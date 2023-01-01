Профессия Менеджер маркетплейсов

Разберётесь, как устроены продажи на Ozon, Wildberries, Авито и Яндекс Маркете. Научитесь вести товары комплексно: от подбора ниши до первых продаж
4.7

Рейтинг на основе 1 873 отзывов

AI для контента продавца

Создадите изображения, ролики и промоматериалы для товаров

Инструменты на 150 000 ₽

Получите доступ к аналитике, базам поставщиков и сервисам для работы

Карьерная поддержка

Подготовите резюме, портфолио и отклики вместе с Центром карьеры

-50%
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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Маркетплейсам нужны специалисты, которые управляют продажами

Менеджер маркетплейсов оценивает спрос, оформляет витрину магазина, следит за остатками товаров и помогает магазину расти.
Сможете уверенно вести бизнес на самых популярных площадках.
Доход зависит от роли, опыта и задач
~ 65 000 ₽

Начинающий, после обучения

~ 120 000 ₽

С опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Поставщик с опытом меньше года

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Что добавите в резюме

Фотография
Фотография

Junior

Менеджер маркетплейсов

Другие названия вашей профессии:

Категорийный менеджер, специалист по поставкам, менеджер по развитию продаж на маркеплейсах

Желаемая зарплата

от 65 000₽

Инструменты

Wildberries

Яндекс Маркет

Ozon

Shopstat

Маяк

MPSTATS

ChatGPT

YandexGPT

Midjourney

ClipDrop

Nano Banana

Навыки

  • Оценка спроса, ниши и конкурентной среды
  • Расчёт затрат, маржинальности и экономики продаж
  • Выбор товаров для запуска на площадке
  • Подготовка и доработка витрины магазина
  • Контроль поставок, остатков и движения товара
  • Настройка рекламных механик внутри площадок и за их пределами
  • Работа с рейтингом, отзывами и вопросами покупателей
  • Анализ продаж, отчётности и рекламных показателей
  • Визуал для товарных страниц в Figma и AI-сервисах
  • План развития магазина на маркетплейсе

До 4 проектов, которые покажут ваш подход к задачам селлера

Wildberries: сценарий запуска товара

Выберете товар, проверите интерес покупателей, сравните конкурентов, соберёте товарную страницу и просчитаете поставки. В финале оформите план, который поможет запустить бизнес и развивать его.

Ozon: план старта продаж

Найдёте товар с потенциалом, посчитаете расходы и прибыль, выберете схему логистики и заложите бюджет на рекламу. Итогом станет готовый план запуска на Ozon.

Авито: продвижение товара или услуги

Изучите продукт, аудиторию и рынок, подготовите объявление, продумаете рекламные механики и автопостинг. После этого оформите решение в презентацию для заказчика.

Яндекс Маркет: план роста магазина

Оцените текущее состояние магазина, найдёте слабые места и поставите цели на 3 месяца. Затем выберете инструменты, шаги и метрики, по которым можно отслеживать динамику.

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Двигаетесь от понятной теории к проверенным работам

Открываете уроки в удобное время
Видео не привязаны к расписанию. Материалы и обновления останутся в личном кабинете, чтобы к ним можно было вернуться позже.
Обучение скриншот
Решаете задачи в учебной среде
Тренажёры повторяют логику работы продавца: вы оформляете товарные страницы, считаете показатели и продумываете, как привлекать покупателей.
Обучение скриншот
Получаете разбор от эксперта
Проверяющий специалист смотрит работу, отмечает слабые места и подсказывает, что изменить, чтобы решение стало точнее.
Обучение скриншот
Закрытая среда для общения с селлерами
В чате и на вебинарах обсуждаете карточки, инструменты, e-commerce и рабочие ситуации, с которыми сталкиваются продавцы.
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Разберетесь с теорией

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Примените знания на практике

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Получите поддержку в учебном чате

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Учитесь у экспертов, которые работают с e-commerce каждый день

Максим Андреев

BDM сервиса аналитики маркетплейсов Sellmonitor. Научит принимать решения на основе данных: смотреть спрос, сравнивать конкурентов и оценивать перспективность ниши.

Ольга Нестеренко

Руководитель направления загрузки товаров и мастер-данных в Ozon. Разберёт, как устроены товарные данные, контент и карточки со стороны маркетплейса.

Екатерина Фролова

Менеджер образовательных проектов «Ozon Реклама». Покажет, как выбирать рекламные инструменты Ozon и оценивать результат кампаний.

Кристина Кокина

Сертифицированный эксперт-практик Ozon University. Разберёт ежедневные процессы продавца на Ozon: старт работы, продвижение, аналитику и операционные задачи.

Ольга Караим

Менеджер продуктового обучения в Яндекс Маркете. Научит работать с инструментами Яндекс Маркета, улучшать видимость товаров и искать точки роста для магазина.

Арина Ли

Бизнес-консультант и наставник селлеров. Покажет, как выбрать стратегию выхода, собрать ассортимент и продумать ценовую политику.

Елена Галицкая

Менеджер по развитию ключевых партнеров в Ozon. Научит находить слабые места магазина по метрикам Ozon и улучшать товарные страницы, рекламу и продажи.

Бонусы на 150 000 ₽ всем студентам курса

Получите доступ к сервисам и партнерским предложениям

Получите сервисы и партнёрские предложения, которые помогут анализировать рынок, искать поставщиков, запускать рекламу и закрывать организационные задачи продавца.

• Подборка из 27 000 компаний-поставщиков из 24 регионов России
• 12 месяцев работы в MPSTATS, Sellmonitor, МаркетГуру, Wildbox и других сервисах аналитики
• Партнёрские предложения для бизнеса от «Сбера», «Альфа-Банка» и «Модульбанка» на 300 000 ₽
• Возможность привлечь до 50 млн рублей на закупку товара через Sellplus
• Промобюджет 15 000 ₽ для рекламы в инструментах Яндекса
• Доступ к сервисам, которые помогают с ЭДО, документами и сертификацией товаров

Подготовим к выходу на рынок вакансий

01
Упакуете резюме и портфолио
Карьерный специалист поможет показать опыт, проекты и навыки так, чтобы работодателю было проще оценить вас.
02
Потренируетесь проходить интервью
Разберёте частые вопросы рекрутеров, научитесь говорить о своих проектах уверенно и по делу.
03
Получите доступ к вакансиям
Добавим вас в карьерный канал и подскажем, как выбирать подходящие позиции и писать отклики.
Карьерные специалисты помогут выстроить план поиска работы
Подготовят к откликам, тестовым заданиям и интервью
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2026
До 4 проектов
90+ часов теории
110+ модулей
Базовые курсы
Введение в маркетплейсы
4 модуля, 4 видеоурока
  • Посмотрите, из каких процессов состоит работа маркетплейса и какую роль в них выполняет менеджер
  • Освоите базовые термины e-commerce и логику работы продавца
  • Разберётесь, какие правовые вопросы появляются перед стартом продаж
Как продавать на Wildberries
7 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Сравните товар, нишу и конкурентов перед выходом на площадку
  • Посчитаете юнит-экономику и определите, при каких условиях товар может быть рентабельным
  • Соберёте товарную матрицу и подготовите витрину магазина
  • Разберётесь с поставками, отчётами, взаиморасчётами и рутинными задачами продавца
  • Составите маршрут для рекламы, продаж и будущих поставок на Wildberries
Как продавать на Ozon
7 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Разберётесь в логике кабинета продавца и настройках Ozon
  • Потренируетесь оценивать нишу, спрос и показатели качества продавца
  • Посчитаете доходы, расходы и экономику продаж на площадке
  • Соберёте товарную страницу и выберете подходящую логистическую схему
  • Освоите рекламные инструменты, аналитику и отчётность Ozon
Дополнительные курсы
Инфографика для маркетплейсов в Figma
7 модулей, 41 видеоурок
  • Поймёте, из каких элементов складывается инфографика для товарной страницы
  • Разберётесь в Figma и попробуете базовые инструменты
  • Поработаете с изображениями, вектором, фоном и дополнительными деталями
  • Соберёте композицию, в которой преимущества товара читаются быстрее
  • Подготовите визуал без участия дизайнера
Excel с нуля до PRO
20 модулей, 92 видеоурока
  • Освоите интерфейс Excel и ускорите работу с таблицами
  • Разберёте формулы, функции, сводные и умные таблицы
  • Научитесь проверять данные, находить ошибки и настраивать форматирование
  • Построите диаграммы, отчёты и прогнозы для бизнес-задач
  • Познакомитесь с Power Pivot, Power Query и импортом внешних данных
Google Таблицы
15 модулей, 9 видеоуроков
  • Разберётесь в Google Таблицах и совместной работе с файлами
  • Потренируетесь сортировать, фильтровать и проверять данные
  • Создадите сводные таблицы и простую визуализацию
  • Разберёте формулы, диапазоны, IMPORTRANGE, FILTER и QUERY
  • Составите таблицу для анализа показателей магазина
Дополнительные курсы в программе «Топ-селлер»
Специалист по Авито
7 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Поймёте, как работает Авито и чем занимается авитолог
  • Изучите продукт, нишу, спрос и конкурентов до запуска рекламы
  • Подготовите объявление и подберёте контент под задачу продавца
  • Разберёте статистику, кабинет «Авито Pro», отзывы и репутацию магазина
  • Настроите рекламную кампанию и оформите решение для заказчика
Продвижение на Яндекс Маркете
7 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Подготовите магазин к продвижению на Яндекс Маркете
  • Улучшите позиции товаров через органическое продвижение
  • Разберёте внутренние инструменты для роста продаж и охвата
  • Подключите внешние каналы: баннеры и Яндекс Директ
  • Соберёте стратегию роста с целями, KPI и метриками эффективности
Закупки из Китая
7 модулей, 4 практических задания
  • Поймёте, где искать товары на 1688, Taobao и Poizon
  • Посчитаете юнит-экономику закупки до старта продаж
  • Разберёте метрики, по которым оценивают перспективность товара
  • Составите схему закупки, доставки и работы с посредниками
  • Оцените риски, расходы и логистику до вывода товара на площадку
Нейросети для инфографики
18 видеоуроков
  • Узнаете, какие AI-инструменты помогают быстрее готовить контент для товарных страниц
  • Попробуете Midjourney, ClipDrop, YandexGPT и ChatGPT на задачах продавца
  • Создадите изображения и тексты для товарного контента
  • Поймёте, как SEO помогает товару появляться в поиске
  • Проверите контент по данным и доработаете его после запуска
Banana Express: нейросети для хайпа и продаж
3 вебинара
  • Установите Nano Banana Pro, настроите сервис и создадите изображения для товарных страниц, баннеров и промо
  • Добавите движение к статичным изображениям, соберёте короткое видео, музыку и озвучку
  • Адаптируете креативы под карточку, рекламу, A/B-тесты, сезонные акции и контент-план
Финансы для предпринимателя
11 модулей, 57 видеоуроков
  • Разберёте отчёты, которые помогают контролировать деньги в бизнесе
  • Сможете читать P&L, Cash Flow и баланс
  • Поймёте, как учитывать налоги и финансовые обязательства предпринимателя
  • Посчитаете юнит-экономику, воронку продаж и точку безубыточности
  • Соберёте финмодель для оценки прибыли, расходов и роста бизнеса
Эффективные переговоры
8 модулей, 33 видеоурока
  • Разберёте стили переговоров и выясните, когда какой подход уместен
  • Подготовитесь к встрече и заранее сформулируете свою позицию
  • Поймёте, как начинать, вести и завершать переговоры
  • Научитесь учитывать эмоции, сопротивление и интересы второй стороны
  • Потренируетесь вести онлайн-переговоры и договариваться о рабочих условиях

Получите презентацию
курса и консультацию

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Зафиксируете результат обучения

Сертификат можно добавить в резюме или показать заказчику. Он подтвердит, что вы прошли курс, изучили работу с маркетплейсами и выполнили задания.
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поддержка на всём пути обучения

Куратор-эксперт

Проверяет практику, объясняет ошибки и подсказывает, как улучшить решение

HR-консультант

Помогает подготовиться к поиску работы: от стратегии откликов до интервью

Служба заботы

Решает вопросы по платформе, доступам и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Быстрый старт на Ozon или Wildberries
3 257₽⁠/⁠мес.
1 629₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • За 2 месяца разберётесь в основах и выберете площадку для глубокого изучения — Ozon или Wildberries
  • Выполните 7 практических заданий и соберёте 1 проект для портфолио
  • Освоите Ozon и Wildberries: сможете вести запуск и продвижение на обеих площадках
  • Пройдёте 3 индивидуальные консультации: обсудите задания, площадки или свой проект
  • Соберёте инфографику и таблицы для расчётов, отчётов и контроля продаж
  • Получите поддержку Центра карьеры: резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям
  • Освоите Авито и Яндекс Маркет: сможете развивать продажи ещё на 2 площадках
  • Соберёте 4 проекта для портфолио: по Wildberries, Ozon, Авито и Яндекс Маркету
  • Изучите закупки из Китая, финансы и переговоры для развития бизнеса
  • Освоите нейросети, чтобы создавать карточки, креативы, видео и ускорять рутину
  • Пройдёте ещё 2 личные консультации: разберёте запуск, рекламу или финансы магазина
2 площадки, практика и личная поддержка
4 486₽⁠/⁠мес.
2 019₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • За 2 месяца разберётесь в основах и выберете площадку для глубокого изучения — Ozon или Wildberries
  • Выполните 7 практических заданий и соберёте 1 проект для портфолио
  • Освоите Ozon и Wildberries: сможете вести запуск и продвижение на обеих площадках
  • Пройдёте 3 индивидуальные консультации: обсудите задания, площадки или свой проект
  • Соберёте инфографику и таблицы для расчётов, отчётов и контроля продаж
  • Получите поддержку Центра карьеры: резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям
  • Освоите Авито и Яндекс Маркет: сможете развивать продажи ещё на 2 площадках
  • Соберёте 4 проекта для портфолио: по Wildberries, Ozon, Авито и Яндекс Маркету
  • Изучите закупки из Китая, финансы и переговоры для развития бизнеса
  • Освоите нейросети, чтобы создавать карточки, креативы, видео и ускорять рутину
  • Пройдёте ещё 2 личные консультации: разберёте запуск, рекламу или финансы магазина
4 площадки, AI и бизнес-навыки
5 525₽⁠/⁠мес.
2 486₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • За 2 месяца разберётесь в основах и выберете площадку для глубокого изучения — Ozon или Wildberries
  • Выполните 7 практических заданий и соберёте 1 проект для портфолио
  • Освоите Ozon и Wildberries: сможете вести запуск и продвижение на обеих площадках
  • Пройдёте 3 индивидуальные консультации: обсудите задания, площадки или свой проект
  • Соберёте инфографику и таблицы для расчётов, отчётов и контроля продаж
  • Получите поддержку Центра карьеры: резюме, портфолио, подготовка к собеседованиям, доступ к вакансиям
  • Освоите Авито и Яндекс Маркет: сможете развивать продажи ещё на 2 площадках
  • Соберёте 4 проекта для портфолио: по Wildberries, Ozon, Авито и Яндекс Маркету
  • Изучите закупки из Китая, финансы и переговоры для развития бизнеса
  • Освоите нейросети, чтобы создавать карточки, креативы, видео и ускорять рутину
  • Пройдёте ещё 2 личные консультации: разберёте запуск, рекламу или финансы магазина

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

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Часто задаваемые вопросы

Курс подойдёт, если я хочу продавать свои товары?

Да. Вы пройдёте путь селлера: выберете товар, оцените нишу, подготовите товарную страницу, посчитаете расходы, спланируете поставки и продвижение.

Можно ли начать без опыта в e-commerce?

Да. Сначала разберётесь в устройстве маркетплейсов и задачах менеджера, а затем перейдёте к площадкам, аналитике, товарному контенту и практике.

Как выбрать тариф?

Оставьте заявку — менеджер поможет сравнить варианты и подобрать тариф под вашу цель: попробовать профессию, найти работу, выйти на фриланс или развивать магазин.

Смогу ли я совмещать курс с работой?

Да. Уроки доступны в записи, поэтому заниматься можно в удобное время. В среднем студенты уделяют курсу 3–5 часов в неделю, но темп зависит от нагрузки и тарифа.

Практика проходит в реальных кабинетах продавца?

Нет, задачи выполняются в учебных тренажёрах, похожих на кабинеты маркетплейсов. Так можно безопасно отработать товарные страницы, рекламу и аналитику.

Нужно ли оформлять ИП или самозанятость до старта?

Нет. Для обучения бизнес регистрировать не нужно. Вы сможете пройти практику без собственного магазина, а оформить ИП или самозанятость — позже.

Какие площадки входят в программу?

Зависит от тарифа. В базовом вы выбираете Ozon или Wildberries. В расширенных тарифах изучаете обе площадки, а в максимальном добавляются Авито и Яндекс Маркет.

Будет ли аналитика продаж?

Да. Вы будете смотреть спрос, нишу, конкурентов, продажи и эффективность рекламы. Также получите доступ к аналитическим сервисам для практики.

Есть ли в программе нейросети?

Да. В программе есть ChatGPT, YandexGPT, Midjourney, ClipDrop, Nano Banana и другие инструменты для товарного контента, креативов, видео и рутинных задач.

Что входит в карьерную поддержку?

Карьерные специалисты помогут с резюме, портфолио, вакансиями и подготовкой к интервью. Поддержка доступна после выполнения условий программы.

Можно ли оформить налоговый вычет?

Да, если вы платите НДФЛ, можно вернуть до 13% стоимости курса. Менеджер подскажет, какие документы нужны и как подать заявление.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут