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Вы научитесь делать фотографии на профессиональном уровне, организовывать съемки и ретушировать, работать с командой и моделями. Изучите основные принципы фотографии и в процессе обучения выберете область, в которой будете развиваться как профессионал.
Длительность: 14 месяцев по 8 часов в неделю
Фотограф может работать в разных областях: снимать интерьеры, моделей, предметы, обстановку; может специализироваться на чем-то одном или миксовать форматы. Фотограф может брать заказы на фрилансе или работать в фотостудиях, издательствах, рекламных агентствах или на телевидении.
Фотограф умеет работать с техникой, настраивать оборудование, создавать композицию и выставлять освещение. Умеет подбирать ракурс и перспективу, чтобы фотография выглядела эффектно и органичноИсточник: hh.ru
Обработка фотографий должна быть выполнена так, чтобы была незаметна или соответствовала стилистике. Для этого фотограф работает в Photoshop, Lightroom и других программах для обработкиИсточник: Минцифры России
На съемках фотографы работают с моделями, стилистами, контент-менеджерами. Важно выстроить работу в команде так, чтобы реализовать свои творческие идеи и успешно развивать проектИсточник: hh.ru
Подходит для новичковОбучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
Закрытые воркшопы8 занятий, где вы сможете задать любые вопросы специалистам и приобщитесь к комьюнити
Практика в МосквеВозможность поработать на fashion-съемке в команде с другими студентами
Выбор профессии в процессеИзучите основы, а потом выберите наиболее подходящие направления
Сильные кейсы для портфолиоСъемки и задания, которые вы выполните на курсе, станут наглядным примером навыков
Актуальная программаСоставлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели
Новичкам и любителямкоторые хотят начать проводить съемки на профессиональном уровне и пополнить портфолио для начала карьеры
Всем, кто работает с фотоSMM-специалистам, контент-менеджерам, дизайнерам, которые хотят прокачаться в ретуши, цветокоррекции, съемках
4 месяцев
4 месяцев
Которые вы можете изучать параллельно с программой или после основного блока
Выберите подходящий и пройдите в любое удобное время
Резюме, портфолио, сопроводительные письма и самопрезентацию
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
А также будем рекомендовать вас напрямую
Дадим советы, пройдемся по вашей самопрезентации, сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
В крупных компаниях или малом бизнесе, удаленно или в офисе, в столице, регионах или по всему миру
Внутри: разбор кейсов и обмен опытом между студентами, советы от HR-специалистов и вебинары с карьерными консультантами
Они поделятся опытом и расскажут, как у них прошел процесс трудоустройства
Получите доступ к огромной библиотеке материалов с рекомендациями и советами для развития карьеры
Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.
Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.
При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.
Вас ждут:
В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.
Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.
Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.
Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.
Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое
Преподаватели расскажут, какие программы и сервисы нужны для занятий, помогут с установкой и регистрацией
К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.
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Программы обучения современным профессиямГотовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.
Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоныПолучите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.
База знанийВ распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.
КомьюнитиНаша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.
После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций
Используйте материнский капиталНаправьте материнский капитал на образование любого из детей.
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