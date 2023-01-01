Профессия Разработчик на Unity

Unity-разработчик создает игры в любых жанрах и для разных платформ: от 2D-стратегий до 3D-шутеров. На Unity созданы Hearthstone, Русы против Ящеров, Pokemon GO и другие популярные игры.
4.75

Рейтинг на основе 7549 отзывов

Живые онлайн-занятия в мини-группах

На курсе с вами будут работать преподаватели

6+ проектов

Добавите в портфолио игры разных жанров

Поможем найти работу

— или вернём деньги

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-55%
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1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
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Самая востребованная профессия в геймдеве

Больше 50% игр для ПК, консолей и смартфонов созданы на Unity. Вы сможете работать с инди-проектами и ААА-играми
Сможете устроиться в студии разработки, брать проекты на фрилансе или разрабатывать собственную игру
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 65 000 ₽

Junior, после курса

~ 160 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 300 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

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Фотография

Junior

Разработчик на Unity

Другие названия вашей профессии:

разработчик на C#, Unity developer, разработчик игр

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Unity

Visual Studio

Blender

Навыки

  • Разработка 2D- и 3D-игр на Unity: от платформера до 3D-экшена
  • Разработка основных игровых механик на C#
  • Оптимизация игровых проектов для запуска на разных платформах
  • Интеграция SDK и плагинов в Unity 3D проекты
  • Разработка и адаптация игр под ПК, iOS, Android
  • Создание 3D-моделей в Blender
  • Разработка шейдеров для игровых проектов
  • Работа с Git (локальные и удаленные репозитории)
  • Применение принципов ООП и паттернов проектирования в геймдеве

В вашем портфолио будет крупный проект

Аркада

2D-платформер

Мобильный раннер

Twin-stick шутер

2D-стратегия

2D scroll шутер

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика на реальных играх
Будете выполнять задания по брифам от реальных компаний и прокачаете именно те навыки, которые пригодятся в работе
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать опытные специалисты в IT и геймдеве

Александр Кищинский

Руководитель студии IThub games

Евгений Тонконогий

Сертифицированный Unity-программист

Василий Антипкин

3D-художник в Digital Forms

Илья Ковалев

3D-художник, больше 10 лет работает с 3D-графикой

Алексей Лукьянов

CTO в Garage Whale

Владимир Смолин

Преподаватель разработки игр в IT HUB College

Сергей Камянецкий

Сертифицированный Microsoft-разработчик, 8 лет пишет на С#

Сергей Корниенко

Frontend teamlead в Prequel Inc. Больше 20 лет в разработке

Даниил Пилипенко

Директор центра по подбору персонала SymbioWay

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2026
10+ проектов
580 часов теории и практики
Основные курсы
Введение в разработку игр
1 практическое задание
  • Пайплайн разработки игры
  • Грейды разработчиков
  • Основы геймдизайна
  • Общие понятия программирования
  • Инструменты и методы программирования
  • Описание движков
  • 10 глупых вопросов разработчику
Разработка на Unity
2 проекта, 1 итоговая работа
  • Знакомство с Unity
  • Основы работы с ресурсами
  • Основы работы с холстом
  • Основы программирования
  • Управление ходом программы
  • Введение в компоненты
  • Первый проект: игра «Открытие замка»
  • Коллекции в C#
  • Перемещение и вращение
  • Основы физики в Unity
  • Введение в анимацию
  • Второй проект: аркада
Продвинутый уровень разработки на Unity
18 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Знакомство с DOTS и ECS в Unity
  • Обработка пользовательского ввода в играх
  • Взаимодействие между объектами на сцене
  • Работа с статическими данными в Unity
  • Создание искусственного интеллекта для игр
  • Применение продвинутых программистских паттернов
  • Основы графической разработки в Unity
  • Изучение освещения в Unity
  • Анимация объектов в игровой среде
  • Работа с асинхронными вычислениями
  • Расширение возможностей редактора Unity
  • Управление игровыми состояниями и взаимодействие с пользовательским интерфейсом
  • Создание сетевых игр на основе Photon
  • Оптимизация производительности игр в Unity
  • Методы монетизации компьютерных игр
  • Работа со звуком в игровых проектах
  • Подготовка и публикация игр в мобильные магазины
  • Тестирование игровых проектов
  • Коллективная работа и профессиональное развитие
Level Design
1 месяц, 4 практических работы
  • Основы левел-дизайна
  • Алгоритмы создания уровней в разных жанрах
  • Идея, проектирование, дизайн
  • Типичные ошибки в левел-дизайне
Дополнительные курсы
Психология видеоигр
2 месяца
  • Gamestudies: от науки к геймдизайну
  • Истоки человеческой игры
  • Индивидуальность игрока
  • Интеллектуальные аспекты гейминга
  • Функциональные состояния игрока
  • Эмоциональные аспекты гейминга
  • Личностные и ценностные аспекты гейминга
  • Механизмы игрового общения
  • Психология игрового Я
  • Гендерные отличия в гейминге
  • Наука о жестоких видеоиграх
  • Наука об игровой зависимости
  • Принципы здорового гейминга
  • Психология воздействия на игрока
  • Разбор жанра: хоррор-видеоигры
  • Управление игровыми сообществами
  • Психология монетизации
  • Психология зрителей игр
  • Видеоигры на службе медицины, образования
  • Создание серьёзных видеоигр
Blender
13 практических заданий
  • Интерфейс и возможности
  • Полигональное моделирование и сглаживание
  • Процедурное моделирование
  • Скульптинг
  • Анимация и симуляция
  • UV-развертка
  • Текстура и материалы
  • Визуализация и освещение,
  • Визуализация в Octane Render
  • Композитинг

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курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали разработчиком на Unity

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
14 084 ₽⁠/⁠мес.
6 338 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-55%
До конца действия скидки осталось
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Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

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в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Какие системные требования? Подойдет ли Mac для работы с Unity?

Для обучения подойдет компьютер или ноутбук с ОС Windows 10/8/7 (64-разрядные версии), для разработки под MacOS и iPhone — MacOS X 10.12+ (intel). Рекомендуемый процессор — Intel Core i5 10400 или AMD Ryzen 5 5600X. Рекомендуемая оперативная память — GB и выше. Минимальная — 8 GB. Рекомендуемая видеокарта — Nvidia GeForce GTX 1050.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Что такое Unity и чем отличается от Unreal Engine?

Unity — игровой движок от компании Unity Technologies. В нем создаются игры для разных платформ, в том числе консолей. На нем были созданы Genshin Impact, Rust, Pokemon Go, Hearthstone. Unity отличается от Unreal Engine тем, что работает с языком С#, а Unreal Engine на C++

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Потребуется ли мне покупать платные программы для обучения?

Нет, на курсе вы будете использовать учебные версии программ, их не нужно покупать, они бесплатные.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут