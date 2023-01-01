О профессии
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера, HH.ru
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нужные навыки
Junior
Разработчик умных устройств
Желаемая зарплата
от 80 000₽
Программа обучения
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Разработчиком умных устройств
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Кандидат физико-математических наук, разработчик и главный методолог всей IT-линейки в GeekBrains
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Data Scientist в медицине, кандидат медицинских наук
Инженер умных устройств, IT-преподаватель
Мы помогаем с трудоустройством
Как проходит обучение
общение и практика
Поможем дойти до конца обучения
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