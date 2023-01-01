decorgrid

Графический дизайнер с нуля до Middle

Станьте графическим дизайнером с нуля! Погрузитесь в историю дизайна и узнайте, как устроен рынок дизайн-услуг. Научитесь думать как дизайнер: определять проблемы и предлагать осознанные решения. Узнайте, как исследовать аудиторию и применять эти знания в дизайне. Начните работать с инструментами и программами для графического дизайна. Создайте обложку альбома, логотип, фирменный стиль, дизайн упаковки и соберите не менее 7 работ в портфолио.

Длительность: 24 месяца по 12 часов в неделю

Изучаемые языки и технологии
Illustrator Illustrator
Photoshop Photoshop
InDesign InDesign
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
protect Гарантия трудоустройства
через 9 месяцев
от 10389 ₽ в месяц
от 3740 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
Первый платёж через месяц
sale-image-gradient -64%
Получи скидку 64% и 3 месяца в подарок
До конца действия 64% скидки
00
Дней
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Часов
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Секунд
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

-64%
Получи скидку 64% и 3 месяца в подарок
0 дней 00 : 00 : 00
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

Графический дизайнер — это специалист, который разрабатывает элементы графики и изображений, оформляет веб-ресурсы, создает фирменные стили брендов и другую визуальную продукцию. Это могут быть брендбуки, презентации, каталоги, логотипы, визитки. Для работы он использует графические редакторы и свои навыки: понимание композиции, колористики, типографики.

about-decor

Компаниям нужны Специалисты в дизайне

Дизайнер — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.

Востребовано

По данным сервиса designer.ru на 7 сентября 2022 года, на рынке предлагают более 4 тысяч вакансий в офис и 3,3 тысяч на удаленку для дизайнеров различных специальностей.

Источник: hh.ru
Перспективно

Большинство направлений дизайна позволяют выйти на зарубежный рынок и получать высокую зарплату, находясь в любой точке мира.

Источник: Минцифры России
Высокооплачиваемо

Зарплата начинающего дизайнера — от 50 000 ₽, а через 3 года — от 180 000 ₽

Источник: hh.ru
Записаться на программу

Графический дизайнер с нуля до Middle

Получите востребованную профессию
150 000
Вакансий
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hhhabrsjgb
График роста вакансий
grafik
Примеры вакансий на рынке
Графический дизайнер
Москва, можно работать удаленно
90 000 руб.
Графический дизайнер
Москва, офис
120–150 000 руб.
Графический дизайнер
Москва, удаленно
200 000 руб.

Преимущества программы

В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ.

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Плавный вход

Подойдет даже новичкам в ИТ
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Перспективы карьерного роста

Повысите свою ценность на рынке труда
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Универсальные навыки

Изучите не только базу, но и продвинутые инструменты
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Обучение на практике

Решите более 50 практических задач
https://gb.ru/channels/base/images/benefits/calendar_outline_28.svg

Быстрые результаты

Возможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
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Популярные специализации

Осознанно выберите свою
Гибкость и актуальность программы

Каждый месяц мы общаемся с экспертами и руководителями компаний на предмет новых требований к вакансиям и обязанностям внутри них.

Мы регулярно обновляем нашу программу обучения. Даже после вашего выпуска программа обучения продолжит обновление, вы всегда сможете вернуться и увидеть обновленные материалы.

Вы можете менять специализацию, если понимаете, что ваш текущий выбор вас не устраивает.

Программы специализаций частично совпадают, поэтому можно изменить одну специализацию на другую, для этого нужно досдать оставшуюся часть программы.

revert

Эта программа
подойдет тем, кто

Никогда не работал

и хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности

Хочет сменить работу

освоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность
Учебная траектория
— от 12 месяцев обучение
— 200+ часов обучения
— 4 варианта специализаций
Учебная траектория, Дизайн GeekBrains

Основной блок

2 месяца

Курсы
Вводное занятие. Основы дизайна
Компьютерные технологии в дизайне 
Adobe Photoshop для дизайнеров
История дизайна
Введение в специализации (карта профессий)

Специализация Графический дизайнер

Вы изучите курсы по выбранной специализации

10 месяцев

Курсы
Вводное занятие. Графический дизайнер
Adobe Illustrator для дизайнеров
Работа в Adobe InDesign
Концептинг и мышление
Основы типографики и композиции
Цвет в дизайне
Введение в Figma 
Изучение аудитории, введение в исследования
Дизайнер на Tilda
Многостраничная верстка
Бренд, брендинг и визуальная айдентика
Работа с заказчиком
Портфолио дизайнера
Дипломный проект. Графический дизайнер
Основы мировой культуры и искусства
Запросить полную и подробную программу обучения

Гарантированная стажировка через 8 месяцев после начала обучения

Только выполняя реальные задачи можно стать настоящим профессионалом. Мы помогаем студентам устроиться на стажировку, чтобы уже во время учебы попробовать свои знания на практике. Вы продолжаете обучение и параллельно выходите на работу в реальную компанию, где выполняете настоящие задачи совместно с продвинутыми специалистами.
Устраиваем на стажировку к нашим партнерам
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60+
Оплачиваемая стажировка
Лучшие студенты могут получить оплачиваемую стажировку
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Возможность трудоустроиться после стажировки
Студенты могут устроиться на работу, если сами этого захотят и захочет компания, в которой они проходили стажировку
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Пополняете портфолио проектами
Вы выполняете реальные задачи и нарабатываете кейсы, которые станут основой для вашего портфолио и помогут в трудоустройстве
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Профессиональная адаптация
Узнаете, что из себя представляет работа в выбранной специализации и поймете, хотите ли вы этим заниматься дальше
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Получаете реальные знания и опыт по вашей специализации
Мы подбираем вам стажировку в зависимости от специализации, которую вы выбираете
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Работаете с реальными экспертами
Профессионалы своего дела поделятся с вами опытом, дадут советы и расскажут вам об особенностях своей деятельности, что поможет вам быстрее погрузиться в профессию
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Новые знакомства
Общайтесь, обменивайтесь информацией и заводите знакомства — все это пригодится в будущей работе и в обычной жизни
acquaintance

Команда GeekBrains

Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.

Кто учит

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Айвазян Ксения
Ведущий архитектор — дизайнер интерьеров в бюро «МосАрх»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Окончила МАрхИ, опыт преподавания — 8 лет. Руководила реализацией множества проектов, имеет профессиональные награды в области архитектуры и дизайна.
Сафонова Ирина
Архитектор, исследователь
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Выпускница МАрхИ и Архитектурной Ассоциации в Лондоне. Занимается разработкой архитектурных проектов, интерьеров, выставочных инсталляций, предметным дизайном.
Наталья Преображенская
Председатель аттестационной комиссии
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Дизайнер, искусствовед, владелец топовой интерьерной студии «Уютная квартира», партнер ведущих застройщиков Москвы, инфлюенсер и просветитель в области дизайна интерьера.
Трусова Тамара
Архитектор-дизайнер и преподаватель компьютерной графики
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Окончила МАрхИ. В профессии с 2014 года. В течение трёх лет сотрудничала с европейскими дизайн-бюро DNA Architects, Cloud 9, Moop Studio. Победитель конкурсов предметного дизайна и участник международных выставок (Испания, Германия, США).
Савельева Лариса
Практикующий архитектор
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Кандидат архитектуры, доцент учебно-научного центра «Архитектура и компьютерные технологии», доцент кафедры «Основы архитектурного проектирования» МАрхИ. Член Союза московских архитекторов (СМА).
Тенета Мария
Старший преподаватель МАрхИ
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Разрабатывает курс и методические пособия по изучению программы ArchiCAD для студентов и слушателей компьютерных курсов МАрхИ.
Ряузов Сергей
Ведущий архитектор в мастерской «Атриум»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Окончил МАрхИ. Разрабатывает архитектурные и градостроительные проекты, жилые и общественные интерьеры. В профессии с 2012 года.
Пожидаев Денис
Архитектор
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Окончил МАрхИ. Преподаватель академического рисунка и компьютерной графики с 2005 года. Работает с Autodesk 3ds Max с 2000 года. Победитель конкурсов в области архитектуры и дизайна.
Дикая Жанна
Архитектор, бюро «Меганом»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Архитектор, исследователь, куратор художественных проектов. Окончила магистратуру МАрхИ и с 2016 года работает в бюро «Меганом» над архитектурными и градостроительными проектами.
Казуров Александр
Ведущий архитектор, АО «Моспроект-4»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Архитектор, исследователь. Окончил МАрхИ. Преподаватель кафедры промышленных зданий. С 2019 года ведущий архитектор в АО "Моспроект-4". В профессии с 2013 года.
Зверева Дарья
Основатель студии «D²мастерская»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Архитектор-дизайнер, работает над интерьерами частных квартир и домов. Среди проектов — сотрудничество с Московским зоопарком: создала 3D-карты территорий, проекты павильонов, хостела Zoostel и сувенирного магазина Pandashop.
Сажина Регина
Архитектор-дизайнер, архитектурное бюро «БСК дизайн»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Разрабатывает проекты жилых и общественных интерьеров.
Костюк Полина
Архитектор-дизайнер
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Работает с жилыми и общественными интерьерами. В агентстве «Цимайло Ляшенко & Партнёры» занималась разработкой рабочей документации, стилевых концепций МОП и жилых помещений.
Ланцман Фаина
Дизайнер интерьера, студия Ko.La
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Разрабатывает объёмно-пространственные решения жилых и загородных домов, проектирует частные интерьеры. Реализовала проект цокольного этажа в Культурном центре ЗИЛ для научпоп-проекта «Умная Москва». Работала в студии DK Capsule Design.
Кузьмина Юлия
Научный сотрудник, Государственный исторический музей
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Изучает западноевропейскую и советскую коллекции мебели. Окончила МГУ, защитила магистерскую диссертацию.
Фёдорова Анна
Архитектор, бюро Wowhaus
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
В команде разрабатывает концепцию благоустройства улиц центрального кольца Севастополя. До этого работала в архитектурном бюро «Проектус» и «Артбюро 1/1».
Ухина Кристина
Архитектор
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Работает над жилыми и общественными проектами. В бюро Sergey Skuratov Architects разрабатывала архитектурные решения разного функционального назначения, в стадиях от концепции до авторского надзора.
Светлана Кизилова
Ассистент преподавателя в МАрхИ
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Преподаёт архитектурное проектирование. В Архитектурной мастерской Сергея Скуратова занималась концептуальным проектированием, 3D-моделированием и разработкой документации для конкурса «Реновация» в Москве.
Рыбакова Екатерина
Преподаватель истории мировой архитектуры XX–XXl веков в МАрхИ
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Член Союза дизайнеров Москвы. В Room Design Büro разрабатывала дизайн и концепции интерьера. В FD Studio создавала планировки частных и общественных пространств, занималась проектной документацией.
Привалова Полина
Архитектор-дизайнер
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Делает проекты полного цикла в сфере дизайна интерьера. Работала в арт-бюро «1/1». Преподаватель кафедры архитектуры и компьютерных технологий в МАрхИ, разработала курс «Портфолио».
Мирошкина Валентина
Архитектор, ООО «Стройстандарт Сервис»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Занимается реставрацией и приспособлением объектов культурного наследия, таких как ДК «Гайдаровец», помещения исторического здания на Пятницкой. Помогает составлять рабочие чертежи дизайнерам интерьера.
Яковец Виктория
Архитектор-дизайнер, 3D визуализатор
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Проектирует дизайн жилых интерьеров с последующим моделированием и визуализацией в 3ds Max. Имеет опыт визуализации более 7 лет. Ранее работала в бюро Fedorova Architects.
Кристина Егорушкина
Архитектор-дизайнер
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Проектирует интерьеры, разрабатывает планировочные решения, дизайн и рабочую документацию. Работала в бюро Nowadays, самый значительный проект — Музей Московского Кремля.
Наталья Корепанова
Старший преподаватель кафедры «Архитектура» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Участник команды по разработке проектов благоустройства дворовых территорий жилых комплексов: ЖК Самоцветы Востока, ЖК Тишинские высоты, ЖК Свои, ЖК Плюс один, а также один из авторов эскизного проекта благоустройства общественного открытого пространства «Тишино парк» (г. Ижевск).
Николай Югай
Архитектор в бюро «Меганом»
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Текущие проекты — реконструкция и создание музея в гараже Мельникова и жилой комплекс в Серпухове. Преподаватель архитектурной студии в школе МАРШ. Работал в архитектурных бюро FAS(t) и «Гикало Купцов Архитекторы».
Кирилл Волков
Ведущий архитектор в бюро Nowadays
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Ведёт проект реконструкции Дома Абрикосова, до этого проектировал экспозицию нового Музея Московского Кремля. В начале карьеры работал в сервисе по ремонту квартир «Сделано».
Виктория Козичева
Средовой дизайнер в бюро Nowadays
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Разрабатывает и реализует частные жилые интерьеры, принимает участие в реализации Музея Московского Кремля. Как частный дизайнер вела проекты жилых интерьеров домов и квартир.
Юлия Хомутская
Архитектор, дизайнер интерьеров
Экспертность:
Дизайн интерьеров
Опыт:
Разрабатывает и реализует частные жилые интерьеры, принимает участие в реализации Музея Московского Кремля. Как частный дизайнер вела проекты жилых интерьеров домов и квартир.

Кто будет помогать

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставник

После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.

Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.

Комьюнити-менеджер

Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения

Служба поддержки

Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов

Год английского языка!

При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.

Вас ждут:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Удобная платформа для обучения

Траектория обучения и   расписание занятий

Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.

01.

Смотрите уроки

Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.

70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.

30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.

К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.

Подробнее
02.

Выполняете задания

После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат

03.
Как проходит обучение
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Лекции

Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме

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Семинары

Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью

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В прямом эфире и в записи

Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили

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Самостоятельное изучение

Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения

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Записи других потоков по той же теме

Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп

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Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Результаты после обучения

Фундамент для карьерного роста

Мы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Документ о квалификации после обучения в GeekBrainsПосле успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций. В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о прохождении обучения.

Гарантия трудоустройства

Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.

Наши выпускники трудоустроились в компании:

12 лет обучаем
цифровым профессиям
GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
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license GeekBrains

Государственная лицензия ДПО № 040485*

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы на часто задаваемые вопросы
Почему мне стоит обучиться на этой программе?
Во время прохождения программы вы получите углубленные знания, выберите специализиции, изучите технологии и инструменты и уже через 9 месяцев сможете найти работу, получить повышение или продвигать собственные проекты. Полученные навыки можно применять для решения корпоративных задач, развития команды, задач собственного бизнеса или личного бренда. По итогу обучения вы сможете не только работать, но и контролировать процесс исполнения задач сотрудников.
Сейчас много курсов и программ обучения. В чем уникальность программы?
Мы предоставляем углубленное изучение фундамента разработки с возможностью дальнейшего выбора более узкой профильной специализации, исходя из ваших предпочтений и интересов. По сути, в общем блоке программы обучения мы даем возможность попробовать профессию на вкус: познакомиться с различными инструментами, технологиями и методами, задачами и стратегиями и только потом принять осознанное решение в выборе дальнейшего курса.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Для тех, кто не смог вовремя присутствовать на уроке, мы записываем каждое занятие. Видеозаписи всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания. Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и открыть свое дело. Мне хватит знаний?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете реализовать ваши идеи. В процессе обучения наши студенты пополняют портфолио, выполняя практические задания, которые могут стать основой для запуска собственного проекта.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Если вы или ваши сотрудники являются студентами платных курсов, и возникают вопросы, связанные с образовательным процессом, свяжитесь с нами: sales@geekbrains.ru или 8-800-700-68-41 (звонок бесплатный). На ваши вопросы по ходу обучения ответят специалисты службы поддержки, кураторы и наставники. По остальным вопросам пишите нам на support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли совмещать его с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку. Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Если я уже работаю по этой специальности, полезна ли для меня будет эта программа?
Программа наполнена экспертными материалами и практикой. Помимо лекций, вам будут доступны тесты для проверки знаний и практические задания с возможностью получения комментариев и рекомендаций от экспертов. Такая проработка позволит еще более точно отточить ваши Hard Skills. К тому же, в ходе программы предусмотрен сбор профессионального портфолио, в процессе создания которого вы не только набьете руку на новых проектах, но и сможете еще более качественно представить собственную кандидатуру на рынке труда.

Выберите пакет обучения

В зависимости от ваших целей и амбиций выберите комбинированное предложение по обучению. Длительность программы, учебный план и набор технологий зависят от пакетов

В любом пакете уже включено:
hatДиплом о профессиональной переподготовке
starДоступ к дополнительным курсам GeekBrains на ограниченное время
listГосударственная образовательная лицензия
protectГарантия трудоустройства через 9 месяцев
procentВыгода 10% при единовременной оплате
Middle
Графический дизайнер Мастер
от 10389 ₽
от 3740 ₽
в месяц при рассрочке до 36 месяцев
Уровень навыков и профессионализма
lvl_stars_middle
Уровень знаний после обученияMiddle
Длительность обучения24 мес
Гарантия трудоустройства9 мес
Спецпрограмма для Digital-мастеров
Middle+
Графический дизайнер Про
от 12084 ₽
от 5559 ₽
в месяц при рассрочке до 36 месяцев
Уровень навыков и профессионализма
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Уровень знаний после обученияMiddle+
Длительность обучения36 мес
Гарантия трудоустройства9 мес
Спецпрограмма для Geek’ов

Дополнительная
информация

Используйте материнский капитал

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Графический дизайнер с нуля до Middle

Станьте графическим дизайнером с нуля! Погрузитесь в историю дизайна и узнайте, как устроен рынок дизайн-услуг. Научитесь думать как дизайнер: определять проблемы и предлагать осознанные решения. Узнайте, как исследовать аудиторию и применять эти знания в дизайне. Начните работать с инструментами и программами для графического дизайна. Создайте обложку альбома, логотип, фирменный стиль, дизайн упаковки и соберите не менее 7 работ в портфолио.

list Востребованная
профессия
star Поддержка отрасли
государством
education Диплом о профессиональной
переподготовке
protect Гарантия трудоустройства
через 9 месяцев
от 10389 ₽ в месяц
от 3740 ₽ в месяц
В рассрочку на 36 месяцев
  • основная информация
  • Трудоустройство через 9 месяцев
  • Диплом после обучения
  • Разные форматы обучения
  • Занятие в группе с преподавателем
  • Онлайн-встречи с экспертами
  • Онлайн-лекции и вебинары
  • Видеозаписи занятий
  • Практические занятия
  • Домашняя работа
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Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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До конца действия скидки
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Часов
00
Минут
00
Секунд
Оставьте заявку

Начало обучения: 5 августа

Старт потока каждые 2 недели

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