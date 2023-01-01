Профессия, востребованная во всех сферах
Начинающий, после курса
Опытный, работает от 1 до 3 лет
Профессионал с опытом от 3 лет
Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все нужные навыки
Junior
Фотограф
Другие названия вашей профессии:
Желаемая зарплата
от 60 000 ₽
В вашем портфолио будет 10 сильных проектов
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Фотограф. Снимает для Vogue, Elle, Esquire, L’Officiel
Still-life-фотограф
Фотограф, визуальная художница
Основатель и CEO Eight Agency
Профессиональный фотограф
Фотограф и креативный директор фотостудии Photos Production
Интерьерный фотограф
Свадебный фотограф
Получите опыт реальной работы
Будете работать на fashion-съемке с другими студентами и командой профессионалов: стилистами, визажистами, продюсерами.
Сможете получить опыт живой съемки и добавить в портфолио еще один крупный проект
Программа обучения
- Мобильная фотография
- Выбор камеры и оптики
- Выдержка
- Диафрагма
- Экспозиция
- Экспозамер и фокусировка
- Баланс белого и температура
- Композиция
- Цвет
- Свет: основы
- Обработка
- Как правильно вдохновляться?
- Бонус-модули: пленка, работа с материалом, жанры фотографии
- Мода и фотография
- Подготовка к съемке
- Фото и кино
- История fashion-фотографии
- Пресса
- Команда
- Editorial
- История fashion-фотографии: главные современные фотографы
- Свет fashion-фотографии
- Техника
- Ретушь
- Продакшн
- Поджанры модной фотографии
- Юридические аспекты работы фотографа
- Тренды в коммерческой фотографии
- Бриф рекламной съемки
- Подготовка к съемке
- Портрет
- Лукбук
- Каталожная съемка
- Предметная съемка
- Рекламная съемка в жанре Lifestyle
- Спорт в рекламе
- Beauty-съемка
- Food-фотография
- Фотография как искусство
- Частная съемка
- Самопрезентация
- Подбор локации и светового оборудования
- Стайлинг в рекламной фотографии
- Работа фотографа с визажистом. Особенности макияжа для рекламной съемки
- Ретушь и постобработка. Тренды
- Подбор моделей и подготовка команды к съемке
- Подготовка к съемке
- Композиция и цвет
- Сочетания материалов и сет-дизайн
- Разработка концепции съемки
- Свет и техника
- Работа на белом и цветном фоне
- Работа с разными фактурами
- Бонус-модуль. Эмоциональный интеллект
- Реализация проекта и работа в команде
- Постпродакшн
- Карьера и развитие
- Поиск своего стиля и вдохновения
- Выбор техники
- Постановочная съемка
- Свадебный репортаж
- Свадебный день
- Личный бренд и продвижение
- Взаимодействие с командой
- Взаимодействие с клиентом
- Бонус-модуль. Юридические аспекты
- Обработка фотографий. Отбор и цветокоррекция
- Обработка и ретушь
- Введение в профессию интерьерного фотографа
- Ракурсы
- Композиция в интерьерной фотографии
- Свет
- Съемка коммерческих интерьеров
- Обработка
- Интерьерный стайлинг
- Самопрезентация
- Инстаграм как инструмент продвижения коммерческого фотографа
- История XX и XXI веков
- Найдите своих героев
- Техника и технологии
- Стратегия и тактика
- Работа с моделью
- Съемка по теме Работа с моделью
- Комплиментарный портрет
- Съемка с портретным фотографом
- Встреча с фотографом
- Встреча с ретушером
- Цветокоррекция портрета
- Ретушь портретных снимков
- Введение в food-фотографию
- Инструменты food-фотографа
- Композиция и ракурсы
- Освещение: естественное и импульсное
- Фудстайлинг
- Изучение ДНК бренда
- Реквизит в food-фотографии
- Брифинг клиента. Решение задачи заказчика
- Обработка фотографий
- Как заработать на food-фото
- Food-фотография на телефон
- Пейзаж кистями. Слои
- Пейзаж. Корректирующие слои и маски
- Инструменты ретуши. Dodge&Burn
- Частотное разложение
- Liquify. Цветокоррекция
- Частотное разложение для работы с текстурой
- Продвинутый подход к ретуши
- Техника осветления и затемнения Dodge&Burn
- Ретушь цвета
- Liquify. Экшены. Настройка процесса
- Базовый рабочий набор техники
- Рабочий процесс за кадром
- Экспозиция: продвинутый уровень
- Импульсный, постоянный и смешанный свет
- Бонус-модуль. Рисование светом и фризлайт
- Предметная съемка. Интерьер
- Репортажная съемка. Стрит
- Работа с моделью
- Обработка: продвинутый уровень
- Юридические аспекты
- Карьера в смежных областях
- Портфолио и поиск заказов
- Психология в фотографии
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали профессиональным фотографом
образовательной лицензии
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