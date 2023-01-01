Пройдите обучение на инженера-программиста на Java. Вы получите базовые знания алгоритмы, на практике освоите язык Java и сможете создавать универсальные программы для большинства современных платформ: сетевые чаты, приложения, мобильные игры и другие сервисы. После 9 месяцев обучения вы сможете трудоустроиться.
Компаниям нужны
ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов.
Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.
Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽Источник: hh.ru
К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТИсточник: Минцифры России
В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансийИсточник: Минцифры России
56 719 Вакансий доступно сейчас.
Данные взяты с сайтов по поиску работы в феврале 2023г.
JuniorJunior Java DeveloperСанкт-Петербургот 100 000 руб.
MiddleJava разработчикРостов-на-Донуот 140 000 руб.
SeniorJava-разработчикМосква, удаленноот 200 000 руб.
Подготовитесь к обучению: изучите расписание уроков, платформу GeekBrains, познакомитесь с преподавателями, кураторами и одногруппниками.
Подготовитесь к обучению: изучите расписание уроков, платформу GeekBrains, познакомитесь с преподавателями, кураторами и одногруппниками.
Необходим каждому, кто решил стать ИТ-инженером. Вы познакомитесь с базовыми технологиями, которые востребованы на рынке труда.
В программе 3 направления. Выберите свою роль, изучите необходимый инструментарий и станьте начинающим специалистом в маркетинге.
В программе 3 направления. Выберите свою роль, изучите необходимый инструментарий и станьте начинающим специалистом в маркетинге.
Оставьте заявку и начните учиться на выгодных условиях
Программа обучения на пакете «Специалист» рассчитана на 9 месяцев
Вы пройдете ограниченный набор тем и сконцентрируетесь на изучении одной профессии. Вы получите необходимые навыки, чтобы стать квалифицированным специалистом в короткий срок.
Программа обучения на пакете «Инженер» рассчитана на 12 месяцев
Обучение не ограничивается изучением одной профессии. Вы на практике попробуете пять специализаций, изучите инструменты и технологии в программировании, аналитике, тестировании, управлении проектами и продуктами. В процессе обучения вы примете окончательное решение, кем хотите стать.
Погружение в сферу ИТ. Вы изучите прикладную математику, познакомитесь с профессиями в разработке, популярными языками программирования и получите базовые навыки.
2 месяца
7 месяцев
3 месяца
Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.
Наши выпускники
трудоустроились в компании
После успешного прохождения выпускных испытаний вам будет выдан документ, подтверждающий уровень ваших компетенций.
В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.
Во время обучения вы будете создавать digital-проекты: сайты, кампании, продающие тексты и презентации. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Мы даем знания, которые позволят адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе. Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти работу в офисе или удаленно, выполнять заказы на фрилансе или получить повышение на работе. Вы получите базу, которая также пригодится для разработки, тестирования, реализации ваших бизнес-идей.
Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.
Вас ждут:
Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.
Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.
70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.
30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.
К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.Подробнее
После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат
Обучение в каждом пакете построено так, чтобы вы обязательно получили выбранную профессию. Ключевое отличие пакетов — в длительности обучения и в объеме образовательного контента. Выберите пакет и оставьте заявку на программу.
9 месяцев
12 месяцев
Пакет «Специалист» — это прямой маршрут до профессии. По итогу обучения вы станете специалистом узкого профиля.
За время программы вы получите только одну профессию. Учебный план линейный, в нем нет дополнительных занятий и вспомогательных материалов.
Вы сконцентрируетесь на изучении только тех тем, инструментов и технологий, которые нужных в работе. Получите необходимые навыки, чтобы стать квалифицированным специалистом.
Мы рекомендуем выбирать этот пакет только если вы уверены в своем выборе и уже понимаете, как устроен рынок ИТ. Изменить свой выбор профессии можно только на программе «Инженера».
На программе «Инженера» вы станете специалистом широкого профиля с сильной фундаментальной инженерной базой.
Обучение не ограничивается изучением одной профессии. Вы на практике попробуете пять специализаций, изучите инструменты и технологии в программировании, аналитике, тестировании, управлении проектами и продуктами. В процессе обучения вы примете окончательное решение, кем хотите стать.
Вы пройдете дополнительные темы, и попробуете инструменты и технологии, которых нет у «Специалиста». Вы лучше подготовитесь к работе разработчика, станете профессионалом, который понимает в своей профессии и разбирается в смежных. Такие специалисты более востребованы на рынке труда, обходят конкурентов и зарабатывают больше коллег.
После обучения вы легко сможете изучать новые технологии и быстро адаптироваться к запросам ИТ-рынка, потому что в вашем арсенале будет сильная инженерная база и знания из разных специализаций.
Пакет идеально подходит новичкам, которые мало знают об ИТ и не хотят ошибиться с выбором. Во время обучения вы попробуете себя в разных профессиях и выберете одну или несколько самых интересных.
Для новичков, которые уверены в своем выборе — получить профессию, и которые не хотят отвлекаться на другие специализации и вспомогательный учебный материал.
Для тех, кто хочет стать инженером в ИТ с нуля, но пока не уверен в выборе профессии. Вы попробуете разные специализации на практике и выберете будущую профессию осознанно. Если поймете, что выбранная профессия — не ваша, сможете сменить профессию на другую прямо в процессе обучения.
В конце обучения после сдачи дипломного проекта выдается диплом о профессиональной переподготовке. Вы станете специалистом узкого профиля и получите диплом Специалиста
В конце обучения после сдачи дипломного проекта выдается диплом о профессиональной переподготовке. Вы станете специалистом широкого профиля и получите диплом Инженера
После прохождения обучения
Через 9 месяцев после начала обучения
Junior
Junior
Вы будете учиться меньше и реже, чем в пакете «Инженер». Мы убрали контент по другим специализациям и технологиям, а также дополнительные учебные материалы, чтобы ничто не мешало вашей цели. Занятия будут направлены только на изучение выбранной профессии.
Учебы много: нагрузка до 60 часов в неделю. Вы начнете обучение с инженерных основ, потом попробуете пять специализаций на практике, затем погрузитесь в изучение выбранных технологий.
Параллельно основной программе вы получите вспомогательный учебный материал: тематические уроки на выбор, занятия по смежным специализациям, дополнительный образовательный контент.
Ограниченный набор инженерных тем, которые необходимы для обучения на выбранной профессии
Полный набор инженерных тем, которые подготовят вас к любой специализации и технологической специализации
Вы изучите основные темы только по выбранной специализации. Другие пять специализаций будут недоступны.
Вы изучите основные и дополнительные темы одной или двух специализаций на выбор: программист, тестировщик, аналитик, проджект-менеджер, продакт-менеджер и архитектор. Изменить свой выбор можно бесплатно, в процессе обучения.
Вы изучите темы только по выбранной технологической специализации. Изменить свой выбор выбор можно за дополнительную плату
Вы изучите основные и дополнительные темы одной или двух технологических специализаций. На выбор 47 программ. В процессе обучения вы можете легко перейти с одной технологической специализации на другую — бесплатно.
Только по теме выбранной профессии
Широкий выбор занятий и материалов из разных специализаций
- «Команда ИТ»
- «ГикСпик: Ученые»
- «ГикСпик: Разработчик»
- «ГикСпик: Передовые технологии»
Ограниченный выбор проектов
Широкий выбор проектов
дипломный проект по выбранной профессии
инженерный дипломный проект
Программа обучения на «Специалисте» линейная. В программе нет занятий по другим специализациям и технологиям — уроки будут напрямую связаны с выбранной профессией.
В процессе обучения выбранную профессию нельзя изменить. Вы делаете выбор в самом начале и не меняете его до самого конца. Это нужно, чтобы вы могли быстрее пройти обучение и получить профессию.
В пакете «Инженер» гибкая учебная траектория — вы можете подстраивать учебный план под себя: смотреть занятия по другим специализациям, изучать несколько профессий одновременно и даже сменить профессию на другую, если передумаете.
Если поймете, что выбранная профессия — не ваша, можете, выбрать другую технологию и стать например, программистом на Python, или выбрать другую специализацию, например аналитику и обучиться на бизнес-аналитика.
Пробуйте и подстраивайте программу под себя без потери времени и денег. Учите то, что вам действительно нравится. Это очень важно для новичков, которые еще не знакомы с профессиями в ИТ.
Направьте материнский капитална образование любого из детей.
Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.
Пройдите обучение на инженера-программиста на Java. Вы получите базовые знания алгоритмы, на практике освоите язык Java и сможете создавать универсальные программы для большинства современных платформ: сетевые чаты, приложения, мобильные игры и другие сервисы. После 9 месяцев обучения вы сможете трудоустроиться.
Оставьте заявкуПолучите профессию Java-разработчик: быстрый старт в профессии.