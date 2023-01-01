decorgrid

Таргетолог с нуля до Junior

Станьте специалистом по настройке рекламы в социальных сетях. Научитесь приводить пользователей, заинтересованных в покупке и анализировать качество трафика. На практике освойте настройку рекламы в VK, Telegram и «Дзене». Научитесь управлять бюджетами и таргетингом на основе данных, а также самостоятельно вести проекты. Начать можно без опыта, а найти первую работу — уже через 9 месяцев обучения.

Длительность: 12 месяцев по 12 часов в неделю

Изучаемые языки и технологии
TargetHunter TargetHunter
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика
Telegram Telegram
Vk Vk
TokTikTok
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
через 9 месяцев
от 6389 ₽ в месяц
от 2300 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
sale-image-gradient -64%
Получи скидку 64% и 3 месяца в подарок
До конца действия 64% скидки
00
Дней
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Минут
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Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

-64%
Получи скидку 64% и 3 месяца в подарок
0 дней 00 : 00 : 00
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

Таргетолог — это один из ключевых специалистов в команде маркетинга. Он приводит на сайт компании пользователей, заинтересованных в покупке. Инструменты таргетолога — рекламный кабинет VК, TikTok, «Дзен», Яндекс.Метрика. В процессе работы он изучает и сегментирует целевую аудиторию, запускает рекламные кампании и анализирует их эффективность.

about-decor

Компаниям нужны Специалисты в цифровом маркетинге

Digital Маркетолог — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

Востребовано

Прямо сейчас работодатели ищут более 78 тысяч специалистов в сфере Digital-маркетинга

Источник: hh.ru
Перспективно

К 2035 году в России будет более 1,5 млн вакансий для специалистов из Digital-маркетинга

Источник: Минцифры России
Высокооплачиваемо

Зарплата начинающего маркетолога — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽

Источник: hh.ru
Записаться на программу

Таргетолог с нуля до Junior

Получите востребованную профессию
150 000
Вакансий
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hhhabrsjgb
График роста вакансий
grafik
Примеры вакансий на рынке
Менеджер по таргетированной рекламе
Москва
110 000 руб.
Специалист по таргетированной рекламе
Санкт-Петербург
90 000 руб.
Таргетолог / Интернет-маркетолог
Краснодар
150 000 руб.

Преимущества программы

В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ.

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Плавный вход

Подойдет даже новичкам в ИТ
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Перспективы карьерного роста

Повысите свою ценность на рынке труда
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Универсальные навыки

Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/education_outline_28.svg

Обучение на практике

Решите более 50 практических задач
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/calendar_outline_28.svg

Быстрые результаты

Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/speedometer_max_outline_28.svg

Популярные специализации

Осознанно выберите свою
Гибкость и актуальность программы

Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них.

Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы.

Вы можете менять специализацию, если понимаете, что ваш текущий выбор вас не устраивает.

Программы специализаций частично совпадают, поэтому можно изменить одну специализацию на другую, для этого нужно досдать оставшуюся часть программы.

revert

Эта программа
подойдет тем, кто

Никогда не работал

и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности

Хочет сменить работу

освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность
Учебная траектория
— от 12 месяцев обучение
— 200+ часов обучения
— 3 варианта специализаций
Учебная траектория, Маркетинг GeekBrains

Основной блок

2 месяца

Курсы
Анализ рынка
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
4 урока
Проработка идеи проекта
Научитесь эффективно управлять проектом: искать и нанимать команду, составлять коммерческое предложение и контролировать сроки.
4 урока
Разработка рекламной кампании и расчет бюджета
Узнаете, как грамотно составлять медиа планы, CJM рекламной кампании и коммуникационные карты для рекламных объявлений.
4 урока
Сайт как самостоятельный инструмент продвижения
Поймете, каким бизнесам действительно необходимы сайты и как их собирать при помощи конструкторов.
3 урока
Система показателей аналитики
Узнаете, как работать с Яндекс.Метрикой и системами аналитики в соцсетях, подбирать аудиторию и выгружать отчеты.
5 уроков
Продвижение компаний, продуктов и брендов
Погрузитесь в повседневные задачи интернет-маркетолога, бренд-менеджера и продуктового маркетолога. Узнаете, как создать, упаковать, развить и продвинуть продукт.
4 урока
Профориентация
Разработаете собственный проект и попробуете себя в роли интернет-маркетолога, бренд-менеджера или продуктового маркетолога.
2 урока

Специализация

Вы изучите курсы по выбранной специализации

4 месяца

Курсы
Исследования рынка
Выбор приоритетного канала продвижения
Визуал и инструменты: Miro, Adobe, Figma, Tilda, Wordpress, Notion
Запуск и управление рекламной кампанией
UX-исследование и CJM
Маркетинговая аналитика
Основы проджект-менеджмента: управление проектами в удаленной команде
Презентация результатов работы заказчику
Подготовка к итоговой аттестации
Итоговая аттестация
Профориентация на выбор техспециализации

Технологическая специализация

3 месяца

Курсы
Таргетинг, ретаргетинг, пиксели
Работа с креативами
Реклама VK
Реклама Telegram, Дзен
Веб-аналитика
Управление таргетингом на основе данных
Email-маркетинг
Мессенджер-маркетинг
Видеомаркетинг
Подготовка к итоговой аттестации
Итоговая аттестация

Вторая технологическая специализация на выбор

3 месяца

Курсы
Список курсов доступен в полной программе обучения
Запросить полную и подробную программу обучения

Гарантированная стажировка через 8 месяцев после начала обучения

Только выполняя реальные задачи можно стать настоящим профессионалом. Мы помогаем студентам устроиться на стажировку, чтобы уже во время учебы попробовать свои знания на практике. Вы продолжаете обучение и параллельно выходите на работу в реальную компанию, где выполняете настоящие задачи совместно с продвинутыми специалистами.
Устраиваем на стажировку к нашим партнерам
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60+
Оплачиваемая стажировка
Лучшие студенты могут получить оплачиваемую стажировку
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Возможность трудоустроиться после стажировки
Студенты могут устроиться на работу, если сами этого захотят и захочет компания, в которой они проходили стажировку
https://gb.ru/channels/base/images/internship/contract.svg
Пополняете портфолио проектами
Вы выполняете реальные задачи и нарабатываете кейсы, которые станут основой для вашего портфолио и помогут в трудоустройстве
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Профессиональная адаптация
Узнаете, что из себя представляет работа в выбранной специализации и поймете, хотите ли вы этим заниматься дальше
https://gb.ru/channels/base/images/internship/thinking-man.svg
Получаете реальные знания и опыт по вашей специализации
Мы подбираем вам стажировку в зависимости от специализации, которую вы выбираете
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Работаете с реальными экспертами
Профессионалы своего дела поделятся с вами опытом, дадут советы и расскажут вам об особенностях своей деятельности, что поможет вам быстрее погрузиться в профессию
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Новые знакомства
Общайтесь, обменивайтесь информацией и заводите знакомства — все это пригодится в будущей работе и в обычной жизни
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Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Кто учит

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Дмитрий Чинянин
Генеральный директор ООО «Нейроинфотех»
Экспертность:
Таргетированная реклама в социальных сетях, Принципы рекламы в SMM, Работа с креативами, Капитализация знаний, Веб-и SMM-аналитика, Продвижение в VK, Инструменты продвижения
Опыт:
Когда-то начинал с простого таретолога, потом дошёл до Продакта, а впоследствии генерального директора.
Елена Пяташова
SMM-маркетолог, таргетолог
Экспертность:
Продвижение в SMM, MyTarget
Опыт:
Заинтересовалась продвижением в социальных сетях ещё в 2008 году, не думая, что это можно превратить в профессию. Начинала с рекламы студенческих мероприятий, а после университета пошла работать в агентства интернет-маркетинга, пройдя путь от специалиста до директора направления SMM за 3 года. Всего за более чем 10 лет профессиональной деятельности поработала в трёх агентствах, в штате у заказчика и на фрилансе.<br>Работает с проектами различных масштабов, от локальных организаций до нишевых брендов: общественные организации, медицинские учреждения, ветеринарные клиники, FMCG, luxury brands, обучающие курсы для взрослых и детей.<br>Работала с такими брендами как Общественная палата города Москвы, Родильный дом им. С.И. Спасокукоцкого в Москве, IRISK Professional, Yula, Общественное движение поддержки материнства «МамКомпания» и другие.<br>С 2016года является автором и преподавателем программ по продвижению в социальных сетях в GeekBrains.
Кирилл Анчаков
Product Owner
Экспертность:
Основы маркетинга для продакт-менеджера, MVP:подготовка к созданию, Контекстная реклама
Опыт:
Пришёл в продуктовый менеджмент из маркетинга. Был проджектом в агентстве ARTW, в рамках которого работал над внутренним продуктом, потом ушёл в сферу криптовалют, где работал над мобильными приложениями, а после в Ленту Онлайн — развивал клиентский опыт. Был ментором стартапов в летней стажировке GeekBrains.<br>В настоящий момент Product Owner ofClient Service в международной финтех-компании Garage Eight.
Николай Белоусов
Head of Digital Marketing, Chief Marketing Officer
Экспертность:
Интернет-маркетинг, Стратегия маркетинга, Автоматизация маркетинга, Excel
Опыт:
8 лет в интернет-маркетинге. Прошел с нуля путь от стажера в отделе маркетинга до руководителя отдела, Head ofDigital и Директора по маркетингу.<br>Внедряю автоматизацию маркетинга и маркетинговую аналитику, помогаю компаниям решать сложные маркетинговые задачи. В рамках личного небольшого digital-агентства работал с 10+ EdTech проектами из России, СНГ и Азии.
Тимофей Рудык
Интернет-маркетолог
Экспертность:
Контекстная реклама
Опыт:
Начал заниматься интернет-маркетингом еще в 2011 году. Сначала делал рекламу для своих проектов, потом стал помогать другим с настройкой и ведением рекламы. В итоге Интернет-маркетинг стал моей профессией.<br>Работал в рекламных агентствах, с крупными клиентами и как частный специалист.<br>В настоящий момент работаю в найме, занимаюсь развитием совместного агентства Интернет-рекламы и являюсь соучредителем и инвестором в различных проектах, где отвечаю за маркетинг.
Владислав Сувернев
Эксперт в области интернет-маркетинга
Экспертность:
Стратегия в SMM, Курсовая работа, Финальная защита проекта
Опыт:
В 2015 году окончил СПбГУТ им. Бонч-Бруевича по специальности инженер в области автоматизированных систем управления. Знания и навыки, полученные во время учебы, сейчас помогают мне без проблем заниматься важными подготовительными этапами перед стартом рекламных кампаний: установкой счетчиков систем аналитики Яндекс.Метрики и Google Analytics на сайт и настройкой целей в них, а также работе с Google Tag Manager и другими сервисами интернет-маркетинга, требующими базовых знаний кода сайта.<br>С лета 2017 работал штатным интернет-маркетологом у серийных предпринимателей, основной бизнес которых является продажей техники Apple в СПБ. В итоге через полгода выручка магазина выросла в 2,5 раза.<br>С декабря 2017 по декабрь 2019 работал интернет-маркетологом в холдинге АО «ДП Бизнес Пресс» (газета «Деловой Петербург»). За это время успел продвинуть более 20 оффлайн-мероприятий (в том числе PR-Ёлку, конференцию «Интернет-маркетинг по делу», а также ежегодную бизнес-премию «Молодые миллионеры»), Рейтинг Миллиардеров ДП и другие спецпроекты газеты и сайта.<br>С 2020года и по настоящее время в составе небольшой команды специалистов комплексно продвигаем бизнесе в интернете: от создания сайта до настройки рекламы и SEO-продвижения.
Ольга Смирнова
Эксперт по контент-маркетингу
Экспертность:
Копирайтинг в SMM, Основы верстки, Как стать востребованным SMM-специалистом, Дипломные проекты по копирайтингу
Опыт:
Более 15 лет работы в сфере продаж, более 5 лет работы в копирайтинге, создании сайтов, работы в социальными сетями.
Александр Гаврилов
Операционный директор маркетингового агентстваPRAVDA
Экспертность:
Стратегия Digital-продвижения, Работа с данными, Построение стратегии таргетированной рекламы, Управление целевой аудиторией
Опыт:
В управленческой и маркетинговой деятельности с 2002 года.<br>В Digital-маркетинге и SMM с 2006 года —охватные компании, продажи, производство медиа-контента, performance-маркетинг.
Ксения Раудцепп
Эксперт по продвижению в соцсетях
Экспертность:
Креатив в интернет-маркетинге, Таргетинговая реклама
Опыт:
Работаю с соцсетями больше 4-х лет. Свой путь начала в онлайн-журнале Wday.ru (Hearst Shkulev Media), продолжила в холдинге Rambler-Group. Параллельно с этим занималась продвижением соцсетей для десятков компаний из разных ниш. Год назад основала свое Digital-Агентство «RAUD»и в настоящий момент сотрудничаю с Музыкальной академией Ларисы Долиной, сетью пиццерий «Алло! Пицца», флористической академией «Lacy Bird» и другими брендами.
Ольга Сурина
Руководитель маркетинга
Экспертность:
Таргетированная реклама
Опыт:
Руководитель маркетинга в крупнейшемdigital-агентстве России. Больше 100 проектов как маркетолог в разных нишах и чеках. Обучила >1000 специалистов: маркетологов, проджектов, таргетологов,SMM-щиков. Создаю маркетинговые стратегии для самых крупных брендов рынка —Hoff, Sokolov, Дочки Сыночки, Лента, Pandora, Связной, 12storeez. Спикер крупнейших конференций, лектор и автор обучений по маркетингу: Sostav,ppc.world МГТУ, Яндекс, CMS Magazine
Ольга Зосимова
Бренд-менеджер
Экспертность:
Работа с аудиторией и формирование лояльности
Опыт:
Работает в маркетинге и рекламе с 2007года,<br>В ее трудовой книжке вкладыш и больше 15только официальных мест работы, в портфолио больше 170 проектов и 475 рекламных кампаний. Большие бренды, работой с которыми гордится: RedBull Russia, ToyotaRussia, «Газпром-Медиа Холдинг» (Авторадио, Радио ENERGY).<br>В 2021реализовала давнюю мечту и начала своё бизнес-производство: конструктор постельного белья «GoodMo».
Мария Рыбакова
Бренд-менеджер
Экспертность:
Digital PR
Опыт:
Карьеру начала в качестве журналиста. Сотрудничала с ведущими российскими и зарубежными СМИ. Работала в РИА «Новости» и РБК, где курировала отделы «Международная политика» и «Зарубежный бизнес». Затем перешла в корпоративный сектор, работала в таких компаниях, как «КЭС-Холдинг», «Атомэнергомаш» (Росатом). С 2011 года работает в Группе «Газпромбанка», сейчас отвечает за корпоративные коммуникации в одной из крупнейших российских промышленных групп — ОМЗ.
Кирилл Асташкин
Бренд-менеджер
Экспертность:
Буткемп «Диджитал-маркетолог — 2022»
Опыт:
Более 20 лет опыта маркетинга продуктов и сервисов:<br>- Запускал и руководил ТОП-брендами России — Агуша, ДомКлик, СберАвто, Клинское, Толстяк, Здрайверы <br>- Отвечал за бренд и стратегический маркетинг цифровых сервисов в экосистеме Сбер, телеком корпорации РостелекомВ2С<br>- 14 лет опыта в бренд-маркетинге международных FMCG кампаний PepsiCo, AB InBev, JTI, Efes<br>- Последние четыре года в Сбере — запустил бренд и первую Федеральную Рекламную Кампанию цифрового маркетплейса СберАвто,до этого — реализовал лонч цифрового классифайда недвижимости ДомКлик<br>-Руководил командой маркетинга В2С в Ростелеком, командой международного маркетинга в странах СНГ молочного бизнеса PepsiCo.
Анна Субботкина
Бренд-менеджер
Экспертность:
Буткемп «Диджитал-маркетолог — 2022»
Опыт:
Начинала свой путь в коммуникациях с туристической сферы: занималась продвижением зарубежных отелей на российском рынке и построением имиджа отдельных направлений. Выросла от младшего специалиста до аккаунт-директора, затем присоединилась к команде международного агентстваKetchum. Для Philips и Whirlpool осуществляла полный цикл внешнего PR: от корпоративных, кризисных и бренд-коммуникаций до взаимодействия с лидерами мнений.<br>Сейчас лидирует корпоративные и продуктовые коммуникации IT-компании СберАвто.

Кто будет помогать

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Удобная платформа для обучения

Траектория обучения и   расписание занятий

Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.

01.

Смотрите уроки

Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.

70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.

30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.

К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.

Подробнее
02.

Выполняете задания

После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат

03.
Как проходит обучение
https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Лекции

Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме

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Семинары

Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
В прямом эфире и в записи

Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Самостоятельное изучение

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения

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Записи других потоков по той же теме

Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Результаты после обучения

Фундамент для карьерного роста

Мы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Документ о квалификации после обучения в GeekBrainsПосле успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций. В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям
GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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license GeekBrains

Государственная лицензия ДПО № 040485*

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему мне стоит обучиться на этой программе?
Во время прохождения программы вы получите углубленные знания, выберите специализиции, изучите технологии и инструменты и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, развития команды, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.
Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?
Мы предоставляем углубленное изучение фундамента разработки с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя из ваших предпочтений и интересов. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с различными инструментами, технологиями и методами, задачами и стратегиями и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшего курса.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?
Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Выберите пакет обучения

В зависимости от ваших целей и амбиций выберите комбинированное предложение по обучению. Длительность программы, учебный план и набор технологий зависят от пакетов

В любом пакете уже включено:
hatДиплом о профессиональной переподготовке
starДоступ к дополнительным курсам GeekBrains на ограниченное время
listГосударственная образовательная лицензия
protectГарантия трудоустройства через 9 месяцев
procentВыгода 10% при единовременной оплате
Junior
Таргетолог
от 6389 ₽
от 2300 ₽
в месяц при рассрочке до 36 месяцев
Уровень навыков и профессионализма
lvl_stars_junior
Уровень знаний после обученияJunior
Длительность обучения12 мес
Гарантия трудоустройства9 мес
Middle
Таргетолог Мастер
от 7445 ₽
от 2680 ₽
в месяц при рассрочке до 36 месяцев
Уровень навыков и профессионализма
lvl_stars_middle
Уровень знаний после обученияMiddle
Длительность обучения24 мес
Гарантия трудоустройства9 мес
Спецпрограмма для Digital-мастеров
Middle+
Таргетолог Про
от 8556 ₽
от 3936 ₽
в месяц при рассрочке до 36 месяцев
Уровень навыков и профессионализма
lvl_stars_middle+
Уровень знаний после обученияMiddle+
Длительность обучения36 мес
Гарантия трудоустройства9 мес
Спецпрограмма для Geek’ов

Дополнительная
информация

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

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Таргетолог с нуля до Junior

Станьте специалистом по настройке рекламы в социальных сетях. Научитесь приводить пользователей, заинтересованных в покупке и анализировать качество трафика. На практике освойте настройку рекламы в VK, Telegram и «Дзене». Научитесь управлять бюджетами и таргетингом на основе данных, а также самостоятельно вести проекты. Начать можно без опыта, а найти первую работу — уже через 9 месяцев обучения.

list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
education Диплом о профессиональной
переподготовке
protect Гарантия трудоустройства
через 9 месяцев
от 6389 ₽ в месяц
от 2300 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
  • основная информация
  • Трудоустройство через 9 месяцев
  • Диплом после обучения
  • Разные форматы обучения
  • Занятие в группе с преподавателем
  • Онлайн-встречи с экспертами
  • Онлайн-лекции и вебинары
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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Экспертность:
Образование: