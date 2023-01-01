Профессия Коммерческий иллюстратор

Коммерческий иллюстратор создает визуальные образы для брендов — маскотов, рекламу, оформление продукта, айдентику
Быстрое погружение

Зарабатывайте уже через 6 месяцев

10+ проектов

Добавите в портфолио разноплановые работы

Поможем найти работу

— или вернём деньги

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-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
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Наш менеджер скоро свяжется с вами

Профессия, объединяющая творчество и карьеру

Коммерческие иллюстраторы могут работать в штате или брать заказы на фрилансе из любой точки мира
Авторский визуал помогает брендам привлекать клиентов, поэтому работа иллюстратора хорошо оплачивается
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 50 000 ₽

Junior, после курса

~ 90 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 150 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: DreamJob

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Иллюстратор

Желаемая зарплата

от 60 000₽

Инструменты

Photoshop

After Effects

Illustrator

Procreate

Навыки

  • Работа с брифом заказчика
  • Создание покадровой анимации
  • Стилизации, работа по референсам
  • Стилизация работы по референсам
  • Работа с растром и вектором
  • Создание концептов персонажей
  • Подготовка иллюстрированной айдентики
  • Предпечатная подготовка
  • Стратегическое планирование

Соберете сильное портфолио

Серия иллюстраций для статьи в веб-журнал

Маскот для бренда

Изометрическая иллюстрация

Набор иллюстраций для айдентики

Разворот книги по брифу издательства

Иллюстрации для упаковки продукта

Образ книжного персонажа

Иллюстрация для наружной рекламы магазина

Набор иконок для компании

Стикерпак

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика по брифам заказчиков
Будете выполнять задания по брифам от реальных компаний и прокачаете именно те навыки, которые пригодятся в работе
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Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать опытные арт-директора, дизайнеры и художники

Елена Аникеева

Арт-директор, основатель студии графического дизайна Pixies

Евгений Тонконогий

Художник-график, иллюстратор

Анна Сваровская

Иллюстратор, графический дизайнер в Wheely

Олег Герт

Иллюстратор, художник, старший арт-директор в рекламном агентстве

Наташа Джола

Иллюстратор в Reddit

Эя Мордякова

Иллюстратор, сотрудничает с издательствами

Екатерина Веселова

Руководитель отдела иллюстраций в Skyeng

Талли Кельми

Создатель и креативный директор агентства AЗmpersand.fm

Игорь Ирбитский

Арт-директор анимационной студии «Птичьи очкИ»

Практикуйтесь еще больше на мероприятиях

Посещайте воркшопы, прямые эфиры и дизайн-спринты с экспертами

На мероприятиях вы сможете поработать с кейсами в прямом эфире и сразу получить обратную связь от экспертов

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Содержание курсов

Актуальна на 2024 год
9 проектов
102 часа теории
408 часов практики
Основные курсы
Коммерческая иллюстрация
14 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Линейный рисунок
  • Создание иконок
  • Векторная иллюстрация
  • Колористика
  • Идея иллюстрации
  • Создание персонажа
  • Перспектива
  • Цифровая живопись
  • Книжная иллюстрация
  • Поиск личного стиля
  • Журнальная иллюстрация
  • Рекламная иллюстрация
  • Раскрутка и продвижение
  • Бонус-модуль: как зарабатывают иллюстраторы?
  • Бонус-модуль: создание стикеров
  • Создание иллюстративной айдентики
Персонажная иллюстрация
12 практических заданий
  • Наброски и визуальная библиотека
  • Лицо персонажа. Особенности создания
  • Фигура — возраст и пол
  • Важные моменты при создании персонажа
  • Книжная иллюстрация
  • Персонажи-животные
  • Персонажи-люди
  • Необычные персонажи
  • Персонаж в рекламе
  • Процесс дизайна персонажа
  • Персонаж в соцсетях
  • Тиражирование персонажа
Курсы по выбору
Иллюстрации для рекламы
8 практических заданий
  • Рекламная иллюстрация: новая локомотивная профессия в индустрии дизайна и рекламы
  • Работа с брифом клиента
  • Иллюстративные визуальные коммуникации
  • Иллюстрация как целостный проект
  • Носители в рекламной иллюстрации и пресейл
  • Презентация коммерческого проекта и самопрезентация
  • Предпечатная подготовка
  • Анимация в иллюстрации
Иллюстрации для книг
8 практических заданий
  • История книжной иллюстрации
  • Классификация книг. Формирование идеи книги
  • От идеи к структуре книги
  • Создание персонажа
  • Авторский стиль
  • Макет книги
  • Авторское право
  • Продвижение. Взаимодействие с издательствами и поиск заказчиков
Дополнительные курсы
Анимация для иллюстраторов
7 практических заданий
  • Знакомство с Adobe After Effects
  • After Effects. Next steps
  • Принципы анимации
  • Персонажная анимация
  • Работа с футажами и шаблонами
  • Бонус-модуль. Хромакей и работа с камерой
  • Продвинутая персонажная анимация
Illustrator
9 практических заданий
  • Знакомство с Adobe Illustrator
  • Простые формы
  • Композиция, теория цвета
  • Создание персонажа
  • Типографика
  • Изометрия и объемные изображения
  • Создание сложных иллюстраций
  • Творческий путь иллюстратора и портфолио
Photoshop
6 практических заданий
  • Знакомство с интерфейсом
  • Перенос рисунка с бумаги в цифровой вид
  • Создание простого рисунка
  • Использование фото в иллюстрации
  • Различные приемы рисования в Photoshop
  • Работа с векторными объектами
  • Информация о завершении курса

Получите презентацию
курса и консультацию

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Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
6 107 ₽⁠/⁠мес.
3 054 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

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в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются, и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

В программе есть Illustrator и Photoshop, как мне их установить?

Программы Adobe временно нельзя оплатить российскими картами. Но вы можете купить программу с зарубежной карты или обратиться за советом по установке и настройке программ в дружное сообщество дизайнеров в Telegram-чате.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Никогда не рисовал. Я могу обучаться на курсе?

Да. Вам не нужно заканчивать художественную школу или иметь навыки академического рисунка, чтобы быть иллюстратором. На курсе мы разберем все основные темы для начинающих: колористику, композицию, перспективу. Все темы закрепим практикой. Так что, даже если у вас нет опыта в рисунке, курс вам подойдет для начала карьеры.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

Главная Все курсы Дизайн Коммерческий иллюстратор
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3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
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Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут