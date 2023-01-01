Профессия
Финансовый аналитик

Анализируйте финансовые данные и помогайте компаниям принимать инвестиционные решения.
Живые онлайн-занятия с преподавателями

Помимо видеоуроков на курсе будут онлайн-встречи

Уникальная методика

На этом курсе вы точно получите профессию мечты

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Практика на реальных задачах
Обратная связь от наставников
Актуальная программа на 2026 год
Помощь с трудоустройством и стажировки у партнеров

О профессии

Финансовый аналитик анализирует финансовые данные компании для улучшения ее показателей
Он создает отчеты и прогнозы для принятия стратегических решений
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Кому подойдет курс

Для тех, кто хочет научиться анализировать финансовые данные и строить прогнозы.

Идеально для новичков, которые хотят развивать навыки работы с финансами.

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Финансовый аналитик

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

MS Excel

SAP

Python

SQL

Power BI

Tableau

Инвестиционная оценка

Бухгалтерский и управленческий учет

Финансовые модели

Навыки

  • Способен анализировать, планировать и оптимизировать финансовые процессы в корпоративном секторе
  • Финансовое моделирование, включая финансово-экономические расчеты и оформление форм отчетности
  • Есть опыт работы в финансовом анализе, анализе бухгалтерской отчетности, финансовых коэффициентов и новостей рынка
  • Глубокие знания корпоративных финансов, включая акционерное и долговое финансирование, риск-менеджмент и бизнес-планирование
  • Знаю методы инвестиционной оценки, включая доходный, сравнительный и затратный подходы
  • Есть опыт опыт анализа финансовых рынков и их участников
  • Продвинутые навыки бухгалтерского учета, включая разработку отчетов о прибылях и убытках, баланса, движении денежных средств и налогообложение
  • Практический опыт в управленческом учете, калькуляции себестоимости, бюджетировании и анализе плана и фактических данных

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
До 9 месяцев
Введение в программирование
Теория вероятностей и математическая статистика
Финансовая математика
Введение в продуктовую аналитику
Корпоративные финансы (Базовый курс)
Основы бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет
Основы управленческого учета
Финансовая аналитика компаний и рынков
Корпоративные финансы (Продвинутый курс)
Финансовое моделирование
Инвестиционная оценка
Юнит-экономика
Дипломная работа

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали Финансовым аналитиком

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Преподаватели — лидеры IT отрасли

Репин Борис

Руководитель отдела сводной управленческой отчетности в группе «М.Видео-Эльдорадо»

Ганьшин Александр

Data Engineer (Scala) в МТС

Иванов Александр

Head Of Project, руководитель направления по исследованию данных в Сбере, занимается скоринговыми моделями и технологическими рисками, научный сотрудник в Российском квантовом центре

Анциферов Денис

Lead Game Designer в A17Games, работал геймдизайнером и игровым аналитиком в Dreamside Interactive

Арькова Александра

Бизнес-аналитик Аметист, ex-аналитик в компании IKEA — 15 лет

Баклунов Антон

Ведущий трекер ФРИИ, трекер СКБ Контур, основатель двух стартапов (sitt.me и locall.ru). Автор и лектор курсов для директоров по маркетингу

Блюков Антон

Отвечает за финансовую поддержку Supply Chain в PepsiCo для стран Юго-Западной Европы, руководил финансовой отчетностью и анализом различных аспектов деятельности в Mars, L'Oreal и CBRE

Бородин Дмитрий

Инвестиционный директор венчурного фонда, лектор РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, сертифицированный финансовый аналитик (CFA), сертифицированный риск-менеджер (FRM)

Бритин Дмитрий

Главный системный аналитик на проекте ВТБ

Варган Юлия

Ведущий QA инженер Maxbitsolution, преподает тестирование веб-приложений и API, тест-дизайн и тест-аналитику

Ващенкова Ольга

Data Engineer в Иннотех

Вершинина Ольга

Бизнес-аналитик в Roistat

Виноградов Виталий

Product Owner (Identity Verification), Revolut, 10+ лет опыта в запуске технологических продуктов на мировой рынок, запустил компьютерное зрение в NtechLab и Ivideon

Волкова Галина

Product Manager голосового помощника Маруси в VK, ex-product Owner линейки продуктов с биометрической верификацией («Т1»), управляла разработкой приложения «Мой МТС» и платформой Smart University (МТС), растила revenue мобильных приложений Biglion

Воронин Эдуард

Инженер-испытатель в НИИ «Субмикрон»

Галеев Кирилл

Инженер по тестированию в Сбере

Голубков Сергей

Product Manager, управляет и разрабатывает продукты для Retail, E-commerce и M-commerce, работал с компаниями Ozon, 5Post, MВидео, более 5 лет опыт в управлении продуктами

Дернович Иван

Performance test Engineer в компании SolbegSoft

Загидуллина Алина

Head of digital products

Зернова Ирина

Учитель математики и информатики в Предуниверситарии НИЯУ «МИФИ»

Зуриев Игорь

Руководитель IT-проектов в «Международном аэропорту Шереметьево», эксперт по автоматизации бюджетов развития и капитальных затрат на строительство

Зырянов Павел

IT-инженер АСНА

Канзепаров Руслан

Системный аналитик в компании Dialog

Науметов Айдар

Математик, ведущий специалист по базам данных

Панаско Никита

Маркетолог онлайн-школ, основатель маркетингового агентства VKUSNO

Папина Татьяна

Finance controller / Business analyst LUHTA Company

Пашин Александр

Ведущий аналитик в Магнит

Прохорова Оксана

Аналитик в Kometa Games

Русакова Оксана

Главный аналитик в РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ

Смирнов Антон

Директор по развитию продукта BI в Промсвязьбанке, руководитель компании kongru.consulting, более 12 лет в аналитике

Сущик Сергей

Генеральный директор True digital Agency

Тажетдинов Руслан

Директор по развитию в Riverstart.ru

Тырышкина Анастасия

Lead BI аналитик в Центре финансовых технологий

Филатов Алексей

Эксперт в области игровой аналитики, монетизации игр, хранения и обработки данных, более 15 лет в игровой индустрии, последние 7 лет в анализе данных.

Черникова Вероника

Старший специалист по тестированию в IBS, тестирует банковские проекты

Шаталова Алевтина

Преподаватель в деп. машинного обучения и анализа больших данных Фин. университета, основала креативное агентство «Зайчапай», преподает фронтенд-разработку

Шафигуллин Ильнар

Кандидат физико-математических наук, разработчик и главный методолог всей IT-линейки в GeekBrains

Шафигуллин Мансур

Региональный руководитель филиала Школы робототехники, преподаватель робототехники и языка Python

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вами до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках с бесконечным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
Чтобы материал лучше осваивался, вы постоянно будете выполнять задания: простые задачки отработаете на тренажерах, мини-кейсы или целые проекты разработаете в профессиональной среде PyCharm
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
8 302 ₽⁠/⁠мес.
4 151 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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12
20
10
50
Указана стоимость базового тарифа. Больше практики и поддержки в продвинутых тарифах.

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Часто задаваемые вопросы

Кто такой Финансовый аналитик?

Финансовый аналитик — это специалист, который занимается анализом финансовых данных, оценивает эффективность инвестиций, проводит прогнозы и разрабатывает финансовые стратегии для компаний. Он помогает управлять денежными потоками, снижать риски и обеспечивать финансовую устойчивость компании.

Сколько зарабатывает Финансовый аналитик?

Зарплата начинающего финансового аналитика варьируется от 60 000 до 100 000 рублей в месяц. Опытные специалисты с навыками финансового моделирования и аналитики могут зарабатывать от 150 000 рублей и выше, в зависимости от компании и сложности проектов. Востребованность финансовых аналитиков остается высокой благодаря потребности бизнеса в грамотном управлении финансами.

Чем занимается Финансовый аналитик?

Основные задачи финансового аналитика включают:
• Анализ финансовой отчетности компаний, включая бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств.
• Оценка эффективности инвестиций с помощью методов финансового моделирования и временной стоимости денег.
• Проведение анализа финансовых коэффициентов и данных для оценки финансового состояния компании.
• Разработка и анализ бюджетов, проведение план-факт анализа и контроль выполнения финансовых планов.
• Оценка рисков и разработка стратегий их минимизации.
• Проведение инвестиционной оценки с использованием доходного, сравнительного и затратного подходов.
• Работа с юнит-экономикой, анализ метрик для оптимизации финансовых показателей продукта или проекта.
• Финансовое моделирование для прогнозирования будущих финансовых результатов и оценки рентабельности проектов.

Кому подойдет этот курс?

Дистанционный курс «Финансовый аналитик» от GeekBrains подойдет для тех, кто хочет начать карьеру в области финансовой аналитики, а также для людей с опытом в экономике и финансах, которые хотят улучшить свои навыки анализа данных и финансового моделирования. Если вы стремитесь стать экспертом в области корпоративных финансов, управленческого учета и инвестиционной оценки, этот курс для вас.

Сколько времени учиться на Финансового аналитика и какой график обучения?

Обучение на финансового аналитика занимает от 6 до 9 месяцев в зависимости от программы и темпа обучения. График гибкий, что позволяет совмещать обучение с работой или другими обязательствами. Курс завершается защитой дипломной работы, которая подтверждает полученные знания и навыки.

Чему я научусь на курсе?

На курсе «Финансовый аналитик» от GeekBrains вы:
• Изучите основы бухгалтерского и управленческого учета, научитесь анализировать финансовую отчетность компаний.
• Овладеете методами финансовой математики, в том числе расчетом временной стоимости денег и проведением процентных расчетов.
• Научитесь применять статистические методы анализа, включая корреляционный анализ, регрессию и тестирование гипотез.
• Овладеете навыками финансового моделирования для оценки эффективности проектов и прогнозирования финансовых показателей.
• Изучите методы анализа финансовых рынков и компаний, включая анализ новостей и событий.
• Научитесь проводить инвестиционную оценку с применением различных подходов (доходный, сравнительный, затратный).
• Освоите инструменты финансовой аналитики, включая Excel, 1С и программные пакеты для анализа данных.
• Подготовите дипломный проект, который станет основой вашего профессионального портфолио.
Этот курс предоставит вам все необходимые знания и навыки для работы финансовым аналитиком, позволяя применять методы анализа и прогнозирования для оптимизации финансовых результатов компаний и проектов.

Как проходит обучение?


Обучение проходит следующим образом:
1. Знакомство с теорией. Мы познакомим вас с темами через видеоуроки, статьи и электронные материалы. Вся информация будет храниться у вас в личном кабинете студента и доступна в любое время.
2. Выполнение практических заданий. Это могут быть индивидуальные задания, работа в симуляторе или командные проекты.
3. Общаетесь с кураторами-экспертами. Вы будете получать обратную связь на все ваши практические задания, которые будете сдавать на проверку. Также вы сможете задавать любые вопросы по темам и профессии, чтобы лучше разобраться и получить больше опыта.
4. Проверяете свои знания. В конце тематического модуля мы будем проверять ваши знания через тесты или специальные практические задания — кейсы. Кейсы — это ситуация, которая возникает в профессиональной жизни специалиста, и которую нужно решить. Кейсы можно считать проектами, которые можно взять в портфолио.
5. Подготовка итоговой работы. К концу обучения по аналогии с вузами и колледжами вы подготовите и защитите итоговый проект. Он отразит все ваши знания, которые вы получили за время обучения. Этот проект станет вашей визитной карточкой и главным элементом портфолио.
6. Поиск работы. В середине обучения вы можете начать самостоятельный поиск работы, стажировки или проекта. После завершения обучения, вы перейдете в карьерный центр, где наши HR-ы помогут вам с поиском работы: оформят резюме, портфолио, подготовят к собеседованиям. Самое главное — мы откроем вам доступ к вакансиям партнеров, которые сотрудничают с нами и забирают наших студентов к себе на стажировку, работу или проект.

Можно ли обучиться на Финансового аналитика с нуля без предварительных знаний?

Да, курс построен так, чтобы его можно было изучить с полного нуля. Вам не нужно работать по похожей профессии или предварительно что-то изучать. Если вы сомневаетесь в том, что курс может вам подойти, то вы можете записаться на бесплатную консультацию и задать вопросы менеджеру онлайн-школы.

Получу ли я диплом или сертификат?

Да, вы получите именной сертификат после успешного завершения обучения. Это официальный документ, так как у нашей школы есть лицензия.

Смогу ли я трудоустроиться после прохождения курсов?

Да, вы вполне сможете устроиться по профессии после прохождения курсов. Для этого надо хорошо окончить курсы, качественно освоить все необходимые профессиональные навыки и проявить инициативу в поисках. Мы вам поможем найти работу.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно пройти все занятия, сдать практические и проверочные задания. После обучения на курсе вы перейдете в Центр карьеры, где с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию, пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Какие преимущества у этого курса?

В нашем курсе можно выделить следующие преимущества:
1. Актуальная и качественная информация. Мы регулярно обновляем программу, так как мир вокруг нас меняется крайне быстро. Например, вузы или колледжи не могут быстро адаптировать свою программу из-за тяжелого и долгого процесса. У нас в свою очередь на каждый курс выделена команда специалистов, которые регулярно исследуют рынок этой профессии, общаются с работодателями, анализируют состав вакансий и общаются с приглашенными экспертами на эту тему. Мы всегда в курсе самых последних событий, которые могут повлиять на изучение профессии и оперативно вносим изменения в программу.
2. Достаточно практики, чтобы закрепить знания и выйти на работу. Мы пришли к тому, что больше 50% курса состоит из практических заданий. Практические задания проходят в разных форматах, чтобы разнообразить обучение и активировать разные механизмы запоминания. На нашем курсы вы точно сформируете профессиональные навыки и получите первый опыт на практике.
3. Разнообразие форматов. Кроме видеоуроков мы регулярно проводим вебинары с экспертом в режиме реального времени, где можно пообщаться с преподавателем и моментально получить ответ на свой вопрос.
4. Поддержка от действующих специалистов. Во время онлайн-обучения с вами будет работать наша команда кураторов-экспертов, карьерных консультантов и специалистов поддержки. В зависимости от вопроса, вам всегда есть куда обратиться.
5. Помощь с трудоустройством. В наш курс включена поддержка центром карьеры, которая поможет сделать первые шаги в трудоустройстве.

Чем этот платный курс лучше бесплатных, которые есть в интернете?


На бесплатных курсах можно столкнуться со следующими недостатками:
Отсутствие практики. На бесплатных курсах редко можно встретить практические задания, чаще всего исключительно теория в формате лекций.
Отсутствие обратной связи. На бесплатных курсах поддержка преподавателей отсутствует, поэтому при возникновении вопросов или сложностей надеяться можно только Гугл.
Отсутствие итоговых документов. Лишь в редких случаях на бесплатном курсе можно получить электронный сертификат, однако он не будет иметь никакой ценности.
Риск устаревшей информации. Многие бесплатные курсы — это старые видеозаписи с прошлых курсов, поэтому информация на них может быть устаревшей.
Некачественный материал. В бесплатных курсах редко используют профессиональный монтаж, звук, свет, а также не готовят качественные презентации. Уроки бесплатных курсов зачастую сделаны любителями и получаются плохого качества.
Нет коммьюнити студентов. На бесплатных курсах вы будете один, вам не получится обсудить пройденный материал с кем-то или закрепить знания на практике в командном проекте.
Высокий риск быть обманутым или получить ложные знания. Чаще всего бесплатные курсы сделаны любителями, которые доносят субъективную точку зрения, и она редко совпадает с реальным положением дел на рынке профессий. Авторы бесплатных курсов не проводят анализ рынка, не общаются с большим количеством работодателей, не адаптируют программу. Это может привести к тому, что знания, которые даются на бесплатных курсах целиком зависят от уровня компетенций автора — и нет гарантий, что то, что он делает — он делает правильно.
Только базовые знания. На бесплатных курсах вы не получите комплексно профессию от А до Я. Скорее всего это будет только базовая информация, чтобы понять термины и базовый функционал программ и сервисов. А вот получить профессию на таких курсах нельзя.

Как можно оплатить обучение?


Вы можете оплатить обучение в рассрочку или полным платежом. Рассрочка — это кредит на выбранный вами срок. Чем больше срок рассрочки, тем меньше платеж в месяц, и наоборот. Мы договорились с банками и сделали отсрочку платежей 6 месяцев. Это значит, что начать платить за обучение вы сможете через полгода, после начала обучения. Обычно за этот срок люди уже находят работу и начинают окупать свою обучение.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Базовый
3 985 ₽/мес.
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-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, вы принимаете условия публичных оферт, правила акций «Поможем найти работу или вернём деньги» и «Учись сейчас — плати потом»
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут