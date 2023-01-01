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DevOps-инженер: быстрый старт в профессии

— Станьте DevOps-инженером с нуля
— Вы на практике научитесь автоматизировать процессы разработки и внедрения ПО, организовать непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), научитесь работать с облачными сервисами, Docker и Kubernetes
— В результате станете квалифицированным DevOps-инженером и гарантировано найдете работу по профессии

Длительность: 9 месяцев по 12 часов в неделю

Изучаемые языки и технологии
Ethernet Ethernet
Unix Unix
CI/CD CI/CD
DNS DNS
Docker Docker
Kubernetes (K8s) Kubernetes (K8s)
Python Python
SQL SQL
NoSQL NoSQL
Zabbix Zabbix
ELK ELK
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
после завершения программы
от 6528 ₽ в месяц
от 2612 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
sale-image-gradient -60%
Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
До конца действия 60% скидки
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Секунд
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

-60%
Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
0 дней 00 : 00 : 00
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

DevOps-инженер автоматизирует процессы разработки, тестирования и установки программного обеспечения. Он отвечает за создание и поддержку инфраструктуры, обеспечивает доступность и надежность компьютерных систем. Это востребованная и высокооплачиваемая профессия, так как помогает бизнесу оптимизировать процессы, отвечать на потребности пользователя и приносить прибыль компании.

about-decor

Компаниям нужны Специалисты с ИТ-навыками

ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

Востребовано

В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансий

Источник: hh.ru
Перспективно

К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТ

Источник: Минцифры России
Высокооплачиваемо

Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽

Источник: hh.ru
Записаться на программу

DevOps-инженер: быстрый старт в профессии

Получите востребованную профессию
150 000
Вакансий
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hhhabrsjgb
График роста вакансий
grafik
Примеры вакансий на рынке
DevOps-инженер
Москва
150 000 руб.
DevOps-инженер
Санкт-Петербург
120 000 руб.
DevOps-инженер
Ижевск
90 000 руб.

Акцент на поддержке сферы информационных технологий (ИТ)

Ключевой сферой России остается ИТ — на технологиях держится не только экономика, но и развитие каждой отрасли страны. Поэтому государство создает комфортные условия для этой сферы: выделяет на процветание ИТ-компаний финансы и разрабатывает специальные льготы для сотрудников.

Льготная ипотека
Всем сотрудникам ИТ-компаний предоставляется льготная ипотека со ставкой 5% на время работы. А для высококвалифицированных и узкопрофильных специалистов выделят дополнительные финансы на улучшение жилья.
Отсрочка от армии
На время работы сотрудники ИТ-компаний моложе 27 лет получают отсрочку от военной службы.

Преимущества программы

В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ.

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Плавный вход

Подойдет даже новичкам в ИТ
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Перспективы карьерного роста

Повысите свою ценность на рынке труда
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Универсальные навыки

Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/education_outline_28.svg

Обучение на практике

Решите более 50 практических задач
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/calendar_outline_28.svg

Быстрые результаты

Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
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Популярные специализации

Осознанно выберите свою

Эта программа
подойдет тем, кто

Никогда не работал

и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности

Хочет сменить работу

освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность

DevOps-инженер

Курсы
Введение в программирование
Что такое программирование и языки программирования
Базовые алгоритмы и массив как структура данных
Сложность и стоимость алгоритмов
Введение в контроль версий
Знакомство с контролем версий
Установка и настройка системы контроля версий
Углубляемся в контроль версий
Знакомство с базами данных
Знакомство с базами данных
Работа с данными из разных таблиц
Создание структуры базы данных
Дополнительная лекция
Знакомство с языком Python
Знакомство с языком программирования Python
Ввод-Вывод, операторы ветвления
Циклы (for, while)
Коллекции данных. Профилирование и отладка
Списки и словари
Словари, множества и профилирование
Функции, рекурсия, алгоритмы
Рекурсия и алгоритмы
Повторение списков
Функции высшего порядка, работа с файлами
Функции высшего порядка
Работа с файлами
Google Colab (Jupyter). Знакомство с аналитикой
Работа с табличными данными
Построение графиков
Java: знакомство и как пользоваться базовым API
Почему вы не можете не использовать API
Коллекции JAVA: Введение
Хранение и обработка данных ч1: приоритетные коллекции
Хранение и обработка данных ч2: множество коллекций Map
Хранение и обработка данных ч3: множество коллекций Set, примеры. Введение в ООП, как описать свой тип
Компьютерные сети
Основы компьютерных сетей. Технология Ethernet 
Технология Ethernet. Протокол IP 
Сетевой уровень. Протоколы маршрутизации. VLAN
Транспортный уровень. UPD и TCP 
Трансляция адресов. VPN 
HTTP (S). DNS
Операционные системы и виртуализация (Linux)
Основы Linux. Установка системы
Работа с файлами в терминале
Права доступа и пользователи
Установка пакетов, репозитории. Планировщик Cron
Сетевые возможности Linux
Веб-сервер на Linux
Основы Docker
Скрипты Bash
Контейнеризация
Механизмы пространства
Механизмы контрольных групп
Введение в Docker
Dockerfile и слои
Docker Compose и Docker Swarm
Базы данных и SQL
Инструменты для работы с базами данных
SQL - создание объектов, изменение данных, логические операторы
SQL - выборка данных, сортировка, агрегатные функции
SQL - объединение таблиц union, соединение - join, подзапросы
SQL - оконные функции
SQL - Транзакции, ACID. Временные таблицы, управляющие конструкции, циклы
Контроль Версий Углубленно (Git)
Работа с удалёнными репозиториями
Работа с изменениями
Практики и инструменты для работы с Git
Kubernetes
Kubernetes – введение, для чего это нужно
Концепции и архитектура
Различные варианты установки Kubernetes
Создание отказоустойчивого кластера
Network policy, CNI
Pod Security Policy, Limits
Взаимодействие компонентов кластера
Stateful приложения в кластере: установка и работа с БД
Deployment: типы деплоя (Blue/Green, Canary)
Хранение секретов: Hashicorp Vault
Helm. Хранение чартов в Registry
Операторы, мониторинг кластера
Виртуализация (VMWare, Hyper-V)
Знакомство с виртуализацией, основы
VMWare Workstation, VirtualBox и прочие локальные средства виртуализации
Вопросы лицензирования и сравнение VMWare с Hyper-V
VMWare vSphere (установка, обзор основных рабочих моментов)
Построение виртуальной инфраструктуры
Hyper-V (варианты установки)
Обзор основных компонент и стандартная настройка
Troubleshooting
Типичные вопросы на собеседованиях
Основы Windows
Лицензирование, разница редакций
Active Directory, GPO
DHCP, DNS, FTP, WSUS
iSCSI (с разбором реального примера работающего на предприятии)
Создание и настройка отказоустойчивого кластера
Автоматизация Ansible + Тераформ
Ad-Hoc, Inventory file, тэги, переменные
Первые Playbooks
Циклы и условия
Фильтация данных
Обработчики ошибок
Jinja2 темплейты
Vault, custom модули и плагины
Роли, коллекции
Jenkins
Лекция CI/CD процесс. Понятие, инструменты, тренды, основные сценарии
Gitlab-ci. Практическое применение для построения CI/CD - сборочных линий
Jenkins, обзор, основные сценарии использования
Облачные технологии (AWS, Яндекс-облако, VK cloud)
Обзор основных компонент, основные функции
AWS База
AWS Расширенные уроки
Обзор Яндекс-облака
Обзор VK Cloud
Архитектура ПО
Введение в понятие архитектуры, проектирование ПО и жизненный цикл программного продукта. UML-диаграммы
Объектно-ориентированные паттерны – обзорно
Принципы SOLID.
Компоненты. Принципы связности и сочетаемости компонентов
Горизонтальные уровни и вертикальные срезы архитектуры
Принципы построения приложений «чистая архитектура»
Типа архитектур WEB-приложений: MPA, SPA
Типы архитектур прикладных приложений (мобильные): MVC, MVP, MVVM
Способы организации передачи данных между компонентами приложения, протоколы и API. REST, gRPC, очереди
Структура приложения с пользовательским интерфейсом и базой данных (паттерн Repository)
Принципы тестирования приложений
Сервис-ориентированные архитектуры - обзорно
Видеокурс
Дипломная работа
Запросить полную и подробную программу обучения

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Кто учит

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Акопян Сергей
Разработчик в "Яндекс.Технологии"
Экспертность:
Разработчик, работа с базами данных, Python, операционные системы и виртуализация (Linux)
Анисимов Павел
Продуктовый дизайнер и практикующий преподаватель
Экспертность:
Веб-дизайн, дизайн интерфейсов (UX/UI), графический дизайн, Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban и другие)
Арестов Олег
Full-stack разработчик
Экспертность:
Веб-разработка, Full-stack-разработка
Бородин Дмитрий
Инвестиционный директор
Экспертность:
Венчурное инвестирование, инвестиционная оценка и финансовое моделирование, разработка стратегии развития компании, привлечение финансирования и структурирование сделок, анализ бизнеса и проведение due diligence
Булатов Алексей
Senior Java-разработчик в компании Иннотех
Экспертность:
Java, Hibernate, SQL, Spring Boot, Apache Kafka, Java Spring Framework, Git, Apache Maven
Волкова Галина
Product Manager голосового помощника Маруси (Mail.ru Group)
Экспертность:
Создание MVP продукта, подготовка к созданию, бизнес-модель, основы управления продуктом
Гладков Александр
Начальник отдела тестирования в ITS
Экспертность:
Тестирование, автоматизация процессов
Заярный Андрей
ИТ-преподаватель
Экспертность:
Разработчик курсов по программированию для взрослых и детей, программирование, игровое ПО, базы данных, проектирование процессов
Зернова Ирина
Преподаватель математики, физики, программирования в IT-академии
Экспертность:
Аналитика, работа с базами данных, редактура и копирайтинг, Python, математика, алгоритмизация
Зубкова Екатерина
Product Manager (SaaS) – Мегафон
Экспертность:
Аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта, основы маркетинга для продакт-менеджера
ИвансБашто Илона
Сертифицированный бизнес-тренер, преподаватель, мотивационный спикер
Экспертность:
Конфликтология, лидерство и личная эффективность
Игорь Зуриев
Руководитель ИТ-проектов
Экспертность:
Построение бизнес-процессов, управление проектами, проджект-менеджмент, аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта
Исмаилова Сабина
Team Lead в Netcracker
Экспертность:
Аналитика данных, бизнес-аналитика, разработка
Кадочников Алексей
Tech Lead веб-разрабтки
Экспертность:
HTML5, CSS3, JS, React js, Vue.Js, Node.js, PHP
Калияниди Екатерина
Руководитель отдела по подбору персонала по России в компании Manpower. Сертифицированный ассесор (SHL)
Экспертность:
HR, кофнликтология, консалтинг, управление и бизнес
Морозов Владимир
Senior Software Developer в американской компании
Экспертность:
C#, Java, .Net, SCRUM
Орлов Петр
Руководитель двух ИТ-проектов в ВТБ
Экспертность:
Веб-разработка, финансовый менеджмент
Павел Тарасов
Веб-разработчик
Экспертность:
JavaScript, PHP, Go
Плеханов Алексей
Старший разработчик Яндекс
Экспертность:
Архитектуры и шаблоны проектирования на Java, основы веб-разработки на Spring Framework, подготовка к собеседованию Java-разработчика, разработка интернет-магазина на Spring Framework, разработка сетевого хранилища на Java
Финогенов Евгений
Программист, старший преподаватель
Экспертность:
Дизайн, Программирование, Создание игр, Тестирование
Шаталова Алевтина
Основательница креативного агентства «Зайчапай»
Экспертность:
Дизайн, разработка сайтов

Кто будет помогать

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Удобная платформа для обучения

Траектория обучения и   расписание занятий

Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.

01.

Смотрите уроки

Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.

70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.

30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.

К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.

Подробнее
02.

Выполняете задания

После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат

03.
Как проходит обучение
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Лекции

Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме

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Семинары

Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью

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В прямом эфире и в записи

Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Самостоятельное изучение

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Записи других потоков по той же теме

Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Результаты после обучения

Фундамент для карьерного роста

Мы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Документ о квалификации после обучения в GeekBrainsПосле успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций. В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям
GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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license GeekBrains

Государственная лицензия ДПО № 040485*

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему мне стоит обучиться на этой программе?
Во время прохождения программы вы получите углубленные знания, выберите специализиции, изучите технологии и инструменты и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, развития команды, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.
Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?
Мы предоставляем углубленное изучение фундамента разработки с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя из ваших предпочтений и интересов. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с различными инструментами, технологиями и методами, задачами и стратегиями и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшего курса.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?
Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Дополнительная
информация

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.

DevOps-инженер: быстрый старт в профессии

— Станьте DevOps-инженером с нуля
— Вы на практике научитесь автоматизировать процессы разработки и внедрения ПО, организовать непрерывную интеграцию и доставку (CI/CD), научитесь работать с облачными сервисами, Docker и Kubernetes
— В результате станете квалифицированным DevOps-инженером и гарантировано найдете работу по профессии

list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
education Диплом о профессиональной
переподготовке
protect Гарантия трудоустройства
после завершения программы
от 6528 ₽ в месяц
от 2612 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
  • основная информация
  • Трудоустройство после завершения программы
  • Диплом после обучения
  • Разные форматы обучения
  • Занятие в группе с преподавателем
  • Онлайн-встречи с экспертами
  • Онлайн-лекции и вебинары
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
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Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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Оставьте заявку — мы расскажем и подберем для программу под любые ваши цели.
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