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
До 9 месяцев
Введение в программирование
Введение в контроль версий
Знакомство с базами данных
Компьютерные сети
Знакомство с языками программирования + Практикум
Алгоритмы и структуры данных
Введение в IoT
Программирование на языке С (базовый уровень)
Программирование на языке С (продвинутый уровень)
Особенности C для IoT
Распределенные системы и сети
Контроль версий - углубленно
Операционные системы и виртуализация (Linux)
Контейниризация
Парадигмы программирования и языки парадигм
Дипломная работа

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Разработчиком умных устройств

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Преподаватели — лидеры IT отрасли

Шафигуллин Ильнар

Кандидат физико-математических наук, разработчик и главный методолог всей IT-линейки в GeekBrains

Анзин Дмитрий

Senior Software Engineer в EPAM Systems

Гаценко Владислав

Технический архитектор IoT в Orange Business Services

Николаенко Владимир

Начальник управления в Газпромнефть-ЦР, создает и продвигает веб-проекты

Сударенко Дмитрий

Кандидат технических наук, участвовал в создании: разгонного блока «Бриз-М», в части телеметрии; АТС «Омега» в части платы цифровой обработки сигналов, оптических мультиплексоров ГМ-1 и систем управления

Терехов Владимир

Инженер-программист в АО НПЦ «ЭЛВИС», старший преподаватель в МГТУ им.Баумана

Рубин Петр

Data Scientist в медицине, кандидат медицинских наук

Абумов Евгений

Инженер умных устройств, IT-преподаватель

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках с бесконечным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете выполнять задания: простые задачки отработаете на тренажерах, мини-кейсы или целые проекты разработаете в профессиональной среде PyCharm
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
9 176 ₽⁠/⁠мес.
4 588 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

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студентов и выпускников за все время

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положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

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Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Часто задаваемые вопросы

Кто такой Разработчик умных устройств?

Разработчик умных устройств — это специалист, который проектирует, разрабатывает и настраивает системы и устройства, подключенные к интернету (IoT — Интернет вещей). Он создает программное обеспечение и интегрирует различные датчики и устройства в единую сеть, позволяющую управлять и анализировать данные в реальном времени.

Сколько зарабатывает Разработчик умных устройств?

Зарплата начинающего разработчика умных устройств может варьироваться от 70 000 до 120 000 рублей в месяц. Опытные специалисты могут зарабатывать от 150 000 рублей и выше, в зависимости от уровня квалификации и сложности проектов. Востребованность IoT-решений в бизнесе и промышленности способствует росту доходов в этой сфере.

Чем занимается Разработчик умных устройств?

Основные задачи разработчика умных устройств включают:
• Разработка программного обеспечения для умных устройств с использованием языков программирования C и C#.
• Проектирование и настройка сетевых решений для передачи данных от IoT-устройств.
• Интеграция датчиков и телеметрии, работа с платформами IoT для мониторинга и управления.
• Работа с алгоритмами и структурами данных для оптимизации работы устройств.
• Использование облачных вычислений и распределенных систем для хранения и обработки данных.
• Настройка и поддержка сетевых протоколов (TCP/IP, HTTP, VPN) и взаимодействие с сетевыми инфраструктурами.
• Работа с системами контроля версий (Git) для управления кодом и проектами.
• Разработка и тестирование решений на основе контейнеризации (Docker) и виртуализации (Linux).

Кому подойдет этот курс?

Дистанционный курс «Разработчик умных устройств» от GeekBrains подойдет тем, кто интересуется технологиями Интернета вещей и хочет заниматься разработкой умных устройств. Он подходит как для начинающих, так и для опытных разработчиков, которые хотят углубить свои знания в сфере IoT. Если вас привлекает разработка устройств и программного обеспечения, которые взаимодействуют с сетью, этот курс для вас.

Сколько времени учиться на Разработчика умных устройств и какой график обучения?

Обучение на разработчика умных устройств (IoT) обычно занимает от 6 до 9 месяцев, в зависимости от интенсивности программы и вашего темпа. Гибкий график позволяет совмещать учебу с работой или другими делами. Курс завершается дипломной работой, где вы сможете продемонстрировать свои знания и навыки в создании IoT-решений.

Чему я научусь на курсе?

На курсе «Разработчик умных устройств» от GeekBrains вы:
• Изучите основы программирования и работы с алгоритмами на языках C и C#.
• Овладеете навыками работы с системами контроля версий (Git) и удаленными репозиториями.
• Погрузитесь в архитектуру и платформы IoT, разберетесь в передаче данных и работе с датчиками.
• Научитесь работать с распределенными системами и сетями, включая Mesh-сети и облачные решения.
• Освоите операционные системы Linux и Docker для контейнеризации и виртуализации.
• Изучите сетевые технологии и научитесь настраивать сетевые подключения и параметры для IoT-устройств.
• Разработаете собственные IoT-решения и создадите систему визуализации данных.
• Подготовите и защитите дипломный проект, применив полученные знания на практике.
Этот курс предоставит все необходимые навыки для успешной карьеры разработчика умных устройств, позволяя вам создавать и интегрировать инновационные IoT-решения в реальном мире.

Как проходит обучение?


Обучение проходит следующим образом:
1. Знакомство с теорией. Мы познакомим вас с темами через видеоуроки, статьи и электронные материалы. Вся информация будет храниться у вас в личном кабинете студента и доступна в любое время.
2. Выполнение практических заданий. Это могут быть индивидуальные задания, работа в симуляторе или командные проекты.
3. Общаетесь с кураторами-экспертами. Вы будете получать обратную связь на все ваши практические задания, которые будете сдавать на проверку. Также вы сможете задавать любые вопросы по темам и профессии, чтобы лучше разобраться и получить больше опыта.
4. Проверяете свои знания. В конце тематического модуля мы будем проверять ваши знания через тесты или специальные практические задания — кейсы. Кейсы — это ситуация, которая возникает в профессиональной жизни специалиста, и которую нужно решить. Кейсы можно считать проектами, которые можно взять в портфолио.
5. Подготовка итоговой работы. К концу обучения по аналогии с вузами и колледжами вы подготовите и защитите итоговый проект. Он отразит все ваши знания, которые вы получили за время обучения. Этот проект станет вашей визитной карточкой и главным элементом портфолио.
6. Поиск работы. В середине обучения вы можете начать самостоятельный поиск работы, стажировки или проекта. После завершения обучения, вы перейдете в карьерный центр, где наши HR-ы помогут вам с поиском работы: оформят резюме, портфолио, подготовят к собеседованиям. Самое главное — мы откроем вам доступ к вакансиям партнеров, которые сотрудничают с нами и забирают наших студентов к себе на стажировку, работу или проект.

Можно ли обучиться на Разработчика умных устройств с нуля без предварительных знаний?

Да, курс построен так, чтобы его можно было изучить с полного нуля. Вам не нужно работать по похожей профессии или предварительно что-то изучать. Если вы сомневаетесь в том, что курс может вам подойти, то вы можете записаться на бесплатную консультацию и задать вопросы менеджеру онлайн-школы.

Получу ли я диплом или сертификат?

Да, вы получите именной сертификат после успешного завершения обучения. Это официальный документ, так как у нашей школы есть лицензия.

Смогу ли я трудоустроиться после прохождения курсов?

Да, вы вполне сможете устроиться по профессии после прохождения курсов. Для этого надо хорошо окончить курсы, качественно освоить все необходимые профессиональные навыки и проявить инициативу в поисках. Мы вам поможем найти работу.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно пройти все занятия, сдать практические и проверочные задания. После обучения на курсе вы перейдете в Центр карьеры, где с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию, пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Какие преимущества у этого курса?

В нашем курсе можно выделить следующие преимущества:
1. Актуальная и качественная информация. Мы регулярно обновляем программу, так как мир вокруг нас меняется крайне быстро. Например, вузы или колледжи не могут быстро адаптировать свою программу из-за тяжелого и долгого процесса. У нас в свою очередь на каждый курс выделена команда специалистов, которые регулярно исследуют рынок этой профессии, общаются с работодателями, анализируют состав вакансий и общаются с приглашенными экспертами на эту тему. Мы всегда в курсе самых последних событий, которые могут повлиять на изучение профессии и оперативно вносим изменения в программу.
2. Достаточно практики, чтобы закрепить знания и выйти на работу. Мы пришли к тому, что больше 50% курса состоит из практических заданий. Практические задания проходят в разных форматах, чтобы разнообразить обучение и активировать разные механизмы запоминания. На нашем курсы вы точно сформируете профессиональные навыки и получите первый опыт на практике.
3. Разнообразие форматов. Кроме видеоуроков мы регулярно проводим вебинары с экспертом в режиме реального времени, где можно пообщаться с преподавателем и моментально получить ответ на свой вопрос.
4. Поддержка от действующих специалистов. Во время онлайн-обучения с вами будет работать наша команда кураторов-экспертов, карьерных консультантов и специалистов поддержки. В зависимости от вопроса, вам всегда есть куда обратиться.
5. Помощь с трудоустройством. В наш курс включена поддержка центром карьеры, которая поможет сделать первые шаги в трудоустройстве.

Чем этот платный курс лучше бесплатных, которые есть в интернете?


На бесплатных курсах можно столкнуться со следующими недостатками:
Отсутствие практики. На бесплатных курсах редко можно встретить практические задания, чаще всего исключительно теория в формате лекций.
Отсутствие обратной связи. На бесплатных курсах поддержка преподавателей отсутствует, поэтому при возникновении вопросов или сложностей надеяться можно только Гугл.
Отсутствие итоговых документов. Лишь в редких случаях на бесплатном курсе можно получить электронный сертификат, однако он не будет иметь никакой ценности.
Риск устаревшей информации. Многие бесплатные курсы — это старые видеозаписи с прошлых курсов, поэтому информация на них может быть устаревшей.
Некачественный материал. В бесплатных курсах редко используют профессиональный монтаж, звук, свет, а также не готовят качественные презентации. Уроки бесплатных курсов зачастую сделаны любителями и получаются плохого качества.
Нет коммьюнити студентов. На бесплатных курсах вы будете один, вам не получится обсудить пройденный материал с кем-то или закрепить знания на практике в командном проекте.
Высокий риск быть обманутым или получить ложные знания. Чаще всего бесплатные курсы сделаны любителями, которые доносят субъективную точку зрения, и она редко совпадает с реальным положением дел на рынке профессий. Авторы бесплатных курсов не проводят анализ рынка, не общаются с большим количеством работодателей, не адаптируют программу. Это может привести к тому, что знания, которые даются на бесплатных курсах целиком зависят от уровня компетенций автора — и нет гарантий, что то, что он делает — он делает правильно.
Только базовые знания. На бесплатных курсах вы не получите комплексно профессию от А до Я. Скорее всего это будет только базовая информация, чтобы понять термины и базовый функционал программ и сервисов. А вот получить профессию на таких курсах нельзя.

Как можно оплатить обучение?


Вы можете оплатить обучение в рассрочку или полным платежом. Рассрочка — это кредит на выбранный вами срок. Чем больше срок рассрочки, тем меньше платеж в месяц, и наоборот. Мы договорились с банками и сделали отсрочку платежей 6 месяцев. Это значит, что начать платить за обучение вы сможете через полгода, после начала обучения. Обычно за этот срок люди уже находят работу и начинают окупать свою обучение.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Летние
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50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут