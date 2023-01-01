Профессия DevOps-инженер с нуля + ИИ

DevOps-инженер помогает команде разработчиков быстрее обновлять продукт. Для этого он настраивает инфраструктуру, автоматизирует рутинные процессы и ручную работу.
4.8

Рейтинг на основе 2 532 отзывов

Обучение в удобное время

И поддержка кураторов

5 реальных проектов

в ваше портфолио

Помощь в трудоустройстве

Вакансии, подготовка к собеседованию, реальные заказы

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год

DevOps-специалисты становятся востребованнее

Для специалистов открыто 2 500+ вакансий в России, по данным HeadHunter
DevOps-специалисты нужны в IT-компаниях, банках, онлайн-сервисах, ритейле, геймдеве и даже производстве
Чем больше знаете, тем выше зарплата
~ 151 000 ₽

Junior, после курса

~ 239 000 ₽

Middle, опыт от 1 года до 3 лет

~ 350 000 ₽

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера»

Ваши навыки
после обучения

Фотография
Фотография

Junior

DevOps-инженер

Другие названия вашей профессии:

Инженер по автоматизации и развертыванию, инженер по инфраструктуре

Желаемая зарплата

от 151 000 ₽

Инструменты

Python

Docker

GitLab

Molecule

Karate

Ansible

Terraform

Prometheus

Grafana

ELK

ChatGPT

Linux

SQL

Vim

Kubernetes

Навыки

  • Настраиваю и поддерживаю системы на Linux
  • Пишу Python-скрипты для автоматизации задач
  • Обеспечиваю защиту и стабильную работу серверов
  • Собираю и запускаю приложения в Docker-контейнерах
  • Проектирую CI/CD-конвейеры и управляю поставкой обновлений
  • Защищаю базы данных от потери и несанкционированного доступа
  • Создаю устойчивую к сбоям IT-инфраструктуру
  • Управляю версиями кода и командной разработкой через Git
  • Отслеживаю состояние систем и оперативно выявляю неполадки

Учитесь в удобном формате и сразу применяйте знания

Видеоматериалы остаются с вами
Смотрите уроки в своём темпе и возвращайтесь к темам, когда понадобится освежить в памяти команды, настройки или порядок действий.
Обучение скриншот
Онлайн-встречи с практикующими экспертами
Подключайтесь к занятиям по расписанию, разбирайте сложные ситуации из работы DevOps-инженера и уточняйте непонятные моменты в прямом эфире.
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Задания на основе рабочих сценариев
После теории будете настраивать серверы, контейнеры, CI/CD-процессы и другие элементы инфраструктуры. Выполненные проекты сможете использовать в портфолио.
Обучение скриншот
Разбор каждой практической работы
Эксперт проверит решение, укажет на ошибки и подскажет, как улучшить конфигурацию. Обратную связь получите в течение 24 часов после отправки задания.
Обучение скриншот

Вы добавите в портфолио 5 проектов

Система управления пользователями

Настроите серверы, контроль их состояния и резервное копирование. Получите практический опыт работы с корпоративной инфраструктурой.

Платформа для запуска и поддержки продукта

Выстроите процессы CI/CD, подключите сбор логов и мониторинг. Разберётесь, как готовить инфраструктуру к работе в продакшене.

Среда разработки на базе Docker

Соберёте инфраструктуру из контейнеров, внесёте изменения в конфигурацию и устраните типовые технические сбои.

Кластер Kubernetes для приложений

Развернёте кластер, настроите его компоненты, проверите работу сервисов и подготовите систему к росту нагрузки.

IT-инфраструктура для молодого бизнеса

С нуля создадите рабочую среду для команды: организуете сервисы, автоматизируете процессы и подготовите инфраструктуру к развитию проекта.

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
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Консультация специалиста

Программа обучения

От 9 до 12 месяцев
5 реальных проектов
400+ часов практики
3 варианта обучения на выбор
Тариф «Базовый»
Старт в DevOps: системное администрирование для начинающих
  • Устройство Linux и роль операционной системы
  • Первые команды в терминале
  • Учётные записи, права доступа и редактор Vim
  • Логика командных сценариев
  • Создание первого Bash-скрипта
  • Переменные, параметры и команды в Bash
  • Повторяющиеся операции в командных сценариях
  • Решение задач с помощью циклов
  • Сборка полноценного сценария автоматизации
  • Как браузер связывается с веб-сервером
  • Управление запуском процессов и служб
  • Защита соединения с помощью шифрования
  • Взаимодействие Linux с оборудованием
  • Зачем приложениям нужны базы данных
  • Базовые операции с хранилищами данных
  • Передача информации между компьютерами
  • Адресация, маршруты и сетевые протоколы
  • Настройка обмена данными в сети
  • Сборка веб-сервера на стеке LAMP
  • Работа с пакетами формата DEB
  • Поиск причин неполадок в системе
  • Проверка доступности и состояния сервисов
  • Ограничение сетевого доступа и защита хоста
  • Запуск нескольких систем на одном компьютере
  • Создание туннелей между сетевыми узлами
DevOps-инженер. Основы
  • Путь изменений от кода до пользователя
  • Задачи DevOps внутри продуктовой команды
  • Автоматическая доставка новых версий
  • Сборка проекта с помощью GitLab CI
  • Перенос обновлений между средами
  • Описание серверов и настроек в коде
  • Применение виртуальных машин в разработке
  • Упаковка приложений в Docker-контейнеры
  • Настройка серверов через Ansible
  • Проверка конфигураций до развёртывания
  • Контроль состояния приложений и инфраструктуры
  • Действия команды при сбоях
  • Рабочий набор DevOps-инженера
DevOps-инженер. Advanced
  • Конфигурации YAML, Git и консольные инструменты
  • Автоматический поиск сервисов
  • Массовая настройка узлов через Ansible
  • Сложные сценарии контейнеризации
  • Автоматизация релизов в Jenkins и GitLab
  • Получение показателей работы системы
  • Объединение журналов событий
  • Снижение рисков для инфраструктуры
  • Связь между приложениями и серверами
  • Развёртывание ресурсов в облаке
Основы Python. Часть 1
  • Что представляет собой язык Python
  • Написание и запуск первых программ
  • Вычисления, значения и выражения
  • Выполнение кода по заданному условию
  • Построение нескольких вариантов выполнения
  • Повтор команд с помощью while
  • Перебор последовательностей через for
  • Решение задач с заданным числом повторений
  • Анализ и изменение текстовых данных
  • Циклы внутри других циклов
  • Работа с целыми и вещественными значениями
  • Выделение повторяющейся логики в функции
  • Ошибки округления при вычислениях
DevOps. Docker
  • Без проверки и комментариев эксперта.
  • Из чего состоит платформа Docker
  • Различия между образом, контейнером и реестром
  • Подготовка собственного образа приложения
  • Утилиты для управления контейнерной средой
  • Одновременный запуск нескольких контейнеров
  • Процессы Docker на уровне операционной системы
Основы SQL
  • Способы организации информации в приложениях
  • Таблицы, связи и структура реляционной базы
  • Создание, изменение и удаление строк
  • Получение нужных записей по условиям
  • Объединение данных в комплексных запросах
Тариф «Оптимальный»
В тариф входят все курсы и материалы тарифа «Базовый».
В модуле по Docker практические работы проверяет эксперт.
Инфраструктурная платформа на основе Kubernetes
  • Назначение компонентов Kubernetes
  • Создание и настройка объектов кластера
  • Разграничение прав пользователей и сервисов
  • Передача трафика между приложениями
  • Подключение постоянных хранилищ
  • Подготовка конфигураций в Helm, Jsonnet и Kustomize
  • Ограничение ресурсов и распределение нагрузки
  • Контроль кластера и размещённых в нём сервисов
  • Управление взаимодействием через Istio и Envoy
  • Автоматический выпуск обновлений в Kubernetes
  • Поддержка работоспособности кластера
Мониторинг событий и реагирование на инциденты информационной безопасности
  • Составление перечня защищаемых ресурсов
  • Определение признаков подозрительной активности
  • Подключение систем к сбору событий
  • Объединение сигналов и поиск взаимосвязей
  • Подготовка инструкций на случай атаки или сбоя
  • Представление результатов на графиках и в отчётах
  • Восстановление цепочки событий во время расследования
  • Устранение уязвимостей после инцидента
Основы Python. Часть 2
  • Установка редактора и подготовка рабочего окружения
  • Хранение наборов значений в списках
  • Поиск, замена и сортировка элементов
  • Краткая запись операций над коллекциями
  • Преобразование и анализ строк
  • Выбор между словарями и множествами
  • Применение кортежей
  • Вызов функции из самой себя
  • Загрузка данных из файлов и сохранение результатов
  • Предсказуемое поведение программы при ошибках
  • Объекты, классы и их назначение
  • Инкапсуляция, наследование и полиморфизм
  • Последовательная выдача данных
  • Изменение поведения функций через декораторы
  • Специальные методы и возможности классов
  • Создание декораторов с параметрами
  • Передача функций как обычных значений
  • Использование готовых библиотек для анализа данных
ИИ-помощники для IT-специалистов: ChatGPT и аналоги
  • Выбор ИИ-сервиса под техническую задачу
  • Формулирование запросов для генерации и разбора кода
  • Расширение возможностей ИИ через API и плагины
  • Решение бытовых и организационных задач с нейросетями
Agile: Scrum и Kanban в работе над продуктом
  • Выбор подхода к управлению разработкой
  • Документы и рабочие элементы Scrum
  • Распределение обязанностей внутри команды
Персональные консультации
Обсудите с экспертом свои решения и получите рекомендации по сложным заданиям. Отдельно сможете поговорить о старте в DevOps, подготовке к вакансиям и дальнейшем профессиональном росте.
Тариф «Максимальный»
Тариф объединяет всю программу «Базового» и «Оптимального»
включая проверку заданий по Docker и персональные консультации
Безопасность баз данных
  • Место баз данных в IT-системе
  • Построение таблиц и запросов на SQL
  • Поддержка PostgreSQL и MongoDB
  • Снижение рисков при эксплуатации хранилищ
  • Встроенные средства контроля и защиты данных
Архитектор ПО
  • Задачи архитектора при создании продукта
  • Сравнение способов организации приложений
  • Построение систем из распределённых компонентов
  • Перевод бизнес-задач в функции продукта
  • Требования к скорости, надёжности и безопасности
  • Разделение крупного приложения на независимые части
  • Сохранение целостности операций с данными
  • Подготовка понятных контрактов API
  • Обмен информацией через события
  • Соединение внутренних и внешних систем
  • Обнаружение сервисов и хранение их настроек
  • Учёт угроз при проектировании решения
  • Единая точка входа через API Gateway
  • Подбор платформы для запуска продукта
  • Получение полной картины работы системы
  • Создание приложений для облачной среды
Soft skills и развитие карьеры
Разовьёте навыки общения в технической команде, научитесь обсуждать задачи, аргументировать решения и планировать профессиональное развитие.
Поддержка после трудоустройства
После выхода на работу сможете обратиться к эксперту с вопросами о первых задачах и взаимодействии с командой. Получите рекомендации, которые помогут быстрее разобраться в новых процессах и увереннее пройти период адаптации.

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курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали DevOps-инженером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
7 866 ₽⁠/⁠мес.
3 933 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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20
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Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

Поможем дойти до конца обучения

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HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

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Часто задаваемые вопросы

Я ничего не знаю про DevOps, мне подойдет курс?

Да, курс подойдет для новичков. Уделяйте больше времени практике, изучанию дополнительных материалов и обратной связи от экспертов, тогда все обязательно получится.

Где и кем я смогу работать после обучения на курсе?

DevOps-инженер — это профессия на стыке системного администрирования и программирования. Вы сможете работать в любой компании, которая разрабатывает IT-продукты: от ААА игр до сложного узкопрофильного софта. Спрос на специалистов большой, поэтому уже на позиции Junior вы сможете устроиться в крупную компанию.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Какой компьютер подойдет для обучения и работы?

Для работы с инструментами и сервисами, которые вы будете изучать, нужен компьютер с Intel Core i5 и старше или AMD Ryzen 5, 8 ГБ оперативной памяти, SSD для ускорения работы приложений, а также стабильное интернет-соединение для доступа к онлайн-ресурсам и облачным сервисам.

Сколько времени надо учиться? Получится совмещать с работой?

Программа обучения рассчитана примерно на 3—5 часов в неделю и выполнение домашних заданий. Изучать материалы вы можете в любое удобное время, поэтому совмещать обучение и ваше расписание не будет проблемой.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут