Профессия Data Analyst

Аналитики данных помогают бизнесу принимать верные решения на основе данных. Они собирают информацию, анализируют, строят и проверяет гипотезы. На курсе вы научитесь Python, SQL, Power BI и другим инструментам аналитики
4.6

Рейтинг на основе 14 267 отзывов

Живые онлайн-занятия в мини-группах

На курсе с вами будут работать преподаватели

Много практики

500+ часов практических занятий

Возможность стажировки

После курса обучения

-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Старт в одной из самых востребованных профессий 2026 года

Более 3 000 вакансий для аналитиков данных доступно на hh.ru
Дата-аналитики востребованы как в больших компаниях, так и в стартапах, которые улучшают свой продукт.
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 60 000 ₽

Junior, после курса

~ 160 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Data Analyst

Другие названия вашей профессии:

Дата-аналитик, аналитик данных

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Логотип инструмента

Excel

Логотип инструмента

Python

Логотип инструмента

PyCharm

Логотип инструмента

Jupyter Notebook

Логотип инструмента

pandas

Логотип инструмента

SQL

Логотип инструмента

Power BI

Логотип инструмента

numpy

Логотип инструмента

Grafana

Навыки

  • Извлекать данные из различных источников: файлы, API, базы данных
  • Очищать данные
  • Работать с большими данными
  • Проводить разведывательный анализ данных
  • Визуализировать результаты анализа в виде таблиц, дашбордов
  • Формулировать и проверять гипотезы на практике
  • Проводить A/B-тестирование

Реальные проекты в вашем портфолио

Проект: A/B-тест для мобильного приложения доставки продуктов

Во время обучения вы выполните проект по заданию от партнёра: проведете А/В-тестирование

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше усваивался, вы постоянно будете выполнять задания: после теории вас ждет практическая работа или тест. Все задачи приближены к реальным — их можно положить в портфолио
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

Декоративная картинка

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
2 проекта
103 часа теории
547 часов практики
Основные курсы
Введение в Data Science
158 часов практических занятий
  • Введение в Data Science. Business Understanding. С чего начинается работа с данными. Data Understanding. Excel. Знакомство с основными направлениями Data Science
  • Введение в Python. Переменные и типы данных, условия, циклы, алгоритмы, функции. Коллекции в Python, чтение файлов в Python. Библиотека Pandas
  • Работа с данными: получение данных с помощью API, базы данных, язык запросов SQL, Power BI, Data Preparation
  • Разведочный анализ данных: Data Cleaning, Data Visualization, Feature Engineering
  • Метрики в аналитике. Продуктовая и маркетинговая аналитика
  • Алгоритмы и структуры данных. Модель как API. Мониторинг моделей. Airflow
Data Analyst. Junior
104 часа практических занятий
  • Доступные источники данных
  • Аналитика на метриках. Подходы к оценке качества данных. Введение в формулирование гипотез
  • Визуализация в Excel. Объединение разнородных данных, требования к качеству данных, корреляция и факторы
  • Визуализация в Python. Формулирование гипотез по данным
  • SQL как инструмент формирования витрины данных
  • Очистка данных. Методы прогнозирования
  • A/B-тесты и их планирование
  • Данные и отчетность. Повышение качества данных, выявление закономерности в данных, прикладные программные продукты визуализации. Интерпретация результатов А/В-тестирования. Аналитическая отчетность и сторителлинг
Курс по выбору
Маркетинговая аналитика
  • Обработка данных, исследование взаимодействий пользователей с продуктом, интерпретация полученной информации. Собранные данные помогают решать задачи бизнеса
Продуктовая аналитика
  • Настройка веб- и сквозной аналитики, создание воронки продаж, анализ поведения пользователей на сайте, гипотезы на основе полученных данных
BI-аналитика
  • Создание хранилищ данных, проектирование базы данных на языке SQL, работа с таблицами на продвинутом уровне. Решение бизнес-задач с помощью аналитики, очистка данных, правильное их хранение и визуализация в виде таблиц и дашбордов
Дополнительные курсы
Основы математики для Data Science
  • Получите базовые знания по математике для работы с аналитикой. Научитесь работать с математическими сущностями в Python-библиотеке SymPy
Основы статистики и теории вероятностей для Data Science
  • Введение в теорию вероятностей. Поймете принципы работы со случайными величинами и событиями. Познакомитесь со статистическими тестами, которые полезны при составлении моделей и проверке гипотез
Основы статистики и теории вероятностей Advanced
  • Gentle introduction. Теория вероятностей в Python. Научитесь применять основные принципы статистики при работе с задачами Data Science. Поймете, как устроены алгоритмы машинного обучения, как в них применяются математическая статистика и теория вероятностей

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали аналитиком данных

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
8 430 ₽⁠/⁠мес.
4 215 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Я хочу
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

У меня нет опыта работы с данными. Подходит ли мне этот курс?

Курс подходит новичкам без специальных знаний. Главное — максимально вникнуть на первом этапе, качественно выполнять практические задания. Подробно изучив основы, будет легче двигаться дальше.

Есть ли программы рассрочки или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Можно ли стать дата-аналитиком за 2 года и найти работу?

Программа составлена с учётом требований работодателей, практические работы основаны на реальных задачах, с которыми работают дата-аналитики. По итогам обучения у вас будет сильное портфолио. Дальше мы поможем грамотно составить резюме, найти вакансии, подготовим к интервью.

Требуется ли знание математики?

Продвинутых знаний математики на начальном этапе не требуется — школьного курса математики будет достаточно. Если будет нужно разобраться в темах, которые вы забыли или не проходили, — куратор поможет освежить знания или подскажет, где искать ответы.

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3—5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Аналитика Data Analyst (Аналитик данных)
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут