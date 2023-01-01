Менеджер нужен каждому продукту
По данным ProductSense
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 до 5 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Менеджер продуктов
Другие названия вашей профессии:
product manager, продакт-менеджер
Желаемая зарплата
от 100 000 ₽
В вашем портфолио будет 10 сильных проектов
Разработаете бизнес-модель, прототип продукта и roadmap
Продумаете механики, возможности и UX продукта
Проработаете тестовую версию, протестируете гипотезы и проанализируете запуск. Соберете обратную связь для доработки продукта
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Исполнительный директор дивизиона «Салют» в Сбербанке
Директор по продукту в Мore.tv
Старший продуктовый аналитик в «Тинькофф»
Senior Product Manager в МТС ИИ
Product head в «Контур.Экстерн»
Chief product officer в «Ситидрайв»
Head of product в The Coach App
Директор по бизнес-развитию в Skypro
Получите опыт реальной работы
· Изучайте теорию, которую можно сразу применить на практике.
· Выберите задания, которые вам интересны, и получите релевантный для вас опыт.
· Добавьте несколько кейсов по реальным заданиям в портфолио.
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Что такое продукт. Роль продакт-менеджера в команде
- Продуктовые и бизнес-метрики. Постановка целей в работе над продуктами
- Анализ конкурентов и рынка. Модели монетизации продукта
- Анализ пользователей: CustDev и портрет клиента
- Метрики продуктовой аналитики, А/В-тесты и клиентские воронки
- CJM: составляем карту пути пользователя
- UX-дизайн в управлении продуктом
- MVP: создаем минимально жизнеспособный продукт
- Определяем продуктовые метрики с учетом бизнес-целей
- Продвижение продукта
- Юнит-экономика
- Roadmap: составляем стратегию развития
- Взаимодействие продакта с командой
- Карьера продакта: резюме, поиск вакансий и подготовка к собеседованиям
- Карьера: развитие в профессии и планирование карьеры
- Работа с показателями для VK
- Работа с показателями для сервиса доставки еды
- Работа с показателями системы идентификации аккаунтов
- Внедрение новых функций в приложение магазина одежды
- Запуск приложения-агрегатора
- Цикл разработки приложения
- Разработка онлайн-курса
- Стратегия увеличения количества заказов в приложении
- Стратегия удержания аудитории в приложении
- Роль продуктовой аналитики для бизнеса
- Работа с продуктовыми метриками и пирамидой метрик
- Связь KPI и метрик
- Дашборды для работы с гипотезами
- A/B-тестирование и интерпретация данных
- Power BI: сбор, очистка и проверка данных
- «Яндекс Метрика»: настройка счетчиков и целей, формирование отчетов
- Введение в Python для работы с данными
- Регрессионный и когортный анализ
- Интерфейс и возможности Excel
- Форматирование данных в таблицах
- Анализ данных в таблице
- Проверка и поиск ошибок
- Сводные таблицы
- Вычисления и формулы
- Принципы работы с массивами
- Типы и назначения диаграмм
- Прогнозирование показателей с помощью таблиц
- Импорт данных в таблицы. Power Pivot и Power Query
- Основы работы с реляционными базами данных
- Функции и выражения для работы с данными
- Связи между таблицами
- Проектирование и оптимизация структуры баз данных
- Интерфейс и возможности Figma
- Стандартные инструменты: текст, шейпы, слои, цвет
- Работа с графикой: иконки и иллюстрации
- Компоненты и библиотеки стилей
- Auto Layout и Variants. Объединение макетов в систему
- Плагины
- Подготовка макетов для разработки
- Поиск команды для проекта
- Найм и увольнение сотрудников
- Определение модели управления командой
- Работа с межкультурными и удаленными командами
- CustDev: поиск инсайтов
- Позиционирование компании для разных сегментов аудитории
- Методики Smart и OKR для определения целей проекта
- Методика Growth Hacking для генерации идей
- Медиапланирование, исследования аудитории и рынка
- Построение и тестирование гипотез
- Отслеживание метрик и подготовка отчетов
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали продакт-менеджером
вашу квалификацию
Получите презентацию
курса и консультацию
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- 8 курсов с доступом навсегда
- 3 крупных проекта в портфолио
- Тренажёр с задачами реальных заказчиков
- Закрытое комьюнити продакт-менеджеров
- Гарантированное трудоустройство и 2 консультации с HR-специалистом
- Персональные консультации с опытным продактом
- Бонусные курсы
- 11 курсов с доступом навсегда
- 3 крупных проекта в портфолио
- Тренажёр с задачами реальных заказчиков
- Закрытое комьюнити продакт-менеджеров
- Гарантированное трудоустройство и 2 консультации с HR-специалистом
- 5 персональных консультаций с опытным продактом
- 2 бонусных курса по управлению командами и дизайну на Tilda, чтобы выделиться на фоне конкурентов
- 13 курсов с доступом навсегда
- 3 крупных проекта в портфолио
- Тренажёр с задачами реальных заказчиков
- Закрытое комьюнити продакт-менеджеров
- Гарантированное трудоустройство и 2 консультации с HR-специалистом
- 10 персональных консультаций с опытным продактом
- 4 бонусных курса по управлению командами, дизайну на Tilda, сквозной аналитике и Agile для быстрого карьерного роста
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
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