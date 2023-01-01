Профессия Инженер по автоматизации тестирования

Изучите Java, JavaScript или Python для автотестов, познакомитесь с принципами тестирования, прокачаетесь как QA-инженер
4.8

Рейтинг на основе 2 532 отзывов

Дадим всю базу для карьерного роста

Профессия для тех, кто уже знает ручное тестирование и хочет прокачаться в QA

Опытные спикеры

Ведущие специалисты из СКБ «Контур», Ozon

Поможем найти работу

— или вернём деньги

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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Будете на голову выше среднего junior-тестировщика

С навыками автоматизации ваша зарплата будет в 2 раза выше, чем в ручном тестировании

По данным, HeadHunter, Хабр Карьера

Сможете работать QA-инженером в крупных компаниях и на больших проектах, которым нужна автоматизация
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 90 000 ₽

Junior, после курса

~ 177 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 300 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

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Разработка
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Получите льготы для IT-специалистов от государства

Ипотеку по ставке от 5% и отсрочку от армии, если устроитесь QA-инженером в аккредитованную IT-компанию

Получите все
нужные навыки

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Junior

Инженер по автоматизации тестирования

Другие названия вашей профессии:

QA Automation Engineer

Желаемая зарплата

от 90 000 ₽

Инструменты

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Java

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GitLab

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Python

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JavaScript

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JUnit

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Selenium WebDriver

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Chrome DevTools

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PostMan

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Grafana

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SQL

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Jira

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Figma

Навыки

  • Ручное тестирование веб- и мобильных приложений
  • Написание автотестов для приложений
  • Составление баг-репортов
  • Проектирование тест-кейсов
  • Приемочное и регрессионное тестирование
  • Основы Git, Java/Python/JavaScript, SQL и верстки
  • Работа с API
  • Понимание метрик тестирования и их применение
  • Работа с Jira, постановка задач
  • Написание UI-тестов на Java/Python/JavaScript

Пополните ваше портфолио готовыми работами

Напишите автотесты для реальных задач от преподавателей

Закрепите навыки создания автотестов на Java, Python или JavaScript, в зависимости от вашего выбора

Настройка непрерывной интеграции

Автоматизируете процесс проверки кода программы на работу и ошибки

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Соблюдаем идеальный баланс теории и практики

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете делать задания: выполнять практические работы и решать тесты по пройденным темам
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией и практикой. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Павел Круглей

Frontend&Quality Engineering Manager в New10

Марина Третьякова

Ведущий специалист по тестированию в СКБ «Контур»

Даниил Пилипенко

Java-программист с опытом работы 18 лет

Александр Воробей

Team Lead QA Automation в Ozon

Программа обучения

Актуальна на 2025
2 проекта
110 часов теории
400 часов практики
Язык программирования
Java/JavaScript/Python
Вы изучите один из трёх языков для создания автотестов. При выборе можете ориентироваться на стек, который используют в вашей компании, или опираться на собственные предпочтения.
  • Синтаксис языка.
  • Типы данных.
  • Функции.
  • Основы ООП.
  • Отладка и тестирование программ.
Автотесты: базовый уровень
Автоматизированное тестирование на Java/JavaScript/Python
Напишете свои первые автотесты на выбранном языке программирования, научитесь работать во фреймворке Selenium.
  • Введение в автоматизированное тестирование.
  • Пишем первые тесты.
  • Поиск элементов с помощью Selenium WebDriver.
  • Поиск элементов с помощью CSS‑локаторов.
  • XPath-локаторы.
  • Мастер-класс по написанию автотестов.
Автотесты: продвинутый уровень
Автоматизированное тестирование на Java
  • Инфраструктура браузерных тестов.
  • Сложные UI‑тесты.
  • Сложные UI‑элементы.
  • Кастомные действия над элементами.
  • Взаимодействие с окнами, вкладками и фреймами.
  • Загрузка и скачивание файлов.
  • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery).
Автоматизированное тестирование на JavaScript
  • Continuous Integration.
  • WebdriverIO.
  • Cypress: JS Testing Next Gen.
  • Альтернативные фреймворки.
  • Паттерны автоматизации тестирования.
  • JS API‑тесты.
Автоматизированное тестирование на Python
  • Архитектура автотестов. Основные паттерны проектирования.
  • Тестируем сложные элементы интерфейсов.
  • Параллельный и удалённый запуск (Grid) тестов. Разберём проблемы эмуляции слабого железа.
  • Работа с внешними источниками данных.
  • BDD и автотесты.
  • Работа с фикстурами и хуками. Работа с плагинами и препроцессорами для сбора данных. Параметризация. Работа с метками (mark).
  • Обзор других фреймворков: Playwright, Cypress, Chrome Dev Tools protocol.
  • Интегрируем Python и JS c помощью JS interop. Изучаем тонкости при работе с ожиданиями.
  • Проксирование и мокирование запросов. Изучим отдельные сервисы и возможности CDP‑протокола для перехвата запросов.
  • Подключаем и смотрим отчёты при помощи Allure. Разноуровневое логирование и дополнительные артефакты: скриншоты, видео.
Дополнительные курсы
Язык запросов SQL
Вспомогательные курсы. Помогут лучше разобраться в профессии. Вы можете проходить их параллельно с основными курсами или обращаться к ним по мере необходимости.
  • Основы SQL.
  • Введение в реляционные базы данных.
  • Основные запросы по работе с данными.
  • Функции и выражения в SQL‑запросах.
  • Проектирование и оптимизация реляционных баз данных.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Поможет создать яркое резюме и подскажет, где искать проекты

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Получите презентацию
курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали инженером по автоматизированному тестированию

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
6 410 ₽⁠/⁠мес.
3 205 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

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в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

В каких компаниях я смогу работать после курса?

Тестировщики с навыками автоматизации нужны всем компаниям, в которых важна скорость разработки: IT-компаниям, банкам, агрегаторам и интернет-магазинам.

Есть ли программы рассрочки или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3—5 часов в неделю, включая выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Когда я смогу начать работать по новой профессии?

Вы сможете выйти на работу junior-тестировщиком сразу после курса. В этом помогут навыки развития карьеры, которые вы получите на курсе, и сильное портфолио из проектов.

Почему в программе есть Python, JavaScript и Java?

JavaScript, Java и Python — инструменты, которые помогут освоить автоматизацию тестирования. С их помощью вы сможете написать несложный код и автоматизировать, например, UI-тесты.

Вы можете выбрать один из этих языков в зависимости от требований компании, в которой планируете работать или уже работаете. Так разработчики и QA-инженеры будут лучше понимать друг друга и при необходимости смогут советоваться по коду.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут