Профессия Бухгалтер

Бухгалтер следит за финансами компании, работает с документами и отчетностью. Помогает бизнесу отслеживать изменения в законе и избегать убытков
4.75

Рейтинг на основе 7549 отзывов

Быстрое погружение

Освоите новую профессию за 6 месяцев

Свидетельство 1С

Получите документ от создателей «1С:Бухгалтерии»

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Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Специалисты, которые нужны всем компаниям

Бухгалтер может работать в штате крупной компании или сотрудничать с малым и средним бизнесом на аутсорсе
Бухгалтер — стабильная профессия, с которой вы всегда будете востребованы на рынке
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 60 000 ₽

Младший специалист, после курса

~ 100 000 ₽

Специалист, опыт от 1 до 3 лет

~ 130 000 ₽ и больше

Ведущий специалист, с опытом от 3 до 5 лет

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
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Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
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Разработка
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Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Бухгалтер

Другие названия вашей профессии:

Желаемая зарплата

от 60 000₽

Инструменты

1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0

1С:зарплата и управление персоналом 8

Excel

Google Таблицы

Бухгалтерский баланс

Навыки

  • Работа с первичной бухгалтерий
  • Ведение бухучета и финансовых операций
  • Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности
  • Подготовка иллюстрированной айдентики
  • Формирование бухгалтерских проводок
  • Взаимодействие с налоговой, фондами и контрагентами
  • Проведение инвентаризации, прохождение проверок
  • Учет основных и нематериальных активов
  • Организация документооборота
  • Знание законодательства

Подтвердите свой опыт сильными проектами

Определение остатков по запасам на складе и бухотчетность

Налоговая отчетность: страховые, налоги по УСН, декларация

Учет в «1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0»

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика в 1С
70% курса — практика на бухгалтерских задачах. Будете выполнять задания в реальном 1С, а не в тренажере
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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С вами будут работать опытные арт-директора, дизайнеры и художники

Ирина Рек

Учредитель бухгалтерской компании «Топ учёт». Стаж — 15+ лет

Валерия Мартынова

Консультант в области финансов и бухучета с опытом более 11 лет

Людмила Ганжа

Практикующий бухгалтер, преподаватель по бухучету

Ирина Смыслина

Руководитель отдела бухгалтерской отчетности

Ренат Шагабутдинов

Сертифицированный тренер по MS Office

Практикуйтесь еще больше на вебинарах с экспертами

Разбирайте сложные задания и обсудите любые вопросы с практикующими специалистами

Несколько раз в месяц проводим вебинары, на которых вы сможете задать любые вопросы по задачам бухгалтера и узнать больше про развитие карьеры

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
10+ проектов
103 часа теории
252 часа практики
Основные курсы
Основы бухгалтерского учета
15 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Введение в бухуче
  • Объекты бухгалтерского учета
  • Принцип двойной записи. Проводки
  • Формирование и обработка первичной документации
  • Расчетный счет
  • Поставщики
  • Зарплата и кадры
  • Покупатели
  • Кредиты и займы
  • Склад
  • Производство
  • Основные средства
  • Нематериальные активы
  • Учет валютных операций
  • Ведение участков «Касса» и «Авансовые отчеты»
  • Бухгалтерская отчетность
  • Проверка правильности ведения бухгалтерского учета
  • Особенности внешнеторговых операций
Налоги и налогообложение
8 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Налоговый кодекс
  • Системы налогообложения
  • Налоговый учет
  • Налоговая отчетность: ОСНО и УСН
  • Зарплатные налоги, взносы
  • Налоговая отчетность. ЗП
  • Налоговое администрирование
  • Налоговое администрирование для организаций и ИП
  • Налоговые проверки
«1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0
14 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Начальная настройка программы. Сведения об организации, параметры учета, функциональность
  • Начальная настройка программы. Учетная политика, обновления 1С
  • Работа со справочниками
  • Ввод хозяйственных операций. Учет банковских и кассовых операций
  • Учет валютных операций
  • Учет расчетов с подотчетными лицами
  • Учет основных средств и НМА
  • Учет товарных операций
  • Внешнеторговые операции. Импорт и экспорт
  • Расчеты по оплате труда
  • Материальный учет. Складские операции
  • Производство продукции
  • Закрытие периода. Формирование отчетов для анализа
  • Бонус-модуль. Анализ учета. Проверка на ошибки
  • Бухгалтерская и налоговая отчетность
Дополнительные курсы
«1С:Зарплата и управление персоналом 8»
8 практических задания, 1 итоговая работа
  • Начальная настройка программы
  • Настройка организационной структуры предприятия
  • Кадровый учет. Прием на работу
  • Кадровый учет. Особенности приема отдельных граждан. Отчетность
  • Алгоритм простого расчета зарплаты
  • Порядок сложного расчета зарплаты
  • Начисление пособий. Отпуск по уходу за ребенком
  • Налоги и отчеты
  • Бонус-модуль. Работа с отчетами в программе 1С ЗУП
Стресс-менеджмент
5 практических заданий
  • Общее понимание природы стресса
  • Диагностика стресса. Анализ поведения и эмоций в стрессовых ситуациях
  • Базовые инструменты по работе со стрессом и ресурсным состоянием.
  • Процесс формирования новых привычек для борьбы со стрессом
  • Тайм-менеджмент для борьбы со стрессом
  • Стресс в рабочих коммуникациях
  • Action-план
Excel
12 практических заданий
  • Интерфейс и возможности Excel
  • Форматирование данных в таблицах
  • Анализ данных в таблице
  • Проверка и поиск ошибок
  • Сводные таблицы
  • Вычисления и формулы
  • Принципы работы с массивами
  • Типы и назначения диаграмм
  • Прогнозирование показателей с помощью таблиц
  • Импорт данных в таблицы. Power Pivot и Power Query

Получите презентацию
курса и консультацию

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Мы получили вашу
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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали профессиональным бухгалтером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
4 012 ₽⁠/⁠мес.
2 006 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Подойдет ли мне курс, если я никогда не работал с бухгалтерией?

Да, курс подойдет для новичков. Если вы изучаете сферу с нуля, советуем больше времени уделить на профильную литературу и видео — это поможет быстрее прокачаться в навыках. На курсе мы разберем все основные темы для начинающих и все темы закрепим практикой. Даже если у вас нет опыта в бухгалтерии, курс вам подойдет для начала карьеры.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Получу ли я доступ к программам для работы?

Да, вы получите бесплатный доступ на 6 месяцев к программам «1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0» и «1С:ЗУП»

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Осенние
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1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут