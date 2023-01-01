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При покупке любого курса от GeekBrains
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6 месяцев обучения бесплатно

Курс «Сценарист»

Вы с нуля изучите создание захватывающих историй для игр, фильмов и сериалов. Научитесь работать со структурой, персонажами, синопсисом. Отработаете навыки на практике, соберете портфолио и сможете начать карьеру в медиа или видеопродакшене.

Длительность: 10 месяцев по 8 часов в неделю

Изучаемые технологии
Сценарное мастерство
Драматургия
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Опыт работы
в «Видеомастерской»
protect 3 полноценных работы
для портфолио
от 9728 в месяц
от 2919 в месяц
В рассрочку на 31 месяц,
первый платеж через 6 месяцев
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70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
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Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Оставьте заявку
  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Оставьте заявку
  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
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О профессии

Сценарист создает сюжеты для кино, сериалов, игр и других медиа. Он продумывает истории и ее действующих лиц, прописывает действия и диалоги. Профессия сценариста требует творческого подхода, понимания структуры повествования и умения рассказывать истории так, чтобы они захватывали внимание. Сценарист работает в команде с режиссерами, актерами, продюсерами и другими специалистами.

Исследования

Сценарист проводит документальные исследования перед тем, как приступить к работе — так события будут описаны достоверно и логично

Структура историй

Чтобы зритель верил в происходящее на экране, сценарист создает внятную и убедительную структуру с неожиданными поворотами сюжета и живыми персонажами

Презентация

Сценарист презентует проекты инвесторам, режиссерам и продюсерам. Проводит питчинг и пишет синопсис, чтобы заинтересовать своей историей и получить финансирование

Записаться на программу

Зарплаты сценаристов

В месяц
Зарплата в найме
~110 000 ₽
За серию
На фрилансе
~200 000 ₽
За фильм
На фрилансе
~2 000 000 ₽
204+
Вакансий прямо сейчас доступно на HH
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hh habr sj gb
График роста зарплат в вакансиях
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Преимущества программы

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Подходит для новичков

Обучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
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Практика в «Видеомастерской»

Объединяйтесь в команды, реализуйте проекты, участвуйте в конкурсах и пополняйте портфолио
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Модули для развития карьеры

Кроме навыков по профессии вы научитесь презентовать проекты и продвигаться в сфере
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3 полноценных работы в портфолио

По каждой теме вы напишете полноценный сценарий, который сможете добавить к портфолио
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Разные форматы

Работайте со сценариями для кино, сериалов, видеоигр — поймите, что больше вам подходит
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Актуальная программа

Составлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели

Кому подойдет курс

Тем, кто пишет в стол

и хочет систематизировать знания, научиться писать логлайн и синопсис, и получить другие профессиональные навыки

Режиссерам и продюсерам

которые хотят сами писать сценарии для своих проектов или лучше понимать специалистов, с которыми работают

Программа обучения

Основной блок

Сценарное мастерство
Предназначение драмы и специфика писательской работы
Типы сюжетов и жанры
Структура драматической истории: внешняя сторона
Структура драматической истории: внутренняя сторона
Как привлечь зрителя: черты персонажа
Как подключить зрителя: внутренний мир персонажа. Травма. Призрак
Как подключить зрителя: внутренний мир персонажа. Одержимость
Как подключить зрителя: Цель. Отношения. Тематический и ценностный конфликт
Ложь и правда в драме
Выбор творческой стратегии и подходы к формулированию сюжета
Кульминация драмы
Миф и путь героя
Путь героини
Этапы формализации замысла: концепт, логлайн, заявка
Этапы формализации замысла: синопсис, поэпизодный план, сценарий
Сцена. Обязательные элементы. Оформление сценария
Сцена. Приёмы: как увеличить динамику, драматизм и художественную ценность сцены
Сцена. Спецприемы, закадровый голос, флэшбэки, фантазии
Сцена. Подходы к созданию диалогов
Итоговая работа: Заявка на сценарий полнометражного фильма
Сценарист видеоигр
Развитие игрового сторителлинга
Отличия композиции игр от линейных медиа (кино, литература)
Конфликт
Персонажи
Внутриигровые тексты
Сценарный документ и прототипирование
Теория монтажа
Развитие игрового сторителлинга
Отличия композиции игр от линейных медиа (кино, литература)
Конфликт
Персонажи
Внутриигровые тексты
Сценарный документ и прототипирование
Как написать сценарий для сериала
Сериалы — новые книги
Длинный хвост программы передач
Мама, я работаю сценаристом!
Три ключа к истории
Метод «двойной воронки»
Сеанс драматургической магии
Психология (для) сценариста
История как фрактал
Нелинейное существование
Сам себе редактор
Итоговая работа: сценарий пилотной (первой) серии сериала
История кино
Зарождение кино
Освоение киноязыка
Кино в 1930-е
Кино в 1940-е
Кино в 1950-е
Кино в 1960-е
Кино в 1970-е
Кино в 1980-е
Современное кино
Сценарист: развитие карьеры
Как устроена киноиндустрия
Как попасть в киноиндустрию
Как питчить свою идею
Авторское право для сценариста
Практика в «Видеомастерской»

Дополнительные курсы

Которые вы можете изучать параллельно с программой или после основного блока

Видемастерская
Инструкционный курс
Сценарный класс
Препродакшен класс
Постпродакшен класс
Итоговый проект: короткий метр, документальный фильм или музыкальный клип

Запросить полную и подробную программу обучения

Преподаватели курса

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Евгений Казачков
Сценарист, драматург
Опыт:
Номинант на премию «Золотая маска 2020» за работу драматурга. Преподавал сценарное мастерство и основы драматургии в РГГУ, МШК, МШНК, CWS, студии «Союзмультфильм» и Центре им. Вс. Мейерхольда.
Алексей Караулов
Сценарист
Опыт:
Соавтор фильмов и сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Гоголь», «Девятая», «Филатов». После выхода на Netflix сериал «Эпидемия» вошёл в топ-10 Netflix в 56 странах мира и, по данным FlixPatrol, занял четвёртое место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов сервиса.
Мария Кочакова
Сценарист игр, основатель школы нарративного дизайна «Нарраторика»
Опыт:
Инди-разработчик. Евангелист нарративного дизайна в России и ближнем зарубежье. Писала сценарии для проектов студий Mail.Ru Games и Social Quantum. Автор игры Message Quest.
Софья Краснова
Сценарист
Опыт:
Создавала сценарии документальных фильмов и тревел-программ. Работала на проектах для телеканалов «Ю», «Доверие», «Моя планета», «Россия 1».

Поддержка

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставники

Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.

Служба поддержки

Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Как проходит обучение

Управляйте своим обучением и расписанием

В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.

01.
Изучайте теорию, которая поможет разобраться с заданиями

Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.

02.
Выполняйте домашние задания и получайте обратную связь

Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.

03.

Форматы обучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
Записи занятий

Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Помощь с установкой программ

Преподаватели расскажут, какие программы и сервисы нужны для занятий, помогут с установкой и регистрацией

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Методические материалы и презентации

К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru

Результаты обучения

Свидетельство или диплом о профессиональной переподготовке

В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство о прохождении обучения.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете выполнять задания, из которых сможете собрать 3 объемных кейса для своего портфолио
Документ о квалификации после обучения в GeekBrains

12 лет обучаем
цифровым профессиям

GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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Обучаем на основе государственной лицензии

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы  на часто задаваемые вопросы

Подойдет ли мне курс, если я никогда не писал?
Да, чтобы обучаться на курсе не потребуется каких-то специальных навыков. Вы изучите все необходимые инструменты для работы в процессе обучения.
Как я могу попасть на практику в «Видеомасерскую»?
На практику может попасть любой студент творческих направлений. Для этого нужно будет выполнить тестовое задание, когда стартует новый набор студентов на практику.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Видеозаписи уроков всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания.
Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и стать фрилансером. Мне подойдет курс?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете брать заказы на фрилансе, а если захотите — работать в кино- или видеопродакшене.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Вы можете написать куратору группы или преподавателю в чат на платформе.
Если проблема с доступом к платформе — напишите в чат с поддержкой или на почту support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли сомещать с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку.
Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Будет ли мне полезен курс, если я уже работаю в интустрии?
Да, если вы копирайтер, режиссер, продюсер или специалист другой профессии, курс поможет вам освоить новые навыки и прокачаться в профессиональной сфере.
Вы изучите инструменты, которые сможете применять в работе, а также пополните портфолио проектами.

Учитесь более выгодно

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

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6 месяцев обучения бесплатно

Стоимость курса «Сценарист»

от 9728 в месяц
от 2919 в месяц
В рассрочку на 31 месяц,
первый платеж через 6 месяцев
  • основная информация
  • Диплом установленного образца,
    образовательная лицензия
  • Портфолио из
    3 объемных проектов
  • Практика
    в «Видеомастерской»
  • Возможность стажировки
    в Gamebox
  • Разные форматы обучения
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
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  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
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  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
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