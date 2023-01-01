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СКИДКИ 70%
Подарки на 209 000 ₽
При покупке любого курса от GeekBrains
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Образование от VK

Курс «Фотограф»

Вы научитесь делать фотографии на профессиональном уровне, организовывать съемки и ретушировать, работать с командой и моделями. Изучите основные принципы фотографии и в процессе обучения выберете область, в которой будете развиваться как профессионал.

Длительность: 14 месяцев по 8 часов в неделю

Что вы изучите на курсе
Photoshop Photoshop
Lightroom Lightroom
Capture One Capture One
Ретушь
Цветокоррекция
Съемки на цифру и пленку
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Закрытые воркшопы
с экспертами
protect Практика с моделями
и стилистами
от 8377 ₽ в месяц
от 2430 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Цены вырастут через:
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Дней
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Часов
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Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Старт обучения каждые 10 дней

TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Оставьте заявку

Старт обучения каждые 10 дней

about-decor

О профессии

Фотограф может работать в разных областях: снимать интерьеры, моделей, предметы, обстановку; может специализироваться на чем-то одном или миксовать форматы. Фотограф может брать заказы на фрилансе или работать в фотостудиях, издательствах, рекламных агентствах или на телевидении.

Съемки

Фотограф умеет работать с техникой, настраивать оборудование, создавать композицию и выставлять освещение. Умеет подбирать ракурс и перспективу, чтобы фотография выглядела эффектно и органично

Источник: hh.ru
Ретушь

Обработка фотографий должна быть выполнена так, чтобы была незаметна или соответствовала стилистике. Для этого фотограф работает в Photoshop, Lightroom и других программах для обработки

Источник: Минцифры России
Работа в команде

На съемках фотографы работают с моделями, стилистами, контент-менеджерами. Важно выстроить работу в команде так, чтобы реализовать свои творческие идеи и успешно развивать проект

Источник: hh.ru
Записаться на программу

Зарплаты фотографов

Начинающих
С опытом до 1 года
~60 000 ₽
Опытных
С опытом 1–3 года
~100 000 ₽
Профессионалов
С опытом 3+ лет
~150 000 ₽
7000+
Вакансий прямо сейчас доступно на HH
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hh habr sj gb
График роста зарплат в вакансиях
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Преимущества программы

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Подходит для новичков

Обучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
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Закрытые воркшопы

8 занятий, где вы сможете задать любые вопросы специалистам и приобщитесь к комьюнити
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Практика в Москве

Возможность поработать на fashion-съемке в команде с другими студентами
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Выбор профессии в процессе

Изучите основы, а потом выберите наиболее подходящие направления
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Сильные кейсы для портфолио

Съемки и задания, которые вы выполните на курсе, станут наглядным примером навыков
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Актуальная программа

Составлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели

Кому подойдет курс

Новичкам и любителям

которые хотят начать проводить съемки на профессиональном уровне и пополнить портфолио для начала карьеры

Всем, кто работает с фото

SMM-специалистам, контент-менеджерам, дизайнерам, которые хотят прокачаться в ретуши, цветокоррекции, съемках

Программа обучения

Основной блок

4 месяцев

Фотография с нуля
Введение
Мобильная фотография.
Выбор камеры и оптики.
Выдержка.
Диафрагма.
Экспозиция.
Экспозамер и фокусировка.
Баланс белого и цветовая температура.
Композиция.
Цвет.
Свет.
Обработка фотографий.
Как правильно вдохновляться.
Бонус-модуль. Пленка.
Бонус-модуль. Работа с материалом.
Бонус-модуль. Жанры фотографии.

Две специализации на выбор

4 месяцев

Рекламная фотография
Fashion-фотография
Предметная фотография
Портретная фотография
Свадебная фотография
Интерьерная фотография
Food-фотография

Дополнительные курсы

Которые вы можете изучать параллельно с программой или после основного блока

Ретушь для фотографа
Фотография PRO

Бонусный курс

Выберите подходящий и пройдите в любое удобное время

Adobe Lightroom
Capture One

Запросить полную и подробную программу обучения

Индивидуальная поддержка по трудоустройству

3 месяца средний срок, за который студенты находят работу
Вернем деньги за обучение, если вы не найдете работу с нашей помощью
01

Составим starter-pack для любой карьеры

Резюме, портфолио, сопроводительные письма и самопрезентацию

02

Проведем тестовые собеседования

Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать

03

Откроем доступ к 1 000+ вакансиям наших партнеров

А также будем рекомендовать вас напрямую

04

Подготовим к реальным интервью с работодателем

Дадим советы, пройдемся по вашей самопрезентации, сделаем так, чтобы вы точно получили оффер

Наши выпускники работают. И вы будете

В крупных компаниях или малом бизнесе, удаленно или в офисе, в столице, регионах или по всему миру

Каналы с лайфхаками для развития карьеры

Внутри: разбор кейсов и обмен опытом между студентами, советы от HR-специалистов и вебинары с карьерными консультантами

Интервью со студентами, которые уже работают

Они поделятся опытом и расскажут, как у них прошел процесс трудоустройства

База знаний для развития карьеры

Получите доступ к огромной библиотеке материалов с рекомендациями и советами для развития карьеры

Что нужно сделать, чтобы получить гарантию трудоустройства:
  • 1Активно участвовать в поиске работы — со своей стороны мы дадим знания, вакансии и рекомендации, от вас зависит все остальное
  • 2Сдать итоговую аттестацию на 4 или 5 баллов
  • 3Пройти обучение в Центре карьеры
  • 4Пройти все модули основной программы обучения
  • 5Обратиться за помощью о трудоустройстве не позднее трех месяцев после последнего урока финального модуля программы обучения
  • 6Пройти все дополнительные модули программы
  • 7Сдавать домашние задания в обозначенные сроки
  • 8Быть совершеннолетним на момент обращения
  • 9Пройти промежуточные аттестации на 4 или 5 баллов
  • 10Иметь право официально работать на территории РФ

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Преподаватели курса

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Наиля Синицына
Основатель и СЕО Eight Agency
Опыт:
Eight Agency — ведущее агенство рекламных фотографов в России. Сотрудничает с Nike, Adidas, Google, Yandex, Mercedes, Теле2, МТС
Катя Туркина
Фотограф
Опыт:
Снимает для Vogue, Elle, Esquire, L’Offciel. Преподает в London College of Fashion. Участвовала в международных выставках и фестивалях со своими персональными проектами.
Влада Красильникова
Фотограф
Опыт:
Член Союза Фотохудожников России. Преподает фотографию более 10 лет. Публиковалась в Elle, Cosmopolitan, Votre Beauté, Apriori, Wallpaper, Madam Figaro, L’Optinium, Seasons и других.
Артур Погосян
Свадебный фотограф
Опыт:
Входит в число лучших свадебных репортажных фотографов по версии журнала NEVESTA.MOSCOW
Елена Попова
Коммерческий ретушер
Опыт:
Больше 8 лет опыта в ретушировании и обработке фото. Сотрудничает с Vogue, Elle, L’Officiel, Esquire, Allure. Обрабатывает снимки для Samsung, Aussie, S7 Airline, Reebok. PepsiCo и других мировых брендов.
Евгений Колесников
Арт-директор, фотограф, креативный директор фотостудии Photos Production
Опыт:
20 лет в рекламной индустрии. Сотрудничал с British Airways, L’Oreal, Coca-Cola, Renault, Hewlett-Packard, Carlsberg, Sony и другими брендами.

Поддержка

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставники

Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.

Служба поддержки

Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Как проходит обучение

Управляйте своим обучением и расписанием

В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.

01.
Изучайте теорию, которая поможет разобраться с заданиями

Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.

02.
Выполняйте домашние задания и получайте обратную связь

Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.

03.

Форматы обучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
Записи занятий

Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Помощь с установкой программ

Преподаватели расскажут, какие программы и сервисы нужны для занятий, помогут с установкой и регистрацией

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Методические материалы и презентации

К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

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Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

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Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru

12 лет обучаем
цифровым профессиям

GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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license GeekBrains

Обучаем на основе государственной лицензии

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы  на часто задаваемые вопросы

Какая техника нужна для работы?
В первые месяцы обучения вам хватит смартфона для проведения съемок и обработки. Потом вы уже лучше будете разбираться в аппаратуре и сможете выбрать камеру, которая подойдет вашим задачам.
Что такое специализация и зачем мне ее выбирать?
Специализация — узкопрофильные навыки, которые помогут вам стать специалистом в выбранной области. Перед выбором вы проходите модуль по основам фотографии, после которого сможете осознанно определиться с профессией.
На курсе вы можете выбрать две специализаций: рекламные, свадебные, fashion, предметные, портретные, интерьерные или food съемки.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Видеозаписи уроков всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания.
Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и стать фрилансером. Мне подойдет курс?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете работать в компании или на фрилансе — как вам будет удобнее.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Вы можете написать куратору группы или преподавателю в чат на платформе.
Если проблема с доступом к платформе — напишите в чат с поддержкой или на почту support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли сомещать с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку.
Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Будет ли мне полезен курс, если я работаю с контентом?
Да, если вы дизайнер, SMM-менеджер, контент-менеджер или специалист другой профессии, курс поможет вам освоить новые навыки и прокачаться в профессиональной сфере.
Вы изучите инструменты, которые сможете применять в работе, а также пополните портфолио проектами.

Учитесь более выгодно

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.
Образование от VK

Стоимость курса «Фотограф»

от 8377 ₽ в месяц
от 2430 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
  • основная информация
  • Диплом установленного образца,
    образовательная лицензия
  • Портфолио из 10+
    объемных проектов
  • Практика
    в «Видеомастерской»
  • Разные форматы обучения
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
  • Вебинары с разбором работ
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