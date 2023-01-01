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Образование от VK

Курс «Иллюстратор»

Вы научитесь создавать иллюстрации и анимацию для рекламы, айдентики, персонажей. Изучите основные программы для работы и сможете выбрать специализацию, которая вам больше подходит: иллюстрации для книг или рекламы. Научитесь работать с заказчиками и узнаете, как быстро продвигаться по карьерной лестнице.

Длительность: 9 месяцев по 8 часов в неделю

Изучаемые технологии
Photoshop Photoshop
After Effects After Effects
Illustrator Illustrator
Procreate Procreate
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
после завершения программы
от 11 354 ₽ в месяц
от 3 293 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Цены вырастут через:
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Дней
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Часов
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Минут
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Секунд
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Старт обучения каждые 10 дней

TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Оставьте заявку

Старт обучения каждые 10 дней

about-decor

О профессии

Коммерческий иллюстратор создает визуальные образы для брендов — маскотов, рекламу, оформление продукта, айдентику. Он создает концепции, которые будут отражать идею бренда, станут запоминающейся ассоциацией и будут привлекать клиентов. Иллюстраторы работают в офисах и на фрилансе, в крупных компаниях и стартапах. Это профессия, в которой художник может творчески реализоваться и получать высокий доход за свои навыки и идеи.

Творчество

Иллюстратор создает персонажей, продумывает визуал для рекламы, постеров и других задач. Он должен понимать, как создаются запоминающиеся и яркие образы.

Источник: hh.ru
Рисунок

Иллюстратор должен уметь работать с анимацией, растровой и векторной графикой; на высоком уровне владеть Photoshop, Illustrator и After Effects.

Источник: Минцифры России
Продвижение

Поиск клиентов, работа с правками, формирование понимания задачи. С этими навыками иллюстратору проще работать и на фрилансе, и в компаниях.

Источник: hh.ru
Записаться на программу

Зарплаты иллюстраторов

Junior
С опытом до 1 года
~50 000 ₽
Middle
С опытом 1–3 года
~90 000 ₽
Senior
С опытом 3+ лет
~140 000 ₽
300+
Вакансий прямо сейчас доступно на HH
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hh habr sj gb
График роста зарплат в вакансиях
grafik

Преимущества программы

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Подходит для новичков

Обучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
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Выбор профессии в процессе

Выберите подходящую после 5 месяцев обучения — так меньше шанс ошибиться
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Нетворкинг и комьюнити

Общайтесь с однокурсниками, участвуйте в дизайн-спринтах и конкурсах от заказчиков
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Обучение на практике

В конце каждого модуля вы выполняете задание, которое станет сильным кейсом для портфолио
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Гарантия трудоустройства

Найдите новую работу за 3 месяца с помощью Центра карьеры
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Актуальная программа

Составлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели

Кому подойдет курс

Начинающим иллюстраторам

которые хотят изучить программы для работы, пополнить портфолио проектами и начать карьеру

Дизайнерам и художникам

которые хотят изучить Photoshop, After Effects и Illustrator на профессиональном уровне и прокачать скилы в проработке концепций

Программа обучения

Коммерческая иллюстрация с нуля до PRO

3 месяца

Введение
О преподавателях и профессии иллюстратор
Стили и направления
Современные тренды в иллюстрации
Линейный рисунок
Обзор основных функций Adobe Illustrator
 Создание скетча
Линейный рисунок кривой Безье
Композиционные приёмы для организации пространства
Практическое задание
Создание иконок
Постановка задачи и поиск референсов
Отрисовка иконок и итоговый результат
Общие принципы создания иконок
Практическое задание
Векторная иллюстрация
Векторная иллюстрация. Постановка задачи
Разбор задачи и поиск референсов
Иллюстрация из простых форм
Свет, тень, объем
Практическое задание
Колористика и наброски
Теория цвета
Поведение цвета
Семиотика цвета
Работа с цветом в AI
Практика
Практическое задание
Бонус-модуль: идея иллюстрации
Креативные техники. Часть 1
Креативные техники. Часть 2
Разбор создания иллюстрации
Создание персонажа
Вступление
Жест
Пропорции персонажа
Умение рисовать
Выразительные лица
Разбор примеров
Создание эскиза
Создание персонажа в Adobe Illustrator
Практическое задание
Перспектива
Линейная перспектива
Другие виды перспективы
Pixel Art: стилистика и необходимые инструменты
Практика: создание сетки и общих форм
Практика: отрисовка по второму референсу
Практика: заливка. Часть 1
Практика: заливка. Часть 2
Практика: детализация и стилизация
Практическое задание
Цифровая живопись
Цифровая живописть. Постановка задачи
Фотошоп. Обзор основных инструментов
Практика: основные объекты
Практика: тени и детали
Практическое задание
Книжная иллюстрация
Книжная иллюстрация
Конструкция и структура книги
Композиция в книге
Возрастная аудитория
Работа с текстом
Бриф от заказчика
Вычитка текста и разработка концепции
Раскадровка и эскизы
Создание разворота
Домашнее задание
Поиск личного стиля
Основные принципы формирования стиля
Элементы стиля
Практические рекомендации
Домашнее задание
Журнальная иллюстрация
История журнальной иллюстрации
Особенности работы с журналами
Бриф от заказчика
Домашнее задание
Рекламная иллюстрация
История рекламной иллюстрации
Преимущества и форматы иллюстрации в рекламе
Взаимодействие с заказчиком
Работа по брифу
Домашнее задание
Раскрутка и продвижение
Введение
Подготовка портфолио
Ресурсы для продвижения
Иллюстраторские события
Домашнее задание
Бонус-модуль: как зарабатывают иллюстраторы?
Сферы заработка иллюстратора
Работа с заказчиком
Основы авторского права
Бонус-модуль: создание стикеров
Стикеры как способ продвижения
Стикеры как способ коммуникации
Создание стикера
Домашнее задание
Создание иллюстративной айдентики. Подготовка к диплому
Теория и разбор кейса
Работа с брифом
Этапы работы над айдентикой

Персонажная иллюстрация

2 месяца

Наброски и визуальная библиотека
Роль набросков в создании персонажа
Время и материалы для набросков
Пятно, линия и силуэт
Искусство наблюдать
Лицо персонажа. Особенности создания
Лицо и руки персонажа
Базовые эмоции
Особенности разных возрастов и полов
Практические упражнения
Фигура – возраст и пол
Особенности мужской и женской фигуры
Особенности фигур разных возрастов
Практическое упражнение
Важные моменты при создании персонажа
Линия действия и силуэт персонажа
Основные формы
Контраст и ритм
Поиск образа
Книжная иллюстрация
История книжной иллюстрации
Современная книжная иллюстрация
Классификация и ограничения
Персонажи-животные
Персонажи-животные в детской книге
Образ персонажа
Референсы и наброски
Персонажи-люди
К вопросу о цвете
К вопросу о стилистике
О формате и единообразии
Необычные персонажи
Персонаж во взрослой книге
Неочевидные персонажи
Персонаж в рекламе
Персонаж в рекламе
Психология восприятия образа
Бриф на создание персонажа
Мудборд и эскизы
Дизайн персонажа
Составляющие хорошего дизайна
Цветовое решение персонажа
Работа с серией персонажей
Редизайн персонажа и адаптация
Персонаж в соцсетях
Эмоции и позы
Вращение персонажа
Аватар
Тиражирование персонажа
Работа с готовым персонажем
Работа в заданном стиле
Технические условия работы с персонажем
Почему так дорого?

Специализация на выбор

1 месяц

Книжная иллюстрация
История книжной иллюстрации
Классификация книг. Формирование идеи книги
От идеи к структуре книги
Создание персонажа
Авторский стиль
Макет книги
Авторское право
Продвижение, взаимодействие с издательствами и поиск заказчиков
Рекламная иллюстрация
Рекламная иллюстрация — суть профессии
Работа с брифом клиента
Иллюстративные визуальные коммуникации
Иллюстрация как целостный проект
Носители в рекламной иллюстрации и пресейл
Презентация коммерческого проекта и самопрезентация
Предпечатная подготовка
Анимация в иллюстрации

Инструменты иллюстратора

3 месяца

Adobe Illustrator для иллюстрации
Вводный модуль
Простые формы в AI
Композиция, теория цвета
Создание персонажа
Типографика
Изометрия и объемные изображения
Создание сложных иллюстраций. Первый уровень.
Создание сложных иллюстраций. Второй уровень.
Творческий путь иллюстратора и портфолио
Photoshop с нуля
Знакомство с интерфейсом
Перенос рисунка с бумаги в цифровой вид
Создание простого рисунка
Использование фото в иллюстрации
Различные приемы рисования в Photoshop
Работа с векторными объектами
Иллюстрация на iPad
iPad как инструмент иллюстратора
Слои и работа с цветом
Направляющие и основы композиции
Работа с фотографией, коллаж, искажения.
Эскиз, контурный рисунок, заливка
Работа с пятном, имитация гравюры
Имитация материалов и техник
Портрет по фото
Покадровая анимация
Композиция со шрифтом
Анимация для иллюстраторов
На продвинутом уровне освоите программу для 2D-анимации. Научитесь создавать правдоподобных персонажей. Познакомитесь с основами классической анимации и режиссуры.

Запросить полную и подробную программу обучения

Индивидуальная поддержка по трудоустройству

3 месяца средний срок, за который студенты находят работу
Вернем деньги за обучение, если вы не найдете работу с нашей помощью
01

Составим starter-pack для любой карьеры

Резюме, портфолио, сопроводительные письма и самопрезентацию

02

Проведем тестовые собеседования

Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать

03

Откроем доступ к 1 000+ вакансиям наших партнеров

А также будем рекомендовать вас напрямую

04

Подготовим к реальным интервью с работодателем

Дадим советы, пройдемся по вашей самопрезентации, сделаем так, чтобы вы точно получили оффер

Наши выпускники работают. И вы будете

В крупных компаниях или малом бизнесе, удаленно или в офисе, в столице, регионах или по всему миру

Каналы с лайфхаками для развития карьеры

Внутри: разбор кейсов и обмен опытом между студентами, советы от HR-специалистов и вебинары с карьерными консультантами

Интервью со студентами, которые уже работают

Они поделятся опытом и расскажут, как у них прошел процесс трудоустройства

База знаний для развития карьеры

Получите доступ к огромной библиотеке материалов с рекомендациями и советами для развития карьеры

Что нужно сделать, чтобы получить гарантию трудоустройства:
  • 1Активно участвовать в поиске работы — со своей стороны мы дадим знания, вакансии и рекомендации, от вас зависит все остальное
  • 2Сдать итоговую аттестацию на 4 или 5 баллов
  • 3Пройти обучение в Центре карьеры
  • 4Пройти все модули основной программы обучения
  • 5Обратиться за помощью о трудоустройстве не позднее трех месяцев после последнего урока финального модуля программы обучения
  • 6Пройти все дополнительные модули программы
  • 7Сдавать домашние задания в обозначенные сроки
  • 8Быть совершеннолетним на момент обращения
  • 9Пройти промежуточные аттестации на 4 или 5 баллов
  • 10Иметь право официально работать на территории РФ

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Преподаватели курса

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Елена Аникеева
Арт-директор, основатель студии графического дизайна Pixies
Опыт:
Сотрудничала с IKEA, Nike, Humaniq, Zeus.
Анна Сваровская
Иллюстратор, графический дизайнер в Wheely
Опыт:
Работала в CreativePeople, Choice и «Альфа-Банке».
Иван Might
Художник, арт-директор Eggsellent и Osome
Опыт:
Работал с «Мегафоном», Сбербанком, Nestlé, Mitsubishi.
Юлия Свобода
Графический дизайнер, иллюстратор, ведущий преподаватель
Опыт:
Проводит интенсивы для новичков.
Юлия Гончарова
Книжный иллюстратор
Опыт:
Сотрудничает с издательствами «Питер Детство», «Феникс», «Стрекоза», «Антология».
Катя Куклина
Иллюстратор
Опыт:
Сотрудничала с Forbes, Greenpeace и «ПостНаукой».
Эя Мордякова
Иллюстратор
Опыт:
Сотрудничает с издательствами «Лабиринт», «Абрикобукс», «Волчок» и Harper Collins UK.
Наташа Джола
Иллюстратор в Reddit
Опыт:
Рисовала для Apple, Coca-cola, Nike и «МосМетро».
Виктор Хоменко
Дизайнер-иллюстратор
Опыт:
Создавал проекты для Яндекс. Такси, «Тинькофф Журнала», S7 и «Мегафона».
Евгений Тонконогий
Иллюстратор
Опыт:
Художник-график, член международного союза художников

Поддержка

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставники

Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.

Служба поддержки

Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Как проходит обучение

Управляйте своим обучением и расписанием

В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.

01.
Изучайте теорию, которая поможет разобраться с заданиями

Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.

02.
Выполняйте домашние задания и получайте обратную связь

Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.

03.

Форматы обучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
Записи лекций

Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Помощь с установкой программ

Преподаватели расскажут, какие программы и сервисы нужны для занятий, помогут с установкой и регистрацией

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Методические материалы и презентации

К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru

12 лет обучаем
цифровым профессиям

GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
logo GeekBrains
license GeekBrains

Обучаем на основе государственной лицензии

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы  на часто задаваемые вопросы

Какая техника нужна для работы?
Чтобы выполнять задания понядобится компьютер или ноутбук, который совместим с программами Adobe Illustrator и Photoshop.
Для выполнения заданий курса «Иллюстрация на iPad» понадобится приложение Procreate (программа доступна только для iPad)
Никогда не рисовал. Я могу обучаться на курсе?
Да. Вам не нужно заканчивать художественную школу или иметь навыки академического рисунка, чтобы быть иллюстратором.
На курсе мы разберем все основные темы для начинающих: колористику, композицию, перспективу. Все темы закрепим практикой. Так что даже если у вас нет опыта в рисунке, курс вам подойдет для начала карьеры.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Видеозаписи уроков всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания.
Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и стать фрилансером. Мне подойдет курс?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете работать в компании или на фрилансе — как вам будет удобнее.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Вы можете написать куратору группы или преподавателю в чат на платформе.
Если проблема с доступом к платформе — напишите в чат с поддержкой или на почту support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли сомещать с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку.
Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Будет ли мне полезен курс, если я работаю дизайнером?
Да, если вы практикующий дизайнер, то программа поможет освоить новую сферу и углубить ваши знания.
Во время курса вы будете повторять основы, изучать актуальные инструменты и подробно разберете специфику создания иллюстраций. Это поможет вам систематизировать знания и расширить спектр навыков.

Учитесь более выгодно

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

Получите налоговый вычет — 13%

Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.
Образование от VK

Стоимость курса «Иллюстратор»

от 11 354 ₽ в месяц
от 3 293 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
  • основная информация
  • Диплом установленного образца,
    образовательная лицензия
  • Портфолио из 5+
    объемных проектов
  • Гарантия трудоустройства
    закреплена в договоре
  • Возможность стажировки
    в Gamebox
  • Разные форматы обучения
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
  • Вебинары с разбором работ
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