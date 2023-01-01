Сейчас — лучшее время, чтобы стать селлером на Wildberries
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Выполните проекты для прокачки навыков
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать опытные селлеры
Селлер с оборотом 18.5 млн рублей в месяц
Официальный бизнес-консультант Wildberries
Специалист портала техподдержки поставщиков Wildberries
Предприниматель с оборотом более 10 млн рублей на маркетплейсах
Поставщик товаров на маркетплейсах
Руководитель отдела маркетинга компании UPMARKET
Эксперт по работе с маркетплейсами
Получите бесплатный доступ к партнерским сервисам
• mpstats — для аналитики продаж и остатков
• SellerFox — для анализа товаров и конкурентов
• Shopstat — для поиска трендовых ниш
• MarketPapa — для анализа конкурентов
Программа обучения
- Вводная часть о Wildberries
- Анализ товара и ниши
- Unit-экономика товара
- Подготовка карточки к продвижению
- Создание карточки товара
- Поставка на Wildberries
- Рекламное продвижение на Wildberries
- Аналитика продаж и прогнозирование поставок
- Обзор отчётов, взаиморасчёты и ежедневные задачи
- Бонусный модуль. Работа с поставщиками
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