Профессия 3D-дженералист

3D-дженералисты создают анимацию, персонажей и объемную графику для игр, кино или рекламы
4.7

Рейтинг на основе 1 873 отзывов

Командная работа

Будете работать над игрой в студии gamebox

Опытные спикеры

3D-художники Fortnite, Call of Duty, Metro и Star Wars

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
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20
10
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Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

Самая универсальная профессия в 3D

600+ вакансий для специалистов по 3D-графике было открыто на конец 2025 года

По данным HeadHunter

Вы сможете работать в любой интересующей сфере: от геймдева до киноиндустрии и рекламы
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 160 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

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Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

3D-дженералист

Другие названия вашей профессии:

3D-визуализатор, 3D-художник, 3D-моделлер

Желаемая зарплата

от 70 000 ₽

Инструменты

Логотип инструмента

Autodesk Maya

Логотип инструмента

Blender

Логотип инструмента

ZBrush

Логотип инструмента

Marmoset Toolbag

Логотип инструмента

Houdini

Логотип инструмента

Marvelous Designer

Логотип инструмента

Unreal Engine

Логотип инструмента

Unity

Логотип инструмента

RizomUV

Логотип инструмента

Substance 3D Painter

Навыки

  • Подбор референсов для 3D-моделей
  • UV Mapping — преобразование 3D в 2D
  • Скульптинг 3D-моделей
  • Проработка концепции персонажа
  • Создание моделей персонажей, окружения, техники
  • Доработка и оптимизация моделей
  • Процедурное создание объектов и эффектов
  • Создание реалистичных и стилизованных текстур
  • Настройка освещения

В вашем портфолио будет 10 сильных проектов

3D-модель с анимацией

Концепция и визуализация

Визуализация локации

3D-модель стилизованного персонажа

Скульптинг персонажа по референсу

3D-модель объекта со сложными текстурами

3D-модель игрового оружия

3D-модель техники

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика для отработки навыков
Выполните более 120 заданий, приближенных к реальным рабочим задачам. Каждое задание поможет закрепить новый навык или изучить инструменты для работы
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

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С вами будут работать эксперты из геймдева и кино

Александр Ильинов

3D-художник студии room8, работал с Blizzard

Дина Левтерева

Художник-фрилансер с 10-летним опытом

Дмитрий Бутенко

Senior weapon artist в Infinity Ward

Эдвард Годлач

Ведущий 3D-художник в Ubisoft

Алексей Кудрявцев

Lead artist в 1518 Studios

Валерия Исаенко

3D-аниматор в студии RJ Games

Станислав Иванов

CG-художник, фотограф

Роберт Кубус

3D-моделлер в анимационной студии «Паровоз»

Алексей Сбродов

3D-дженералист

Марианна Якимова

Арт-директор в 3D Art Studio Pompidou

Александр Швецов

Технический директор по рендеру в анимационной студии «Паровоз»

Евгений Кревный

3D-аниматор в сериалах, кино, рекламе и играх

Максим Курбанов

Lead 3D в студии «Винторог»

Илья Ковалев

3D-художник

Получите возможность пройти стажировку в студии разработки игр

Каждые 3 месяца проводим отбор для работы над реальными заказами

В студии вы будете работать над заказами с командой или разрабатывать свою игру.

Лучшие участники стажировки могут получить оффер от компаний — партнеров студии

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
27 проектов
276 часов теории
424 часа практики
Основные курсы
Photoshop
8 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Интерфейс, возможности и инструменты Photoshop
  • Работа со слоями и масками, способы обтравки изображений
  • Корректирующие слои
  • Основы ретуши
  • Создание постера к фильму: композиция
  • Создание постера: детализация и эффекты
Autodesk Maya 2.0
19 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Интерфейс, возможности и инструменты Maya
  • Базовый моделинг и вспомогательные элементы
  • Основные инструменты моделирования
  • Сложные и многосоставные формы
  • High poly / SubD Modeling
  • Retopology / low poly
  • UV
  • Текстурирование
  • Рендеринг
  • Пайплайн
  • Базовая анимация
  • Базовый риггинг
  • Усложненный риггинг
  • Мокап
  • Анимация рига
3D-моделирование в Maya
14 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Подготовка к работе
  • Создание high poly / low poly
  • UV — создание развертки
  • Бейк в Marmoset Toolbag
  • Практика текстурирования
  • Рендер и презентация модели
  • Подготовка к выполнению задачи в ААА-пайплайне
  • Создание high poly, low poly и mid poly в Maya
  • Создание UV и Bake
  • Текстурирование
  • Рендер
Substance painter
24 практических задания, 1 итоговая работа
  • Теория и особенности текстурирования
  • Знакомство с программой и инструментами
  • Материалы в Substance Painter
  • Начало работы. Пробы, тесты
  • Композиция
  • Материаловедение
  • Создание материалов: металл, дерево, ткань, кожа
  • Создание более редких материалов
  • Создание наклеек и этикеток
  • Полишинг
  • Substance Designer
  • Создание процедурного материала для камня в Substance Designer
  • Наложение и обработка материала камня в Substance Painter
  • Research стилизации
  • Как делать стилизацию Borderlands
  • Неуникальный пайплайн
  • Экспорт
  • Game engines
  • Рендер в Marmoset Toolbag
  • Как устроен геймдев
  • Дополнительные аспекты работы 3D-художника
3D-моделирование в ZBrush
8 практических заданий
  • Цифровой скульптинг и знакомство с ZBrush
  • Основные инструменты: Dynamesh и ZRemesher
  • Скульптинг человекоподобных персонажей
  • Создание одежды персонажа. Polygroups, маски и ZModeller
  • Работа с фактурой и текстурой
  • Создание дополнительных элементов, деталей
  • Дополнительные инструменты
  • Подготовка модели к презентации
  • Скульптинг-интенсив: от сферы до персонажа
Рендер с нуля
11 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Выбор рендер-движка
  • Подготовка к рендеру
  • Настройка света и камеры в Arnold
  • Базовые параметры и свойства рендера
  • Настройка материалов в Arnold
  • Оптимизация рендера в Arnold
  • Работа в Houdini, Octane, Mantra
  • Рендер-ферма
Дополнительные темы
Которые вы можете пройти параллельно с программой или после курса
  • Создание персонажа
  • Houdini с нуля
  • Создание волос в Houdini
  • Blender
  • Создание брони с симуляцией ткани
  • Создание игровой локации
  • Создание анимации персонажа

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали 3D-дженералистом

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Получите презентацию
курса и консультацию

Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу
заявку!
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Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
11 651 ₽⁠/⁠мес.
5 826 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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20
10
50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Отзывы наших студентов

Отличная онлайн-школа с отличными преподователями и отлично подобранной программой образования. Прохожу обучение по теме 3D моделированию. обучаюсь уже 4 месяц и самого начала не поверил, что смогу самочтоятельно меделировать. Однако уже появился не плохой результат и понимания.
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Александр Лаврентьев
со Сравни.ру

Прошла курсы. Лёгкая подача информации, настолько лёгкая, что даже сын 10 лет, вместе со мной слушал и усвоил).
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MMashina
с Отзовик

96%

cтудентов GeekBrains довольным обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

5.0

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4.5

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4.0

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4.0

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Здравствуйте, хотела бы поделиться процессом и уже набранным опытом обучения в «GeekBrains» на профессию "Специалист по 3D-моделированию". Обучаюсь (с нуля) на платформе уже 3 месяца, считаю что для каждого новооткрывателя самое главное это не перегореть в процессе, что вполне естественно когда начинают возникать трудности или когда не можешь понять то, что кажется все уже давно поняли, но не в этом случае! Оказалось что мир IT настолько разносторонний и интересный даже не соскучишься. Преподаватели отлично выполняют свою работу, за что им отдельная благодарность, все очень доходчиво, если что то не понятно всегда можно задать вопрос через мессенджер и в кротчайшие сроки получить ответ. Также если вам будет необходимо сделать паузу в обучение вы всегда можете обратиться в Техподдержку с просьбой о заморозке (лично мне решили этот вопрос за несколько дней). Что касается успеваемости: каждый урок идет в записи и вы можете просмотреть урок в удобное для вас время, на домашнее задание дается 5 дней (в случае если вы не успеете сделать ДЗ в этот срок, можно открыть повторную попытку, что на мой взгляд очень удобно). Хочу сказать Спасибо за возможности!

Анастасия
с Tutortop

Преподаватели опытные методички понятные хорошая программа все устраивает
Подробнее

Евгений Самитин
с Zoon

Платформу Geekbrains мне посоветовала коллега, которая здесь прошла обучение по веб-дизайну и сейчас сделала это своим источников дохода. А я как раз хотела получить дополнительное образование в сфере 3D-моделирования. Выбрала соответствующий факультет, за время обучения меня научили создавать крутые объекты новой реальности, и к тому же на весьма хорошем уровне. К концу обучения на руках было портфолио, оформленное в Adobe InDesign. На данном этапе я активно ищу заказчиков, карьерные консультанты GB мне в этом помогают! Все супер.
Подробнее

Дарья
со Сравни.ру

Поступил учиться чуть больше года назад. Обучение мне очень понравилось, оно не только полезное, но и очень интересное. Изначально брал другую программу, понял что это не моё и без проблем помогли перевестись на другую специальность. Отличная поддержка сервиса, в случае каких-либо проблем всегда помогут: кураторы, преподаватели или служба поддержки. Ваш запрос не заставит вас ждать больше суток. Обучение было очень полезным и интересным, я собрал неплохое портфолио. Видеолекции проходят в удобном формате, доступно доводят информацию. Советовал некоторым друзьям данную платформу, все кто воспользовался остались довольны. Определённо советую данную платформу для обучения!

Роман Баскаков
с Tutortop

Удобный сайт, простой и без рекламы. Проходил вводные курсы и остался довольным, так как все объясняют доступными словами, рекомендую данный сайт и так же там есть менеджеры если будут вопросы, у меня вопросов не было. Регистрация не занимает много времени кстати. Цены кстати приемлемые, сравнивал с площадкой скиллфектори и в первом случае оказалось выгоднее. Возможно доработают и расширят функционал или введут побольше бесплатных курсов. Мое мнение - сайт шикарный!

hawk013228
с mooc

Очень удобная подача программы курса - уроки разбиты на тематические блоки. Можно быстро найти то, что нужно.
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Виктория
с mooc

Грамотный новаторский подход к обучению, качественное и объективное введение в курс дел. Только положительные впечатления от предстоящей работы
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ZaurK
с Отзовик

Учусь 3 месяца. В целом доволен. Есть доп материалы помимо основной программы. Про преподавателей - бОльшая часть из них суперзаинтересованные(отсылаешь домашку, а в ответ еще варианты решения и ссылки на материал о них) Платформа - 10/10. Программа курса - сравнивать не с чем, пока все гуд. Есть чат в телеге для учеников, там же и преподы, которые отвечают на вопросы. Цена курса - считаю нормальной

Андрей
со Сравни.ру

Часто задаваемые вопросы

Подойдет ли мой компьютер для работы над проектами?

Чтобы было комфортно работать, желательно иметь компьютер с 16 Gb оперативной памяти, процессор Intel 7-го поколения и выше, а также видеокарту с характеристиками не меньше, чем у GTX 1050 Ti.

Проверить совместимость программ для работы вы можете на официальных сайтах ПО в разделах «Системные требования».

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Когда я смогу начать зарабатывать на 3D?

Начать брать заказы на фрилансе вы можете уже после прохождения модуля «3D-моделирование в Maya» — после 6 месяцев обучения.

В программе есть Photoshop, как мне его установить?

Программы Adobe временно нельзя оплатить российскими картами. Но вы можете купить программу с зарубежной карты или обратиться за советом по установке и настройке программ в дружное сообщество дизайнеров в Telegram-чате.

Сколько часов в неделю мне надо уделять учебе?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут