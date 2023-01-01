Самая универсальная профессия в 3D
По данным HeadHunter
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
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нужные навыки
Junior
3D-дженералист
Другие названия вашей профессии:
3D-визуализатор, 3D-художник, 3D-моделлер
Желаемая зарплата
от 70 000 ₽
В вашем портфолио будет 10 сильных проектов
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
С вами будут работать эксперты из геймдева и кино
3D-художник студии room8, работал с Blizzard
Художник-фрилансер с 10-летним опытом
Senior weapon artist в Infinity Ward
Ведущий 3D-художник в Ubisoft
Lead artist в 1518 Studios
3D-аниматор в студии RJ Games
CG-художник, фотограф
3D-моделлер в анимационной студии «Паровоз»
3D-дженералист
Арт-директор в 3D Art Studio Pompidou
Технический директор по рендеру в анимационной студии «Паровоз»
3D-аниматор в сериалах, кино, рекламе и играх
Lead 3D в студии «Винторог»
3D-художник
Получите возможность пройти стажировку в студии разработки игр
В студии вы будете работать над заказами с командой или разрабатывать свою игру.
Лучшие участники стажировки могут получить оффер от компаний — партнеров студии
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Интерфейс, возможности и инструменты Photoshop
- Работа со слоями и масками, способы обтравки изображений
- Корректирующие слои
- Основы ретуши
- Создание постера к фильму: композиция
- Создание постера: детализация и эффекты
- Интерфейс, возможности и инструменты Maya
- Базовый моделинг и вспомогательные элементы
- Основные инструменты моделирования
- Сложные и многосоставные формы
- High poly / SubD Modeling
- Retopology / low poly
- UV
- Текстурирование
- Рендеринг
- Пайплайн
- Базовая анимация
- Базовый риггинг
- Усложненный риггинг
- Мокап
- Анимация рига
- Подготовка к работе
- Создание high poly / low poly
- UV — создание развертки
- Бейк в Marmoset Toolbag
- Практика текстурирования
- Рендер и презентация модели
- Подготовка к выполнению задачи в ААА-пайплайне
- Создание high poly, low poly и mid poly в Maya
- Создание UV и Bake
- Текстурирование
- Рендер
- Теория и особенности текстурирования
- Знакомство с программой и инструментами
- Материалы в Substance Painter
- Начало работы. Пробы, тесты
- Композиция
- Материаловедение
- Создание материалов: металл, дерево, ткань, кожа
- Создание более редких материалов
- Создание наклеек и этикеток
- Полишинг
- Substance Designer
- Создание процедурного материала для камня в Substance Designer
- Наложение и обработка материала камня в Substance Painter
- Research стилизации
- Как делать стилизацию Borderlands
- Неуникальный пайплайн
- Экспорт
- Game engines
- Рендер в Marmoset Toolbag
- Как устроен геймдев
- Дополнительные аспекты работы 3D-художника
- Цифровой скульптинг и знакомство с ZBrush
- Основные инструменты: Dynamesh и ZRemesher
- Скульптинг человекоподобных персонажей
- Создание одежды персонажа. Polygroups, маски и ZModeller
- Работа с фактурой и текстурой
- Создание дополнительных элементов, деталей
- Дополнительные инструменты
- Подготовка модели к презентации
- Скульптинг-интенсив: от сферы до персонажа
- Выбор рендер-движка
- Подготовка к рендеру
- Настройка света и камеры в Arnold
- Базовые параметры и свойства рендера
- Настройка материалов в Arnold
- Оптимизация рендера в Arnold
- Работа в Houdini, Octane, Mantra
- Рендер-ферма
- Создание персонажа
- Houdini с нуля
- Создание волос в Houdini
- Blender
- Создание брони с симуляцией ткани
- Создание игровой локации
- Создание анимации персонажа
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали 3D-дженералистом
образовательной лицензии
Получите презентацию
курса и консультацию
Выгодные условия оплаты
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Без первого взноса
от цены курса
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Александр Лаврентьев
со Сравни.ру
MMashina
с Отзовик
96%
cтудентов GeekBrains довольным обучением
На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей
Здравствуйте, хотела бы поделиться процессом и уже набранным опытом обучения в «GeekBrains» на профессию "Специалист по 3D-моделированию". Обучаюсь (с нуля) на платформе уже 3 месяца, считаю что для каждого новооткрывателя самое главное это не перегореть в процессе, что вполне естественно когда начинают возникать трудности или когда не можешь понять то, что кажется все уже давно поняли, но не в этом случае! Оказалось что мир IT настолько разносторонний и интересный даже не соскучишься. Преподаватели отлично выполняют свою работу, за что им отдельная благодарность, все очень доходчиво, если что то не понятно всегда можно задать вопрос через мессенджер и в кротчайшие сроки получить ответ. Также если вам будет необходимо сделать паузу в обучение вы всегда можете обратиться в Техподдержку с просьбой о заморозке (лично мне решили этот вопрос за несколько дней). Что касается успеваемости: каждый урок идет в записи и вы можете просмотреть урок в удобное для вас время, на домашнее задание дается 5 дней (в случае если вы не успеете сделать ДЗ в этот срок, можно открыть повторную попытку, что на мой взгляд очень удобно). Хочу сказать Спасибо за возможности!
Анастасия
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Евгений Самитин
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Дарья
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Поступил учиться чуть больше года назад. Обучение мне очень понравилось, оно не только полезное, но и очень интересное. Изначально брал другую программу, понял что это не моё и без проблем помогли перевестись на другую специальность. Отличная поддержка сервиса, в случае каких-либо проблем всегда помогут: кураторы, преподаватели или служба поддержки. Ваш запрос не заставит вас ждать больше суток. Обучение было очень полезным и интересным, я собрал неплохое портфолио. Видеолекции проходят в удобном формате, доступно доводят информацию. Советовал некоторым друзьям данную платформу, все кто воспользовался остались довольны. Определённо советую данную платформу для обучения!
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hawk013228
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Виктория
с mooc
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Учусь 3 месяца. В целом доволен. Есть доп материалы помимо основной программы. Про преподавателей - бОльшая часть из них суперзаинтересованные(отсылаешь домашку, а в ответ еще варианты решения и ссылки на материал о них) Платформа - 10/10. Программа курса - сравнивать не с чем, пока все гуд. Есть чат в телеге для учеников, там же и преподы, которые отвечают на вопросы. Цена курса - считаю нормальной
Андрей
со Сравни.ру