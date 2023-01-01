decorgrid

iOS-разработчик

Станьте востребованным разработчиком приложений для устройств на iOS. Вы изучите основы программирования и основные концепции компьютерных наук, цифровые технологии, операционные системы, программное обеспечение, базы данных, системы аналитики, языки программирования и многое другое. Познакомитесь с тестированием и системным анализом. На программе сможете сделать осознанный выбор специализации и технологий, прокачаться в выбранном направлении.

Длительность: 9 месяцев по 12 часов в неделю

Специализация и технологическая специализация
Программирование
iOS-разработчик
Изучаемые языки и технологии
SQL SQL
NoSQL NoSQL
Kotlin Kotlin
Swift Swift
XCode XCode
iOS SDK iOS SDK
IOS
Git Git
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
после завершения программы
от 6528 ₽ в месяц
от 2612 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
sale-image-gradient -60%
Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
До конца действия 60% скидки
00
Дней
00
Часов
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Минут
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Секунд
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

-60%
Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
0 дней 00 : 00 : 00
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

Инженеры-программисты iOS - это разработчики, которые занимаются созданием и доработкой приложений и программ для данной операционной системы. Они создают интерфейс, программируют логику работы приложения, занимаются оптимизацией ресурсов, которые необходимы для работы программы.

about-decor

Компаниям нужны Специалисты с ИТ-навыками

ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

Востребовано

В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансий

Источник: hh.ru
Перспективно

К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТ

Источник: Минцифры России
Высокооплачиваемо

Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽

Источник: hh.ru
Записаться на программу

iOS-разработчик

Получите востребованную профессию
150 000
Вакансий
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hhhabrsjgb
График роста вакансий
grafik
Примеры вакансий на рынке
Middle iOS developer
Москва
от 150 000 руб.
IOS-разработчик
Новосибирск
от 120 000 руб.
IOS разработчик (Middle)
Томск
от 150 000 руб.

Акцент на поддержке сферы информационных технологий (ИТ)

Ключевой сферой России остается ИТ — на технологиях держится не только экономика, но и развитие каждой отрасли страны. Поэтому государство создает комфортные условия для этой сферы: выделяет на процветание ИТ-компаний финансы и разрабатывает специальные льготы для сотрудников.

Льготная ипотека
Всем сотрудникам ИТ-компаний предоставляется льготная ипотека со ставкой 5% на время работы. А для высококвалифицированных и узкопрофильных специалистов выделят дополнительные финансы на улучшение жилья.
Отсрочка от армии
На время работы сотрудники ИТ-компаний моложе 27 лет получают отсрочку от военной службы.

Преимущества программы

В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ.

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Плавный вход

Подойдет даже новичкам в ИТ
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Перспективы карьерного роста

Повысите свою ценность на рынке труда
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Универсальные навыки

Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты
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Обучение на практике

Решите более 50 практических задач
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Быстрые результаты

Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
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Популярные специализации

Осознанно выберите свою
Гибкость и актуальность программы

Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них.

Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы.

Эта программа
подойдет тем, кто

Никогда не работал

и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности

Хочет сменить работу

освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность

До старта

Используйте доступные методические материалы для самостоятельного изучения, чтобы подготовиться и комфортно пройти программу
https://gb.ru/channels/base/images/start/bubbles.svg

О важности английского

Расскажем о роли английского языка в обучении. Необходимый минимум для старта. Как эффективно подтянуть исходный уровень до требуемого
https://gb.ru/channels/base/images/start/user.svg

Как правильно сидеть за компьютером

Гайд по созданию удобного рабочего места. Техники оптимального расположения тела, рекомендации по сохранению физического здоровья при сидячей работе
https://gb.ru/channels/base/images/start/corona.svg

Профессиональный недуг ИТ специалиста

Все о туннельном синдроме и других специфических особенностях здоровья ИТ специалиста. Превентивные меры и стратегии
https://gb.ru/channels/base/images/start/glases.svg

Как сохранить зрение

Секреты поддержания здоровья глаз в условиях регулярной работы за компьютером
https://gb.ru/channels/base/images/start/sign.svg

ТОП-10 навыков ИТ специалиста

Рекомендации по развитию, обзоры тренажеров, программ и методов
https://gb.ru/channels/base/images/start/clock.svg

Режим работы в ИТ-профессии

Как предупредить профессиональное выгорание и оставаться в ресурсном состоянии и хорошем настроении, даже если что-то идет не по плану и возникают непредвиденные трудности

И это еще не все

В ходе подготовительного этапа мы будем направлять вам актуальные материалы для планомерной подготовки и мягкого входа в программу: видеоуроки, учебные статьи, подкасты, интервью экспертов и действующих профессионалов рынка ИТ, прикладной инструментарий и специализированная литература. Библиотека данных постоянно пополняется. Будьте в теме уже на самом старте программы.
Программа обучения
Специалист
Инженер

iOS-разработчик. Специалист

Программа обучения на пакете «Специалист» рассчитана на 9 месяцев
Вы пройдете ограниченный набор тем и сконцентрируетесь на изучении одной профессии. Вы получите необходимые навыки, чтобы стать квалифицированным специалистом в короткий срок.


Введение в программирование
Что такое программирование и языки программирования
Базовые алгоритмы и массив как структура данных
Сложность и стоимость алгоритмов
Введение в контроль версий
Знакомство с контролем версий
Установка и настройка системы контроля версий
Углубляемся в контроль версий
Видеокурс
Знакомство с языками программирования + Практикум
Знакомство с языком программирования С#
Знакомство с функциями и массивами
Функции продолжение
Двумерные массивы и рекурсия
Как не нужно писать код: основные рекомендации
Как не нужно писать код: принципы и антипаттерны
Рекурсия: продолжение
C#: от простого к практике
Знакомство с веб технологиям
Веб-технологии: вчера, сегодня, завтра
HTML, CSS
Основы JavaScript
Основы бэкенда: PHP и MySQL
JSON и XML
Видеокурс
Алгоритмы и структуры данных
Вводная лекция. Алгоритмы. Сложность алгоритмов
Структуры данных. Массивы. Алгоритмы массивов.
Структуры данных. Связный список.
Структуры данных дерево и хэш-таблица
Основы языка Swift
Введение в синтаксис языка Swift
Функции,перечисления, опционалы
Коллекции и замыкания
Классы и структуры
Протоколы, расширения и универсальные шаблоны
ARC и управление памятью
Тет-дизайн и тест-аналитика
Работа с требования
Классы эквивалентности
Попарное тестирование
Граничные значения и доменный анализ
Диаграммы и таблицы переходов состояний
Таблицы принятия решений
Тестирование по пользовательским сценариям
Составление отчетов о тестировании
Предугадывание ошибок
Тестовое покрытие
Исследовательское тестирование
Разработка приложения на основе языка Swift
Создание приложения
Многопоточность
Работа с сетью
Анимация
Core data (и user defaults)
Архитектуры и тестирование
Objective-C для iOS-разработчиков
Основы синтаксиса языка Objective-C
Работа с памятью
Параллельное программирование
Работа с сетью
Objective-C Runtime
Базы данных и SQL
Инструменты для работы с базами данных
SQL - создание объектов, изменение данных, логические операторы
SQL - выборка данных, сортировка, агрегатные функции
SQL - объединение таблиц union, соединение - join, подзапросы
SQL - оконные функции
SQL - Транзакции, ACID. Временные таблицы, управляющие конструкции, циклы
Операционные системы и виртуализация (Linux)
Основы Linux. Установка системы
Работа с файлами в терминале
Права доступа и пользователи
Установка пакетов, репозитории. Планировщик Cron
Сетевые возможности Linux
Веб-сервер на Linux
Основы Docker
Скрипты Bash
Дипломная работа

iOS-разработчик. Инженер

Программа обучения на пакете «Инженер» рассчитана на 12 месяцев
Обучение не ограничивается изучением одной профессии. Вы на практике попробуете пять специализаций, изучите инструменты и технологии в программировании, аналитике, тестировании, управлении проектами и продуктами. В процессе обучения вы примете окончательное решение, кем хотите стать.

Основной блок

Погружение в сферу ИТ. Вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.

2 месяца

Введение в программирование
Расскажем, как спланировать обучение, чтобы сохранить интерес, получить максимум пользы и всё успеть.
Введение в контроль версий + Практикум
Вы освоите все ключевые операции в системе: создание и клонирование репозитория, слияние веток, запрос истории изменений и многое другое. Курс приблизит вас к прохождению собеседования, где несколько вопросов обычно посвящены системе контроля версий.
Знакомство с языками программирования + Практикум
Познакомитесь с языками программирования: функциями и массивами, рекурсиями и двумерными массивами. Узнаете, как нужно писать код.
Знакомство с базами данных
Познакомитесь с понятием «базы данных», разберетесь с их видами и основными подходами к работе с данными. Узнаете методы проектирования баз данных, а также способы модификации их структуры.
Итоги блока. Выбор специализации
Изучите колесо компетенций и матрицу Декарта. Познакомитесь со специализациями и выберете дальнейшее направление развития.
Математика и информатика для программистов. Видеокурс
Дополнительный курс, в котором вы восполните необходимые базовые знания по математике. Курс позволит облегчить вхождение в профессию.

Специализация Программист


7 месяцев

Знакомство с языком Python
Java: знакомство и как пользоваться базовым API
Объектно-ориентированное программирование (ООП)
Операционные системы и виртуализация (Linux)
База данных и SQL
Алгоритм и структуры данных
Исключения в программировании и их обработка
Промежуточная аттестация
Архитектура ПО
Контейнеризация
Сборка проектов и деплой, CI/CD
Парадигмы программирования и языки парадигм
Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban и другие)
вне четверти
Знакомство с веб-технологиями
вне четверти
Компьютерные сети
вне четверти
Контроль версий Углубленно (Git)
вне четверти
Итоговая аттестация

Технологическая специализация


3 месяца

Основы языка Swift
Разработка приложения на основе языка Swift
Objective-C для iOS-разработчиков
Запросить полную и подробную программу обучения
3 месяца
Следующий шаг
После первого года обучения у вас будет выбор, куда и как двигаться дальше
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Трудоустройство

Вы сможете претендовать на реальные вакансии и начать карьеру в сфере ИТ. Мы подберем вам подходящие предложения, дадим рекомендации к составлению портфолио и резюме. Подготовим к собеседованию и поможем попасть в компанию мечты. У вас будет 3 месяца для того, чтобы определиться с местом работы.
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Продолжить обучение
по специализации

Если захотите дальше развиваться в выбранной отрасли, предложим программы обучения для еще более детального изучения специализации или области.

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Поучаствовать
в Буткемпах

Сможете принять участие в мероприятиях, на которые мы будем приглашать компании и решать задачи их бизнеса, чтобы подготовиться к реальной работе.

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Принять участие
в cтажировках

Где совместно с другими участниками будете реализовывать идеи проектов и отрабатывать приобретенные знания на практике.

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Применить знания
в текущей работе

Сможете адаптировать полученные знания и навыки в вашей текущей работе.

Интенсивное обучение

Погружение в реальные рабочие условия в ИТ-буткемпе GeekBrains

https://gb.ru/channels/base/images/bootcamp/calendar.svg В одном буткемпе — 30 дней интенсивного обучения
https://gb.ru/channels/base/images/bootcamp/billhead.svg Выполните личные проекты, которые можно добавить в портфолио
https://gb.ru/channels/base/images/bootcamp/gesture.svg Чем дольше обучение, тем больше буткемпов
https://gb.ru/channels/base/images/bootcamp/lightbulb.svg Решайте задачи по всем 5 специализациям
https://gb.ru/channels/base/images/bootcamp/stars.svg Для тех, кто хочет максимально прокачать ИТ-навыки
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Гарантированная стажировка через 8 месяцев после начала обучения

Только выполняя реальные задачи можно стать настоящим профессионалом. Мы помогаем студентам устроиться на стажировку, чтобы уже во время учебы попробовать свои знания на практике. Вы продолжаете обучение и параллельно выходите на работу в реальную компанию, где выполняете настоящие задачи совместно с продвинутыми специалистами.
Устраиваем на стажировку к нашим партнерам
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60+
Оплачиваемая стажировка
Лучшие студенты могут получить оплачиваемую стажировку
https://gb.ru/channels/base/images/internship/money.svg
Возможность трудоустроиться после стажировки
Студенты могут устроиться на работу, если сами этого захотят и захочет компания, в которой они проходили стажировку
https://gb.ru/channels/base/images/internship/contract.svg
Пополняете портфолио проектами
Вы выполняете реальные задачи и нарабатываете кейсы, которые станут основой для вашего портфолио и помогут в трудоустройстве
https://gb.ru/channels/base/images/internship/cran.svg
Профессиональная адаптация
Узнаете, что из себя представляет работа в выбранной специализации и поймете, хотите ли вы этим заниматься дальше
https://gb.ru/channels/base/images/internship/thinking-man.svg
Получаете реальные знания и опыт по вашей специализации
Мы подбираем вам стажировку в зависимости от специализации, которую вы выбираете
https://gb.ru/channels/base/images/internship/experience.svg
Работаете с реальными экспертами
Профессионалы своего дела поделятся с вами опытом, дадут советы и расскажут вам об особенностях своей деятельности, что поможет вам быстрее погрузиться в профессию
https://gb.ru/channels/base/images/internship/expert.svg
Новые знакомства
Общайтесь, обменивайтесь информацией и заводите знакомства — все это пригодится в будущей работе и в обычной жизни
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Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Кто учит

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Акопян Сергей
Разработчик в "Яндекс.Технологии"
Экспертность:
Разработчик, работа с базами данных, Python, операционные системы и виртуализация (Linux)
Анисимов Павел
Продуктовый дизайнер и практикующий преподаватель
Экспертность:
Веб-дизайн, дизайн интерфейсов (UX/UI), графический дизайн, Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban и другие)
Арестов Олег
Full-stack разработчик
Экспертность:
Веб-разработка, Full-stack-разработка
Бородин Дмитрий
Инвестиционный директор
Экспертность:
Венчурное инвестирование, инвестиционная оценка и финансовое моделирование, разработка стратегии развития компании, привлечение финансирования и структурирование сделок, анализ бизнеса и проведение due diligence
Булатов Алексей
Senior Java-разработчик в компании Иннотех
Экспертность:
Java, Hibernate, SQL, Spring Boot, Apache Kafka, Java Spring Framework, Git, Apache Maven
Волкова Галина
Product Manager голосового помощника Маруси (Mail.ru Group)
Экспертность:
Создание MVP продукта, подготовка к созданию, бизнес-модель, основы управления продуктом
Гладков Александр
Начальник отдела тестирования в ITS
Экспертность:
Тестирование, автоматизация процессов
Заярный Андрей
ИТ-преподаватель
Экспертность:
Разработчик курсов по программированию для взрослых и детей, программирование, игровое ПО, базы данных, проектирование процессов
Зернова Ирина
Преподаватель математики, физики, программирования в IT-академии
Экспертность:
Аналитика, работа с базами данных, редактура и копирайтинг, Python, математика, алгоритмизация
Зубкова Екатерина
Product Manager (SaaS) – Мегафон
Экспертность:
Аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта, основы маркетинга для продакт-менеджера
ИвансБашто Илона
Сертифицированный бизнес-тренер, преподаватель, мотивационный спикер
Экспертность:
Конфликтология, лидерство и личная эффективность
Игорь Зуриев
Руководитель ИТ-проектов
Экспертность:
Построение бизнес-процессов, управление проектами, проджект-менеджмент, аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта
Исмаилова Сабина
Team Lead в Netcracker
Экспертность:
Аналитика данных, бизнес-аналитика, разработка
Кадочников Алексей
Tech Lead веб-разрабтки
Экспертность:
HTML5, CSS3, JS, React js, Vue.Js, Node.js, PHP
Калияниди Екатерина
Руководитель отдела по подбору персонала по России в компании Manpower. Сертифицированный ассесор (SHL)
Экспертность:
HR, кофнликтология, консалтинг, управление и бизнес
Морозов Владимир
Senior Software Developer в американской компании
Экспертность:
C#, Java, .Net, SCRUM
Орлов Петр
Руководитель двух ИТ-проектов в ВТБ
Экспертность:
Веб-разработка, финансовый менеджмент
Павел Тарасов
Веб-разработчик
Экспертность:
JavaScript, PHP, Go
Плеханов Алексей
Старший разработчик Яндекс
Экспертность:
Архитектуры и шаблоны проектирования на Java, основы веб-разработки на Spring Framework, подготовка к собеседованию Java-разработчика, разработка интернет-магазина на Spring Framework, разработка сетевого хранилища на Java
Финогенов Евгений
Программист, старший преподаватель
Экспертность:
Дизайн, Программирование, Создание игр, Тестирование
Шаталова Алевтина
Основательница креативного агентства «Зайчапай»
Экспертность:
Дизайн, разработка сайтов

Кто будет помогать

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Удобная платформа для обучения

Траектория обучения и   расписание занятий

Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.

01.

Смотрите уроки

Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.

70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.

30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.

К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.

Подробнее
02.

Выполняете задания

После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат

03.
Как проходит обучение
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Лекции

Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме

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Семинары

Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
В прямом эфире и в записи

Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Самостоятельное изучение

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Записи других потоков по той же теме

Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Результаты после обучения

Фундамент для карьерного роста

Мы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Документ о квалификации после обучения в GeekBrainsПосле успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций. В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям
GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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Государственная лицензия ДПО № 040485*

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему мне стоит обучиться на этой программе?
Во время прохождения программы вы получите углубленные знания, выберите специализиции, изучите технологии и инструменты и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, развития команды, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.
Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?
Мы предоставляем углубленное изучение фундамента разработки с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя из ваших предпочтений и интересов. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с различными инструментами, технологиями и методами, задачами и стратегиями и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшего курса.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?
Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Пакет обучения

Обучение в каждом пакете построено так, чтобы вы обязательно получили выбранную профессию. Ключевое отличие пакетов — в длительности обучения и в объеме образовательного контента. Выберите пакет и оставьте заявку на программу.

Специалист
за 9 мес.
-20%
В рассрочку на 36 месяцев
С нуля до специалиста уровня Junior
  • Программа обучения «Специалиста» сконцентрирована только на выбранной профессии, без другого образовательного контента.
  • Вы делаете выбор профессии в самом начале обучения.
  • Вы изучите необходимый минимум тем, инструментов и технологий, которые пригодятся вам в работе по выбранной профессии и станете специалистом узкого профиля.
Опция «Специалист с опытом»
Для тех, у кого уже есть базовые знания или опыт в ИТ
- Длительность обучения сократится до 6 месяцев
- Стоимость пакета станет ниже на 20%
Узнать, какими базовыми знаниями вы должны обладать
Выгода 20%
Выбрать и продолжитьСравнить c пакетом “Инженер”
Инженер
за 12 мес.
-20%
В рассрочку на 36 месяцев
С нуля до инженера уровня Junior
  • Обучение на пакете «Инженер» включает в себя больше теории, практики, проектов и учебного времени. Эта программа сильнее и объемнее, чем на «Специалисте».
  • В пакете «Инженер» вы сможете подстраивать учебный план под себя: смотреть занятия по другим специализациям, изучать несколько профессий одновременно и даже сменить профессию на другую, если передумаете — прямо в процессе обучения, быстро и без потери времени.
  • Вы получите знания и навыки по нескольким специализациям на выбор: программист, тестировщик, аналитик, архитектор, проджект-менеджер и продакт-менеджер.
  • После обучения вы станете специалистом широкого профиля, который не боится, что его знания и навыки устареют. Вы получите фундаментальную ИТ-базу, которая позволит легко изучать новые технологии и быстро адаптироваться под ИТ-сферу.
Выбрать и продолжитьСравнить c пакетом “Специалист”
Сравнение пакетов
Специалист
Инженер
Ключевые особенности
Специалист
Инженер
Длительность обучения

9 месяцев

Длительность обучения

12 месяцев

Общее описание

Пакет «Специалист» — это прямой маршрут до профессии. По итогу обучения вы станете специалистом узкого профиля.

За время программы вы получите только одну профессию. Учебный план линейный, в нем нет дополнительных занятий и вспомогательных материалов.

Вы сконцентрируетесь на изучении только тех тем, инструментов и технологий, которые нужных в работе. Получите необходимые навыки, чтобы стать квалифицированным специалистом.

Мы рекомендуем выбирать этот пакет только если вы уверены в своем выборе и уже понимаете, как устроен рынок ИТ. Изменить свой выбор профессии можно только на программе «Инженера».

Общее описание

На программе «Инженера» вы станете специалистом широкого профиля с сильной фундаментальной инженерной базой.

Обучение не ограничивается изучением одной профессии. Вы на практике попробуете пять специализаций, изучите инструменты и технологии в программировании, аналитике, тестировании, управлении проектами и продуктами. В процессе обучения вы примете окончательное решение, кем хотите стать.

Вы пройдете дополнительные темы, и попробуете инструменты и технологии, которых нет у «Специалиста». Вы лучше подготовитесь к работе разработчика, станете профессионалом, который понимает в своей профессии и разбирается в смежных. Такие специалисты более востребованы на рынке труда, обходят конкурентов и зарабатывают больше коллег.

После обучения вы легко сможете изучать новые технологии и быстро адаптироваться к запросам ИТ-рынка, потому что в вашем арсенале будет сильная инженерная база и знания из разных специализаций.

Пакет идеально подходит новичкам, которые мало знают об ИТ и не хотят ошибиться с выбором. Во время обучения вы попробуете себя в разных профессиях и выберете одну или несколько самых интересных.

Для кого программа

Для новичков, которые уверены в своем выборе — получить профессию, и которые не хотят отвлекаться на другие специализации и вспомогательный учебный материал.

Для кого программа

Для тех, кто хочет стать инженером в ИТ с нуля, но пока не уверен в выборе профессии. Вы попробуете разные специализации на практике и выберете будущую профессию осознанно. Если поймете, что выбранная профессия — не ваша, сможете сменить профессию на другую прямо в процессе обучения.

Документ об образовании

В конце обучения после сдачи дипломного проекта выдается диплом о профессиональной переподготовке. Вы станете специалистом узкого профиля и получите диплом Специалиста

Документ об образовании

В конце обучения после сдачи дипломного проекта выдается диплом о профессиональной переподготовке. Вы станете специалистом широкого профиля и получите диплом Инженера

Гарантия стажировки и трудоустройства

После прохождения обучения

Гарантия стажировки и трудоустройства

Через 9 месяцев после начала обучения

Уровень знаний после обучения

Junior

Уровень знаний после обучения

Junior

Учебный план
Специалист
Инженер
Общее описание

Вы будете учиться меньше и реже, чем в пакете «Инженер». Мы убрали контент по другим специализациям и технологиям, а также дополнительные учебные материалы, чтобы ничто не мешало вашей цели. Занятия будут направлены только на изучение выбранной профессии.

Общее описание

Учебы много: нагрузка до 60 часов в неделю. Вы начнете обучение с инженерных основ, потом попробуете пять специализаций на практике, затем погрузитесь в изучение выбранных технологий.

Параллельно основной программе вы получите вспомогательный учебный материал: тематические уроки на выбор, занятия по смежным специализациям, дополнительный образовательный контент.

Инженерная база

Ограниченный набор инженерных тем, которые необходимы для обучения на выбранной профессии

Инженерная база

Полный набор инженерных тем, которые подготовят вас к любой специализации и технологической специализации

Специализация

Вы изучите основные темы только по выбранной специализации. Другие пять специализаций будут недоступны.

Специализация

Вы изучите основные и дополнительные темы одной или двух специализаций на выбор: программист, тестировщик, аналитик, проджект-менеджер, продакт-менеджер и архитектор. Изменить свой выбор можно бесплатно, в процессе обучения.

Технологическая специализация

Вы изучите темы только по выбранной технологической специализации. Изменить свой выбор выбор можно за дополнительную плату

Технологическая специализация

Вы изучите основные и дополнительные темы одной или двух технологических специализаций. На выбор 47 программ. В процессе обучения вы можете легко перейти с одной технологической специализации на другую — бесплатно.

Буткемпы
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Буткемпы
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Дополнительные занятия

Только по теме выбранной профессии

Дополнительные занятия

Широкий выбор занятий и материалов из разных специализаций

Дополнительный образовательный контент
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Дополнительный образовательный контент

- «Команда ИТ»

- «ГикСпик: Ученые»

- «ГикСпик: Разработчик»

- «ГикСпик: Передовые технологии»

Проектная работа

Ограниченный выбор проектов

Проектная работа

Широкий выбор проектов

Дипломный проект

дипломный проект по выбранной профессии

Дипломный проект

инженерный дипломный проект

Гибкость учебной траектории
Специалист
Инженер
Общее описание

Программа обучения на «Специалисте» линейная. В программе нет занятий по другим специализациям и технологиям — уроки будут напрямую связаны с выбранной профессией.

В процессе обучения выбранную профессию нельзя изменить. Вы делаете выбор в самом начале и не меняете его до самого конца. Это нужно, чтобы вы могли быстрее пройти обучение и получить профессию.

Общее описание

В пакете «Инженер» гибкая учебная траектория — вы можете подстраивать учебный план под себя: смотреть занятия по другим специализациям, изучать несколько профессий одновременно и даже сменить профессию на другую, если передумаете.

Если поймете, что выбранная профессия — не ваша, можете, выбрать другую технологию и стать например, программистом на Python, или выбрать другую специализацию, например аналитику и обучиться на бизнес-аналитика.

Пробуйте и подстраивайте программу под себя без потери времени и денег. Учите то, что вам действительно нравится. Это очень важно для новичков, которые еще не знакомы с профессиями в ИТ.

Помочь с выбором пакета?
Какими базовыми знаниями вы должны обладать, чтобы снизить длительность и стоимость обучения
Если вы изучали ИТ в школе, институте или на курсах, или у вас уже есть опыт работы по ИТ-профессии — вам не обязательно начинать обучение с самого начала. Воспользуйтесь опцией «Специалист для опытных» и уменьшите стоимость и срок обучения. Вы пропустите учебный блок с базовыми темами и сразу начнете изучать профессию.Ниже даны базовые темы, в которых вы должны разбираться. Если вы знаете их все, то сможете сразу изучать профессию. Если вы видите, что большинство тем вам незнакомы, рекомендуем выбрать пакет «Инженер» и пройти полную программу обучения, включая основы ниже.Оценивайте свои знания честно, иначе обучение будет сложным и, скорей всего, бессмысленным. Вам будет непросто понимать новый материал, выполнять практические задания и проходить аттестации. Это как учить английский язык на уровне C1, не зная базовых принципов грамматики.
1. Основы программирования

Если вы умеете строить простейшие алгоритмы с помощью блок-схем, работали с циклами, псевдокодом и ветвлениями, знакомы с массивами, знаете разницу языков программирования и как компьютер выполняет программы, то смело можете считать, что основы программирования для вас — пройденный этап.

Сможете решить такие задачи?

Задача №1. Собака и друзья.

Два друга движутся навстречу с заданной скоростью. Скорость первого — 1 м/с, второго — 2 м/с. У них есть собака, которая бегает со скоростью 5 м/с. Когда друзья начинают свой путь, собака бежит от одного друга к другому, добегает, разворачивается и тут же бежит обратно. Сколько раз собака перебежит от одного друга к другому, пока они не встретятся?

Задача №2. Составьте блок-схему на основе псевдокода:

code
2. Контроль версий

Знаете, что такое контроль версий и как им пользоваться? Можете отправить pull request на другой репозиторий? Работали с ветками и с удаленными репозиториями? Понимаете, что такое терминал и язык разметки Markdown? Если да, то вам необязательно изучать эту тему.

Сможете решить задачу?

Задача №1. Направить pull requestв этот репозиторий.

Два друга движутся навстречу с заданной скоростью. Скорость первого — 1 м/с, второго — 2 м/с. У них есть собака, которая бегает со скоростью 5 м/с. Когда друзья начинают свой путь, собака бежит от одного друга к другому, добегает, разворачивается и тут же бежит обратно. Сколько раз собака перебежит от одного друга к другому, пока они не встретятся?

3. Знакомство с языками программирования

Чтобы сократить срок обучения, вы должны уметь «оживлять» алгоритмы, записывать их на универсальном языке программирования C#. Эта тема также включает в себя настройки окружения для выбранного языка программирования, работу с рекурсией и с двумерными массивами.

Сможете решить такие задачи?

Задача №1. Задайте двумерный массив.

Напишите программу, которая упорядочит по убыванию элементы каждой строки двумерного массива.

code

Задача №2. Задайте значение N.

Напишите программу, которая выведет все натуральные числа в промежутке от 1 до N.
N = 5 -> "1, 2, 3, 4, 5"
N = 6 -> "1, 2, 3, 4, 5, 6"

4. Базы данных

Если вы знакомы с концепцией реляционных баз данных, способны самостоятельно без SQL-запросов работать с базами данных, то смело пропускайте эту тему.

Сможете решить задачу?

Задача №1. Описать базу данных для биржи фриланса.

Есть биржа, на которой заказчики размещают заказы, а исполнители берут заказы. Структура должна позволять использовать базу в таких сценариях как, например:

  • получить сумму выполненных заказов за какой-то период по всей бирже;
  • сделать выборки по типу заказа (набор текста, решение контрольных и т.п.) и найти исполнителей с самым высоким рейтингом;
  • найти исполнителей, которые в конкретный момент времени работали над заказом.
Важно!
Здесь указаны только обязательные базовые темы. Для этой профессии есть дополнительный список тем, подробнее уточняйте у менеджера.
Важно!Здесь указаны только базовые темы.
Все темы уточняйте у менеджера.

Дополнительная
информация

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iOS-разработчик

Станьте востребованным разработчиком приложений для устройств на iOS. Вы изучите основы программирования и основные концепции компьютерных наук, цифровые технологии, операционные системы, программное обеспечение, базы данных, системы аналитики, языки программирования и многое другое. Познакомитесь с тестированием и системным анализом. На программе сможете сделать осознанный выбор специализации и технологий, прокачаться в выбранном направлении.

list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
education Диплом о профессиональной
переподготовке
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В рассрочку на 36 месяцев
  • основная информация
  • Трудоустройство после завершения программы
  • Диплом после обучения
  • Разные форматы обучения
  • Занятие в группе с преподавателем
  • Онлайн-встречи с экспертами
  • Онлайн-лекции и вебинары
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
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Начало обучения: 5 августа

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Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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