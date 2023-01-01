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Менеджер маркетплейсов: быстрый старт в профессии

— Станьте менеджером маркетплейсов с нуля
— Вы научитесь создавать и оптимизировать продуктовые карточки, управлять рекламой и анализировать данные для улучшения продаж, познакомитесь с основными маркетплейсами и научитесь работать с ними на практике
— В результате вы станете квалифицированным специалистом и гарантированно трудоустроитесь

Длительность: 6 месяцев по 12 часов в неделю

Изучаемые языки и технологии
OZON
Wildberries
Яндекс.Маркет
MarketGuru
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
через 6 месяцев
от 5223 ₽ в месяц
от 2089 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
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Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
До конца действия 60% скидки
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Секунд
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

-60%
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

Менеджер по работе с маркетплейсами разрабатывает стратегию продаж товаров на Ozon, Wildberries и других маркетплейсах, проводит анализ рынка, контролирует качество и следит за тем, чтобы не было нарушений правил на торговых площадках. Он улучшает описания товаров, управление ценами и акциями, а также общается с партнерами и покупателями.Это востребованная и высокооплачиваемая профессия, так как помогает бизнесу развиваться в интернете, привлекать новых клиентов и увеличивать продажи.

about-decor

Компаниям нужны Специалисты в цифровом маркетинге

Digital Маркетолог — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

Востребовано

Прямо сейчас работодатели ищут более 78 тысяч специалистов в сфере Digital-маркетинга

Источник: hh.ru
Перспективно

К 2035 году в России будет более 1,5 млн вакансий для специалистов из Digital-маркетинга

Источник: Минцифры России
Высокооплачиваемо

Зарплата начинающего маркетолога — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽

Источник: hh.ru
Записаться на программу

Менеджер маркетплейсов: быстрый старт в профессии

Получите востребованную профессию
150 000
Вакансий
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hhhabrsjgb
График роста вакансий
grafik
Примеры вакансий на рынке
Менеджер по работе с маркетплейсами
Москва
130 000 руб.
Менеджер по работе с маркетплейсами
Санкт-Петербург
100 000 руб.
Менеджер по работе с маркетплейсами
Нижний Новгород
80 000 руб.

Эта программа
подойдет тем, кто

Никогда не работал

и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности

Хочет сменить работу

освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность

Менеджер по работе с маркетплейсами

Курсы
Цифровая экономика и бизнес-модель торговли на маркетплейсах
Основные понятия и принципы цифровой экономики. Анализ экосистемы электронной коммерции
Ключевые игроки рынка e-commerce в РФ
Ключевые игроки мирового рынка e-commerce
Трансформация offline бизнеса: от омниканальности к one-retail
DTC и DNVB модели
Практикум
Вывод бизнеса на Российские маркетплейсы
Ozon на российском рынке: функционал и инструменты
Регистрация, создание карточки товара, создание поставки товара на Ozon
Инструменты продвижения на Ozon
Wildberries на российском рынке: функционал и инструменты
Регистрация, создание карточки товара, создание поставки товара на Wildberries
Яндекс.Маркет на российском рынке: функционал и инструменты
Регистрация, создание карточки товара, создание поставки товара на Яндекс.Маркет
Вывод бизнеса на зарубежные маркетплейсы
Интро в торговлю на крупнейших мировых маркетплейсах. Ключевые аспекты от выбора площадки до доставки товара
Маркетплейсы Азии и механизмы работы с ними
Маркетплейсы остального мира
Управление и аналитика продаж на маркетплейсах
Выбор товаров для торговли на МП
Воркшоп по поиску товаров
Ценообразование и работа с ценой на МП
Как анализировать и корректировать продажи
Потребитель. Управление целевой аудиторией
Онлайн-потребитель
Целевая аудитория. Аудиторные сегменты
Customer Journey mapping
ORM - управление репутацией бренда в онлайне
CRM-маркетинг
Digital-маркетинг и продвижение
Performance marketing
Воронки привлечения пользователей
Запуск рекламных кампаний в соцсетях
SEO-продвижение
Видеомаркетинг
Видео для бизнеса
Создание сценариев длинных видео
Создание коротких роликов (Reels, Shorts etc.)
Препродакшн
Продвижение видео: YouTube, VK, TikTok и другие платформы
Мессенджер-маркетинг
Что такое мессенджер-маркетинг
Правила и особенности работы в разных соцсетях и мессенджерах
Подготовка к созданию бота в Telegram и ВКонтакте
Настройка бота в Bothelp
Сертификация товара
Сертификация - правовое регулирование
Сертификация для Озон
Сертификация для ВБ
Сертификация для ЯМ
Работа с контентом и визуалом
Особенности визуального контента на маркетплейсах
Работа с брифом и визуалами
Разработка статических креативов
Разработка анимированных креативов
Управление логистикой
Введение и основные понятия
Логистика на маркетплейсах
Упаковка
Практикум по логистике
Составление отчетности 
SEO-оптимизация и возможность расширения ключей
Отчётность по оптимизации рекламных кампаний
Анализ расширения складов, оптимизация поставок и поставки на региональные склады
Отчетность по финансам
Soft-skills менеджера
Как эффективно управлять собой, командой и результатами
Саморазвитие менеджера
Командная коммуникация
Мотивация команды
Обучение и развитие команды
Работа в условиях неопределенности
Нетворкинг и самопрезентация
Бизнес-модели
Понятие бизнес-модели
Жизнеспособная бизнес-модель
Модели монетизации
Стратегия и тактика продукта
Анализ рынка и конкурентов
Построение бизнеса вокруг продукта
Работа с гипотезами и продуктовые исследования
Гипотезы как инструмент работы с продуктом. Юзер стори
Метод юзер стори
JTBD
Валидация гипотез через качественные исследования
Интерпретация результатов проверки гипотез через количественные исследования
Методы приоретизации продуктового беклога
Анализ рынка
Маркетинг и бизнес
Анализ конкурентного окружения и целевой аудитории
Анализ коммуникации
Определение стратегии
Запросить полную и подробную программу обучения

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Кто учит

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Дмитрий Чинянин
Генеральный директор ООО «Нейроинфотех»
Экспертность:
Таргетированная реклама в социальных сетях, Принципы рекламы в SMM, Работа с креативами, Капитализация знаний, Веб-и SMM-аналитика, Продвижение в VK, Инструменты продвижения
Опыт:
Когда-то начинал с простого таретолога, потом дошёл до Продакта, а впоследствии генерального директора.
Кирилл Анчаков
Product Owner
Экспертность:
Основы маркетинга для продакт-менеджера, MVP:подготовка к созданию, Контекстная реклама
Опыт:
Пришёл в продуктовый менеджмент из маркетинга. Был проджектом в агентстве ARTW, в рамках которого работал над внутренним продуктом, потом ушёл в сферу криптовалют, где работал над мобильными приложениями, а после в Ленту Онлайн — развивал клиентский опыт. Был ментором стартапов в летней стажировке GeekBrains.<br>В настоящий момент Product Owner ofClient Service в международной финтех-компании Garage Eight.
Владислав Сувернев
Эксперт в области интернет-маркетинга
Экспертность:
Стратегия в SMM, Курсовая работа, Финальная защита проекта
Опыт:
В 2015 году окончил СПбГУТ им. Бонч-Бруевича по специальности инженер в области автоматизированных систем управления. Знания и навыки, полученные во время учебы, сейчас помогают мне без проблем заниматься важными подготовительными этапами перед стартом рекламных кампаний: установкой счетчиков систем аналитики Яндекс.Метрики и Google Analytics на сайт и настройкой целей в них, а также работе с Google Tag Manager и другими сервисами интернет-маркетинга, требующими базовых знаний кода сайта.<br>С лета 2017 работал штатным интернет-маркетологом у серийных предпринимателей, основной бизнес которых является продажей техники Apple в СПБ. В итоге через полгода выручка магазина выросла в 2,5 раза.<br>С декабря 2017 по декабрь 2019 работал интернет-маркетологом в холдинге АО «ДП Бизнес Пресс» (газета «Деловой Петербург»). За это время успел продвинуть более 20 оффлайн-мероприятий (в том числе PR-Ёлку, конференцию «Интернет-маркетинг по делу», а также ежегодную бизнес-премию «Молодые миллионеры»), Рейтинг Миллиардеров ДП и другие спецпроекты газеты и сайта.<br>С 2020года и по настоящее время в составе небольшой команды специалистов комплексно продвигаем бизнесе в интернете: от создания сайта до настройки рекламы и SEO-продвижения.
Ольга Смирнова
Эксперт по контент-маркетингу
Экспертность:
Копирайтинг в SMM, Основы верстки, Как стать востребованным SMM-специалистом, Дипломные проекты по копирайтингу
Опыт:
Более 15 лет работы в сфере продаж, более 5 лет работы в копирайтинге, создании сайтов, работы в социальными сетями.

Кто будет помогать

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Удобная платформа для обучения

Траектория обучения и   расписание занятий

Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.

01.

Смотрите уроки

Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.

70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.

30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.

К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.

Подробнее
02.

Выполняете задания

После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат

03.
Как проходит обучение
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Лекции

Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме

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Семинары

Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью

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В прямом эфире и в записи

Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Самостоятельное изучение

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Записи других потоков по той же теме

Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Результаты после обучения

Фундамент для карьерного роста

Мы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Документ о квалификации после обучения в GeekBrainsПосле успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций. В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям
GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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Государственная лицензия ДПО № 040485*

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему мне стоит обучиться на этой программе?
Во время прохождения программы вы получите углубленные знания, выберите специализиции, изучите технологии и инструменты и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, развития команды, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.
Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?
Мы предоставляем углубленное изучение фундамента разработки с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя из ваших предпочтений и интересов. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с различными инструментами, технологиями и методами, задачами и стратегиями и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшего курса.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?
Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Дополнительная
информация

Используйте материнский капитал

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Менеджер маркетплейсов: быстрый старт в профессии

— Станьте менеджером маркетплейсов с нуля
— Вы научитесь создавать и оптимизировать продуктовые карточки, управлять рекламой и анализировать данные для улучшения продаж, познакомитесь с основными маркетплейсами и научитесь работать с ними на практике
— В результате вы станете квалифицированным специалистом и гарантированно трудоустроитесь

list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
education Диплом о профессиональной
переподготовке
protect Гарантия трудоустройства
через 6 месяцев
от 5223 ₽ в месяц
от 2089 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
  • основная информация
  • Трудоустройство через 6 месяцев
  • Диплом после обучения
  • Разные форматы обучения
  • Занятие в группе с преподавателем
  • Онлайн-встречи с экспертами
  • Онлайн-лекции и вебинары
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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Оставьте заявку — мы расскажем и подберем для программу под любые ваши цели.
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