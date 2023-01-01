Маркетплейсам нужны специалисты, которые управляют продажами
Начинающий, после обучения
С опытом от 1 до 3 лет
Поставщик с опытом меньше года
Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Что добавите в резюме
Junior
Менеджер маркетплейсов
Другие названия вашей профессии:
Категорийный менеджер, специалист по поставкам, менеджер по развитию продаж на маркеплейсах
Желаемая зарплата
от 65 000₽
До 4 проектов, которые покажут ваш подход к задачам селлера
Выберете товар, проверите интерес покупателей, сравните конкурентов, соберёте товарную страницу и просчитаете поставки. В финале оформите план, который поможет запустить бизнес и развивать его.
Найдёте товар с потенциалом, посчитаете расходы и прибыль, выберете схему логистики и заложите бюджет на рекламу. Итогом станет готовый план запуска на Ozon.
Изучите продукт, аудиторию и рынок, подготовите объявление, продумаете рекламные механики и автопостинг. После этого оформите решение в презентацию для заказчика.
Оцените текущее состояние магазина, найдёте слабые места и поставите цели на 3 месяца. Затем выберете инструменты, шаги и метрики, по которым можно отслеживать динамику.
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Двигаетесь от понятной теории к проверенным работам
Разберетесь с теорией
Примените знания на практике
Получите поддержку в учебном чате
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Учитесь у экспертов, которые работают с e-commerce каждый день
BDM сервиса аналитики маркетплейсов Sellmonitor. Научит принимать решения на основе данных: смотреть спрос, сравнивать конкурентов и оценивать перспективность ниши.
Руководитель направления загрузки товаров и мастер-данных в Ozon. Разберёт, как устроены товарные данные, контент и карточки со стороны маркетплейса.
Менеджер образовательных проектов «Ozon Реклама». Покажет, как выбирать рекламные инструменты Ozon и оценивать результат кампаний.
Сертифицированный эксперт-практик Ozon University. Разберёт ежедневные процессы продавца на Ozon: старт работы, продвижение, аналитику и операционные задачи.
Менеджер продуктового обучения в Яндекс Маркете. Научит работать с инструментами Яндекс Маркета, улучшать видимость товаров и искать точки роста для магазина.
Бизнес-консультант и наставник селлеров. Покажет, как выбрать стратегию выхода, собрать ассортимент и продумать ценовую политику.
Менеджер по развитию ключевых партнеров в Ozon. Научит находить слабые места магазина по метрикам Ozon и улучшать товарные страницы, рекламу и продажи.
Бонусы на 150 000 ₽ всем студентам курса
Получите сервисы и партнёрские предложения, которые помогут анализировать рынок, искать поставщиков, запускать рекламу и закрывать организационные задачи продавца.
• Подборка из 27 000 компаний-поставщиков из 24 регионов России
• 12 месяцев работы в MPSTATS, Sellmonitor, МаркетГуру, Wildbox и других сервисах аналитики
• Партнёрские предложения для бизнеса от «Сбера», «Альфа-Банка» и «Модульбанка» на 300 000 ₽
• Возможность привлечь до 50 млн рублей на закупку товара через Sellplus
• Промобюджет 15 000 ₽ для рекламы в инструментах Яндекса
• Доступ к сервисам, которые помогают с ЭДО, документами и сертификацией товаров
Подготовим к выходу на рынок вакансий
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Посмотрите, из каких процессов состоит работа маркетплейса и какую роль в них выполняет менеджер
- Освоите базовые термины e-commerce и логику работы продавца
- Разберётесь, какие правовые вопросы появляются перед стартом продаж
- Сравните товар, нишу и конкурентов перед выходом на площадку
- Посчитаете юнит-экономику и определите, при каких условиях товар может быть рентабельным
- Соберёте товарную матрицу и подготовите витрину магазина
- Разберётесь с поставками, отчётами, взаиморасчётами и рутинными задачами продавца
- Составите маршрут для рекламы, продаж и будущих поставок на Wildberries
- Разберётесь в логике кабинета продавца и настройках Ozon
- Потренируетесь оценивать нишу, спрос и показатели качества продавца
- Посчитаете доходы, расходы и экономику продаж на площадке
- Соберёте товарную страницу и выберете подходящую логистическую схему
- Освоите рекламные инструменты, аналитику и отчётность Ozon
- Поймёте, из каких элементов складывается инфографика для товарной страницы
- Разберётесь в Figma и попробуете базовые инструменты
- Поработаете с изображениями, вектором, фоном и дополнительными деталями
- Соберёте композицию, в которой преимущества товара читаются быстрее
- Подготовите визуал без участия дизайнера
- Освоите интерфейс Excel и ускорите работу с таблицами
- Разберёте формулы, функции, сводные и умные таблицы
- Научитесь проверять данные, находить ошибки и настраивать форматирование
- Построите диаграммы, отчёты и прогнозы для бизнес-задач
- Познакомитесь с Power Pivot, Power Query и импортом внешних данных
- Разберётесь в Google Таблицах и совместной работе с файлами
- Потренируетесь сортировать, фильтровать и проверять данные
- Создадите сводные таблицы и простую визуализацию
- Разберёте формулы, диапазоны, IMPORTRANGE, FILTER и QUERY
- Составите таблицу для анализа показателей магазина
- Поймёте, как работает Авито и чем занимается авитолог
- Изучите продукт, нишу, спрос и конкурентов до запуска рекламы
- Подготовите объявление и подберёте контент под задачу продавца
- Разберёте статистику, кабинет «Авито Pro», отзывы и репутацию магазина
- Настроите рекламную кампанию и оформите решение для заказчика
- Подготовите магазин к продвижению на Яндекс Маркете
- Улучшите позиции товаров через органическое продвижение
- Разберёте внутренние инструменты для роста продаж и охвата
- Подключите внешние каналы: баннеры и Яндекс Директ
- Соберёте стратегию роста с целями, KPI и метриками эффективности
- Поймёте, где искать товары на 1688, Taobao и Poizon
- Посчитаете юнит-экономику закупки до старта продаж
- Разберёте метрики, по которым оценивают перспективность товара
- Составите схему закупки, доставки и работы с посредниками
- Оцените риски, расходы и логистику до вывода товара на площадку
- Узнаете, какие AI-инструменты помогают быстрее готовить контент для товарных страниц
- Попробуете Midjourney, ClipDrop, YandexGPT и ChatGPT на задачах продавца
- Создадите изображения и тексты для товарного контента
- Поймёте, как SEO помогает товару появляться в поиске
- Проверите контент по данным и доработаете его после запуска
- Установите Nano Banana Pro, настроите сервис и создадите изображения для товарных страниц, баннеров и промо
- Добавите движение к статичным изображениям, соберёте короткое видео, музыку и озвучку
- Адаптируете креативы под карточку, рекламу, A/B-тесты, сезонные акции и контент-план
- Разберёте отчёты, которые помогают контролировать деньги в бизнесе
- Сможете читать P&L, Cash Flow и баланс
- Поймёте, как учитывать налоги и финансовые обязательства предпринимателя
- Посчитаете юнит-экономику, воронку продаж и точку безубыточности
- Соберёте финмодель для оценки прибыли, расходов и роста бизнеса
- Разберёте стили переговоров и выясните, когда какой подход уместен
- Подготовитесь к встрече и заранее сформулируете свою позицию
- Поймёте, как начинать, вести и завершать переговоры
- Научитесь учитывать эмоции, сопротивление и интересы второй стороны
- Потренируетесь вести онлайн-переговоры и договариваться о рабочих условиях
Получите презентацию
курса и консультацию
Зафиксируете результат обучения
вашу квалификацию
Поддержка на всём пути обучения
Проверяет практику, объясняет ошибки и подсказывает, как улучшить решение
Помогает подготовиться к поиску работы: от стратегии откликов до интервью
Решает вопросы по платформе, доступам и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- За 2 месяца разберётесь в основах и выберете площадку для глубокого изучения — Ozon или Wildberries
- Выполните 7 практических заданий и соберёте 1 проект для портфолио
- Освоите Ozon и Wildberries: сможете вести запуск и продвижение на обеих площадках
- Пройдёте 3 индивидуальные консультации: обсудите задания, площадки или свой проект
- Соберёте инфографику и таблицы для расчётов, отчётов и контроля продаж
- Получите поддержку Центра карьеры: резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям
- Освоите Авито и Яндекс Маркет: сможете развивать продажи ещё на 2 площадках
- Соберёте 4 проекта для портфолио: по Wildberries, Ozon, Авито и Яндекс Маркету
- Изучите закупки из Китая, финансы и переговоры для развития бизнеса
- Освоите нейросети, чтобы создавать карточки, креативы, видео и ускорять рутину
- Пройдёте ещё 2 личные консультации: разберёте запуск, рекламу или финансы магазина
- За 2 месяца разберётесь в основах и выберете площадку для глубокого изучения — Ozon или Wildberries
- Выполните 7 практических заданий и соберёте 1 проект для портфолио
- Освоите Ozon и Wildberries: сможете вести запуск и продвижение на обеих площадках
- Пройдёте 3 индивидуальные консультации: обсудите задания, площадки или свой проект
- Соберёте инфографику и таблицы для расчётов, отчётов и контроля продаж
- Получите поддержку Центра карьеры: резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям
- Освоите Авито и Яндекс Маркет: сможете развивать продажи ещё на 2 площадках
- Соберёте 4 проекта для портфолио: по Wildberries, Ozon, Авито и Яндекс Маркету
- Изучите закупки из Китая, финансы и переговоры для развития бизнеса
- Освоите нейросети, чтобы создавать карточки, креативы, видео и ускорять рутину
- Пройдёте ещё 2 личные консультации: разберёте запуск, рекламу или финансы магазина
- За 2 месяца разберётесь в основах и выберете площадку для глубокого изучения — Ozon или Wildberries
- Выполните 7 практических заданий и соберёте 1 проект для портфолио
- Освоите Ozon и Wildberries: сможете вести запуск и продвижение на обеих площадках
- Пройдёте 3 индивидуальные консультации: обсудите задания, площадки или свой проект
- Соберёте инфографику и таблицы для расчётов, отчётов и контроля продаж
- Получите поддержку Центра карьеры: резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям
- Освоите Авито и Яндекс Маркет: сможете развивать продажи ещё на 2 площадках
- Соберёте 4 проекта для портфолио: по Wildberries, Ozon, Авито и Яндекс Маркету
- Изучите закупки из Китая, финансы и переговоры для развития бизнеса
- Освоите нейросети, чтобы создавать карточки, креативы, видео и ускорять рутину
- Пройдёте ещё 2 личные консультации: разберёте запуск, рекламу или финансы магазина
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