Профессия
Маркетолог

Поможем вам получить профессию в маркетинге с доходом от 100 000 ₽ меньше чем за год
Блок с профориентацией

Познакомитесь с основными направлениями в дизайне

Уникальная методика

Вы 100% сможете получить профессию мечты

Поможем найти работу

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Наш менеджер скоро свяжется с вами
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Получите новые возможности став маркетологом

Удаленная работа и гибкий график — можно жить в Тайланде, а работать на компанию в Москве
Быстрый рост дохода — зарабатывать от 100 000 ₽ можно с опытом 1–2 года
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Кому подойдет курс

Тому, кто не знает, куда пойти и кем стать в маркетинге

Тому, кто ничего не знает о маркетинге, и хочет начать с азов

Тому, кто выбрал профессию, но не уверен до конца

Создали один курс, чтобы вы точно стали маркетологом

Пройдете тест и узнаете, какие профессии вам подходят
Узнаете про современные профессии в интерактивном формате с видео и практическими заданиями
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После теста выберете профессию, и начнете ее изучать
На выбор будет доступно несколько профессий
Обучение скриншот
Если выбранная профессия не понравится — бесплатно заменим ее на другую
Заменить профессию можно только один раз
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Откроем сразу две профессии, если не можете выбрать конкретную
Дадим доступ на две недели к двум профессиям, чтобы вы точно смогли определиться
Обучение скриншот

Какие профессии будут доступны на выбор

Интернет-маркетолог

Средняя зарплата:
118 100 ₽ / мес.

Менеджер маркетплейсов

Средняя зарплата:
105 000 ₽ / мес.

SMM-специалист

Средняя зарплата:
103 166 ₽ / мес.

Копирайтер

Средняя зарплата:
100 180 ₽ / мес.

Менеджер проектов

Средняя зарплата:
130 000 ₽ / мес.

Продакт-менеджер

Средняя зарплата:
200 000 ₽ / мес.

еще 20+ профессий

Если поймете, что IT не ваше, сможете выбрать профессии из других направлений

Ваши будущие проекты

План развития бизнеса + стратегия вывода товара на маркетплейсы

Составите стратегию вывода товара на площадки и продвижения. Поработаете с настройкой рекламы и отзывами. Пройдете весь путь: от анализа ниши и рынка до расчета юнит-экономики и оформления карточки

Стратегия продвижения бренда в соцсетях, запуск таргетированной рекламы и настройка веб-аналитики

Вы создадите digital-стратегию по брифу клиента: определите бюджет рекламной кампании, проанализируете ЦА, трафик сайта, конкурентов, выявите УТП и разработаете медиаплан.

Оценка эффективности рекламы

Настроите веб-аналитику, оцените эффективность рекламных кампаний и подготовите отчеты

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках и интерактивных статьях
Материалы доступны в любое время, вы всегда можете вернуться к ним, чтобы повторить
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Регулярные онлайн-встречи с преподавателями
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Много заданий и проектов для практики
В каждом учебном модуле будете решать задачи, как на реальной работе, по итогу выполните несколько крупных проектов, которые можно взять в резюме и портфолио
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Персональная обратная связь на ваши задания
Каждое ваше задание оценит куратор-эксперт: он похвалит, если задание выполнено успешно, или подскажет, как прийти к решению
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На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Преподаватели — признанные эксперты в маркетинге

Мария Проскурякова

SMM-менеджер в «Kokoс Group»

Анастасия Клинкова

Креативный копирайтер в InstFormation, 4 года в SMM

Николай Смирнов

Директор по развитию в Active Traffic

Мария Евдокимова

Контент-мейкер. Эксперт по созданию визуального и смыслового контента, основанного на личности

Яна Акуленкова

Старший таргетолог в Demis Group. 6+лет опыта в SMM

Валерия Кудяшева

Менеджер по работе с блогерами в I-Media

Мария Французова

Руководитель подразделения SMM B Demis Group

Юлия Савицкая

Основатель агентства CRM-маркетинга «СХЕМА»

Андрей Безруков

Генеральный директор Mailigen.ru

Антон Ковалевский

СЕО в диджитал-агентстве «Йеллоу Банана»

Николай Смирнов

Директор по развитию в Active Traffic

Дмитрий Фролов

Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA

Сергей Болисов

Куратор образовательных проектов в Tilda Publishing

Андрей Иванов

Управляющий партнер SMMashing Media, спикер ВКонтакте

Алена Мумладзе

Руководитель SMM-агентства HotHeads Band

Ольга Реутова

Директор по маркетингу в «Фабрике сайтов»

Тимур Угулава

Автор колонки «ДзеноПульс» на Cossa.ru

Илья Русаков

Основатель агентства интернет-маркетинга impulse.guru

Алина Гончаренко

Автор и спикер «Сбера», МАЭР, банка «Открытие», РАНХиГС

Анна Ковтун

Помогла своим клиентам заработать более 1,5 млрд рублей

Николай Смерницкий

Селлер с оборотом 18,5 млн рублей в месяц

Алексей Цимбриков

Директор финансово-юридической компании «Консалт Гарант»

Елена Шепель

Категорийный менеджер в Яндекс Маркете

Екатерина Фролова

Менеджер образовательных проектов «Ozon Реклама»

Екатерина Агаджанян

Официальный бизнес-консультант Wildberries

Людмила Чехонина

Селлер с оборотом более 10 млн рублей на Wildberries и Ozon

Дмитрий Бурлаков

Эксперт по работе с маркетплейсами

Дмитрий Кураев

Руководитель проектов в JoomPro

Дмитрий Фролов

Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA

Федор Жуков

Руководитель отдела маркетинга и SMM. 9+ лет в SMM, более 100 проектов в портфолио

Анна Юркова

Руководитель отдела личных брендов в InstFormation и рабочей группы в ARDA

Оксана Балашова

Сертифицированный коуч по стратегиям развития и маркетингу, 15+ лет в маркетинге, 8+ лет в SMM

Владислав Малыхин

Креатор в «Самолет». Автор телеграм-канала «Зашкваркетинг»

Ренат Янбеков

Основатель NÉRPA agency, TikTok-продюсер

Анастасия Зубарева

Руководитель отдела брендов в InstFormation. 6+ лет в SMM

Руслан Феоктистов

SMM-менеджер, копирайтер «ВКонтакте»

Алексей Ершихин

Руководитель отдела электронной коммерции «ВКонтакте»

Сергей Король

Контент-директор в «Яндексе»

Людмила Сарычева

Руководитель редакторского бюро «Гладлакс», редактор

Полина Накрайникова

Редактор роста в «Горящей избе»

Яна Дворецкая

Ведущий UX-редактор в Skyeng

Ксения Дорошенко

Главный редактор контент-отдела IProspect

Андрей Коновалов

Главный редактор Skillbox

Алина Гашинская

Контент-маркетолог и руководитель с опытом более 10 лет

Сергей Кизер

Основатель агентства креативного контент-маркетинга KIZER FAMILY

Екатерина Ерошина

Главный редактор Promopult.ru

Екатерина Кушнир

Главный редактор журнала «Завтра облачно», Mail.ru

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
Начало
Профориентационный тест
Пройдете тест и получите ответ, какая профессия вам подходит
  • Наш профориентационный тест старается учитывать ваши личные особенности, текущие навыки, прошлый опыт, желания, интересы и другие параметры вашей личности. Поэтому подборка профессий, которые вы получите после прохождения теста, будут вам максимально близки по духу.
Знакомство с профессиями
Поймете особенности современных профессий и попробуете их на практике
  • После профтеста вы сможете подробнее узнать про те профессии, которые больше всего вам подходят. Для каждой профессии подготовлен интерактивный рассказ в виде статей с видео, тестами и опытом экспертов. Про каждую профессию вы узнаете: чем занимаются специалисты, сколько можно заработать, где и как искать работу + решите несколько задач, чтобы вы могли «примерить» профессию.
Выбор профессии для дальнейшего изучения
Вы прошли тест, изучили материалы и готовы осознанно подойдете к выбору профессии
  • На выбор доступны основные профессии: интернет-маркетолог, менеджер маркетплейсов, SMM-специалист, копирайтер, менеджер проектов, продакт-менеджер.
  • Также на выбор доступны дополнительные профессии из других направлений: аналитика, дизайн, маркетинг, кино, музыка и игры — на тот случай, если помимо IT вам понравится что-то другое.
Профессии на выбор
Интернет-маркетолог
  • Ваши инструменты: Google Analytics, Telegram, Яндекс ПромоСтраницы, Unisender, VK, LabelUp, XMind, Marquiz, myTarget, Google Ads, Яндекс Метрика, Яндекс Директ, Tilda, Rush Analytics, Google Search Console, Яндекс Вебмастер, SimilarWeb, Яндекс Wordstat, Excel, Google Sheets, Postmypost, Popsters.
  • Составление медиаплана
  • Настройка таргетированной рекламы
  • Настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Ads)
  • Сбор аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics)
  • SEO-продвижение и оптимизация сайтов
  • Расчет эффективности рекламы по KPI
  • Ведение сообществ в соцсетях, составление контент-плана
  • Разработка стратегии продвижения
  • Запуск контекстной рекламы
Менеджер маркетплейсов
  • Ваши инструменты: Wildberries, Яндекс Маркет, Ozon, Shopstat, Маяк, SellerFox, eBay, Moneyplace, MarketPapa, MPSTATS, AliExpress, Lamoda, Amazon Handmade, Etsy.
  • Анализ рынка и конкурентов
  • Составление стратегии продвижения бренда на площадках
  • Анализ товаров и ниши
  • Контроль поставок и наличия
  • Расчет прибыли и затрат
  • Формирование скидок и акций
  • Аналитика продаж и работа с отчетами
  • Работа с возражениями и отзывами
  • Продвижение на площадках
  • Оформление карточки товара
SMM-специалист
  • Ваши инструменты: VK, Telegram, Pinterest, LiveDune, Popsters, Postmypost, JagaJam, TGStat, Flyvi, gradients.app, VN, Главред, Google Docs, Google Sheets, TikTok.
  • Создание стратегии продвижения
  • Упаковка и настройка аккаунтов
  • Анализ бренда и конкурентов
  • Управление бюджетом продвижения
  • Составление контент-плана и рубрикатора
  • Сотрудничество с блогерами
  • Разработка визуала и написание текстов
  • Настройка и запуск таргетированной рекламы
  • Анализ результатов продвижения
  • Продумывание конкурсов, розыгрышей и акций
Копирайтер
  • Ваши инструменты: Главред, Airuco, Google Docs, Google Sheets, Stripo, Tilda, YandexGPT.
  • Написание статей на любые темы
  • Составление писем для рассылок
  • Разработка текстов для сайтов
  • Подготовка контент-планов и постов для соцсетей
  • Создание сценариев для роликов
  • Написание текстов о компании
  • Разработка коммерческих предложений
  • Запуск блога компаний
  • Редактура текстов
Менеджер проектов
  • Ваши инструменты: Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Яндекс Метрика, Lean Canvas, Miro, RACI, Customer persona, Excel
  • Ведение переговоров с заказчиками, разработка концепции и жизненного цикла проекта, управление командой по Agile и Scrum
  • Планирование работы и оценка задач, оценка рисков и стратегическое планирование, формирование команды под проект
  • Понимание инструментов продвижения, презентация проектов и результатов
Продакт-менеджер
  • Ваши инструменты: AppMetrica, Яндекс Метрика, Miro, Tilda, Figma, Power BI, CJM, CustDev, SQL, Excel
  • Анализ рынка и конкурентов, проработка монетизации продукта, просчет юнит-экономики, анализ пользователя, управление командой разработки
  • Анализ продуктовых метрик, разработка стратегии развития продукта, создание MVP продукта, презентация идей и результатов
  • Тестирование гипотез, визуализация и презентация данных
Другие профессии
Более 20 профессий дополнительно доступно на выбор
  • Если захотите, вместо профессий в разработке можно выбрать профессии из других направлений: аналитика, дизайн, игры, кино и музыка
Трудоустройство
Трудоустройство по итогу обучения
Поможем найти работу или вернем деньги за обучение
  • Вас ждет индивидуальная поддержка HR-специалиста. Вместе вы составите резюме, подготовите портфолио и разработаете карьерный план, который поможет найти работу быстрее. Сможете выбрать привлекательные вакансии партнеров и получите приоритет перед другими соискателями.

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали маркетологом

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
7 491₽⁠/⁠мес.
3 746₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
  • Индивидуальные консультации с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению
  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
  • 2 профессии на выбор
  • Индивидуальное сопровождение координатора
  • Уникальные опции
Индивидуальный
10 318₽⁠/⁠мес.
4 644₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
  • Больше индивидуальных консультаций с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению. Количество зависит от выбранной профессии
  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
  • 2 профессии на выбор — можно изучить несколько профессий
  • Индивидуальное сопровождение координатора, в течение первого месяца обучения: помощь с адаптацией, планирование персонального трека обучения, отслеживание прогресса и поддержание мотивации учиться
  • Средний набор уникальных опций: дополнительные проекты и задания, встречи с экспертами. Состав опций зависит от выбранной профессии
Индивидуальный Плюс
12 707₽⁠/⁠мес.
5 719₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
  • Еще больше индивидуальных консультаций с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению. Количество зависит от выбранной профессии
  • Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
  • 2 профессии на выбор — можно изучить несколько профессий
  • Индивидуальное сопровождение координатора, в течение первого месяца обучения: помощь с адаптацией, планирование персонального трека обучения, отслеживание прогресса и поддержание мотивации учиться
  • Большой набор уникальных опций: дополнительные проекты и задания, экспертные курсы, встречи с экспертами и стажировки у партнеров. Состав опций зависит от выбранной профессии

Часто задаваемые вопросы

Почему этот курс идеальный старт для новичков в маркетинге? Как устроен курс?

Курс построен по принципу от простого к сложному, чтобы даже новички смогли погрузиться в маркетинг с полного нуля, без каких-либо предварительных знаний. Программа построена так, что сначала вы проходите профориентацию, узнаете профессии, которые максимально близки вашей личности. Дальше вы изучаете информацию об этих профессиях в игровой форме, и уже потом осознанно делаете выбор, какую профессию вы хотите изучить. Вы подходите к выбору профессии не сразу, а постепенно что позволяет вам не сделать ошибок в самом начале и действительно получить новые знания, и новую профессию. Если у вас пал выбор между двумя профессиями, и вам сложно определиться, какую выбрать — мы даем возможность попробовать две профессии одновременно, и точно определиться, какая из них вам подходит больше всего. А если в процессе обучения вы понимаете что выбранная профессия вам не подходит, вы можете бесплатно заменить ее на любую другую профессию в рамках курса. Это идеальные условия, чтобы без рисков получить новую профессию.

Сколько по времени нужно учиться?

Точный срок обучения зависит от той профессии которую вы выберете в процессе обучения. В среднем обучение занимает восемь месяцев, но трудоустраиваться или выполнять проекты на заказ вы можете начать раньше — в процессе обучения.

Получится ли совмещать обучение с другими делами? Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир. В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю.

Если я никогда не занимался маркетингом, не работал в рекламе или PR, и вообще я технарь, смогу ли я обучаться на курсе?

Да, предварительно вам не нужно знать, как настраивается реклама, создаются тексты и работают кампании в Яндекс.Директе, чтобы учиться на этому курсе. Все необходимое для работы вы узнаете здесь. Мы разберем все основные темы, закрепим теорию практикой на задачах и проектах. Так что даже самый далекий человек от мира дизайна сможет начать здесь учиться.

А если мне не подойдет маркетинг, что тогда?

Мы предусмотрели этот вариант. Если вам не подойдут профессии в маркетинге, вы сможете выбрать другое направление в рамках курса. Например, на выбор доступны: разработка, аналитика, дизайн, кино, музыка и игры. В рамках курса вы можете попробовать себя как в технических профессиях, так и в творческих. Наша задача дать вам профессию, которая будет отвечать вашим потребностям.

Как можно оплатить обучение?

Курс можно приобрести за полную цену со скидкой, а также в рассрочку — без процентов, переплат и скрытых платежей. Мы предлагаем разные сроки рассрочки, чтобы сделать обучение доступным по цене каждому. Подробности вы можете уточнить у менеджера курса, оставив заявку в форме выше.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение в центре карьеры. После обучения на курсе с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию. Пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут