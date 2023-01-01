Получи скидку 70%
и 6 месяцев обучения бесплатно
и 6 месяцев обучения бесплатно
Успейте: 10 дней
05 : 16 : 05
05 : 16 : 05
Получить скидку
Вы с нуля изучите создание захватывающих историй для игр, фильмов и сериалов. Научитесь работать со структурой, персонажами, синопсисом. Отработаете навыки на практике, соберете портфолио и сможете начать карьеру в медиа или видеопродакшене.
Длительность: 10 месяцев по 8 часов в неделю
Сценарист создает сюжеты для кино, сериалов, игр и других медиа. Он продумывает истории и ее действующих лиц, прописывает действия и диалоги. Профессия сценариста требует творческого подхода, понимания структуры повествования и умения рассказывать истории так, чтобы они захватывали внимание. Сценарист работает в команде с режиссерами, актерами, продюсерами и другими специалистами.
Сценарист проводит документальные исследования перед тем, как приступить к работе — так события будут описаны достоверно и логично
Чтобы зритель верил в происходящее на экране, сценарист создает внятную и убедительную структуру с неожиданными поворотами сюжета и живыми персонажами
Сценарист презентует проекты инвесторам, режиссерам и продюсерам. Проводит питчинг и пишет синопсис, чтобы заинтересовать своей историей и получить финансирование
Подходит для новичковОбучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
Практика в «Видеомастерской»Объединяйтесь в команды, реализуйте проекты, участвуйте в конкурсах и пополняйте портфолио
Модули для развития карьерыКроме навыков по профессии вы научитесь презентовать проекты и продвигаться в сфере
3 полноценных работы в портфолиоПо каждой теме вы напишете полноценный сценарий, который сможете добавить к портфолио
Разные форматыРаботайте со сценариями для кино, сериалов, видеоигр — поймите, что больше вам подходит
Актуальная программаСоставлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели
Тем, кто пишет в столи хочет систематизировать знания, научиться писать логлайн и синопсис, и получить другие профессиональные навыки
Режиссерам и продюсерамкоторые хотят сами писать сценарии для своих проектов или лучше понимать специалистов, с которыми работают
Которые вы можете изучать параллельно с программой или после основного блока
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.
Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.
При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.
Вас ждут:
В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.
Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.
Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.
Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.
Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое
Преподаватели расскажут, какие программы и сервисы нужны для занятий, помогут с установкой и регистрацией
К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.
Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продуктТатьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение
На моем телефоне появилось то, что я сделал самГеоргий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс
Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продуктаВыпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать
«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool
«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами
От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrainsУчастники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.
Из музееведа в инженера по тестированию в международной компанииКак устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают
Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГПродакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда
Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru GroupКак начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Программы обучения современным профессиямГотовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.
Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоныПолучите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.
База знанийВ распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.
КомьюнитиНаша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.
После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций
Используйте материнский капиталНаправьте материнский капитал на образование любого из детей.
Получите налоговый вычет — 13%Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.