Будете на голову выше среднего junior-тестировщика
По данным, HeadHunter, Хабр Карьера
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
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Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
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нужные навыки
Junior
Инженер по автоматизации тестирования
Другие названия вашей профессии:
QA Automation Engineer
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Закрепите навыки создания автотестов на Java, Python или JavaScript, в зависимости от вашего выбора
Автоматизируете процесс проверки кода программы на работу и ошибки
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Соблюдаем идеальный баланс теории и практики
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией и практикой. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Frontend&Quality Engineering Manager в New10
Ведущий специалист по тестированию в СКБ «Контур»
Java-программист с опытом работы 18 лет
Team Lead QA Automation в Ozon
Программа обучения
- Синтаксис языка.
- Типы данных.
- Функции.
- Основы ООП.
- Отладка и тестирование программ.
- Введение в автоматизированное тестирование.
- Пишем первые тесты.
- Поиск элементов с помощью Selenium WebDriver.
- Поиск элементов с помощью CSS‑локаторов.
- XPath-локаторы.
- Мастер-класс по написанию автотестов.
- Инфраструктура браузерных тестов.
- Сложные UI‑тесты.
- Сложные UI‑элементы.
- Кастомные действия над элементами.
- Взаимодействие с окнами, вкладками и фреймами.
- Загрузка и скачивание файлов.
- CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery).
- Continuous Integration.
- WebdriverIO.
- Cypress: JS Testing Next Gen.
- Альтернативные фреймворки.
- Паттерны автоматизации тестирования.
- JS API‑тесты.
- Архитектура автотестов. Основные паттерны проектирования.
- Тестируем сложные элементы интерфейсов.
- Параллельный и удалённый запуск (Grid) тестов. Разберём проблемы эмуляции слабого железа.
- Работа с внешними источниками данных.
- BDD и автотесты.
- Работа с фикстурами и хуками. Работа с плагинами и препроцессорами для сбора данных. Параметризация. Работа с метками (mark).
- Обзор других фреймворков: Playwright, Cypress, Chrome Dev Tools protocol.
- Интегрируем Python и JS c помощью JS interop. Изучаем тонкости при работе с ожиданиями.
- Проксирование и мокирование запросов. Изучим отдельные сервисы и возможности CDP‑протокола для перехвата запросов.
- Подключаем и смотрим отчёты при помощи Allure. Разноуровневое логирование и дополнительные артефакты: скриншоты, видео.
- Основы SQL.
- Введение в реляционные базы данных.
- Основные запросы по работе с данными.
- Функции и выражения в SQL‑запросах.
- Проектирование и оптимизация реляционных баз данных.
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Поможет создать яркое резюме и подскажет, где искать проекты
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
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