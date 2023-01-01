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Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
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Бухгалтер
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Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать опытные арт-директора, дизайнеры и художники
Учредитель бухгалтерской компании «Топ учёт». Стаж — 15+ лет
Консультант в области финансов и бухучета с опытом более 11 лет
Практикующий бухгалтер, преподаватель по бухучету
Руководитель отдела бухгалтерской отчетности
Сертифицированный тренер по MS Office
Практикуйтесь еще больше на вебинарах с экспертами
Несколько раз в месяц проводим вебинары, на которых вы сможете задать любые вопросы по задачам бухгалтера и узнать больше про развитие карьеры
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Введение в бухуче
- Объекты бухгалтерского учета
- Принцип двойной записи. Проводки
- Формирование и обработка первичной документации
- Расчетный счет
- Поставщики
- Зарплата и кадры
- Покупатели
- Кредиты и займы
- Склад
- Производство
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Учет валютных операций
- Ведение участков «Касса» и «Авансовые отчеты»
- Бухгалтерская отчетность
- Проверка правильности ведения бухгалтерского учета
- Особенности внешнеторговых операций
- Налоговый кодекс
- Системы налогообложения
- Налоговый учет
- Налоговая отчетность: ОСНО и УСН
- Зарплатные налоги, взносы
- Налоговая отчетность. ЗП
- Налоговое администрирование
- Налоговое администрирование для организаций и ИП
- Налоговые проверки
- Начальная настройка программы. Сведения об организации, параметры учета, функциональность
- Начальная настройка программы. Учетная политика, обновления 1С
- Работа со справочниками
- Ввод хозяйственных операций. Учет банковских и кассовых операций
- Учет валютных операций
- Учет расчетов с подотчетными лицами
- Учет основных средств и НМА
- Учет товарных операций
- Внешнеторговые операции. Импорт и экспорт
- Расчеты по оплате труда
- Материальный учет. Складские операции
- Производство продукции
- Закрытие периода. Формирование отчетов для анализа
- Бонус-модуль. Анализ учета. Проверка на ошибки
- Бухгалтерская и налоговая отчетность
- Начальная настройка программы
- Настройка организационной структуры предприятия
- Кадровый учет. Прием на работу
- Кадровый учет. Особенности приема отдельных граждан. Отчетность
- Алгоритм простого расчета зарплаты
- Порядок сложного расчета зарплаты
- Начисление пособий. Отпуск по уходу за ребенком
- Налоги и отчеты
- Бонус-модуль. Работа с отчетами в программе 1С ЗУП
- Общее понимание природы стресса
- Диагностика стресса. Анализ поведения и эмоций в стрессовых ситуациях
- Базовые инструменты по работе со стрессом и ресурсным состоянием.
- Процесс формирования новых привычек для борьбы со стрессом
- Тайм-менеджмент для борьбы со стрессом
- Стресс в рабочих коммуникациях
- Action-план
- Интерфейс и возможности Excel
- Форматирование данных в таблицах
- Анализ данных в таблице
- Проверка и поиск ошибок
- Сводные таблицы
- Вычисления и формулы
- Принципы работы с массивами
- Типы и назначения диаграмм
- Прогнозирование показателей с помощью таблиц
- Импорт данных в таблицы. Power Pivot и Power Query
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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали профессиональным бухгалтером
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Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
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