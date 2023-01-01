Самая востребованная профессия в геймдеве
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Разработчик на Unity
Другие названия вашей профессии:
разработчик на C#, Unity developer, разработчик игр
Желаемая зарплата
от 80 000₽
В вашем портфолио будет крупный проект
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать опытные специалисты в IT и геймдеве
Руководитель студии IThub games
Сертифицированный Unity-программист
3D-художник в Digital Forms
3D-художник, больше 10 лет работает с 3D-графикой
CTO в Garage Whale
Преподаватель разработки игр в IT HUB College
Сертифицированный Microsoft-разработчик, 8 лет пишет на С#
Frontend teamlead в Prequel Inc. Больше 20 лет в разработке
Директор центра по подбору персонала SymbioWay
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Пайплайн разработки игры
- Грейды разработчиков
- Основы геймдизайна
- Общие понятия программирования
- Инструменты и методы программирования
- Описание движков
- 10 глупых вопросов разработчику
- Знакомство с Unity
- Основы работы с ресурсами
- Основы работы с холстом
- Основы программирования
- Управление ходом программы
- Введение в компоненты
- Первый проект: игра «Открытие замка»
- Коллекции в C#
- Перемещение и вращение
- Основы физики в Unity
- Введение в анимацию
- Второй проект: аркада
- Знакомство с DOTS и ECS в Unity
- Обработка пользовательского ввода в играх
- Взаимодействие между объектами на сцене
- Работа с статическими данными в Unity
- Создание искусственного интеллекта для игр
- Применение продвинутых программистских паттернов
- Основы графической разработки в Unity
- Изучение освещения в Unity
- Анимация объектов в игровой среде
- Работа с асинхронными вычислениями
- Расширение возможностей редактора Unity
- Управление игровыми состояниями и взаимодействие с пользовательским интерфейсом
- Создание сетевых игр на основе Photon
- Оптимизация производительности игр в Unity
- Методы монетизации компьютерных игр
- Работа со звуком в игровых проектах
- Подготовка и публикация игр в мобильные магазины
- Тестирование игровых проектов
- Коллективная работа и профессиональное развитие
- Основы левел-дизайна
- Алгоритмы создания уровней в разных жанрах
- Идея, проектирование, дизайн
- Типичные ошибки в левел-дизайне
- Gamestudies: от науки к геймдизайну
- Истоки человеческой игры
- Индивидуальность игрока
- Интеллектуальные аспекты гейминга
- Функциональные состояния игрока
- Эмоциональные аспекты гейминга
- Личностные и ценностные аспекты гейминга
- Механизмы игрового общения
- Психология игрового Я
- Гендерные отличия в гейминге
- Наука о жестоких видеоиграх
- Наука об игровой зависимости
- Принципы здорового гейминга
- Психология воздействия на игрока
- Разбор жанра: хоррор-видеоигры
- Управление игровыми сообществами
- Психология монетизации
- Психология зрителей игр
- Видеоигры на службе медицины, образования
- Создание серьёзных видеоигр
- Интерфейс и возможности
- Полигональное моделирование и сглаживание
- Процедурное моделирование
- Скульптинг
- Анимация и симуляция
- UV-развертка
- Текстура и материалы
- Визуализация и освещение,
- Визуализация в Octane Render
- Композитинг
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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали разработчиком на Unity
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