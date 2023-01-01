Получите новые возможности став маркетологом
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера, HH.ru
Кому подойдет курс
Создали один курс, чтобы вы точно стали маркетологом
Какие профессии будут доступны на выбор
Средняя зарплата:
118 100 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
105 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
103 166 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
100 180 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
130 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
200 000 ₽ / мес.
Если поймете, что IT не ваше, сможете выбрать профессии из других направлений
Ваши будущие проекты
Составите стратегию вывода товара на площадки и продвижения. Поработаете с настройкой рекламы и отзывами. Пройдете весь путь: от анализа ниши и рынка до расчета юнит-экономики и оформления карточки
Вы создадите digital-стратегию по брифу клиента: определите бюджет рекламной кампании, проанализируете ЦА, трафик сайта, конкурентов, выявите УТП и разработаете медиаплан.
Настроите веб-аналитику, оцените эффективность рекламных кампаний и подготовите отчеты
Как проходит обучение
общение и практика
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Преподаватели — признанные эксперты в маркетинге
SMM-менеджер в «Kokoс Group»
Креативный копирайтер в InstFormation, 4 года в SMM
Директор по развитию в Active Traffic
Контент-мейкер. Эксперт по созданию визуального и смыслового контента, основанного на личности
Старший таргетолог в Demis Group. 6+лет опыта в SMM
Менеджер по работе с блогерами в I-Media
Руководитель подразделения SMM B Demis Group
Основатель агентства CRM-маркетинга «СХЕМА»
Генеральный директор Mailigen.ru
СЕО в диджитал-агентстве «Йеллоу Банана»
Директор по развитию в Active Traffic
Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA
Куратор образовательных проектов в Tilda Publishing
Управляющий партнер SMMashing Media, спикер ВКонтакте
Руководитель SMM-агентства HotHeads Band
Директор по маркетингу в «Фабрике сайтов»
Автор колонки «ДзеноПульс» на Cossa.ru
Основатель агентства интернет-маркетинга impulse.guru
Автор и спикер «Сбера», МАЭР, банка «Открытие», РАНХиГС
Помогла своим клиентам заработать более 1,5 млрд рублей
Селлер с оборотом 18,5 млн рублей в месяц
Директор финансово-юридической компании «Консалт Гарант»
Категорийный менеджер в Яндекс Маркете
Менеджер образовательных проектов «Ozon Реклама»
Официальный бизнес-консультант Wildberries
Селлер с оборотом более 10 млн рублей на Wildberries и Ozon
Эксперт по работе с маркетплейсами
Руководитель проектов в JoomPro
Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA
Руководитель отдела маркетинга и SMM. 9+ лет в SMM, более 100 проектов в портфолио
Руководитель отдела личных брендов в InstFormation и рабочей группы в ARDA
Сертифицированный коуч по стратегиям развития и маркетингу, 15+ лет в маркетинге, 8+ лет в SMM
Креатор в «Самолет». Автор телеграм-канала «Зашкваркетинг»
Основатель NÉRPA agency, TikTok-продюсер
Руководитель отдела брендов в InstFormation. 6+ лет в SMM
SMM-менеджер, копирайтер «ВКонтакте»
Руководитель отдела электронной коммерции «ВКонтакте»
Контент-директор в «Яндексе»
Руководитель редакторского бюро «Гладлакс», редактор
Редактор роста в «Горящей избе»
Ведущий UX-редактор в Skyeng
Главный редактор контент-отдела IProspect
Главный редактор Skillbox
Контент-маркетолог и руководитель с опытом более 10 лет
Основатель агентства креативного контент-маркетинга KIZER FAMILY
Главный редактор Promopult.ru
Главный редактор журнала «Завтра облачно», Mail.ru
Мы помогаем с трудоустройством
Программа обучения
- Наш профориентационный тест старается учитывать ваши личные особенности, текущие навыки, прошлый опыт, желания, интересы и другие параметры вашей личности. Поэтому подборка профессий, которые вы получите после прохождения теста, будут вам максимально близки по духу.
- После профтеста вы сможете подробнее узнать про те профессии, которые больше всего вам подходят. Для каждой профессии подготовлен интерактивный рассказ в виде статей с видео, тестами и опытом экспертов. Про каждую профессию вы узнаете: чем занимаются специалисты, сколько можно заработать, где и как искать работу + решите несколько задач, чтобы вы могли «примерить» профессию.
- На выбор доступны основные профессии: интернет-маркетолог, менеджер маркетплейсов, SMM-специалист, копирайтер, менеджер проектов, продакт-менеджер.
- Также на выбор доступны дополнительные профессии из других направлений: аналитика, дизайн, маркетинг, кино, музыка и игры — на тот случай, если помимо IT вам понравится что-то другое.
- Ваши инструменты: Google Analytics, Telegram, Яндекс ПромоСтраницы, Unisender, VK, LabelUp, XMind, Marquiz, myTarget, Google Ads, Яндекс Метрика, Яндекс Директ, Tilda, Rush Analytics, Google Search Console, Яндекс Вебмастер, SimilarWeb, Яндекс Wordstat, Excel, Google Sheets, Postmypost, Popsters.
- Составление медиаплана
- Настройка таргетированной рекламы
- Настройка контекстной рекламы (Яндекс Директ, Google Ads)
- Сбор аналитики (Яндекс Метрика, Google Analytics)
- SEO-продвижение и оптимизация сайтов
- Расчет эффективности рекламы по KPI
- Ведение сообществ в соцсетях, составление контент-плана
- Разработка стратегии продвижения
- Запуск контекстной рекламы
- Ваши инструменты: Wildberries, Яндекс Маркет, Ozon, Shopstat, Маяк, SellerFox, eBay, Moneyplace, MarketPapa, MPSTATS, AliExpress, Lamoda, Amazon Handmade, Etsy.
- Анализ рынка и конкурентов
- Составление стратегии продвижения бренда на площадках
- Анализ товаров и ниши
- Контроль поставок и наличия
- Расчет прибыли и затрат
- Формирование скидок и акций
- Аналитика продаж и работа с отчетами
- Работа с возражениями и отзывами
- Продвижение на площадках
- Оформление карточки товара
- Ваши инструменты: VK, Telegram, Pinterest, LiveDune, Popsters, Postmypost, JagaJam, TGStat, Flyvi, gradients.app, VN, Главред, Google Docs, Google Sheets, TikTok.
- Создание стратегии продвижения
- Упаковка и настройка аккаунтов
- Анализ бренда и конкурентов
- Управление бюджетом продвижения
- Составление контент-плана и рубрикатора
- Сотрудничество с блогерами
- Разработка визуала и написание текстов
- Настройка и запуск таргетированной рекламы
- Анализ результатов продвижения
- Продумывание конкурсов, розыгрышей и акций
- Ваши инструменты: Главред, Airuco, Google Docs, Google Sheets, Stripo, Tilda, YandexGPT.
- Написание статей на любые темы
- Составление писем для рассылок
- Разработка текстов для сайтов
- Подготовка контент-планов и постов для соцсетей
- Создание сценариев для роликов
- Написание текстов о компании
- Разработка коммерческих предложений
- Запуск блога компаний
- Редактура текстов
- Ваши инструменты: Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Яндекс Метрика, Lean Canvas, Miro, RACI, Customer persona, Excel
- Ведение переговоров с заказчиками, разработка концепции и жизненного цикла проекта, управление командой по Agile и Scrum
- Планирование работы и оценка задач, оценка рисков и стратегическое планирование, формирование команды под проект
- Понимание инструментов продвижения, презентация проектов и результатов
- Ваши инструменты: AppMetrica, Яндекс Метрика, Miro, Tilda, Figma, Power BI, CJM, CustDev, SQL, Excel
- Анализ рынка и конкурентов, проработка монетизации продукта, просчет юнит-экономики, анализ пользователя, управление командой разработки
- Анализ продуктовых метрик, разработка стратегии развития продукта, создание MVP продукта, презентация идей и результатов
- Тестирование гипотез, визуализация и презентация данных
- Если захотите, вместо профессий в разработке можно выбрать профессии из других направлений: аналитика, дизайн, игры, кино и музыка
- Вас ждет индивидуальная поддержка HR-специалиста. Вместе вы составите резюме, подготовите портфолио и разработаете карьерный план, который поможет найти работу быстрее. Сможете выбрать привлекательные вакансии партнеров и получите приоритет перед другими соискателями.
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали маркетологом
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
- Индивидуальные консультации с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению
- Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
- 2 профессии на выбор
- Индивидуальное сопровождение координатора
- Уникальные опции
- Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
- Больше индивидуальных консультаций с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению. Количество зависит от выбранной профессии
- Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
- 2 профессии на выбор — можно изучить несколько профессий
- Индивидуальное сопровождение координатора, в течение первого месяца обучения: помощь с адаптацией, планирование персонального трека обучения, отслеживание прогресса и поддержание мотивации учиться
- Средний набор уникальных опций: дополнительные проекты и задания, встречи с экспертами. Состав опций зависит от выбранной профессии
- Бесплатная замена одной профессии на другую в процессе обучения
- Еще больше индивидуальных консультаций с куратором-экспертом по одному часу каждая: личный разбор ваших вопросов по обучению. Количество зависит от выбранной профессии
- Помощь с трудоустройством: карьерные консультации с HR-специалистами, Подготовка к собеседованию, индивидуальные подборки вакансий, совместный поиск
- 2 профессии на выбор — можно изучить несколько профессий
- Индивидуальное сопровождение координатора, в течение первого месяца обучения: помощь с адаптацией, планирование персонального трека обучения, отслеживание прогресса и поддержание мотивации учиться
- Большой набор уникальных опций: дополнительные проекты и задания, экспертные курсы, встречи с экспертами и стажировки у партнеров. Состав опций зависит от выбранной профессии