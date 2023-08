Создание MVP продукта

Введение в понятия MVP, RAT и MAP. Что есть бережливое создание продукта

Продуктовое дизайн мышление, User Story Mapping и Roadmap в MVP. Переходим из CX в UX/UI на практике.

Прототипирование и дизайн MVP, от салфетки до кликабельности

Создание MVP, Zero Code, No Code. А так ли нужны программисты в начале продукта?

Коридорное тестирование, решенческое интервью. To pivot or not to pivot

Практикум по курсу