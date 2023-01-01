Профессия Сценарист

Вы с нуля изучите создание захватывающих историй для игр и фильмов. Научитесь работать со структурой, персонажами, синопсисом
4.75

Рейтинг на основе 7 549 отзывов

Живые онлайн-занятия в мини-группах

На курсе с вами будут работать преподаватели

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-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
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Профессия, востребованная во всех творческих сферах

Сценаристы работают в киноиндустрии, сфере видеоигр, рекламе и других областях развлечений и медиа
Сценарист может работать из любой точки мира и получать гонорар, который его устроит — без потолка в заработке
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 110 000 ₽

Зарплата в найме

~ 200 000 ₽

Стоимость сценария одной серии сериала

~ 2 000 000 ₽ и больше

Стоимость сценария для фильма

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
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Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Сценарист

Другие названия вашей профессии:

сценарный автор, драматург

Желаемая зарплата

от 60 000 ₽

Инструменты

Навыки

  • Написание сценариев для кино
  • Написание сценариев для игр
  • Проработка внутриигрового текста
  • Документальные исследования
  • Написание синопсисов и логлайнов
  • Разработка сценарной структуры
  • Питчинг и защита проекта
  • Создание и проработка персонажей

В вашем портфолио будет 10 сильных проектов

Сценарий короткого или полного метра.

Сценарий видеоигры с подробным описанием персонажей

Заявка, поэпизодный план и сценарий первых сцен фильма

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика для отработки навыков
Чтобы материал лучше усваивался, вы постоянно будете выполнять задания и прокачивать свои навыки проработки историй
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Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Евгений Казачков

Сценарист, драматург. Номинант премии «Золотая маска 2020» 

Мария Кочакова

Сценарист игр, евангелист нарративного дизайна

Софья Краснова

Работала на проектах для телеканалов «Ю», «Моя планета», «Россия 1»

Программа обучения

Актуальна на 2024
2 проекта
102 часа теории
163 часа практики
Основные курсы
Сценарное мастерство
20 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Предназначение драмы и специфика писательской работы
  • Типы сюжетов и жанры
  • Структура драматической истории: внешняя сторона
  • Структура драматической истории: внутренняя сторона
  • Как привлечь зрителя: черты персонажа
  • Как подключить зрителя: внутренний мир персонажа. Травма. Призрак
  • Как подключить зрителя: внутренний мир персонажа. Одержимость
  • Как подключить зрителя: Цель. Отношения. Тематический и ценностный конфликт
  • Ложь и правда в драме
  • Выбор творческой стратегии и подходы к формулированию сюжета
  • Кульминация драмы
  • Миф и путь героя
  • Путь героини
  • Этапы формализации замысла: концепт, логлайн, заявка
  • Этапы формализации замысла: синопсис, поэпизодный план, сценарий
  • Сцена. Обязательные элементы. Оформление сценария
  • Сцена. Приёмы: как увеличить динамику, драматизм и художественную ценность сцены
  • Сцена. Спецприемы, закадровый голос, флэшбэки, фантазии
  • Сцена. Подходы к созданию диалогов
Сценарист видеоигр
6 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Развитие игрового сторителлинга
  • Отличия композиции игр от линейных медиа (кино, литература)
  • Конфликт
  • Персонажи
  • Внутриигровые тексты
  • Сценарный документ и прототипирование
Дополнительные курсы
Развитие карьеры сценариста
2 практических задания
  • Инструменты креатива
  • Как устроена киноиндустрия
  • Как попасть в киноиндустрию
  • Как питчить свою идею
  • Авторское право для сценариста
  • Сценарий документального кино
Сценарное мастерство
Вебинары
  • Базовый рабочий набор техники
  • Рабочий процесс за кадром
  • Экспозиция: продвинутый уровень
  • Импульсный, постоянный и смешанный свет
  • Бонус-модуль. Рисование светом и фризлайт
  • Предметная съемка. Интерьер
  • Репортажная съемка. Стрит
  • Работа с моделью
  • Обработка: продвинутый уровень
  • Юридические аспекты
  • Карьера в смежных областях
  • Портфолио и поиск заказов
  • Психология в фотографии

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курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали профессиональным сценаристом

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
8 536 ₽⁠/⁠мес.
4 268 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Сколько часов в неделю мне надо уделять учебе?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Пятница
1
20
10
50
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Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
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Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут