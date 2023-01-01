Как продавать на Wildberries

Курс для тех, кто хочет научиться получать максимум прибыли на популярном маркетплейсе
Практический опыт экспертов

Знаниями поделятся топовые селлеры и маркетологи

3 месяца обучения

Достаточно для мощного старта продаж на Wildberries

-50%
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Пятница
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Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год

Сейчас — лучшее время, чтобы стать селлером на Wildberries

На площадке еще много свободных ниш. Вы без проблем сможете найти ту, которая принесет вам заработок
Сможете быстро начать и получить доступ к миллионам покупателей в России и СНГ

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
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Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
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Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
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Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Бухгалтер

Другие названия вашей профессии:

Желаемая зарплата

от 50 000₽

Инструменты

1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0

1С:зарплата и управление персоналом 8

Excel

Google Таблицы

Бухгалтерский баланс

Навыки

  • Работа с первичной бухгалтерий
  • Вдеение бухучета и финансовых операций
  • Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности
  • Подготовка иллюстрированной айдентики
  • Формирование бухгалтерских проводок
  • Взаимодействие с налоговой, фондами и контрагентами
  • Проведение инвентаризации, прохождение проверок
  • Учет основных и нематериальных активов
  • Организация документооборота
  • Знание законодательства

Выполните проекты для прокачки навыков

Стратегия вывода товара на маркетплейс

Анализ конкурентов и аудитории

Расчет юнит-экономики товара

Дизайн карточки товара

Стратегия развития и увеличения продаж

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика на реальных задачах бизнеса
Будете выполнять практические задания в тренажере, который повторяет личный кабинет Wildberries
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Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
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Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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С вами будут работать опытные селлеры

Николай Смерницкий

Селлер с оборотом 18.5 млн рублей в месяц

Екатерина Агаджанян

Официальный бизнес-консультант Wildberries

Анастасия Григорян

Специалист портала техподдержки поставщиков Wildberries

Людмила Чехонина

Предприниматель с оборотом более 10 млн рублей на маркетплейсах

Алексей Цимбриков

Поставщик товаров на маркетплейсах

Яна Артеева

Руководитель отдела маркетинга компании UPMARKET

Дмитрий Бурлаков

Эксперт по работе с маркетплейсами

Получите бесплатный доступ к партнерским сервисам

Автоматизируйте работу и расширяйте свои возможности с сервисами партнеров курса

• mpstats — для аналитики продаж и остатков
• SellerFox — для анализа товаров и конкурентов
• Shopstat — для поиска трендовых ниш
• MarketPapa — для анализа конкурентов

Программа обучения

Актуальна на 2024
10+ проектов
15 часов теории
175 часов практики
Основные курсы
Как продавать на Wildberries
10 практических заданий
  • Вводная часть о Wildberries
  • Анализ товара и ниши
  • Unit-экономика товара
  • Подготовка карточки к продвижению
  • Создание карточки товара
  • Поставка на Wildberries
  • Рекламное продвижение на Wildberries
  • Аналитика продаж и прогнозирование поставок
  • Обзор отчётов, взаиморасчёты и ежедневные задачи
  • Бонусный модуль. Работа с поставщиками
Итоговая аттестация
8 практических заданий, 1 итоговая работа

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Вы получите сертификат о прохождении курса

Официальный сертификат станет подтверждением ваших навыков, если вы решите применить их для работы в найме или на фрилансе
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
1 956 ₽⁠/⁠мес.
978 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Проверим ваше резюме, дадим доступ на наш канал и источники с вакансиями

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Что нужно для начала обучения? Нужно иметь свой магазин?

Чтобы начать учиться понадобиться только компьютер. Вам необязательно иметь собственный бренд, а также статус самозанятого, ИП или юрлица.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут