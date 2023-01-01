Старт в одной из самых востребованных профессий 2026 года
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Data Analyst
Другие названия вашей профессии:
Дата-аналитик, аналитик данных
Желаемая зарплата
от 80 000₽
Реальные проекты в вашем портфолио
Во время обучения вы выполните проект по заданию от партнёра: проведете А/В-тестирование
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Введение в Data Science. Business Understanding. С чего начинается работа с данными. Data Understanding. Excel. Знакомство с основными направлениями Data Science
- Введение в Python. Переменные и типы данных, условия, циклы, алгоритмы, функции. Коллекции в Python, чтение файлов в Python. Библиотека Pandas
- Работа с данными: получение данных с помощью API, базы данных, язык запросов SQL, Power BI, Data Preparation
- Разведочный анализ данных: Data Cleaning, Data Visualization, Feature Engineering
- Метрики в аналитике. Продуктовая и маркетинговая аналитика
- Алгоритмы и структуры данных. Модель как API. Мониторинг моделей. Airflow
- Доступные источники данных
- Аналитика на метриках. Подходы к оценке качества данных. Введение в формулирование гипотез
- Визуализация в Excel. Объединение разнородных данных, требования к качеству данных, корреляция и факторы
- Визуализация в Python. Формулирование гипотез по данным
- SQL как инструмент формирования витрины данных
- Очистка данных. Методы прогнозирования
- A/B-тесты и их планирование
- Данные и отчетность. Повышение качества данных, выявление закономерности в данных, прикладные программные продукты визуализации. Интерпретация результатов А/В-тестирования. Аналитическая отчетность и сторителлинг
- Обработка данных, исследование взаимодействий пользователей с продуктом, интерпретация полученной информации. Собранные данные помогают решать задачи бизнеса
- Настройка веб- и сквозной аналитики, создание воронки продаж, анализ поведения пользователей на сайте, гипотезы на основе полученных данных
- Создание хранилищ данных, проектирование базы данных на языке SQL, работа с таблицами на продвинутом уровне. Решение бизнес-задач с помощью аналитики, очистка данных, правильное их хранение и визуализация в виде таблиц и дашбордов
- Получите базовые знания по математике для работы с аналитикой. Научитесь работать с математическими сущностями в Python-библиотеке SymPy
- Введение в теорию вероятностей. Поймете принципы работы со случайными величинами и событиями. Познакомитесь со статистическими тестами, которые полезны при составлении моделей и проверке гипотез
- Gentle introduction. Теория вероятностей в Python. Научитесь применять основные принципы статистики при работе с задачами Data Science. Поймете, как устроены алгоритмы машинного обучения, как в них применяются математическая статистика и теория вероятностей
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали аналитиком данных
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
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Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
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