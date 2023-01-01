Вы научитесь делать фотографии на профессиональном уровне, организовывать съемки и ретушировать, работать с командой и моделями. Изучите основные принципы фотографии и в процессе обучения выберете область, в которой будете развиваться как профессионал.

Длительность: 14 месяцев по 8 часов в неделю

Что вы изучите на курсе

Photoshop Lightroom Capture One Ретушь Цветокоррекция Съемки на цифру и пленку