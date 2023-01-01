Какими базовыми знаниями вы должны обладать, чтобы снизить длительность и стоимость обучения

Если вы изучали ИТ в школе, институте или на курсах, или у вас уже есть опыт работы по ИТ-профессии — вам не обязательно начинать обучение с самого начала. Воспользуйтесь опцией «Специалист для опытных» и уменьшите стоимость и срок обучения. Вы пропустите учебный блок с базовыми темами и сразу начнете изучать профессию. Ниже даны базовые темы, в которых вы должны разбираться. Если вы знаете их все, то сможете сразу изучать профессию. Если вы видите, что большинство тем вам незнакомы, рекомендуем выбрать пакет «Инженер» и пройти полную программу обучения, включая основы ниже. Оценивайте свои знания честно, иначе обучение будет сложным и, скорей всего, бессмысленным. Вам будет непросто понимать новый материал, выполнять практические задания и проходить аттестации. Это как учить английский язык на уровне C1, не зная базовых принципов грамматики.

1. Основы программирования Если вы умеете строить простейшие алгоритмы с помощью блок-схем, работали с циклами, псевдокодом и ветвлениями, знакомы с массивами, знаете разницу языков программирования и как компьютер выполняет программы, то смело можете считать, что основы программирования для вас — пройденный этап. Сможете решить такие задачи? Задача №1. Собака и друзья. Два друга движутся навстречу с заданной скоростью. Скорость первого — 1 м/с, второго — 2 м/с. У них есть собака, которая бегает со скоростью 5 м/с. Когда друзья начинают свой путь, собака бежит от одного друга к другому, добегает, разворачивается и тут же бежит обратно. Сколько раз собака перебежит от одного друга к другому, пока они не встретятся? Задача №2. Составьте блок-схему на основе псевдокода:

2. Контроль версий Знаете, что такое контроль версий и как им пользоваться? Можете отправить pull request на другой репозиторий? Работали с ветками и с удаленными репозиториями? Понимаете, что такое терминал и язык разметки Markdown? Если да, то вам необязательно изучать эту тему. Сможете решить задачу? Задача №1. Направить pull requestв этот репозиторий. Два друга движутся навстречу с заданной скоростью. Скорость первого — 1 м/с, второго — 2 м/с. У них есть собака, которая бегает со скоростью 5 м/с. Когда друзья начинают свой путь, собака бежит от одного друга к другому, добегает, разворачивается и тут же бежит обратно. Сколько раз собака перебежит от одного друга к другому, пока они не встретятся?

3. Знакомство с языками программирования Чтобы сократить срок обучения, вы должны уметь «оживлять» алгоритмы, записывать их на универсальном языке программирования C#. Эта тема также включает в себя настройки окружения для выбранного языка программирования, работу с рекурсией и с двумерными массивами. Сможете решить такие задачи? Задача №1. Задайте двумерный массив. Напишите программу, которая упорядочит по убыванию элементы каждой строки двумерного массива. Задача №2. Задайте значение N. Напишите программу, которая выведет все натуральные числа в промежутке от 1 до N.

N = 5 -> "1, 2, 3, 4, 5"

N = 6 -> "1, 2, 3, 4, 5, 6"