Продакт-менеджер в ИТ

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Менеджер продуктов в ИТ с нуля

Станьте востребованным Продакт-менеджером. Вы изучите основы программирования и основные концепции компьютерных наук, цифровые технологии, операционные системы, программное обеспечение, базы данных, системы аналитики, языки программирования и многое другое. Познакомитесь с тестированием и системным анализом. На программе сможете сделать осознанный выбор специализации и технологий, прокачаться в выбранном направлении.

Длительность: 9 месяцев по 12 часов в неделю

Специализация и технологическая специализация
Продуктовое управление
Product-менеджер
Изучаемые языки и технологии
Project Vision Project Vision
Roadmap Roadmap
Agile Agile
Kanban Kanban
Lean Lean
Cynefin Cynefin
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Смешанный формат
обучения
protect Гарантия трудоустройства
после завершения программы
от 6528 ₽ в месяц
от 2612 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
sale-image-gradient -60%
Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
До конца действия 60% скидки
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Секунд
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

-60%
Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
0 дней 00 : 00 : 00
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

Менеджер по продукту в ИТ — это универсальная профессия, так как у каждой коммерческой организации есть продукты, которые она продает. Менеджер или директор по продукту — это динамичная позиция, которая включает поддержание непрерывного потока идей и ресурсов, направленных на создание и развитие продукта. Менеджеры по продукту также служат связующим звеном между командой разработчиков продукта и остальной частью компании. Прежде чем продукт будет одобрен для разработки, менеджер по продукту должен оценить его рыночные возможности и спланировать реализацию ресурсами разработки.

about-decor

Компаниям нужны Специалисты с ИТ-навыками

ИТ-специалист — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

Востребовано

В январе 2023 г. число ИТ-вакансий в России на 63% больше, чем год назад. За месяц 60 тыс. новых вакансий

Источник: hh.ru
Перспективно

К 2035 году в России будет более 2,5 млн вакансий для специалистов из сферы ИТ

Источник: Минцифры России
Высокооплачиваемо

Зарплата начинающего специалиста — от 60 000 ₽. А уже через три года — от 150 000 ₽

Источник: hh.ru
Записаться на программу

Менеджер продуктов в ИТ с нуля

Получите востребованную профессию
150 000
Вакансий
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hhhabrsjgb
График роста вакансий
grafik
Примеры вакансий на рынке
Продакт-менеджер
Москва
от 120 000 руб.
Продакт менеджер на маркетплейсы
Краснодар
120 000 руб.
Менеджер по продукту
Владимир
от 87 000 руб.

Акцент на поддержке сферы информационных технологий (ИТ)

Ключевой сферой России остается ИТ — на технологиях держится не только экономика, но и развитие каждой отрасли страны. Поэтому государство создает комфортные условия для этой сферы: выделяет на процветание ИТ-компаний финансы и разрабатывает специальные льготы для сотрудников.

Льготная ипотека
Всем сотрудникам ИТ-компаний предоставляется льготная ипотека со ставкой 5% на время работы. А для высококвалифицированных и узкопрофильных специалистов выделят дополнительные финансы на улучшение жилья.
Отсрочка от армии
На время работы сотрудники ИТ-компаний моложе 27 лет получают отсрочку от военной службы.

Преимущества программы

В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ.

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Плавный вход

Подойдет даже новичкам в ИТ
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Перспективы карьерного роста

Повысите свою ценность на рынке труда
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Универсальные навыки

Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты
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Обучение на практике

Решите более 50 практических задач
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Быстрые результаты

Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
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Смешанный формат обучения

Обучение организовано в формате вебинаров, записанных лекций, домашних работ и практикумов

Эта программа
подойдет тем, кто

Никогда не работал

и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности

Хочет сменить работу

освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность

Продакт-менеджер в ИТ

Курсы
Введение в программирование
Что такое программирование и языки программирования
Базовые алгоритмы и массив как структура данных
Сложность и стоимость алгоритмов
Жизненный цикл продукта
Продукт и продуктовое мышление
Старт продукта
Продукт для рынка и Product Market Fit
Путь к Product Market Fit
Управляемый рост и масштабирование
Практикум по курсу
Гибкие методологии
Гибкие методологии. История возникновения
Agile
Scrum
Lean
Kanban
Как выбрать гибкую методологию и не ошибиться
Бизнес-модели
Риски продукта и модель Остервальдера
Устойчивая бизнес-модель
Воронки и монетизация
Стратегия и тактика продукта
Анализ рынка и конкурентов
MOAT-framework и Product-Led Growth
Практикум по курсу
Работа с гипотезами и продуктовые исследования
Гипотезы как инструмент работы с продуктом
Метод User Story
JTBD
Методы приоритизации продуктового беклога
Валидация гипотез через качественные исследования
Интерпретация результатов проверки гипотез через количественные исследования
Практикум по курсу
Юнит-Экономика
Введение в метрики и экономику продукта
Разбор метрик различных продуктов и стадий b2b/b2c/b2g - эмпатия, рост, и т.д. Учимся верно выбирать North Star метрику.
Расчет юнит-экономики для проекта
Разбор "связывания" метрик продукта в единую юнит-экономику
Плечи метрик и когортный анализ
Разбор работы с когортным анализом и системами аналитики + работа студентов с поиском точек роста
Практическое применение юнит-экономики в стартапе: расчет рынка снизу и обоснование инвестиций из юнит-экономики
Разбор кейсов по юнит-экономике
Разбор практических кейсов достижимости рынка и расчет затрат проектов исходя из юнит-экономики
Практикум по курсу
Создание MVP продукта
Введение в понятия MVP, RAT и MAP. Что есть бережливое создание продукта
Продуктовое дизайн мышление, User Story Mapping и Roadmap в MVP. Переходим из CX в UX/UI на практике.
Прототипирование и дизайн MVP, от салфетки до кликабельности
Создание MVP, Zero Code, No Code. А так ли нужны программисты в начале продукта?
Коридорное тестирование, решенческое интервью. To pivot or not to pivot
Практикум по курсу
Основы маркетинга
Введение в маркетинг
Модели маркетинга и тренды
Целевая аудитория
Outbound каналы коммуникации
Inbound каналы & воронка
Стратегия
Медиаплан
Нестандартный маркетинг
Практикум по курсу
Введение в продуктовую аналитику
Инструменты веб аналитики
Яндекс метрика и app аналитика
Введение в статистику
А / Б тестирование
Особенности этапов Delivery и Discovery b2c-сегменте
Delivery и Discovery с использованием HADI-циклов
Discovery-процесс в b2c
Delivery-процесс в b2c и Dual track
Run and Change в b2c
Практикум по курсу
Особенности этапов Delivery и Discovery b2b-сегменте
Customer Development в B2B
Формируем продукт в B2B
Готовим MVP
Product Launch в B2B. Особенности запуска, аналитки и контроля
Практикум по курсу
Привлечение инвестиций
Инвестиции, венчур, рынки и единороги
Инвесторы и взаимоотношения: гранты, акселераторы РФ и США, ангелы, фонды
Продукт и компания: Как подготовить продукт и компанию к инвестициям
Документы и торг: Оценка и юридические вопросы инвестиций
Презентация и питч: в лифте, в зуме, на сцене, в кулуарах
Практикум по курсу
Soft Skills для управления командой
Лидерство и командообразование
Групповая динамика проектных групп и работа с мотивацией
Способы организации командной работы
Наставничество и коучинг в проектной деятельности
Управление временем, проблемами и стрессом
Эффективная презентация и навыки публичных выступлений
Практикум по курсу
Диаграммы состояний
Введение в работу с требованиями
Объектно-ориентир ованный подход и диаграмма классов
Use Case
Activity diagram
State machine diagram (SMD)
Применение SMD
Дипломная работа
Запросить полную и подробную программу обучения

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Кто учит

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Волкова Галина
Product Manager голосового помощника Маруси (Mail.ru Group)
Экспертность:
Создание MVP продукта, подготовка к созданию, бизнес-модель, основы управления продуктом
Зубкова Екатерина
Product Manager (SaaS) – Мегафон
Экспертность:
Аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта, основы маркетинга для продакт-менеджера
Орлов Петр
Руководитель двух ИТ-проектов в ВТБ
Экспертность:
Веб-разработка, финансовый менеджмент
Шаталова Алевтина
Основательница креативного агентства «Зайчапай»
Экспертность:
Дизайн, разработка сайтов
Акопян Сергей
Разработчик в "Яндекс.Технологии"
Экспертность:
Разработчик, работа с базами данных, Python, операционные системы и виртуализация (Linux)
Анисимов Павел
Продуктовый дизайнер и практикующий преподаватель
Экспертность:
Веб-дизайн, дизайн интерфейсов (UX/UI), графический дизайн, Гибкие методологии (Agile, SCRUM, Kanban и другие)
Арестов Олег
Full-stack разработчик
Экспертность:
Веб-разработка, Full-stack-разработка
Бородин Дмитрий
Инвестиционный директор
Экспертность:
Венчурное инвестирование, инвестиционная оценка и финансовое моделирование, разработка стратегии развития компании, привлечение финансирования и структурирование сделок, анализ бизнеса и проведение due diligence
Булатов Алексей
Senior Java-разработчик в компании Иннотех
Экспертность:
Java, Hibernate, SQL, Spring Boot, Apache Kafka, Java Spring Framework, Git, Apache Maven
Гладков Александр
Начальник отдела тестирования в ITS
Экспертность:
Тестирование, автоматизация процессов
Заярный Андрей
ИТ-преподаватель
Экспертность:
Разработчик курсов по программированию для взрослых и детей, программирование, игровое ПО, базы данных, проектирование процессов
Зернова Ирина
Преподаватель математики, физики, программирования в IT-академии
Экспертность:
Аналитика, работа с базами данных, редактура и копирайтинг, Python, математика, алгоритмизация
ИвансБашто Илона
Сертифицированный бизнес-тренер, преподаватель, мотивационный спикер
Экспертность:
Конфликтология, лидерство и личная эффективность
Игорь Зуриев
Руководитель ИТ-проектов
Экспертность:
Построение бизнес-процессов, управление проектами, проджект-менеджмент, аналитика, бизнес-модель, жизненный цикл продукта
Исмаилова Сабина
Team Lead в Netcracker
Экспертность:
Аналитика данных, бизнес-аналитика, разработка
Кадочников Алексей
Tech Lead веб-разрабтки
Экспертность:
HTML5, CSS3, JS, React js, Vue.Js, Node.js, PHP
Калияниди Екатерина
Руководитель отдела по подбору персонала по России в компании Manpower. Сертифицированный ассесор (SHL)
Экспертность:
HR, кофнликтология, консалтинг, управление и бизнес
Морозов Владимир
Senior Software Developer в американской компании
Экспертность:
C#, Java, .Net, SCRUM
Павел Тарасов
Веб-разработчик
Экспертность:
JavaScript, PHP, Go
Плеханов Алексей
Старший разработчик Яндекс
Экспертность:
Архитектуры и шаблоны проектирования на Java, основы веб-разработки на Spring Framework, подготовка к собеседованию Java-разработчика, разработка интернет-магазина на Spring Framework, разработка сетевого хранилища на Java
Финогенов Евгений
Программист, старший преподаватель
Экспертность:
Дизайн, Программирование, Создание игр, Тестирование

Кто будет помогать

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Удобная платформа для обучения

Траектория обучения и   расписание занятий

Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.

01.

Смотрите уроки

Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.

70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.

30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.

К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.

Подробнее
02.

Выполняете задания

После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат

03.
Как проходит обучение
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Лекции

Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме

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Семинары

Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью

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В прямом эфире и в записи

Обучение организовано в формате вебинаров, записанных лекций, домашних работ и практикумов

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Самостоятельное изучение

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения

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Записи других потоков по той же теме

Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп

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Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Результаты после обучения

Фундамент для карьерного роста

Мы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Документ о квалификации после обучения в GeekBrainsПосле успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций. В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям
GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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license GeekBrains

Государственная лицензия ДПО № 040485*

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему мне стоит обучиться на этой программе?
Во время прохождения программы вы получите углубленные знания, выберите специализиции, изучите технологии и инструменты и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, развития команды, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.
Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?
Мы предоставляем углубленное изучение фундамента разработки с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя из ваших предпочтений и интересов. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с различными инструментами, технологиями и методами, задачами и стратегиями и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшего курса.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?
Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Дополнительная
информация

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.

Менеджер продуктов в ИТ с нуля

Станьте востребованным Продакт-менеджером. Вы изучите основы программирования и основные концепции компьютерных наук, цифровые технологии, операционные системы, программное обеспечение, базы данных, системы аналитики, языки программирования и многое другое. Познакомитесь с тестированием и системным анализом. На программе сможете сделать осознанный выбор специализации и технологий, прокачаться в выбранном направлении.

list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
education Диплом о профессиональной
переподготовке
protect Гарантия трудоустройства
после завершения программы
от 6528 ₽ в месяц
от 2612 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
  • основная информация
  • Трудоустройство после завершения программы
  • Диплом после обучения
  • Разные форматы обучения
  • Занятие в группе с преподавателем
  • Онлайн-встречи с экспертами
  • Онлайн-лекции и вебинары
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
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Получи скидку 60% и 3 месяца в подарок
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Секунд
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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00
Дней
00
Часов
00
Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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Оставьте заявку — мы расскажем и подберем для программу под любые ваши цели.
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