Здравствуйте, хотела бы поделиться процессом и уже набранным опытом обучения в «GeekBrains» на профессию "Специалист по 3D-моделированию". Обучаюсь (с нуля) на платформе уже 3 месяца, считаю что для каждого новооткрывателя самое главное это не перегореть в процессе, что вполне естественно когда начинают возникать трудности или когда не можешь понять то, что кажется все уже давно поняли, но не в этом случае! Оказалось что мир IT настолько разносторонний и интересный даже не соскучишься. Преподаватели отлично выполняют свою работу, за что им отдельная благодарность, все очень доходчиво, если что то не понятно всегда можно задать вопрос через мессенджер и в кротчайшие сроки получить ответ. Также если вам будет необходимо сделать паузу в обучение вы всегда можете обратиться в Техподдержку с просьбой о заморозке (лично мне решили этот вопрос за несколько дней). Что касается успеваемости: каждый урок идет в записи и вы можете просмотреть урок в удобное для вас время, на домашнее задание дается 5 дней (в случае если вы не успеете сделать ДЗ в этот срок, можно открыть повторную попытку, что на мой взгляд очень удобно). Хочу сказать Спасибо за возможности!

Анастасия

с Tutortop