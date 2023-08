{"region": "ru", "installments" : 36, "product_id": 6396, "products": [{"id":6399, "name": "Digital-маркетолог Мастер"},{"id":6400, "name": "Digital-маркетолог Про"},{"id":6397, "name": "Digital-маркетолог Специалист"},{"id":6396, "name": "Digital-маркетолог"}], "start_date": "5 августа", "x_specialization": "devops"}

Компаниям нужны Специалисты в цифровом маркетинге Digital Маркетолог — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы. Востребовано Прямо сейчас работодатели ищут более 78 тысяч специалистов в сфере Digital-маркетинга Источник: hh.ru Перспективно К 2035 году в России будет более 1,5 млн вакансий для специалистов из Digital-маркетинга Источник: Минцифры России Высокооплачиваемо Зарплата начинающего маркетолога — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽ Источник: hh.ru Записаться на программу Маркетолог с нуля до Junior Получите востребованную профессию 150 000 Вакансий 60 000 - 500 000 ₽ Размер зарплат по данным сайтов: График роста вакансий Примеры вакансий на рынке SMM-менеджер Москва, удалённая работа от 65 000 руб. Бренд-менеджер Санкт-Петербург 150 000 руб. Директор по Digital-маркетингу Москва 200 000 руб. Преимущества программы В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ. Плавный вход Подойдет даже новичкам в ИТ Перспективы карьерного роста Повысите свою ценность на рынке труда Универсальные навыки Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты Обучение на практике Решите более 50 практических задач Быстрые результаты Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения Популярные специализации Осознанно выберите свою Записаться на программу Гибкость и актуальность программы Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них. Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы. Вы можете менять специализацию, если понимаете, что ваш текущий выбор вас не устраивает. Программы специализаций частично совпадают, поэтому можно изменить одну специализацию на другую, для этого нужно досдать оставшуюся часть программы. Эта программа

Эта программа подойдет тем, кто Никогда не работал и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности Хочет сменить работу освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность Учебная траектория — от 12 месяцев обучение

— 200+ часов обучения

— 3 варианта специализаций Специализации Интернет-маркетолог Продуктовый маркетинг Бренд-менеджер Кто такой Интернет-маркетолог Интернет-маркетолог занимается привлечением клиентов для бизнеса, используя разные каналы привлечения и проводит конкурентный анализ. Выбирает подходящую стратегию для запуска рекламных кампаний, следит за аналитикой и при необходимости проводит их оптимизацию. Вы научитесь выявлять потребности целевой аудитории, исследовать рынок, разрабатывать и запускать рекламные кампании, анализировать результаты. Кем вы сможете работать после обучения Профессия Интернет-маркетинг Интернет-маркетолог Продвигает бизнес онлайн с помощью стека цифровых технологий. Инструменты интернет-маркетолога - SEO-продвижение, контекстная реклама, email-маркетинг, SMM. В процессе работы интернет-маркетолог анализирует статистику при помощи веб-сервисов и корректирует стратегию продвижения бизнеса. Какие проекты и задачи делает интернет-маркетолог Изучает целевую аудиторию бизнеса Исследует рынок Создает маркетинговую стратегию Создает SMM-стратегию Отвечает за визуальный и текстовый контент бренда Управляет каналами продвижения бизнеса и многие другие Какие бывают интернет-маркетологи Профессия интернет-маркетолога бывает очень разной. В зависимости от отрасли задачи могут меняться. SEO-специалист Менеджер по работе с маркетплейсами SMM-менеджер Таргетолог Редактор Какие технологии и инструменты интернет-маркетолог использует в работе SQL HTML/CSS Яндекс.Метрика Яндекс.Директ Vk Telegram Google Ads Google Search Google Analytics и многие другие Кто такой Продуктовый маркетолог Продакт-маркетолог отвечает за стратегию выхода компании на рынок. Он изучает ЦА, следит за трендами, спросом на продукт и ключевыми метриками, формирует конкурентное предложение. Его ключевая задача — это формирование ценности продукта, его продвижение и обеспечение высоких продаж. Вы изучите продуктовую аналитику, стратегию вывода продукта на рынок. Научитесь проводить продуктовые исследования и рассчитывать юнит-экономику. Кем вы сможете работать после обучения Профессия Продуктовый маркетинг Продуктовый маркетолог Профессионал в области формулирования цифровых продуктов и вывода их на рынок средствами бизнеса и маркетинга. Профессия объединяет функционал менеджера продукта и маркетолога для получения результата — жизнеспособного и востребованного продукта на рынке. Какие проекты и задачи делает Формулирует продукт Создает MVP Строит стратегию продвижения на рынок Следит за «здоровьем» продукта Управляет клиентским опытом Управляет процессами в команде и многие другие Какие бывают продуктовые маркетологи Профессия продуктового маркетолога бывает очень разной. В зависимости от отрасли задачи могут меняться. Performance-менеджер Фандрайзер Маркетинговый аналитик Какие технологии и инструменты продуктовый маркетолог использует в работе SQL HTML/CSS Яндекс.Метрика Яндекс.Директ Vk Telegram Google Ads Google Search Google Analytics и многие другие Кто такой Бренд-менеджер Бренд-менеджер формирует имидж компании и PR стратегию. Он знает, как повысить узнаваемость компании на рынке и как выбрать нужное позиционирование. Благодаря выявлению точек роста компании, бренд-менеджер формирует стратегию развития и приводит компанию к ключевым показателям на рынке. Вы изучите способы позиционирования компании на рынке, научитесь создавать стратегию и управлять PR кампанией. Разберётесь на практике, как формировать имидж компании и ценности бренда. Кем вы сможете работать после обучения Профессия Бренд-менеджмент Бренд-менеджер Создаёт позиционирование и УТП бренда, выстраивает стратегию его развития и продвижения на рынке, а также формирует узнаваемость бренда и лояльность к нему среди потребителей. Какие проекты и задачи делает Бренд-менеджер Анализирует рынок, конкурентов и ЦА Создаёт позиционирование продукта Формулирует бренд и адаптирует Tone of Voice Создаёт и защищает стратегию развития бренда Взаимодействует с инфлюенсерами Запускает PR-кампании и многое другое Какие бывают бренд-менеджеры Профессия бренд-менеджера бывает очень разной. В зависимости от отрасли задачи могут меняться. Специалист по связям с общественностью Менеджер по внутренним коммуникациям Специалист по HR-брендингу Какие технологии и инструменты бренд-менеджер использует в работе Miro Figma Tilda Wordpress Notion Vk Telegram и многие другие Основной блок 2 месяца Курсы Анализ рынка Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.

Проработка идеи проекта Научитесь эффективно управлять проектом: искать и нанимать команду, составлять коммерческое предложение и контролировать сроки.

Разработка рекламной кампании и расчет бюджета Узнаете, как грамотно составлять медиа планы, CJM рекламной кампании и коммуникационные карты для рекламных объявлений.

Сайт как самостоятельный инструмент продвижения Поймете, каким бизнесам действительно необходимы сайты и как их собирать при помощи конструкторов.

Система показателей аналитики Узнаете, как работать с Яндекс.Метрикой и системами аналитики в соцсетях, подбирать аудиторию и выгружать отчеты.

Продвижение компаний, продуктов и брендов Погрузитесь в повседневные задачи интернет-маркетолога, бренд-менеджера и продуктового маркетолога. Узнаете, как создать, упаковать, развить и продвинуть продукт.

Профориентация Разработаете собственный проект и попробуете себя в роли интернет-маркетолога, бренд-менеджера или продуктового маркетолога.

Специализация на выбор Вы изучите курсы по выбранной специализации 4 месяца Курсы Интернет-маркетолог Бренд-менеджер Продуктовый маркетолог Две технологические специализации на выбор 6 месяцев Курсы Список курсов доступен в полной программе обучения Запросить полную и подробную программу обучения Зарегистрироваться Отправляя заявку, вы принимаете условия договора-оферты и даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности Гарантированная стажировка через 8 месяцев после начала обучения Только выполняя реальные задачи можно стать настоящим профессионалом. Мы помогаем студентам устроиться на стажировку, чтобы уже во время учебы попробовать свои знания на практике. Вы продолжаете обучение и параллельно выходите на работу в реальную компанию, где выполняете настоящие задачи совместно с продвинутыми специалистами. Устраиваем на стажировку к нашим партнерам 60+ Оплачиваемая стажировка Лучшие студенты могут получить оплачиваемую стажировку Возможность трудоустроиться после стажировки Студенты могут устроиться на работу, если сами этого захотят и захочет компания, в которой они проходили стажировку Пополняете портфолио проектами Вы выполняете реальные задачи и нарабатываете кейсы, которые станут основой для вашего портфолио и помогут в трудоустройстве Профессиональная адаптация Узнаете, что из себя представляет работа в выбранной специализации и поймете, хотите ли вы этим заниматься дальше Получаете реальные знания и опыт по вашей специализации Мы подбираем вам стажировку в зависимости от специализации, которую вы выбираете Работаете с реальными экспертами Профессионалы своего дела поделятся с вами опытом, дадут советы и расскажут вам об особенностях своей деятельности, что поможет вам быстрее погрузиться в профессию Новые знакомства Общайтесь, обменивайтесь информацией и заводите знакомства — все это пригодится в будущей работе и в обычной жизни Команда GeekBrains Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения. Кто учит Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка. Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе. Дмитрий Чинянин Генеральный директор ООО «Нейроинфотех» Экспертность: Таргетированная реклама в социальных сетях, Принципы рекламы в SMM, Работа с креативами, Капитализация знаний, Веб-и SMM-аналитика, Продвижение в VK, Инструменты продвижения Опыт: Когда-то начинал с простого таретолога, потом дошёл до Продакта, а впоследствии генерального директора. Образование: «Маркетинг и бизнес-образование», РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Пяташова SMM-маркетолог, таргетолог Экспертность: Продвижение в SMM, MyTarget Опыт: Заинтересовалась продвижением в социальных сетях ещё в 2008 году, не думая, что это можно превратить в профессию. Начинала с рекламы студенческих мероприятий, а после университета пошла работать в агентства интернет-маркетинга, пройдя путь от специалиста до директора направления SMM за 3 года. Всего за более чем 10 лет профессиональной деятельности поработала в трёх агентствах, в штате у заказчика и на фрилансе.<br>Работает с проектами различных масштабов, от локальных организаций до нишевых брендов: общественные организации, медицинские учреждения, ветеринарные клиники, FMCG, luxury brands, обучающие курсы для взрослых и детей.<br>Работала с такими брендами как Общественная палата города Москвы, Родильный дом им. С.И. Спасокукоцкого в Москве, IRISK Professional, Yula, Общественное движение поддержки материнства «МамКомпания» и другие.<br>С 2016года является автором и преподавателем программ по продвижению в социальных сетях в GeekBrains. Образование: Системный анализ и управление», ТулГУ Кирилл Анчаков Product Owner Экспертность: Основы маркетинга для продакт-менеджера, MVP:подготовка к созданию, Контекстная реклама Опыт: Пришёл в продуктовый менеджмент из маркетинга. Был проджектом в агентстве ARTW, в рамках которого работал над внутренним продуктом, потом ушёл в сферу криптовалют, где работал над мобильными приложениями, а после в Ленту Онлайн — развивал клиентский опыт. Был ментором стартапов в летней стажировке GeekBrains.<br>В настоящий момент Product Owner ofClient Service в международной финтех-компании Garage Eight. Образование: «Экономика», СПбПУ

PSPO от Scrum.org Николай Белоусов Head of Digital Marketing, Chief Marketing Officer Экспертность: Интернет-маркетинг, Стратегия маркетинга, Автоматизация маркетинга, Excel Опыт: 8 лет в интернет-маркетинге. Прошел с нуля путь от стажера в отделе маркетинга до руководителя отдела, Head ofDigital и Директора по маркетингу.<br>Внедряю автоматизацию маркетинга и маркетинговую аналитику, помогаю компаниям решать сложные маркетинговые задачи. В рамках личного небольшого digital-агентства работал с 10+ EdTech проектами из России, СНГ и Азии. Образование: ««Бизнес-Аналитика», Высшая Школа Экономики

«Управление ИТ-бизнесом», Финансовый университет при Правительстве РФ Тимофей Рудык Интернет-маркетолог Экспертность: Контекстная реклама Опыт: Начал заниматься интернет-маркетингом еще в 2011 году. Сначала делал рекламу для своих проектов, потом стал помогать другим с настройкой и ведением рекламы. В итоге Интернет-маркетинг стал моей профессией.<br>Работал в рекламных агентствах, с крупными клиентами и как частный специалист.<br>В настоящий момент работаю в найме, занимаюсь развитием совместного агентства Интернет-рекламы и являюсь соучредителем и инвестором в различных проектах, где отвечаю за маркетинг. Образование: ««Автомобильное хозяйство», МАДИ (ГТУ)

«Оценка стоимости имущества», МАДИ (ГТУ) Владислав Сувернев Эксперт в области интернет-маркетинга Экспертность: Стратегия в SMM, Курсовая работа, Финальная защита проекта Опыт: В 2015 году окончил СПбГУТ им. Бонч-Бруевича по специальности инженер в области автоматизированных систем управления. Знания и навыки, полученные во время учебы, сейчас помогают мне без проблем заниматься важными подготовительными этапами перед стартом рекламных кампаний: установкой счетчиков систем аналитики Яндекс.Метрики и Google Analytics на сайт и настройкой целей в них, а также работе с Google Tag Manager и другими сервисами интернет-маркетинга, требующими базовых знаний кода сайта.<br>С лета 2017 работал штатным интернет-маркетологом у серийных предпринимателей, основной бизнес которых является продажей техники Apple в СПБ. В итоге через полгода выручка магазина выросла в 2,5 раза.<br>С декабря 2017 по декабрь 2019 работал интернет-маркетологом в холдинге АО «ДП Бизнес Пресс» (газета «Деловой Петербург»). За это время успел продвинуть более 20 оффлайн-мероприятий (в том числе PR-Ёлку, конференцию «Интернет-маркетинг по делу», а также ежегодную бизнес-премию «Молодые миллионеры»), Рейтинг Миллиардеров ДП и другие спецпроекты газеты и сайта.<br>С 2020года и по настоящее время в составе небольшой команды специалистов комплексно продвигаем бизнесе в интернете: от создания сайта до настройки рекламы и SEO-продвижения. Образование: ««Автоматизированные системы управления», СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича Ольга Смирнова Эксперт по контент-маркетингу Экспертность: Копирайтинг в SMM, Основы верстки, Как стать востребованным SMM-специалистом, Дипломные проекты по копирайтингу Опыт: Более 15 лет работы в сфере продаж, более 5 лет работы в копирайтинге, создании сайтов, работы в социальными сетями. Образование: «Экономика», ФИНЭК

«Управление персоналом», ФИНЭК Александр Гаврилов Операционный директор маркетингового агентстваPRAVDA Экспертность: Стратегия Digital-продвижения, Работа с данными, Построение стратегии таргетированной рекламы, Управление целевой аудиторией Опыт: В управленческой и маркетинговой деятельности с 2002 года.<br>В Digital-маркетинге и SMM с 2006 года —охватные компании, продажи, производство медиа-контента, performance-маркетинг. Образование: Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения Ксения Раудцепп Эксперт по продвижению в соцсетях Экспертность: Креатив в интернет-маркетинге, Таргетинговая реклама Опыт: Работаю с соцсетями больше 4-х лет. Свой путь начала в онлайн-журнале Wday.ru (Hearst Shkulev Media), продолжила в холдинге Rambler-Group. Параллельно с этим занималась продвижением соцсетей для десятков компаний из разных ниш. Год назад основала свое Digital-Агентство «RAUD»и в настоящий момент сотрудничаю с Музыкальной академией Ларисы Долиной, сетью пиццерий «Алло! Пицца», флористической академией «Lacy Bird» и другими брендами. Образование: «Социология» МПГУ

«Переводчик», МПГУ

«Журналистика», МПГУ Ольга Сурина Руководитель маркетинга Экспертность: Таргетированная реклама Опыт: Руководитель маркетинга в крупнейшемdigital-агентстве России. Больше 100 проектов как маркетолог в разных нишах и чеках. Обучила >1000 специалистов: маркетологов, проджектов, таргетологов,SMM-щиков. Создаю маркетинговые стратегии для самых крупных брендов рынка —Hoff, Sokolov, Дочки Сыночки, Лента, Pandora, Связной, 12storeez. Спикер крупнейших конференций, лектор и автор обучений по маркетингу: Sostav,ppc.world МГТУ, Яндекс, CMS Magazine Образование: Финансовый университет при правительстве РФ Ольга Зосимова Бренд-менеджер Экспертность: Работа с аудиторией и формирование лояльности Опыт: Работает в маркетинге и рекламе с 2007года,<br>В ее трудовой книжке вкладыш и больше 15только официальных мест работы, в портфолио больше 170 проектов и 475 рекламных кампаний. Большие бренды, работой с которыми гордится: RedBull Russia, ToyotaRussia, «Газпром-Медиа Холдинг» (Авторадио, Радио ENERGY).<br>В 2021реализовала давнюю мечту и начала своё бизнес-производство: конструктор постельного белья «GoodMo». Образование: «Журналистика», Сибирский федеральныйуниверситет

«Реклама и связи с общественностью», Сибирскийфедеральный университет Мария Рыбакова Бренд-менеджер Экспертность: Digital PR Опыт: Карьеру начала в качестве журналиста. Сотрудничала с ведущими российскими и зарубежными СМИ. Работала в РИА «Новости» и РБК, где курировала отделы «Международная политика» и «Зарубежный бизнес». Затем перешла в корпоративный сектор, работала в таких компаниях, как «КЭС-Холдинг», «Атомэнергомаш» (Росатом). С 2011 года работает в Группе «Газпромбанка», сейчас отвечает за корпоративные коммуникации в одной из крупнейших российских промышленных групп — ОМЗ. Образование: «Журналистика», МГУ им. Ломоносова. Кандидат наук

Свободный университет Берлина, Германия;

«Менеджмент предприятия», Государственный университет управления (ГУУ) Кирилл Асташкин Бренд-менеджер Экспертность: Буткемп «Диджитал-маркетолог — 2022» Опыт: Более 20 лет опыта маркетинга продуктов и сервисов:<br>- Запускал и руководил ТОП-брендами России — Агуша, ДомКлик, СберАвто, Клинское, Толстяк, Здрайверы <br>- Отвечал за бренд и стратегический маркетинг цифровых сервисов в экосистеме Сбер, телеком корпорации РостелекомВ2С<br>- 14 лет опыта в бренд-маркетинге международных FMCG кампаний PepsiCo, AB InBev, JTI, Efes<br>- Последние четыре года в Сбере — запустил бренд и первую Федеральную Рекламную Кампанию цифрового маркетплейса СберАвто,до этого — реализовал лонч цифрового классифайда недвижимости ДомКлик<br>-Руководил командой маркетинга В2С в Ростелеком, командой международного маркетинга в странах СНГ молочного бизнеса PepsiCo. Образование: «Финансы и кредит», РЭУ им Г.В.Плеханова

дополнительно маркетинговое обучение в Stanford University Graduate School of Business,California, USA (Advanced Consumer Connections Executive Program for AB InBev)

