Профессия Менеджер продуктов

Продакт-менеджеры контролируют разработку и запуск успешных продуктов: от приложений и сервисов до крупных маркетплейсов
4.8

Рейтинг на основе 6434 отзывов

AI в программе

Научитесь быстро искать решения для бизнеса с помощью AI

Опытные эксперты

Из «Рамблера», Яндекса, «Тинькофф» и других компаний

Поможем найти работу

— или вернём деньги

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-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Менеджер нужен каждому продукту

Сможете работать в любой сфере: IT, финтех, образование, промышленность

По данным ProductSense

Чтобы стать продактом и начать карьеру в IT, не нужны навыки программирования
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 90 000 ₽

Junior, после курса

~ 145 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 220 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 до 5 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Менеджер продуктов

Другие названия вашей профессии:

product manager, продакт-менеджер

Желаемая зарплата

от 100 000 ₽

Инструменты

PMBook

AppMetrica

Яндекс Метрика

Miro

Tilda

Figma

Power BI

CJM

Юнит-экономика

CustDev

SQL

Excel

Гибкие методологии

Навыки

  • Анализ рынка и конкурентов
  • Проработка монетизации продукта
  • Анализ пользователя
  • Управление командой разработки
  • Анализ продуктовых метрик
  • Разработка стратегии развития продукта
  • Создание MVP продукта
  • Презентация идей и результатов
  • Тестирование гипотез
  • Визуализация данных

В вашем портфолио будет 10 сильных проектов

Стратегия запуска и развития продукта

Разработаете бизнес-модель, прототип продукта и roadmap

Прототип интерфейса

Продумаете механики, возможности и UX продукта

Запуск MVP продукта

Проработаете тестовую версию, протестируете гипотезы и проанализируете запуск. Соберете обратную связь для доработки продукта

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
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Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Интерактивный тренажер для тренировки навыков
Сможете выбрать сложность заданий, интересные и подходящие для вашего опыта задачи. Будете решать задачи, которые встречаются в работе
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Персональная обратная связь на ваши задания
Куратор ответит на любые вопросы по заданию, проверит вашу работу и даст рекомендации, как сделать ее еще лучше
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Михаил Войтко

Исполнительный директор дивизиона «Салют» в Сбербанке

Алексей Аревьев

Директор по продукту в Мore.tv

Артем Чистяков

Старший продуктовый аналитик в «Тинькофф»

Иван Юрченко

Senior Product Manager в МТС ИИ

Светлана Аюпова

Product head в «Контур.Экстерн»

Дарина Осмоловская

Chief product officer в «Ситидрайв»

Екатерина Якубчик

Head of product в The Coach App

Михаил Свердлов

Директор по бизнес-развитию в Skypro

Получите опыт реальной работы

Практикуйтесь на реальных задачах в интерактивном модуле-тренажере

· Изучайте теорию, которую можно сразу применить на практике.
· Выберите задания, которые вам интересны, и получите релевантный для вас опыт.
· Добавьте несколько кейсов по реальным заданиям в портфолио.

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2024
3 крупных проекта
180 часов теории
282 часов практики
Основные курсы
Основы профессии
15 практических заданий
  • Что такое продукт. Роль продакт-менеджера в команде
  • Продуктовые и бизнес-метрики. Постановка целей в работе над продуктами
  • Анализ конкурентов и рынка. Модели монетизации продукта
  • Анализ пользователей: CustDev и портрет клиента
  • Метрики продуктовой аналитики, А/В-тесты и клиентские воронки
  • CJM: составляем карту пути пользователя
  • UX-дизайн в управлении продуктом
  • MVP: создаем минимально жизнеспособный продукт
  • Определяем продуктовые метрики с учетом бизнес-целей
  • Продвижение продукта
  • Юнит-экономика
  • Roadmap: составляем стратегию развития
  • Взаимодействие продакта с командой
  • Карьера продакта: резюме, поиск вакансий и подготовка к собеседованиям
  • Карьера: развитие в профессии и планирование карьеры
Тренировка на задачах продакта
Интерактивный курс с практикой на реальных задачах
  • Работа с показателями для VK
  • Работа с показателями для сервиса доставки еды
  • Работа с показателями системы идентификации аккаунтов
  • Внедрение новых функций в приложение магазина одежды
  • Запуск приложения-агрегатора
  • Цикл разработки приложения
  • Разработка онлайн-курса
  • Стратегия увеличения количества заказов в приложении
  • Стратегия удержания аудитории в приложении
Дополнительные курсы
Продуктовая аналитика
11 практических заданий
  • Роль продуктовой аналитики для бизнеса
  • Работа с продуктовыми метриками и пирамидой метрик
  • Связь KPI и метрик
  • Дашборды для работы с гипотезами
  • A/B-тестирование и интерпретация данных
  • Power BI: сбор, очистка и проверка данных
  • «Яндекс Метрика»: настройка счетчиков и целей, формирование отчетов
  • Введение в Python для работы с данными
  • Регрессионный и когортный анализ
Excel
14 практических заданий
  • Интерфейс и возможности Excel
  • Форматирование данных в таблицах
  • Анализ данных в таблице
  • Проверка и поиск ошибок
  • Сводные таблицы
  • Вычисления и формулы
  • Принципы работы с массивами
  • Типы и назначения диаграмм
  • Прогнозирование показателей с помощью таблиц
  • Импорт данных в таблицы. Power Pivot и Power Query
SQL
6 практических заданий
  • Основы работы с реляционными базами данных
  • Функции и выражения для работы с данными
  • Связи между таблицами
  • Проектирование и оптимизация структуры баз данных
Figma
Теоретический курс без практики
  • Интерфейс и возможности Figma
  • Стандартные инструменты: текст, шейпы, слои, цвет
  • Работа с графикой: иконки и иллюстрации
  • Компоненты и библиотеки стилей
  • Auto Layout и Variants. Объединение макетов в систему
  • Плагины
  • Подготовка макетов для разработки
Управление командами
Теоретический курс без практики в тарифах “Оптимальный” и “Премиум”
  • Поиск команды для проекта
  • Найм и увольнение сотрудников
  • Определение модели управления командой
  • Работа с межкультурными и удаленными командами
Tilda
Теоретический курс без практики в тарифах “Оптимальный” и “Премиум”
  • CustDev: поиск инсайтов
  • Позиционирование компании для разных сегментов аудитории
  • Методики Smart и OKR для определения целей проекта
  • Методика Growth Hacking для генерации идей
  • Медиапланирование, исследования аудитории и рынка
  • Построение и тестирование гипотез
  • Отслеживание метрик и подготовка отчетов

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали продакт-менеджером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Получите презентацию
курса и консультацию

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Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
7 799₽⁠/⁠мес.
3 900₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 8 курсов с доступом навсегда
  • 3 крупных проекта в портфолио
  • Тренажёр с задачами реальных заказчиков
  • Закрытое комьюнити продакт-менеджеров
  • Гарантированное трудоустройство и 2 консультации с HR-специалистом
  • Персональные консультации с опытным продактом
  • Бонусные курсы
Оптимальный
10 742₽⁠/⁠мес.
4 834₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 11 курсов с доступом навсегда
  • 3 крупных проекта в портфолио
  • Тренажёр с задачами реальных заказчиков
  • Закрытое комьюнити продакт-менеджеров
  • Гарантированное трудоустройство и 2 консультации с HR-специалистом
  • 5 персональных консультаций с опытным продактом
  • 2 бонусных курса по управлению командами и дизайну на Tilda, чтобы выделиться на фоне конкурентов
Премиум
13 229₽⁠/⁠мес.
5 954₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • 13 курсов с доступом навсегда
  • 3 крупных проекта в портфолио
  • Тренажёр с задачами реальных заказчиков
  • Закрытое комьюнити продакт-менеджеров
  • Гарантированное трудоустройство и 2 консультации с HR-специалистом
  • 10 персональных консультаций с опытным продактом
  • 4 бонусных курса по управлению командами, дизайну на Tilda, сквозной аналитике и Agile для быстрого карьерного роста

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Когда я смогу начать работать по новой профессии?

Вы сможете выйти на работу junior-продакт-менеджером сразу после курса. В этом помогут навыки развития карьеры, которые вы получите на курсе, и сильное портфолио из проектов.

Сколько часов в неделю мне надо уделять учебе?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Осенние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут