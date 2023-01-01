Профессия, объединяющая творчество и карьеру
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: DreamJob
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Иллюстратор
Желаемая зарплата
от 60 000₽
Соберете сильное портфолио
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать опытные арт-директора, дизайнеры и художники
Арт-директор, основатель студии графического дизайна Pixies
Художник-график, иллюстратор
Иллюстратор, графический дизайнер в Wheely
Иллюстратор, художник, старший арт-директор в рекламном агентстве
Иллюстратор в Reddit
Иллюстратор, сотрудничает с издательствами
Руководитель отдела иллюстраций в Skyeng
Создатель и креативный директор агентства AЗmpersand.fm
Арт-директор анимационной студии «Птичьи очкИ»
Практикуйтесь еще больше на мероприятиях
На мероприятиях вы сможете поработать с кейсами в прямом эфире и сразу получить обратную связь от экспертов
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Содержание курсов
- Линейный рисунок
- Создание иконок
- Векторная иллюстрация
- Колористика
- Идея иллюстрации
- Создание персонажа
- Перспектива
- Цифровая живопись
- Книжная иллюстрация
- Поиск личного стиля
- Журнальная иллюстрация
- Рекламная иллюстрация
- Раскрутка и продвижение
- Бонус-модуль: как зарабатывают иллюстраторы?
- Бонус-модуль: создание стикеров
- Создание иллюстративной айдентики
- Наброски и визуальная библиотека
- Лицо персонажа. Особенности создания
- Фигура — возраст и пол
- Важные моменты при создании персонажа
- Книжная иллюстрация
- Персонажи-животные
- Персонажи-люди
- Необычные персонажи
- Персонаж в рекламе
- Процесс дизайна персонажа
- Персонаж в соцсетях
- Тиражирование персонажа
- Рекламная иллюстрация: новая локомотивная профессия в индустрии дизайна и рекламы
- Работа с брифом клиента
- Иллюстративные визуальные коммуникации
- Иллюстрация как целостный проект
- Носители в рекламной иллюстрации и пресейл
- Презентация коммерческого проекта и самопрезентация
- Предпечатная подготовка
- Анимация в иллюстрации
- История книжной иллюстрации
- Классификация книг. Формирование идеи книги
- От идеи к структуре книги
- Создание персонажа
- Авторский стиль
- Макет книги
- Авторское право
- Продвижение. Взаимодействие с издательствами и поиск заказчиков
- Знакомство с Adobe After Effects
- After Effects. Next steps
- Принципы анимации
- Персонажная анимация
- Работа с футажами и шаблонами
- Бонус-модуль. Хромакей и работа с камерой
- Продвинутая персонажная анимация
- Знакомство с Adobe Illustrator
- Простые формы
- Композиция, теория цвета
- Создание персонажа
- Типографика
- Изометрия и объемные изображения
- Создание сложных иллюстраций
- Творческий путь иллюстратора и портфолио
- Знакомство с интерфейсом
- Перенос рисунка с бумаги в цифровой вид
- Создание простого рисунка
- Использование фото в иллюстрации
- Различные приемы рисования в Photoshop
- Работа с векторными объектами
- Информация о завершении курса
Получите презентацию
курса и консультацию
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать их лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking