Профессия, востребованная во всех творческих сферах
Зарплата в найме
Стоимость сценария одной серии сериала
Стоимость сценария для фильма
Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все нужные навыки
Junior
Сценарист
Другие названия вашей профессии:
сценарный автор, драматург
Желаемая зарплата
от 60 000 ₽
В вашем портфолио будет 10 сильных проектов
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Сценарист, драматург. Номинант премии «Золотая маска 2020»
Сценарист игр, евангелист нарративного дизайна
Работала на проектах для телеканалов «Ю», «Моя планета», «Россия 1»
Программа обучения
- Предназначение драмы и специфика писательской работы
- Типы сюжетов и жанры
- Структура драматической истории: внешняя сторона
- Структура драматической истории: внутренняя сторона
- Как привлечь зрителя: черты персонажа
- Как подключить зрителя: внутренний мир персонажа. Травма. Призрак
- Как подключить зрителя: внутренний мир персонажа. Одержимость
- Как подключить зрителя: Цель. Отношения. Тематический и ценностный конфликт
- Ложь и правда в драме
- Выбор творческой стратегии и подходы к формулированию сюжета
- Кульминация драмы
- Миф и путь героя
- Путь героини
- Этапы формализации замысла: концепт, логлайн, заявка
- Этапы формализации замысла: синопсис, поэпизодный план, сценарий
- Сцена. Обязательные элементы. Оформление сценария
- Сцена. Приёмы: как увеличить динамику, драматизм и художественную ценность сцены
- Сцена. Спецприемы, закадровый голос, флэшбэки, фантазии
- Сцена. Подходы к созданию диалогов
- Развитие игрового сторителлинга
- Отличия композиции игр от линейных медиа (кино, литература)
- Конфликт
- Персонажи
- Внутриигровые тексты
- Сценарный документ и прототипирование
- Инструменты креатива
- Как устроена киноиндустрия
- Как попасть в киноиндустрию
- Как питчить свою идею
- Авторское право для сценариста
- Сценарий документального кино
- Базовый рабочий набор техники
- Рабочий процесс за кадром
- Экспозиция: продвинутый уровень
- Импульсный, постоянный и смешанный свет
- Бонус-модуль. Рисование светом и фризлайт
- Предметная съемка. Интерьер
- Репортажная съемка. Стрит
- Работа с моделью
- Обработка: продвинутый уровень
- Юридические аспекты
- Карьера в смежных областях
- Портфолио и поиск заказов
- Психология в фотографии
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