Профессия Фотограф

Научитесь делать фотографии на профессиональном уровне, организовывать съемки и ретушировать, работать с командой и моделями
4.75

Рейтинг на основе 7 549 отзывов

Быстрое погружение

Зарабатывайте уже через 4 месяца

Готовое портфолио

Соберете полное портфолио после курса

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-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Профессия, востребованная во всех сферах

Сможете работать с брендами, блогерами, частными клиентами в любой области — от рекламной до fashion
Гонорар фотографа определяется его мастерством, и в доходе нет ограничений
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 50 000 ₽

Начинающий, после курса

~ 90 000 ₽

Опытный, работает от 1 до 3 лет

~ 150 000 ₽ и больше

Профессионал с опытом от 3 лет

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Фотограф

Другие названия вашей профессии:

Желаемая зарплата

от 60 000 ₽

Инструменты

Логотип инструмента

Photoshop

Логотип инструмента

Lightroom

Логотип инструмента

Capture One

Навыки

  • Ретушь и цветокоррекция фотографий
  • Работа с постоянным, смешанным и импульсным светом
  • Работа со съемочной командой и моделями
  • Разработка и подготовка визуала для соцсетей
  • Владение профессиональной техникой
  • Фотосъёмка на цифровую и пленочную камеру
  • Правовые основы работы фотографа

В вашем портфолио будет 10 сильных проектов

Несколько съемок, ретушь и сборка проектов для портфолио

Создание концепции для съемки

Ретушь и обработка фотографий

Имиджевые фотографии

Съемка для каталога

Предметные фотографии

Индивидуальные фотосессии

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
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Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика для тренировки навыков
После теории будете закреплять новые знания на практике: выполнять практические работы, приближенные к реальным задачам, или проходить тесты
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

Декоративная картинка

Закрепите знания, работая в группах

Декоративная картинка

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Катя Туркина

Фотограф. Снимает для Vogue, Elle, Esquire, L’Officiel

Алексей Соколов

Still-life-фотограф

Моника Дубинкайте

Фотограф, визуальная художница

Наиля Синицына

Основатель и CEO Eight Agency

Влада Красильникова

Профессиональный фотограф

Евгений Колесников

Фотограф и креативный директор фотостудии Photos Production

Сергей Ананьев

Интерьерный фотограф

Артур Погосян

Свадебный фотограф

Получите опыт реальной работы

Попадите на офлайн-практику в Москве

Будете работать на fashion-съемке с другими студентами и командой профессионалов: стилистами, визажистами, продюсерами.
Сможете получить опыт живой съемки и добавить в портфолио еще один крупный проект

Программа обучения

Актуальна на 2024
9 проектов
77 часов теории
678 часов практики
Основные курсы
Фотография с нуля
13 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Мобильная фотография
  • Выбор камеры и оптики
  • Выдержка
  • Диафрагма
  • Экспозиция
  • Экспозамер и фокусировка
  • Баланс белого и температура
  • Композиция
  • Цвет
  • Свет: основы
  • Обработка
  • Как правильно вдохновляться?
  • Бонус-модули: пленка, работа с материалом, жанры фотографии
Курс по выбору
Fashion-фотография
11 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Мода и фотография
  • Подготовка к съемке
  • Фото и кино
  • История fashion-фотографии
  • Пресса
  • Команда
  • Editorial
  • История fashion-фотографии: главные современные фотографы
  • Свет fashion-фотографии
  • Техника
  • Ретушь
  • Продакшн
  • Поджанры модной фотографии
  • Юридические аспекты работы фотографа
Рекламная фотография
15 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Тренды в коммерческой фотографии
  • Бриф рекламной съемки
  • Подготовка к съемке
  • Портрет
  • Лукбук
  • Каталожная съемка
  • Предметная съемка
  • Рекламная съемка в жанре Lifestyle
  • Спорт в рекламе
  • Beauty-съемка
  • Food-фотография
  • Фотография как искусство
  • Частная съемка
  • Самопрезентация
  • Подбор локации и светового оборудования
  • Стайлинг в рекламной фотографии
  • Работа фотографа с визажистом. Особенности макияжа для рекламной съемки
  • Ретушь и постобработка. Тренды
  • Подбор моделей и подготовка команды к съемке
Предметная фотография
12 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Подготовка к съемке
  • Композиция и цвет
  • Сочетания материалов и сет-дизайн
  • Разработка концепции съемки
  • Свет и техника
  • Работа на белом и цветном фоне
  • Работа с разными фактурами
  • Бонус-модуль. Эмоциональный интеллект
  • Реализация проекта и работа в команде
  • Постпродакшн
  • Карьера и развитие
Свадебная фотография
12 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Поиск своего стиля и вдохновения
  • Выбор техники
  • Постановочная съемка
  • Свадебный репортаж
  • Свадебный день
  • Личный бренд и продвижение
  • Взаимодействие с командой
  • Взаимодействие с клиентом
  • Бонус-модуль. Юридические аспекты
  • Обработка фотографий. Отбор и цветокоррекция
  • Обработка и ретушь
Интерьерная фотография
7 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Введение в профессию интерьерного фотографа
  • Ракурсы
  • Композиция в интерьерной фотографии
  • Свет
  • Съемка коммерческих интерьеров
  • Обработка
  • Интерьерный стайлинг
  • Самопрезентация
  • Инстаграм как инструмент продвижения коммерческого фотографа
Портретная фотография
12 практических заданий, 1 итоговая работа
  • История XX и XXI веков
  • Найдите своих героев
  • Техника и технологии
  • Стратегия и тактика
  • Работа с моделью
  • Съемка по теме Работа с моделью
  • Комплиментарный портрет
  • Съемка с портретным фотографом
  • Встреча с фотографом
  • Встреча с ретушером
  • Цветокоррекция портрета
  • Ретушь портретных снимков
Food-фотография
10 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Введение в food-фотографию
  • Инструменты food-фотографа
  • Композиция и ракурсы
  • Освещение: естественное и импульсное
  • Фудстайлинг
  • Изучение ДНК бренда
  • Реквизит в food-фотографии
  • Брифинг клиента. Решение задачи заказчика
  • Обработка фотографий
  • Как заработать на food-фото
  • Food-фотография на телефон
Дополнительные курсы
Ретушь для фотографа
10 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Пейзаж кистями. Слои
  • Пейзаж. Корректирующие слои и маски
  • Инструменты ретуши. Dodge&Burn
  • Частотное разложение
  • Liquify. Цветокоррекция
  • Частотное разложение для работы с текстурой
  • Продвинутый подход к ретуши
  • Техника осветления и затемнения Dodge&Burn
  • Ретушь цвета
  • Liquify. Экшены. Настройка процесса
Профессиональный уровень фотографии
12 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Базовый рабочий набор техники
  • Рабочий процесс за кадром
  • Экспозиция: продвинутый уровень
  • Импульсный, постоянный и смешанный свет
  • Бонус-модуль. Рисование светом и фризлайт
  • Предметная съемка. Интерьер
  • Репортажная съемка. Стрит
  • Работа с моделью
  • Обработка: продвинутый уровень
  • Юридические аспекты
  • Карьера в смежных областях
  • Портфолио и поиск заказов
  • Психология в фотографии

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали профессиональным фотографом

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
5 048 ₽⁠/⁠мес.
2 524 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

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в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Что такое специализация и зачем мне ее выбирать?

Специализация — узкопрофильные навыки, которые помогут вам стать специалистом в выбранной области. Перед выбором вы проходите модуль по основам фотографии, после которого сможете осознанно определиться с профессией. На курсе вы можете выбрать две специализаций из тех, что перечислены в программе обучения.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Какая техника нужна для обучения?

В первые месяцы обучения вам хватит смартфона для проведения съемок и обработки. Потом вы уже лучше будете разбираться в аппаратуре и сможете выбрать камеру, которая подойдет вашим задачам.

Сколько часов в неделю мне надо уделять учебе?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут