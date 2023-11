Дмитрий Бутенко

Senior Weapon Artist в Infinity Ward

Опыт:

10 лет в игровой индустрии. Работал над Far Cry 6, Metro Exodus, Call of Duty: Black Ops 3, Rise of the Tomb Raider, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Marvel's Avengers, World War Z, Halo: The Master Chief Collection.Разработал курс по 3D-моделированию и карту компетенций экспертов.