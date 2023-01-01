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• Подборка из 27 000 компаний-поставщиков из 24 регионов России

• 12 месяцев работы в MPSTATS, Sellmonitor, МаркетГуру, Wildbox и других сервисах аналитики

• Партнёрские предложения для бизнеса от «Сбера», «Альфа-Банка» и «Модульбанка» на 300 000 ₽

• Возможность привлечь до 50 млн рублей на закупку товара через Sellplus

• Промобюджет 15 000 ₽ для рекламы в инструментах Яндекса

• Доступ к сервисам, которые помогают с ЭДО, документами и сертификацией товаров