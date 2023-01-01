О профессии
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера, HH.ru
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нужные навыки
Junior
Финансовый аналитик
Желаемая зарплата
от 80 000₽
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Преподаватели — лидеры IT отрасли
Руководитель отдела сводной управленческой отчетности в группе «М.Видео-Эльдорадо»
Data Engineer (Scala) в МТС
Head Of Project, руководитель направления по исследованию данных в Сбере, занимается скоринговыми моделями и технологическими рисками, научный сотрудник в Российском квантовом центре
Lead Game Designer в A17Games, работал геймдизайнером и игровым аналитиком в Dreamside Interactive
Бизнес-аналитик Аметист, ex-аналитик в компании IKEA — 15 лет
Ведущий трекер ФРИИ, трекер СКБ Контур, основатель двух стартапов (sitt.me и locall.ru). Автор и лектор курсов для директоров по маркетингу
Отвечает за финансовую поддержку Supply Chain в PepsiCo для стран Юго-Западной Европы, руководил финансовой отчетностью и анализом различных аспектов деятельности в Mars, L'Oreal и CBRE
Инвестиционный директор венчурного фонда, лектор РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, сертифицированный финансовый аналитик (CFA), сертифицированный риск-менеджер (FRM)
Главный системный аналитик на проекте ВТБ
Ведущий QA инженер Maxbitsolution, преподает тестирование веб-приложений и API, тест-дизайн и тест-аналитику
Data Engineer в Иннотех
Бизнес-аналитик в Roistat
Product Owner (Identity Verification), Revolut, 10+ лет опыта в запуске технологических продуктов на мировой рынок, запустил компьютерное зрение в NtechLab и Ivideon
Product Manager голосового помощника Маруси в VK, ex-product Owner линейки продуктов с биометрической верификацией («Т1»), управляла разработкой приложения «Мой МТС» и платформой Smart University (МТС), растила revenue мобильных приложений Biglion
Инженер-испытатель в НИИ «Субмикрон»
Инженер по тестированию в Сбере
Product Manager, управляет и разрабатывает продукты для Retail, E-commerce и M-commerce, работал с компаниями Ozon, 5Post, MВидео, более 5 лет опыт в управлении продуктами
Performance test Engineer в компании SolbegSoft
Head of digital products
Учитель математики и информатики в Предуниверситарии НИЯУ «МИФИ»
Руководитель IT-проектов в «Международном аэропорту Шереметьево», эксперт по автоматизации бюджетов развития и капитальных затрат на строительство
IT-инженер АСНА
Системный аналитик в компании Dialog
Математик, ведущий специалист по базам данных
Маркетолог онлайн-школ, основатель маркетингового агентства VKUSNO
Finance controller / Business analyst LUHTA Company
Ведущий аналитик в Магнит
Аналитик в Kometa Games
Главный аналитик в РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ
Директор по развитию продукта BI в Промсвязьбанке, руководитель компании kongru.consulting, более 12 лет в аналитике
Генеральный директор True digital Agency
Директор по развитию в Riverstart.ru
Lead BI аналитик в Центре финансовых технологий
Эксперт в области игровой аналитики, монетизации игр, хранения и обработки данных, более 15 лет в игровой индустрии, последние 7 лет в анализе данных.
Старший специалист по тестированию в IBS, тестирует банковские проекты
Преподаватель в деп. машинного обучения и анализа больших данных Фин. университета, основала креативное агентство «Зайчапай», преподает фронтенд-разработку
Кандидат физико-математических наук, разработчик и главный методолог всей IT-линейки в GeekBrains
Региональный руководитель филиала Школы робототехники, преподаватель робототехники и языка Python
Мы помогаем с трудоустройством
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Поможем дойти до конца обучения
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