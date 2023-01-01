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Став аналитиком вы научитесь профессионально работать с данными. Не только собирать и изучать их, но еще и интерпретировать данные. Узнаете, как превратить информацию в понятные отчеты и графики, и может сделать выводы на ее основе. Сможете помочь бизнесу принимать решения и планировать развитие.
Длительность: 6 месяцев по 12 часов в неделю
ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.
В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансийИсточник: hh.ru
К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТИсточник: Минцифры России
Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽Источник: hh.ru
Ключевой сферой России остается ИТ — на технологиях держится не только экономика, но и развитие каждой отрасли страны. Поэтому государство создает комфортные условия для этой сферы: выделяет на процветание ИТ-компаний финансы и разрабатывает специальные льготы для сотрудников.
Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них.
Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы.
Никогда не работали хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности
Хочет сменить работуосвоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность
О важности английскогоРасскажем о роли английского языка в обучении. Необходимый минимум для старта. Как эффективно подтянуть исходный уровень до требуемого
Как правильно сидеть за компьютеромГайд по созданию удобного рабочего места. Техники оптимального расположения тела, рекомендации по сохранению физического здоровья при сидячей работе
Профессиональный недуг ИТ специалистаВсе о туннельном синдроме и других специфических особенностях здоровья ИТ специалиста. Превентивные меры и стратегии
Как сохранить зрениеСекреты поддержания здоровья глаз в условиях регулярной работы за компьютером
ТОП-10 навыков ИТ специалистаРекомендации по развитию, обзоры тренажеров, программ и методов
Режим работы в ИТ-профессииКак предупредить профессиональное выгорание и оставаться в ресурсном состоянии и хорошем настроении, даже если что-то идет не по плану и возникают непредвиденные трудности
И это еще не всеВ ходе подготовительного этапа мы будем направлять вам актуальные материалы для планомерной подготовки и мягкого входа в программу: видеоуроки, учебные статьи, подкасты, интервью экспертов и действующих профессионалов рынка ИТ, прикладной инструментарий и специализированная литература. Библиотека данных постоянно пополняется. Будьте в теме уже на самом старте программы.
Программа обучения на пакете «Специалист» рассчитана на 6 месяцев
Вы пройдете ограниченный набор тем и сконцентрируетесь на изучении одной профессии. Вы получите необходимые навыки, чтобы стать квалифицированным специалистом в короткий срок.
Программа обучения на пакете «Инженер» рассчитана на 12 месяцев
Обучение не ограничивается изучением одной профессии. Вы на практике попробуете пять специализаций, изучите инструменты и технологии в программировании, аналитике, тестировании, управлении проектами и продуктами. В процессе обучения вы примете окончательное решение, кем хотите стать
Погружение в сферу ИТ. Вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.
2 месяца
7 месяцев
ТрудоустройствоВы сможете претендовать на реальные вакансии и начать карьеру в сфере ИТ. Мы подберем вам подходящие предложения, дадим рекомендации к составлению портфолио и резюме. Подготовим к собеседованию и поможем попасть в компанию мечты. У вас будет 3 месяца для того, чтобы определиться с местом работы.
Если захотите дальше развиваться в выбранной отрасли, предложим программы обучения для еще более детального изучения специализации или области.
Сможете принять участие в мероприятиях, на которые мы будем приглашать компании и решать задачи их бизнеса, чтобы подготовиться к реальной работе.
Где совместно с другими участниками будете реализовывать идеи проектов и отрабатывать приобретенные знания на практике.
Сможете адаптировать полученные знания и навыки в вашей текущей работе.
Погружение в реальные рабочие условия в ИТ-буткемпе GeekBrains
Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.
Вас ждут:
Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.
Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.
70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.
30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.
К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.Подробнее
После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат
Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме
Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью
Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили
Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения
Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп
Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое
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Фундамент для карьерного ростаМы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.
Портфолио из ваших работВо время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.
Программы обучения современным профессиямГотовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.
Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоныПолучите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.
База знанийВ распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.
КомьюнитиНаша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.
После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций
Обучение в каждом пакете построено так, чтобы вы обязательно получили выбранную профессию. Ключевое отличие пакетов — в длительности обучения и в объеме образовательного контента. Выберите пакет и оставьте заявку на программу.
6 месяцев
12 месяцев
Пакет «Специалист» — это прямой маршрут до профессии. По итогу обучения вы станете специалистом узкого профиля.
За время программы вы получите только одну профессию. Учебный план линейный, в нем нет дополнительных занятий и вспомогательных материалов.
Вы сконцентрируетесь на изучении только тех тем, инструментов и технологий, которые нужных в работе. Получите необходимые навыки, чтобы стать квалифицированным специалистом.
Мы рекомендуем выбирать этот пакет только если вы уверены в своем выборе и уже понимаете, как устроен рынок ИТ. Изменить свой выбор профессии можно только на программе «Инженера».
На программе «Инженера» вы станете специалистом широкого профиля с сильной фундаментальной инженерной базой.
Обучение не ограничивается изучением одной профессии. Вы на практике попробуете пять специализаций, изучите инструменты и технологии в программировании, аналитике, тестировании, управлении проектами и продуктами. В процессе обучения вы примете окончательное решение, кем хотите стать.
Вы пройдете дополнительные темы, и попробуете инструменты и технологии, которых нет у «Специалиста». Вы лучше подготовитесь к работе разработчика, станете профессионалом, который понимает в своей профессии и разбирается в смежных. Такие специалисты более востребованы на рынке труда, обходят конкурентов и зарабатывают больше коллег.
После обучения вы легко сможете изучать новые технологии и быстро адаптироваться к запросам ИТ-рынка, потому что в вашем арсенале будет сильная инженерная база и знания из разных специализаций.
Пакет идеально подходит новичкам, которые мало знают об ИТ и не хотят ошибиться с выбором. Во время обучения вы попробуете себя в разных профессиях и выберете одну или несколько самых интересных.
Для новичков, которые уверены в своем выборе — получить профессию, и которые не хотят отвлекаться на другие специализации и вспомогательный учебный материал.
Для тех, кто хочет стать инженером в ИТ с нуля, но пока не уверен в выборе профессии. Вы попробуете разные специализации на практике и выберете будущую профессию осознанно. Если поймете, что выбранная профессия — не ваша, сможете сменить профессию на другую прямо в процессе обучения.
В конце обучения после сдачи дипломного проекта выдается диплом о профессиональной переподготовке. Вы станете специалистом узкого профиля и получите диплом Специалиста
В конце обучения после сдачи дипломного проекта выдается диплом о профессиональной переподготовке. Вы станете специалистом широкого профиля и получите диплом Инженера
После прохождения обучения
Через 9 месяцев после начала обучения
Junior
Junior
Вы будете учиться меньше и реже, чем в пакете «Инженер». Мы убрали контент по другим специализациям и технологиям, а также дополнительные учебные материалы, чтобы ничто не мешало вашей цели. Занятия будут направлены только на изучение выбранной профессии.
Учебы много: нагрузка до 60 часов в неделю. Вы начнете обучение с инженерных основ, потом попробуете пять специализаций на практике, затем погрузитесь в изучение выбранных технологий.
Параллельно основной программе вы получите вспомогательный учебный материал: тематические уроки на выбор, занятия по смежным специализациям, дополнительный образовательный контент.
Ограниченный набор инженерных тем, которые необходимы для обучения на выбранной профессии
Полный набор инженерных тем, которые подготовят вас к любой специализации и технологической специализации
Вы изучите основные темы только по выбранной специализации. Другие пять специализаций будут недоступны.
Вы изучите основные и дополнительные темы одной или двух специализаций на выбор: программист, тестировщик, аналитик, проджект-менеджер, продакт-менеджер и архитектор. Изменить свой выбор можно бесплатно, в процессе обучения.
Вы изучите темы только по выбранной технологической специализации. Изменить свой выбор выбор можно за дополнительную плату
Вы изучите основные и дополнительные темы одной или двух технологических специализаций. На выбор 47 программ. В процессе обучения вы можете легко перейти с одной технологической специализации на другую — бесплатно.
Только по теме выбранной профессии
Широкий выбор занятий и материалов из разных специализаций
- «Команда ИТ»
- «ГикСпик: Ученые»
- «ГикСпик: Разработчик»
- «ГикСпик: Передовые технологии»
Ограниченный выбор проектов
Широкий выбор проектов
дипломный проект по выбранной профессии
инженерный дипломный проект
Программа обучения на «Специалисте» линейная. В программе нет занятий по другим специализациям и технологиям — уроки будут напрямую связаны с выбранной профессией.
В процессе обучения выбранную профессию нельзя изменить. Вы делаете выбор в самом начале и не меняете его до самого конца. Это нужно, чтобы вы могли быстрее пройти обучение и получить профессию.
В пакете «Инженер» гибкая учебная траектория — вы можете подстраивать учебный план под себя: смотреть занятия по другим специализациям, изучать несколько профессий одновременно и даже сменить профессию на другую, если передумаете.
Если поймете, что выбранная профессия — не ваша, можете, выбрать другую технологию и стать например, программистом на Python, или выбрать другую специализацию, например аналитику и обучиться на бизнес-аналитика.
Пробуйте и подстраивайте программу под себя без потери времени и денег. Учите то, что вам действительно нравится. Это очень важно для новичков, которые еще не знакомы с профессиями в ИТ.
Используйте материнский капиталНаправьте материнский капитал на образование любого из детей.
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Став аналитиком вы научитесь профессионально работать с данными. Не только собирать и изучать их, но еще и интерпретировать данные. Узнаете, как превратить информацию в понятные отчеты и графики, и может сделать выводы на ее основе. Сможете помочь бизнесу принимать решения и планировать развитие.