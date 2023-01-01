DevOps-специалисты становятся востребованнее
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 года до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера»
Ваши навыки
после обучения
Junior
DevOps-инженер
Другие названия вашей профессии:
Инженер по автоматизации и развертыванию, инженер по инфраструктуре
Желаемая зарплата
от 151 000 ₽
Учитесь в удобном формате и сразу применяйте знания
Вы добавите в портфолио 5 проектов
Настроите серверы, контроль их состояния и резервное копирование. Получите практический опыт работы с корпоративной инфраструктурой.
Выстроите процессы CI/CD, подключите сбор логов и мониторинг. Разберётесь, как готовить инфраструктуру к работе в продакшене.
Соберёте инфраструктуру из контейнеров, внесёте изменения в конфигурацию и устраните типовые технические сбои.
Развернёте кластер, настроите его компоненты, проверите работу сервисов и подготовите систему к росту нагрузки.
С нуля создадите рабочую среду для команды: организуете сервисы, автоматизируете процессы и подготовите инфраструктуру к развитию проекта.
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Программа обучения
- Устройство Linux и роль операционной системы
- Первые команды в терминале
- Учётные записи, права доступа и редактор Vim
- Логика командных сценариев
- Создание первого Bash-скрипта
- Переменные, параметры и команды в Bash
- Повторяющиеся операции в командных сценариях
- Решение задач с помощью циклов
- Сборка полноценного сценария автоматизации
- Как браузер связывается с веб-сервером
- Управление запуском процессов и служб
- Защита соединения с помощью шифрования
- Взаимодействие Linux с оборудованием
- Зачем приложениям нужны базы данных
- Базовые операции с хранилищами данных
- Передача информации между компьютерами
- Адресация, маршруты и сетевые протоколы
- Настройка обмена данными в сети
- Сборка веб-сервера на стеке LAMP
- Работа с пакетами формата DEB
- Поиск причин неполадок в системе
- Проверка доступности и состояния сервисов
- Ограничение сетевого доступа и защита хоста
- Запуск нескольких систем на одном компьютере
- Создание туннелей между сетевыми узлами
- Путь изменений от кода до пользователя
- Задачи DevOps внутри продуктовой команды
- Автоматическая доставка новых версий
- Сборка проекта с помощью GitLab CI
- Перенос обновлений между средами
- Описание серверов и настроек в коде
- Применение виртуальных машин в разработке
- Упаковка приложений в Docker-контейнеры
- Настройка серверов через Ansible
- Проверка конфигураций до развёртывания
- Контроль состояния приложений и инфраструктуры
- Действия команды при сбоях
- Рабочий набор DevOps-инженера
- Конфигурации YAML, Git и консольные инструменты
- Автоматический поиск сервисов
- Массовая настройка узлов через Ansible
- Сложные сценарии контейнеризации
- Автоматизация релизов в Jenkins и GitLab
- Получение показателей работы системы
- Объединение журналов событий
- Снижение рисков для инфраструктуры
- Связь между приложениями и серверами
- Развёртывание ресурсов в облаке
- Что представляет собой язык Python
- Написание и запуск первых программ
- Вычисления, значения и выражения
- Выполнение кода по заданному условию
- Построение нескольких вариантов выполнения
- Повтор команд с помощью while
- Перебор последовательностей через for
- Решение задач с заданным числом повторений
- Анализ и изменение текстовых данных
- Циклы внутри других циклов
- Работа с целыми и вещественными значениями
- Выделение повторяющейся логики в функции
- Ошибки округления при вычислениях
- Без проверки и комментариев эксперта.
- Из чего состоит платформа Docker
- Различия между образом, контейнером и реестром
- Подготовка собственного образа приложения
- Утилиты для управления контейнерной средой
- Одновременный запуск нескольких контейнеров
- Процессы Docker на уровне операционной системы
- Способы организации информации в приложениях
- Таблицы, связи и структура реляционной базы
- Создание, изменение и удаление строк
- Получение нужных записей по условиям
- Объединение данных в комплексных запросах
- Назначение компонентов Kubernetes
- Создание и настройка объектов кластера
- Разграничение прав пользователей и сервисов
- Передача трафика между приложениями
- Подключение постоянных хранилищ
- Подготовка конфигураций в Helm, Jsonnet и Kustomize
- Ограничение ресурсов и распределение нагрузки
- Контроль кластера и размещённых в нём сервисов
- Управление взаимодействием через Istio и Envoy
- Автоматический выпуск обновлений в Kubernetes
- Поддержка работоспособности кластера
- Составление перечня защищаемых ресурсов
- Определение признаков подозрительной активности
- Подключение систем к сбору событий
- Объединение сигналов и поиск взаимосвязей
- Подготовка инструкций на случай атаки или сбоя
- Представление результатов на графиках и в отчётах
- Восстановление цепочки событий во время расследования
- Устранение уязвимостей после инцидента
- Установка редактора и подготовка рабочего окружения
- Хранение наборов значений в списках
- Поиск, замена и сортировка элементов
- Краткая запись операций над коллекциями
- Преобразование и анализ строк
- Выбор между словарями и множествами
- Применение кортежей
- Вызов функции из самой себя
- Загрузка данных из файлов и сохранение результатов
- Предсказуемое поведение программы при ошибках
- Объекты, классы и их назначение
- Инкапсуляция, наследование и полиморфизм
- Последовательная выдача данных
- Изменение поведения функций через декораторы
- Специальные методы и возможности классов
- Создание декораторов с параметрами
- Передача функций как обычных значений
- Использование готовых библиотек для анализа данных
- Выбор ИИ-сервиса под техническую задачу
- Формулирование запросов для генерации и разбора кода
- Расширение возможностей ИИ через API и плагины
- Решение бытовых и организационных задач с нейросетями
- Выбор подхода к управлению разработкой
- Документы и рабочие элементы Scrum
- Распределение обязанностей внутри команды
- Место баз данных в IT-системе
- Построение таблиц и запросов на SQL
- Поддержка PostgreSQL и MongoDB
- Снижение рисков при эксплуатации хранилищ
- Встроенные средства контроля и защиты данных
- Задачи архитектора при создании продукта
- Сравнение способов организации приложений
- Построение систем из распределённых компонентов
- Перевод бизнес-задач в функции продукта
- Требования к скорости, надёжности и безопасности
- Разделение крупного приложения на независимые части
- Сохранение целостности операций с данными
- Подготовка понятных контрактов API
- Обмен информацией через события
- Соединение внутренних и внешних систем
- Обнаружение сервисов и хранение их настроек
- Учёт угроз при проектировании решения
- Единая точка входа через API Gateway
- Подбор платформы для запуска продукта
- Получение полной картины работы системы
- Создание приложений для облачной среды
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