Станьте профессиональным инженером по тестированию мобильных и веб-приложений и систем. На программе Вы получите навыки ручного и автоматизированного тестирования, научитесь быстро находить баги, разрабатывать тест-кейсы и эффективные тестовые сценарии. Вы также изучите основы программирования и научитесь создавать системы автоматизированного тестирования. В пакете PRO вы получаете возможность углубленно изучить технологическую специализацию и отрасль с экспертной поддержкой.
Компаниям нужны
ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов.
Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.
Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽Источник: hh.ru
К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТИсточник: Минцифры России
В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансийИсточник: Минцифры России
56 719 Вакансий доступно сейчас.
Данные взяты с сайтов по поиску работы в феврале 2023г.
JuniorМладший тестировщик (Junior QA)Москва, удалённая работаот 80 000 руб.
MiddleJunior Backend Developer (Python)Красноярск80 000 руб.
SeniorJunior веб-программист (PHP)Москва100 000 руб.
Подготовитесь к обучению: изучите расписание уроков, платформу GeekBrains, познакомитесь с преподавателями, кураторами и одногруппниками.
Подготовитесь к обучению: изучите расписание уроков, платформу GeekBrains, познакомитесь с преподавателями, кураторами и одногруппниками.
Необходим каждому, кто решил стать ИТ-инженером. Вы познакомитесь с базовыми технологиями, которые востребованы на рынке труда.
В программе 3 направления. Выберите свою роль, изучите необходимый инструментарий и станьте начинающим специалистом в маркетинге.
В программе 3 направления. Выберите свою роль, изучите необходимый инструментарий и станьте начинающим специалистом в маркетинге.
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Погружение в сферу ИТ. Вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.2 месяца
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
7 месяцев
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Разберетесь в основных терминах, научитесь формулировать гипотезы и проводить исследования, мониторить конкурентов и определять стратегию.
Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.
Наши выпускники
трудоустроились в компании
После успешного прохождения выпускных испытаний вам будет выдан документ, подтверждающий уровень ваших компетенций.
В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.
Во время обучения вы будете создавать digital-проекты: сайты, кампании, продающие тексты и презентации. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Мы даем знания, которые позволят адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе. Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти работу в офисе или удаленно, выполнять заказы на фрилансе или получить повышение на работе. Вы получите базу, которая также пригодится для разработки, тестирования, реализации ваших бизнес-идей.
Geekbrains, 2023 г.Диплом "Инженер по тестированию"
Путь в ИТ, 2023 г.Мероприятие и нетворкинг
GeekSpeak, 2023 г.Курс + практика по введению в специализацию
GeekSpeak Ученые, 2023 г.Углубленный курс по введению в отрасль
ASTRIO agency, 2023 г.Стажировка. Удаленная работа
Geekbrains, 2023 г.Практика, дипломная и проектные работы
Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Приглашенные гости из сферы ИТ: лидеры мнений, предприниматели, научные деятели, практикующие эксперты. Топовые специалисты, которые делятся со студентами, опытом, советами, инсайтами.
Узнав их истории, вы познакомитесь с миром информационных технологий изнутри. Личный опыт спикеров подскажет, какой профессиональный путь выбрать в дальнейшем.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.
Вас ждут:
Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.
Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.
70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.
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Станьте профессиональным инженером по тестированию мобильных и веб-приложений и систем. На программе Вы получите навыки ручного и автоматизированного тестирования, научитесь быстро находить баги, разрабатывать тест-кейсы и эффективные тестовые сценарии. Вы также изучите основы программирования и научитесь создавать системы автоматизированного тестирования. В пакете PRO вы получаете возможность углубленно изучить технологическую специализацию и отрасль с экспертной поддержкой.
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