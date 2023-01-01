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При покупке любого курса от GeekBrains
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Образование от VK

Курс «3D-дженералист»

Станьте тем, кто создает анимацию, персонажей и объемную графику для игр, кино или рекламы. Изучите основные программы для работы с 3D, пополните портфолио проектами и обучайтесь у практикующих экспертов индустрии.

Длительность: 13 месяцев по 8 часов в неделю

Изучаемые технологии
Autodesk Maya Autodesk Maya
Blender Blender
ZBrush ZBrush
Marmoset Toolbag Marmoset Toolbag
Unity Unity
Houdini Houdini
Marvelous Designer Marvelous Designer
Unreal Engine Unreal Engine
Rizom UV Rizom UV
Substance 3D Painter Substance 3D Painter
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
после обучения
14718 от 14718 ₽ в месяц
от 5740 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Цены вырастут через:
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Дней
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Часов
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Минут
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Секунд
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Старт обучения каждые 10 дней

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70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Оставьте заявку

Старт обучения каждые 10 дней

О профессии

3D-дженералист — специалист по компьютерной графике и анимации. Он работает с трехмерными моделями, анимацией, визуализацией и спецэффектами. 3D-дженералисты делают персонажей и окружение для игр, создают графику для фильмов, разрабатывают концепции для рекламы и медиа.

about-decor

Компаниям нужны
Специалисты в дизайне

Дизайнер — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

Востребованно

По данным сервиса designer.ru на 7 сентября 2022 года, на рынке предлагают более 4 тысяч вакансий в офис и 3,3 тысяч на удаленку для дизайнеров различных специальностей

Источник: hh.ru
Перспективно

Большинство направлений дизайна позволяют выйти на зарубежный рынок и получать высокую зарплату, находясь в любой точке мира.

Источник: Минцифры России
Высокооплачиваемо

Зарплата начинающего дизайнера — от 50 000 ₽, а через 3 года — от 180 000 ₽

Источник: hh.ru
Записаться на программу

3D-дженералист

Получите востребованную профессию
Junior
С опытом до 1 года
~70 000 ₽
Middle
С опытом 1–3 года
~160 000 ₽
Senior
С опытом 3+ лет
~200 000 ₽
600+
Вакансий прямо сейчас доступно на HH
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hh habr sj gb
График роста зарплат в вакансиях
grafik

Преимущества программы

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Подходит для новичков

Обучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
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Стажировка в Gamebox

Лучшие студенты курса могут поработать в студии над собственным проектом или с заказчиками
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Нетворкинг и комьюнити

Вы пообщаетесь с единомышленниками, руоводителями студий и другими экспертами
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Обучение на практике

Решите более 120 практических задач и соберете более 20 проектов в портфолио
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Гарантия трудоустройства

Найдите новую работу за 3 месяца с помощью Центра карьеры
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Актуальная программа

Составлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели

Кому подойдет курс

Начинающим 3D-художникам

которые хотят изучить инструменты для работы и пополнить портфолио своими первыми проектами

Дизайнерам и художникам

которые хотят начать работать с 3D графикой и расширить спектр навыков или получить новую творческую профессию

Программа обучения

Вводный курс

1 месяц

Введение в игровую индустрию
Кем стать? Бесплатный курс по профориентации

Основной блок

6 месяцев

Autodesk Maya 2.0
Интерфейс.
Основные инструменты: move, scale, rotate.
Базовый моделинг и вспомогательные элементы. Часть 1.
Базовый моделинг и вспомогательные элементы. Часть 2.
Основные инструменты моделирования. Часть 1.
Основные инструменты моделирования. Часть 2.
Сложные и многосоставные формы.
Highpoly. SubD-моделирование.
Ретопология. Lowpoly.
UV-развёртка. Часть 1.
UV-развёртка. Часть 2.
Текстурирование.
Рендеринг.
Бонус-модуль. Pipeline.
Базовая анимация.
Базовый риггинг.
Усложнённый риггинг.
Мокап.
Анимация рига.
3D-моделирование в Maya
Подготовка к работе.
Создание Highpoly.
Создание Lowpoly.
UV — создание развертки.
Бейк в Marmoset Toolbag.
Практика текстурирования.
Рендер и презентация модели.
Подготовка к выполнению задачи в ААА-пайплайне.
Создание LowPoly и Midpoly в Maya.
Создание UV и Bake.
Текстурирование.
Рендер.
Substance Painter для игр
Вступление.
Теория текстурирования.
Особенности текстурирования, работа с референсами.
Материаловедение.
Знакомство с программой и инструментами.
Начало работы. Пробы, тесты.
Композиция.
Создание материалов: дерево, кожа, металл, ткань, камень.
Создание редких материалов: картон, стекло, воск, резина, пластик.
Этикетки.
Полишинг.
Substance Designer.
Создание материала «Камень» в Substance Designer.
Доработка материала «Камень» в Substance painter.
Стилизация.
Неуникальный пайплайн.
Экспорт.
Игровые движки.
Рендер в Marmoset Toolbag.
Работа в геймдеве.
Бонусный модуль. Продвижение.
3D-моделирование в ZBrush
Цифровой скульптинг и знакомство с ZBrush.
Основные инструменты. Dynamesh и ZRemesher.
Скульптинг человекоподобных персонажей.
Создание одежды персонажа. Polygroups, маски и ZModeller.
Работа с фактурой и текстурой.
Создание дополнительных элементов, деталей.
Дополнительные инструменты.
Подготовка модели к презентации.
Скульптинг-интенсив: от сферы до персонажа.
Рендер с нуля
Выбор рендер-движка.
Подготовка к рендеру.
Настройка света в Maya: основы.
Настройка света в Maya: продвинутый уровень.
Настройка камеры.
Базовые параметры и свойства рендера.
Настройка материалов. Базовый уровень.
Настройка материалов. Продвинутый уровень.
Настройка материалов. Технические и вспомогательные функции.
Настройка материалов. Volumes: дым, огонь.
Оптимизация рендера.
Бонус-модуль: пример рендера на движке Octane.
Бонус-модуль: рендер-ферма.

Специализация на выбор

6 месяцев

3D-художник по персонажам
3D-художник по окружению

Дополнительные курсы

Которые вы можете изучать параллельно с программой или после основного блока

Создание волос в Houdini
Подготовка сцены.
Груминг базовых волос.
Груминг сложных волос.
Экспорт и шейдинг.
Рендер и постпродакшн.
Blender
Возможности Blender.
Создание композиции из примитивов.
Полигональное моделирование.
Полигональное моделирование под сглаживание.
Процедурное моделирование.
Скульптинг.
Анимация и симуляция.
UV-mapping.
Работа с текстурами.
Работа с материалами.
Визуализация и освещение.
Визуализация в Octane Render.
Усложнённые симуляции.
Композитинг в Blender.

Запросить полную и подробную программу обучения

Индивидуальная поддержка по трудоустройству

3 месяца средний срок, за который студенты находят работу
Вернем деньги за обучение, если вы не найдете работу с нашей помощью
01

Составим starter-pack для любой карьеры

Резюме, портфолио, сопроводительные письма и самопрезентацию

02

Проведем тестовые собеседования

Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать

03

Откроем доступ к 1 000+ вакансиям наших партнеров

А также будем рекомендовать вас напрямую

04

Подготовим к реальным интервью с работодателем

Дадим советы, пройдемся по вашей самопрезентации, сделаем так, чтобы вы точно получили оффер

Наши выпускники работают. И вы будете

В крупных компаниях или малом бизнесе, удаленно или в офисе, в столице, регионах или по всему миру

Каналы с лайфхаками для развития карьеры

Внутри: разбор кейсов и обмен опытом между студентами, советы от HR-специалистов и вебинары с карьерными консультантами

Интервью со студентами, которые уже работают

Они поделятся опытом и расскажут, как у них прошел процесс трудоустройства

База знаний для развития карьеры

Получите доступ к огромной библиотеке материалов с рекомендациями и советами для развития карьеры

Что нужно сделать, чтобы получить гарантию трудоустройства:
  • 1Активно участвовать в поиске работы — со своей стороны мы дадим знания, вакансии и рекомендации, от вас зависит все остальное
  • 2Сдать итоговую аттестацию на 4 или 5 баллов
  • 3Пройти обучение в Центре карьеры
  • 4Пройти все модули основной программы обучения
  • 5Обратиться за помощью о трудоустройстве не позднее трех месяцев после последнего урока финального модуля программы обучения
  • 6Пройти все дополнительные модули программы
  • 7Сдавать домашние задания в обозначенные сроки
  • 8Быть совершеннолетним на момент обращения
  • 9Пройти промежуточные аттестации на 4 или 5 баллов
  • 10Иметь право официально работать на территории РФ

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Преподаватели курса

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Дмитрий Чинянин
3D-художник студии room8
Опыт:
Работал над проектами Heroes of the Storm от Blizzard Entertainment и Ruined King: A League of Legends Story от Airship Syndicate.
Дина Левтерева
Эксперт направления 3D в GameBox
Опыт:
Преподаватель, художник-фрилансер с 10-летним опытом.
Дмитрий Бутенко
Senior Weapon Artist в Infinity Ward
Опыт:
10 лет в игровой индустрии. Работал над Far Cry 6, Metro Exodus, Call of Duty: Black Ops 3, Rise of the Tomb Raider, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Avengers, World War Z, Halo: The Master Chief Collection.Разработал курс по 3D-моделированию и карту компетенций экспертов.
Эдвард Годлач
Ведущий 3D-художник в Ubisoft
Опыт:
8 лет в игровой индустрии. Работал над Metro Exodus, GHOST, Hitman, King’s Bounty 2, S.T.A.L.K.E.R. 2.
Алексей Кудрявцев
Lead Artist в 1518 Studios
Опыт:
10 лет занимается компьютерной графикой. Работал в студиях TRACE studio и Mundfish. Создавал проекты для 1C, Wargaming.net, Insomniac.Games.
Валерия Исаенко
3D-аниматор в студии RJ-Games
Опыт:
Создавала файтинговые анимации для Shadow Fight 3. Работала над мультфильмами в студиях Паровоз, Союзмультфильм и Платошка. Участвовала в проекте Aion.
Станислав Иванов
CG-художник, фотограф
Опыт:
В компьютерной графике с 2003 года. Работал над проектами для Philips, Mazda, Lexus, МТС, War Thunder.
Роберт Кубус
3D-моделлер анимационной студии Паровоз
Опыт:
Работает в студии Паровоз. Сотрудничал со студией анимационного кино Мельница, занимался рекламным контентом в Asterman, создавал научно-медицинские визуализации в Visual Science.
Алексей Сбродов
3D-дженералист
Опыт:
Работал Lightning-artist и 3D-дженералистом над фильмами «T-34», «Вратарь галактики», «Грех» и клипами Лободы и Эда Ширана.
Марианна Якимова
Арт-директор в 3D Art Studio Pompidou
Опыт:
Принимала участие в таких проектах, как Tom Clancy’s The Division 2, опера «Турандот» в театре Массимо, рекламная кампания Panerai. Разрабатывала графику для рекламных кампаний Dior, Burberry, Iris Van Herpen.
Александр Швецов
Технический директор по рендеру в анимационной студии Паровоз
Опыт:
Работал над вселенной «Лео и Тиг». Создавал шерсть анимационных персонажей рекламы Kinder и Delivery Club.
Евгений Кревный
3D-аниматор в сериалах, кино, рекламе и играх
Опыт:
Анимировал объекты в фильме «Время первых» и короткометражном мультфильме «Азаркант». Развивает собственный проект Дракония. Работал в MainRoadPost, Mail.ru и студии анимации Паровоз.
Максим Курбанов
Lead 3D, технический художник и художник окружений в студии Винторог
Опыт:
Соавтор образовательных программ: по разработке игр в РАНХиГС, СурГУи ВШЭ
Илья Ковалёв
3D-художник
Опыт:
Работает с трёхмерной графикой более 10 лет. Специализируется на освещении и визуализации. Работал над фильмом «Притяжение» и сериалом Talking Tom Shorts.

Поддержка

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставники

Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.

Служба поддержки

Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Вы сможете изучать актуальные тенденции и метрики, работать с зарубежными компаниями и специалистами
  • Будете лучше понимать термины, сервисы и программы для работы
  • Станете более ценным специалистом и будете получать более высокую зарплату
Записаться на курс

Как проходит обучение

Управляйте своим обучением и расписанием

В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.

01.
Изучайте теорию, которая поможет разобраться с заданиями

Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.

02.
Выполняйте домашние задания и получайте обратную связь

Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.

03.

Форматы обучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
Записи лекций

Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Онлайн-разборы работ

Эксперты в прямом эфире разбирают работы и дают полезную обратную связь.

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Методические материалы и презентации

К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям

GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
logo GeekBrains
license GeekBrains

Обучаем на основе государственной лицензии

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы  на часто задаваемые вопросы

Подойдет ли мой компьютер для работы над проектами?
Чтобы было комфортно работать, желательно иметь компьютер с 16 Гб оперативной памяти, процессор Intel 7 поколения и выше, а также видеокарту с характеристиками не меньше, чем у GTX 1050 Ti.
Проверить совместимость программ для работы вы можете на официальных сайтах ПО в разделах «Системные требования»
Когда я смогу начать зарабатывать на 3D?
Начать брать заказы на фрилансе вы можете уже после прохождения модуля «3D-моделирование в Maya» — после 6 месяцев обучения.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Видеозаписи уроков всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания.
Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и стать фрилансером. Мне подойдет курс?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете работать в компании или на фрилансе — как вам будет удобнее.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если проблема с доступом к платформе — напишите в чат на сайте, в Telegram-бот поддержки студентов или на почту support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли сомещать с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку.
Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Будет ли мне полезен курс, если я уже работаю дизайнером?
Да, если вы уже работаете дизайнером, то программа поможет освоить новую сферу и углубить ваши знания.
Во время курса вы будете повторять основы, практиковаться у ведущих специалистов и изучать актуальные инструменты. Это поможет вам систематизировать знания и расширить спектр навыков.

Учитесь более выгодно

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.
Образование от VK

Стоимость курса «3D-дженералист»

от 14718 ₽ в месяц
от 5740 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
  • основная информация
  • Диплом установленного образца,
    образовательная лицензия
  • Портфолио из 20+
    проектов
  • Гарантия трудоустройства
    закреплена в договоре
  • Возможность стажировки
    в Gamebox
  • Разные форматы обучения
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашние задания
  • Вебинары с разбором работ
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