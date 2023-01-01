Получите новые возможности став аналитиком
Junior, после курса
Middle, с опытом от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: Хабр.Карьера, HH.ru
Курс подойдет каждому
Создали один курс, чтобы вы точно стали аналитиком
Какие профессии будут доступны на выбор
Средняя зарплата:
170 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
230 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
170 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
170 000 ₽ / мес.
Средняя зарплата:
200 000 ₽ / мес.
Если поймете, что IT не ваше, сможете выбрать профессии из других направлений
Ваши будущие проекты
Поможете банку спрогнозировать платежеспособность клиента с помощью модели кредитного риск-менеджмента
Создадите модель, которая будет анализировать объявления в сервисе и находить дубликаты
Вы изучите данные о заказах мебели, ассортимент товаров, каналы продаж, причины отмены заказов, влияние скидок и промоакций — и отразите все эти данные на дашборде.
Проанализируете бриф от компании, организуете аналитическую базу данных и оцените лояльность аудитории. Аналитики будут работать с дашбордами и метриками, специалисты по машинному обучению научат модель предсказывать отток аудитории
Вы опишете интеграцию сайта с системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и CRM. На основе полученных данных создадите отчёт, который позволит рассчитать расходы на привлечение каждого конкретного пользователя и на каждый заказ.
Вы создадите дашборд с данными из amoCRM, Google Analytics и Яндекс.Директа. Вы создадите дашборд с показателями рекламных каналов. Проанализируете портреты клиентов и визуализируете результат.
Как проходит обучение
общение и практика
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
Преподаватели — признанные эксперты в аналитике
Product analyst team lead в Citrix (США) и Wrike
Team lead в SberData, Сбер
Старший продуктовый аналитик в «Тинькофф»
Руководитель цифровой трансформации в Refin.online
Data solutions manager, Visa
Product intelligence team lead в EQ SberDevices
Product head в «Контур.Экстерн»
Team Lead IT-команды в ВТБ
Основатель маркетингового и дизайн агентства EZmarket
Data scientist в Yousician
Исполнительный директор дивизиона «Салют» в Сбербанке
Директор по бизнес-развитию в Skypro
Руководитель проектного офиса в RuStore
Директор по продукту в Мore.tv
Head of product в «Северсталь»
Chief product officer в «Ситидрайв»
Senior Product Manager в МТС ИИ
Head of product в The Coach App
Middle+ дата-инженер в Wildberries
Мы помогаем с трудоустройством
Программа обучения
- Наш профориентационный тест старается учитывать ваши личные особенности, текущие навыки, прошлый опыт, желания, интересы и другие параметры вашей личности. Поэтому подборка профессий, которые вы получите после прохождения теста, будут вам максимально близки по духу.
- После профтеста вы сможете подробнее узнать про те профессии, которые больше всего вам подходят. Для каждой профессии подготовлен интерактивный рассказ в виде статей с видео, тестами и опытом экспертов. Про каждую профессию вы узнаете: чем занимаются специалисты, сколько можно заработать, где и как искать работу + решите несколько задач, чтобы вы могли «примерить» профессию.
- На выбор доступны основные профессии: Data Scientist, 1С-аналитик, маркетолог-аналитик, менеджер проектов, продакт-менеджер.
- Также на выбор доступны дополнительные профессии из других направлений: аналитика, дизайн, маркетинг, кино, музыка и игры — на тот случай, если помимо IT вам понравится что-то другое.
- Ваши инструменты: Excel, Python, PyCharm, Jupyter Notebook, pandas, GitLab, SQL, Power BI, numpy, FastAPI, Docker, Grafana, Airflow, Kafka, Spark.
- Извлечение данных из файлов, API и баз данных
- ML-инженер: построение и внедрение моделей машинного обучения, оценка качества моделей
- Работа с big data
- Разведывательный анализ данных
- Data-инженер: разворачивание программной инфраструктуры для сбора, обработки, хранения данных; тестирование кода
- Формулирование и проверка гипотез
- Ваши инструменты: Язык 1C, UML, BPMN, 1С:Предприятие.
- Понимание конфигурации 1С
- Анализ данных при помощи 1С
- Знание архитектуры системы «1С:Предприятие»
- Автоматизация бизнес-процессов
- Интеграция 1С с другими системами
- Работа по методологии Scrum
- Знание методологий UML, BPMN
- Работа с базами данных
- Взаимодействие с заказчиком и разработчиками
- Ваши инструменты: Python, SQL, Power BI, Tableau, Google Analytics, Google BigQuery.
- Выбор и расчёт продуктовых метрик
- Генерирование и проверка гипотез
- Анализ данных о клиентах, заказах и товарах
- Исследование клиентского опыта
- Оптимизация маркетинговой стратегии
- Анализ трафика
- Составление ТЗ для маркетологов и разработчиков
- Работа с библиотеками Python
- Визуализация данных и составление отчётов
- Развёртывание реляционных баз и хранилищ данных
- Ваши инструменты: Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Яндекс Метрика, Lean Canvas, Miro, RACI, Customer persona, Excel
- Ведение переговоров с заказчиками, разработка концепции и жизненного цикла проекта, управление командой по Agile и Scrum
- Планирование работы и оценка задач, оценка рисков и стратегическое планирование, формирование команды под проект
- Понимание инструментов продвижения, презентация проектов и результатов
- Ваши инструменты: AppMetrica, Яндекс Метрика, Miro, Tilda, Figma, Power BI, CJM, CustDev, SQL, Excel
- Анализ рынка и конкурентов, проработка монетизации продукта, просчет юнит-экономики, анализ пользователя, управление командой разработки
- Анализ продуктовых метрик, разработка стратегии развития продукта, создание MVP продукта, презентация идей и результатов
- Тестирование гипотез, визуализация и презентация данных
- Если захотите, вместо профессий в разработке можно выбрать профессии из других направлений: маркетинг, дизайн, игры, кино и музыка
- Вас ждет индивидуальная поддержка HR-специалиста. Вместе вы составите резюме, подготовите портфолио и разработаете карьерный план, который поможет найти работу быстрее. Сможете выбрать привлекательные вакансии партнеров и получите приоритет перед другими соискателями.
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали аналитиком
вашу квалификацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом