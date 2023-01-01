Профессия
Продуктовый маркетолог

Научитесь продвигать цифровые продукты и повышать их конкурентоспособность.
Живые онлайн-занятия с преподавателями

Помимо видеоуроков на курсе будут онлайн-встречи

Уникальная методика

На этом курсе вы точно получите профессию мечты

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

О профессии

Продуктовый маркетолог занимается продвижением и развитием цифровых продуктов
Он анализирует рынок и разрабатывает стратегии для повышения продаж и популярности продукта
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Кому подойдет курс

Для тех, кто хочет научиться продвигать цифровые продукты и управлять ими.

Подходит новичкам, желающим развивать успешные маркетинговые стратегии.

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Продуктовый маркетолог

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

SQL

HTML/CSS

Яндекс.Метрика

Яндекс.Директ

VK

Telegram

Google Ads

Google Search Console

Google Analytics

Miro

Adobe

Figma

Tilda

WordPress

Notion

Навыки

  • Провожу анализ рынка, формирую гипотезы и провожу конкурентные исследования
  • Разрабатываю и управляю проектами, включая поиск команды, составление коммерческих предложений и контроль сроков
  • Создаю и оптимизирую рекламные кампании, включая составление медиапланов и CJM
  • Владею основами HTML и CSS, умею создавать сайты на конструкторах (Tilda, WordPress)
  • Использую системы аналитики (ЯндексМетрика, Google Analytics) для мониторинга и анализа показателей
  • Разрабатываю и реализую стратегии продвижения брендов и продуктов в социальных сетях (VK, Telegram)
  • Владею инструментами для визуализации и проектного планирования (Miro, Figma, Notion)
  • Анализирую продуктовые данные и рассчитываю юнит-экономику
  • Имею опыт разработки MVP и ведения UX-исследований для улучшения пользовательского опыта
  • Оптимизирую маркетинговые кампании с использованием контекстной рекламы (ЯндексДирект, Google Ads)

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
До 12 месяцев
Анализ рынка
Проработка идеи проекта
Разработка рекламной кампании и расчет бюджета
Сайт как самостоятельный инструмент продвижения
Система показателей аналитики
Продвижение компаний, продуктов и брендов
Профориентация
Жизненный цикл продукта
Продуктовые исследования (CustDev, JTBT, RICE)
Формулирование продукта (MVP, фичер adoption)
Визуал и инструменты: Miro, Adobe, Figma, Tilda, Wordpress, Notion
Вывод продукта на рынок
Развитие зрелого продукта
UX-исследование и CJM
Продуктовая аналитика
Экономика продукта (юнит-экономика, бизнес-показатели)
Основы проджект-менеджмента: управление проектами в удаленной команде
Презентация результатов работы заказчику
Подготовка к итоговой аттестации
Итоговая аттестация
Выбор специализации

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Продуктовым маркетологом

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Преподаватели — лидеры IT отрасли

Дмитрий Чинянин

Генеральный директор ООО «Нейроинфотех»

Елена Пяташова

SMM-маркетолог, таргетолог

Кирилл Анчаков

Product Owner

Николай Белоусов

Head of Digital Marketing, Chief Marketing Officer

Тимофей Рудык

Интернет-маркетолог

Владислав Сувернев

Эксперт в области интернет-маркетинга

Ольга Смирнова

Эксперт по контент-маркетингу

Александр Гаврилов

Операционный директор маркетингового агентстваPRAVDA

Ксения Раудцепп

Эксперт по продвижению в соцсетях

Ольга Сурина

Руководитель маркетинга

Ольга Зосимова

Бренд-менеджер

Мария Рыбакова

Бренд-менеджер

Кирилл Асташкин

Бренд-менеджер

Анна Субботкина

Бренд-менеджер

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках с бесконечным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете выполнять задания: простые задачки отработаете на тренажерах, мини-кейсы или целые проекты разработаете в профессиональной среде PyCharm
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
7 491 ₽⁠/⁠мес.
3 746 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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12
20
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50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Часто задаваемые вопросы

Кто такой Продуктовый маркетолог?

Продуктовый маркетолог — это специалист, который отвечает за создание, продвижение и развитие продукта на рынке. Он разрабатывает маркетинговые стратегии, анализирует рынок и конкурентов, взаимодействует с командой разработки, следит за жизненным циклом продукта и участвует в его развитии на всех этапах — от идеи до зрелости.

Сколько зарабатывает Продуктовый маркетолог?

Начинающие продуктовые маркетологи могут зарабатывать от 60 000 до 100 000 рублей в месяц. С опытом и успешными проектами зарплата может значительно возрасти, и для опытных специалистов она обычно составляет от 120 000 до 200 000 рублей и выше в зависимости от компании и региона.

Чем занимается Продуктовый маркетолог?

Продуктовый маркетолог:
• Анализирует рынок и конкурентов, чтобы понимать тренды и потребности целевой аудитории.
• Разрабатывает и тестирует гипотезы для улучшения продукта (CustDev, JTBD).
• Участвует в разработке MVP и тестировании фичей продукта.
• Проводит рекламные кампании, разрабатывает медиа-планы и контролирует бюджет.
• Работает с аналитическими инструментами для оценки эффективности продукта и рекламных кампаний.
• Разрабатывает и внедряет стратегии продвижения продукта на рынок.
• Управляет жизненным циклом продукта, обеспечивая его развитие на всех этапах.

Кому подойдет этот курс?

Дистанционный курс «Продуктовый маркетолог» от GeekBrains подойдет как для начинающих, так и для маркетологов с опытом, желающих расширить свои навыки в продуктовой аналитике и управлении продуктами. Если вас интересует создание и развитие продуктов, работа с рекламой и анализом данных, то профессия продуктового маркетолога — отличный выбор для вас.

Сколько времени учиться на Продуктового маркетолога и какой график обучения?

Обучение на продуктового маркетолога обычно занимает от 6 до 12 месяцев в зависимости от программы и темпа обучения. График обучения гибкий, что позволяет совмещать учебу с работой или другими делами. В конце курса вам предстоит пройти итоговую аттестацию, которая проверит полученные знания и навыки.

Чему я научусь на курсе?

На курсе «Продуктовый маркетолог» от GeekBrains вы:
• Изучите методы анализа рынка и конкурентов.
• Научитесь управлять проектом, включая найм команды и составление коммерческих предложений.
• Освоите разработку рекламных кампаний, медиапланирование и составление бюджета.
• Познакомитесь с современными инструментами для создания сайтов и продвижения продуктов.
• Овладеете навыками работы с аналитическими системами (Яндекс.Метрика, системы аналитики соцсетей).
• Изучите жизненный цикл продукта и методы исследования аудитории (CustDev, JTBD).
• Научитесь разрабатывать и выводить продукт на рынок, развивать его на всех этапах.
• Познакомитесь с основами проектного менеджмента и управлением удаленными командами.
• Освоите UX-исследования, CJM, продуктовую аналитику и юнит-экономику.
• Научитесь работать с визуальными инструментами (Miro, Adobe, Figma, Tilda, WordPress).
Курс готовит вас к работе в различных направлениях маркетинга, а также позволяет выбрать специализацию — от контекстной рекламы и SEO до SMM и продуктовой аналитики.

Как проходит обучение?


Обучение проходит следующим образом:
1. Знакомство с теорией. Мы познакомим вас с темами через видеоуроки, статьи и электронные материалы. Вся информация будет храниться у вас в личном кабинете студента и доступна в любое время.
2. Выполнение практических заданий. Это могут быть индивидуальные задания, работа в симуляторе или командные проекты.
3. Общаетесь с кураторами-экспертами. Вы будете получать обратную связь на все ваши практические задания, которые будете сдавать на проверку. Также вы сможете задавать любые вопросы по темам и профессии, чтобы лучше разобраться и получить больше опыта.
4. Проверяете свои знания. В конце тематического модуля мы будем проверять ваши знания через тесты или специальные практические задания — кейсы. Кейсы — это ситуация, которая возникает в профессиональной жизни специалиста, и которую нужно решить. Кейсы можно считать проектами, которые можно взять в портфолио.
5. Подготовка итоговой работы. К концу обучения по аналогии с вузами и колледжами вы подготовите и защитите итоговый проект. Он отразит все ваши знания, которые вы получили за время обучения. Этот проект станет вашей визитной карточкой и главным элементом портфолио.
6. Поиск работы. В середине обучения вы можете начать самостоятельный поиск работы, стажировки или проекта. После завершения обучения, вы перейдете в карьерный центр, где наши HR-ы помогут вам с поиском работы: оформят резюме, портфолио, подготовят к собеседованиям. Самое главное — мы откроем вам доступ к вакансиям партнеров, которые сотрудничают с нами и забирают наших студентов к себе на стажировку, работу или проект.

Можно ли обучиться на Продуктового маркетолога с нуля без предварительных знаний?

Да, курс построен так, чтобы его можно было изучить с полного нуля. Вам не нужно работать по похожей профессии или предварительно что-то изучать. Если вы сомневаетесь в том, что курс может вам подойти, то вы можете записаться на бесплатную консультацию и задать вопросы менеджеру онлайн-школы.

Получу ли я диплом или сертификат?

Да, вы получите именной сертификат после успешного завершения обучения. Это официальный документ, так как у нашей школы есть лицензия.

Смогу ли я трудоустроиться после прохождения курсов?

Да, вы вполне сможете устроиться по профессии после прохождения курсов. Для этого надо хорошо окончить курсы, качественно освоить все необходимые профессиональные навыки и проявить инициативу в поисках. Мы вам поможем найти работу.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно пройти все занятия, сдать практические и проверочные задания. После обучения на курсе вы перейдете в Центр карьеры, где с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию, пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Какие преимущества у этого курса?

В нашем курсе можно выделить следующие преимущества:
1. Актуальная и качественная информация. Мы регулярно обновляем программу, так как мир вокруг нас меняется крайне быстро. Например, вузы или колледжи не могут быстро адаптировать свою программу из-за тяжелого и долгого процесса. У нас в свою очередь на каждый курс выделена команда специалистов, которые регулярно исследуют рынок этой профессии, общаются с работодателями, анализируют состав вакансий и общаются с приглашенными экспертами на эту тему. Мы всегда в курсе самых последних событий, которые могут повлиять на изучение профессии и оперативно вносим изменения в программу.
2. Достаточно практики, чтобы закрепить знания и выйти на работу. Мы пришли к тому, что больше 50% курса состоит из практических заданий. Практические задания проходят в разных форматах, чтобы разнообразить обучение и активировать разные механизмы запоминания. На нашем курсы вы точно сформируете профессиональные навыки и получите первый опыт на практике.
3. Разнообразие форматов. Кроме видеоуроков мы регулярно проводим вебинары с экспертом в режиме реального времени, где можно пообщаться с преподавателем и моментально получить ответ на свой вопрос.
4. Поддержка от действующих специалистов. Во время онлайн-обучения с вами будет работать наша команда кураторов-экспертов, карьерных консультантов и специалистов поддержки. В зависимости от вопроса, вам всегда есть куда обратиться.
5. Помощь с трудоустройством. В наш курс включена поддержка центром карьеры, которая поможет сделать первые шаги в трудоустройстве.

Чем этот платный курс лучше бесплатных, которые есть в интернете?


На бесплатных курсах можно столкнуться со следующими недостатками:
Отсутствие практики. На бесплатных курсах редко можно встретить практические задания, чаще всего исключительно теория в формате лекций.
Отсутствие обратной связи. На бесплатных курсах поддержка преподавателей отсутствует, поэтому при возникновении вопросов или сложностей надеяться можно только Гугл.
Отсутствие итоговых документов. Лишь в редких случаях на бесплатном курсе можно получить электронный сертификат, однако он не будет иметь никакой ценности.
Риск устаревшей информации. Многие бесплатные курсы — это старые видеозаписи с прошлых курсов, поэтому информация на них может быть устаревшей.
Некачественный материал. В бесплатных курсах редко используют профессиональный монтаж, звук, свет, а также не готовят качественные презентации. Уроки бесплатных курсов зачастую сделаны любителями и получаются плохого качества.
Нет коммьюнити студентов. На бесплатных курсах вы будете один, вам не получится обсудить пройденный материал с кем-то или закрепить знания на практике в командном проекте.
Высокий риск быть обманутым или получить ложные знания. Чаще всего бесплатные курсы сделаны любителями, которые доносят субъективную точку зрения, и она редко совпадает с реальным положением дел на рынке профессий. Авторы бесплатных курсов не проводят анализ рынка, не общаются с большим количеством работодателей, не адаптируют программу. Это может привести к тому, что знания, которые даются на бесплатных курсах целиком зависят от уровня компетенций автора — и нет гарантий, что то, что он делает — он делает правильно.
Только базовые знания. На бесплатных курсах вы не получите комплексно профессию от А до Я. Скорее всего это будет только базовая информация, чтобы понять термины и базовый функционал программ и сервисов. А вот получить профессию на таких курсах нельзя.

Как можно оплатить обучение?


Вы можете оплатить обучение в рассрочку или полным платежом. Рассрочка — это кредит на выбранный вами срок. Чем больше срок рассрочки, тем меньше платеж в месяц, и наоборот. Мы договорились с банками и сделали отсрочку платежей 6 месяцев. Это значит, что начать платить за обучение вы сможете через полгода, после начала обучения. Обычно за этот срок люди уже находят работу и начинают окупать свою обучение.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Летние
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50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут