Профессия
Аналитик

Поможем вам получить профессию в аналитике с доходом от 100 000 ₽ меньше чем за год
Живые онлайн-занятия с преподавателями

Помимо видеоуроков на курсе будут онлайн-встречи

Уникальная методика

Вы 100% сможете получить профессию мечты

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Получите новые возможности став аналитиком

Удаленная работа и гибкий график — можно жить в Тайланде, а работать на компанию в Москве
Быстрый рост дохода — зарабатывать от 100 000 ₽ можно с опытом 1–2 года
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 70 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, с опытом от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: Хабр.Карьера, HH.ru

Курс подойдет каждому

Тому, кто не знает, каким аналитиком он хочет быть

Тому, кто ничего не знает об аналитике, и хочет начать с азов

Тому, кто выбрал профессию, но не уверен до конца

Создали один курс, чтобы вы точно стали аналитиком

Пройдете тест и узнаете, какие профессии вам подходят
Узнаете про современные профессии в интерактивном формате с видео и практическими заданиями
Обучение скриншот
После теста выберете профессию, и сразу начнете ее изучать
На выбор будет доступно несколько профессий
Обучение скриншот
Если выбранная профессия не понравится — бесплатно заменим ее на другую
Заменить профессию можно только один раз
Обучение скриншот
Откроем сразу две профессии, если не можете выбрать конкретную
Дадим доступ на две недели к двум профессиям, чтобы вы точно смогли определиться
Обучение скриншот

Какие профессии будут доступны на выбор

Data Analyst

Средняя зарплата:
170 000 ₽ / мес.

Data Scientist

Средняя зарплата:
230 000 ₽ / мес.

Бизнес-аналитик

Средняя зарплата:
170 000 ₽ / мес.

Менеджер проектов

Средняя зарплата:
170 000 ₽ / мес.

Продакт-менеджер

Средняя зарплата:
200 000 ₽ / мес.

еще 20+ профессий

Если поймете, что IT не ваше, сможете выбрать профессии из других направлений

Ваши будущие проекты

Модель кредитного риск-менеджмента

Поможете банку спрогнозировать платежеспособность клиента с помощью модели кредитного риск-менеджмента

Модель для поиска дублирующихся объявлений

Создадите модель, которая будет анализировать объявления в сервисе и находить дубликаты

Разработка дашборда для мебельного маркетплейса

Вы изучите данные о заказах мебели, ассортимент товаров, каналы продаж, причины отмены заказов, влияние скидок и промоакций — и отразите все эти данные на дашборде.

Предсказание оттока аудитории в соцсети

Проанализируете бриф от компании, организуете аналитическую базу данных и оцените лояльность аудитории. Аналитики будут работать с дашбордами и метриками, специалисты по машинному обучению научат модель предсказывать отток аудитории

Отчёт о пользовательском поведении

Вы опишете интеграцию сайта с системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и CRM. На основе полученных данных создадите отчёт, который позволит рассчитать расходы на привлечение каждого конкретного пользователя и на каждый заказ.

Дашборд для сквозной аналитики

Вы создадите дашборд с данными из amoCRM, Google Analytics и Яндекс.Директа. Вы создадите дашборд с показателями рекламных каналов. Проанализируете портреты клиентов и визуализируете результат.

Как проходит обучение

Теория в видеоуроках и интерактивных статьях
Материалы доступны в любое время, вы всегда можете вернуться к ним, чтобы повторить
Обучение скриншот
Регулярные онлайн-встречи с преподавателями
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Много заданий и проектов для практики
В каждом учебном модуле будете решать задачи, как на реальной работе, по итогу выполните несколько крупных проектов, которые можно взять в резюме и портфолио
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Каждое ваше задание оценит куратор-эксперт: он похвалит, если задание выполнено успешно, или подскажет, как прийти к решению
Обучение скриншот
На курсе будет живое
общение и практика
Во время онлайн занятий вы будете разбирать и повторять темы с опытными преподавателями, обмениваться идеями с другими студентами, а также выполнять командные проекты
Обучение скриншот

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

Преподаватели — признанные эксперты в аналитике

Кирилл Шмидт

Product analyst team lead в Citrix (США) и Wrike

Юлдуз Фаттахова

Team lead в SberData, Сбер

Артем Чистяков

Старший продуктовый аналитик в «Тинькофф»

Петр Орлов

Руководитель цифровой трансформации в Refin.online

Владимир Ершов

Data solutions manager, Visa

Артур Самигуллин

Product intelligence team lead в EQ SberDevices

Светлана Аюпова

Product head в «Контур.Экстерн»

Василий Сизов

Team Lead IT-команды в ВТБ

Екатерина Малиборская

Основатель маркетингового и дизайн агентства EZmarket

Федор Ерин

Data scientist в Yousician

Михаил Войтко

Исполнительный директор дивизиона «Салют» в Сбербанке

Михаил Свердлов

Директор по бизнес-развитию в Skypro

Игорь Иванов

Руководитель проектного офиса в RuStore

Алексей Аревьев

Директор по продукту в Мore.tv

Алексей Маньковский

Head of product в «Северсталь»

Дарина Осмоловская

Chief product officer в «Ситидрайв»

Иван Юрченко

Senior Product Manager в МТС ИИ

Екатерина Якубчик

Head of product в The Coach App

Алексей Железной

Middle+ дата-инженер в Wildberries

Мы помогаем с трудоустройством

01
Создаем резюме и портфолио
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Готовим к реальным собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Делимся вакансиями
А еще рекомендуем вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут помогать вам до тех пор, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили офер
Карьерная помощь

Программа обучения

Актуальна на 2024 год
Трудоустройство
Задания и проекты
Начало
Профориентационный тест
Пройдете тест и получите ответ, какая профессия вам подходит
  • Наш профориентационный тест старается учитывать ваши личные особенности, текущие навыки, прошлый опыт, желания, интересы и другие параметры вашей личности. Поэтому подборка профессий, которые вы получите после прохождения теста, будут вам максимально близки по духу.
Знакомство с профессиями
Поймете особенности современных профессий и попробуете их на практике
  • После профтеста вы сможете подробнее узнать про те профессии, которые больше всего вам подходят. Для каждой профессии подготовлен интерактивный рассказ в виде статей с видео, тестами и опытом экспертов. Про каждую профессию вы узнаете: чем занимаются специалисты, сколько можно заработать, где и как искать работу + решите несколько задач, чтобы вы могли «примерить» профессию.
Выбор профессии для дальнейшего изучения
Вы прошли тест, изучили материалы и готовы осознанно подойдете к выбору профессии
  • На выбор доступны основные профессии: Data Scientist, 1С-аналитик, маркетолог-аналитик, менеджер проектов, продакт-менеджер.
  • Также на выбор доступны дополнительные профессии из других направлений: аналитика, дизайн, маркетинг, кино, музыка и игры — на тот случай, если помимо IT вам понравится что-то другое.
Профессии на выбор
Data Scientist
  • Ваши инструменты: Excel, Python, PyCharm, Jupyter Notebook, pandas, GitLab, SQL, Power BI, numpy, FastAPI, Docker, Grafana, Airflow, Kafka, Spark.
  • Извлечение данных из файлов, API и баз данных
  • ML-инженер: построение и внедрение моделей машинного обучения, оценка качества моделей
  • Работа с big data
  • Разведывательный анализ данных
  • Data-инженер: разворачивание программной инфраструктуры для сбора, обработки, хранения данных; тестирование кода
  • Формулирование и проверка гипотез
1С-аналитик
  • Ваши инструменты: Язык 1C, UML, BPMN, 1С:Предприятие.
  • Понимание конфигурации 1С
  • Анализ данных при помощи 1С
  • Знание архитектуры системы «1С:Предприятие»
  • Автоматизация бизнес-процессов
  • Интеграция 1С с другими системами
  • Работа по методологии Scrum
  • Знание методологий UML, BPMN
  • Работа с базами данных
  • Взаимодействие с заказчиком и разработчиками
Маркетолог-аналитик
  • Ваши инструменты: Python, SQL, Power BI, Tableau, Google Analytics, Google BigQuery.
  • Выбор и расчёт продуктовых метрик
  • Генерирование и проверка гипотез
  • Анализ данных о клиентах, заказах и товарах
  • Исследование клиентского опыта
  • Оптимизация маркетинговой стратегии
  • Анализ трафика
  • Составление ТЗ для маркетологов и разработчиков
  • Работа с библиотеками Python
  • Визуализация данных и составление отчётов
  • Развёртывание реляционных баз и хранилищ данных
Менеджер проектов
  • Ваши инструменты: Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Яндекс Метрика, Lean Canvas, Miro, RACI, Customer persona, Excel
  • Ведение переговоров с заказчиками, разработка концепции и жизненного цикла проекта, управление командой по Agile и Scrum
  • Планирование работы и оценка задач, оценка рисков и стратегическое планирование, формирование команды под проект
  • Понимание инструментов продвижения, презентация проектов и результатов
Продакт-менеджер
  • Ваши инструменты: AppMetrica, Яндекс Метрика, Miro, Tilda, Figma, Power BI, CJM, CustDev, SQL, Excel
  • Анализ рынка и конкурентов, проработка монетизации продукта, просчет юнит-экономики, анализ пользователя, управление командой разработки
  • Анализ продуктовых метрик, разработка стратегии развития продукта, создание MVP продукта, презентация идей и результатов
  • Тестирование гипотез, визуализация и презентация данных
Другие профессии
Более 20 профессий дополнительно доступно на выбор
  • Если захотите, вместо профессий в разработке можно выбрать профессии из других направлений: маркетинг, дизайн, игры, кино и музыка
Трудоустройство
Трудоустройство по итогу обучения
Поможем найти работу или вернем деньги за обучение
  • Вас ждет индивидуальная поддержка HR-специалиста. Вместе вы составите резюме, подготовите портфолио и разработаете карьерный план, который поможет найти работу быстрее. Сможете выбрать привлекательные вакансии партнеров и получите приоритет перед другими соискателями.

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали аналитиком

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
8 302 ₽⁠/⁠мес.
4 151 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
sand-clock-icon
12
20
10
50
Я хочу
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут

Часто задаваемые вопросы

Почему этот курс идеальный старт для новичков в аналитике? Как устроен курс?

Курс построен по принципу от простого к сложному, чтобы даже новички смогли погрузиться в аналитику с полного нуля, без каких-либо предварительных знаний. Программа построена так, что сначала вы проходите профориентацию, узнаете профессии, которые максимально близки вашей личности. Дальше вы изучаете информацию об этих профессиях в игровой форме, и уже потом осознанно делаете выбор, какую профессию вы хотите изучить. Вы подходите к выбору профессии не сразу, а постепенно что позволяет вам не сделать ошибок в самом начале и действительно получить новые знания, и новую профессию. Если у вас пал выбор между двумя профессиями, и вам сложно определиться, какую выбрать — мы даем возможность попробовать две профессии одновременно, и точно определиться, какая из них вам подходит больше всего. А если в процессе обучения вы понимаете что выбранная профессия вам не подходит, вы можете бесплатно заменить ее на любую другую профессию в рамках курса. Это идеальные условия, чтобы без рисков получить новую профессию.

Сколько по времени нужно учиться?

Точный срок обучения зависит от той профессии которую вы выберете в процессе обучения. В среднем обучение занимает восемь месяцев, но трудоустраиваться или выполнять проекты на заказ вы можете начать раньше — в процессе обучения.

Получится ли совмещать обучение с другими делами? Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир. В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю.

Если я никогда не занимался анализом, не работал с данными и таблицами, и вообще я гуманитарий, смогу ли я обучаться на курсе?

Да, предварительно вам не нужны навыки работы с данными или знания SQL, чтобы учиться на этому курсе. Все необходимое для работы вы узнаете здесь. Мы разберем все основные темы, закрепим теорию практикой на задачах и проектах. Так что даже самый далекий человек от мира дизайна сможет начать здесь учиться.

А если мне не подойдет аналитика, что тогда?

Мы предусмотрели этот вариант. Если вам не подойдут профессии в аналитике, вы сможете выбрать другое направление в рамках курса. Например, на выбор доступны: разработка, маркетинг, дизайн, кино, музыка и игры. В рамках курса вы можете попробовать себя как в технических профессиях, так и в творческих. Наша задача дать вам профессию, которая будет отвечать вашим потребностям.

Как можно оплатить обучение?

Курс можно приобрести за полную цену со скидкой, а также в рассрочку — без процентов, переплат и скрытых платежей. Мы предлагаем разные сроки рассрочки, чтобы сделать обучение доступным по цене каждому. Подробности вы можете уточнить у менеджера курса, оставив заявку в форме выше.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует помощь с трудоустройством. Чтобы ее получить, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение в центре карьеры. После обучения на курсе с вами будут работать карьерные специалисты: вместе вы оформите резюме, портфолио, сопроводительные письма под вашу профессию. Пройдете тестовые собеседования, узнаете, как правильно презентовать себя в новой профессии и как точно попасть на работу в новой сфере. Еще мы поделимся с вами вакансиями наших партнеров, которые они присылают нам, как заказ на новые кадры. Дополнительно мы будем рекомендовать вас им напрямую.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Аналитика Аналитик
Сомневаетесь, с чего начать обучение?
Ух-ты! Для вас доступна секретная скидка 7% 🤫
Оставьте заявку, чтобы получить консультацию менеджера. Зафиксируем за вами скидку до 60% и подарим курсы под вашу цель!
Оставьте заявку, чтобы заморозить скидку
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

текст

имя

Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут