Возможность работать в компании или на фрилансе
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter
Курс разработан совместно с основателями студии ESH gruppa
В этом видео Валерий Кожанов и Филипп Третьяков объясняют, почему дизайн окружает нас повсюду, делятся историей создания ESH gruppa и показывают проекты студии. А ещё — рассказывают, какой путь вам предстоит пройти на курсе.
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Графический дизайнер
Другие названия вашей профессии:
бренд-дизайнер, дизайнер визуальных коммуникаций
Желаемая зарплата
от 80 000 ₽
В вашем портфолио будет 11+ сильных проектов
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать эксперты из геймдева и кино
Автор курса, графический дизайнер и сооснователь ESH gruppa
Автор курса, графический дизайнер и сооснователь ESH gruppa
Ведущий креативный дизайнер в «Магнит Маркете»
Senior UX-дизайнер в WebPros, ex design lead в «СберАналитике»
Design Lead в «Точка Банке», ex-арт-директор в «Палиндроме»
Художник-график, книжный иллюстратор
Графический дизайнер, иллюстратор, ведущий преподаватель Skillbox
Ретушёр, фотограф, спикер Skillbox
Дизайнер шрифта, леттерер и сооснователь «Бюробукв»
Дизайнер шрифта, леттерер и сооснователь «Бюробукв»
Дизайнер, арт-директор веб-бюро Blue Ant
Book design. Editorial projects. Branding (Израиль)
Трендвотчер, креативный продюсер, VK, Burger King, «Самокат», Alfa Bank, Megafon
Арт-директор, бюро «Брио» (Франция)
Арт-директор и креативный стратег, 10+ лет опыта
Преподаватель рисунка, колористики и иллюстрации в Институте современного искусства
Независимый арт-директор и бренд-дизайнер (ex. Nimax, LINII)
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Adobe Illustrator с нуля
- Adobe Photoshop с нуля
- Параллельная работа в графических редакторах
- Нейросети в Photoshop и Illustrator для дизайнера
- Шрифт в дизайне
- Работа с цветом
- Композиция и форма
- История дизайна
- Дизайн по брифу и гайдлайнам
- Вёрстка каталогов в Adobe InDesign
- Продвинутые инструменты Adobe Illustrator и Photoshop для создания рекламной графики
- Дизайн презентаций, лонгридов и рассылок
- Midjourney и ChatGPT: оптимизация задач и создание мокапа с помощью нейросетей
- Дизайн для соцсетей и маркетплейсов в Figma
- Дизайн печатной продукции и как подготовить макеты к печати
- Сильное портфолио
- Особенность работы на фрилансе
- Нюансы работы в дизайн-студии или инхаус в компании
- Эффективное ведение проектов и организация рабочего пространства
- Анализ рынка и конкурентов
- Брендинг для крупных проектов
- Айдентика: от логотипа и фирменных цветов до графики
- Основы леттеринга
- Айдентика на электронных и печатных носителях бренда
- Дизайн мерча и работа с мокапами
- Дизайн лендинга
- Разработка и презентация дизайн-концепции
- Делаем исследования и создаём концепции с помощью нейросетей
- Ещё больше полезной информации для саморазвития и организации работы в найме и на фрилансе
- Айдентика для мероприятия
- Дизайн навигации
- Продвинутый дизайн мерча
- Анимация логотипов и коротких рекламных роликов с помощью Adobe After Effects
- Продвинутый дизайн лендинга
- «Вкусная» упаковка для еды в Blender
- Оформление правил использования айдентики в брендбук и презентация его заказчику
- Исследование и стратегия
- Визуал и композиция
- Роли ИИ и итоговый промпт для Tilda AI
- Практика на Tilda и публикация сайта
- Мастер генерации идей: раскрываем потенциал ChatGPT
- Искусство нейросетей: генерируем визуальные образы с Midjourney
- Как решать креативные задачи с помощью ИИ
На курсе вас ждут
Изучите всю важную теорию в простом и удобном формате
Берёте задачи по своим интересам и опыту, получаете баллы и переходите на следующий уровень сложности
Будете участвовать в онлайн-встречах, на которых разберёте интересные темы
Для тех, кто хочет глубже погрузиться в Photoshop, Illustrator и InDesign, доступны мини-задания, чтобы набить руку
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали графическим дизайнером
вашу квалификацию
Получите презентацию
курса и консультацию
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
- Поможем найти работу или вернём деньги
- 20 месяцев поддержки и обратной связи по заданиям от куратора
- Освоите Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma, Blender и After Effects на базовом уровне
- Выполните более 70 практических заданий: закрепите навыки и подготовите 11 проектов для портфолио
- Поучаствуете в конкурсах с реальными задачами от компаний — партнёров Skillbox
- Персональное менторство: проведём 30 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
- Ещё больше практики для усиления вашего портфолио: создадите более 5 дополнительных проектов
- Научитесь делать сайты, чтобы брать заказы на фрилансе: откроем бонусный курс по дизайну сайтов на Tilda
- Получите дополнительные 4 месяца обратной связи и проверки домашних заданий от куратора
- Глубоко изучите моушен-дизайн в After Effects и 3D в Blender — сможете предоставлять больше услуг
- Поможем найти работу или вернём деньги
- 20 месяцев поддержки и обратной связи по заданиям от куратора
- Освоите Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma, Blender и After Effects на базовом уровне
- Выполните более 70 практических заданий: закрепите навыки и подготовите 11 проектов для портфолио
- Поучаствуете в конкурсах с реальными задачами от компаний — партнёров Skillbox
- Персональное менторство: проведём 10 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
- Ещё больше практики для усиления вашего портфолио: создадите более 5 дополнительных проектов
- Научитесь делать сайты, чтобы брать заказы на фрилансе: откроем бонусный курс по дизайну сайтов на Tilda
- Больше персональной поддержки: проведём ещё 20 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
- Получите дополнительные 4 месяца обратной связи и проверки домашних заданий от куратора
- Глубоко изучите моушен-дизайн в After Effects и 3D в Blender — сможете предоставлять больше услуг
- Получите ещё больше практики и настоящих дизайнерских заданий для сильного портфолио
- Поможем найти работу или вернём деньги
- 20 месяцев поддержки и обратной связи по заданиям от куратора
- Освоите Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma, Blender и After Effects на базовом уровне
- Выполните более 70 практических заданий: закрепите навыки и подготовите 11 проектов для портфолио
- Поучаствуете в конкурсах с реальными задачами от компаний — партнёров Skillbox
- Персональное менторство: проведём 10 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
- Ещё больше практики для усиления вашего портфолио: создадите более 5 дополнительных проектов
- Научитесь делать сайты, чтобы брать заказы на фрилансе: откроем бонусный курс по дизайну сайтов на Tilda
- Больше персональной поддержки: проведём ещё 20 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
- Получите дополнительные 4 месяца обратной связи и проверки домашних заданий от куратора
- Глубоко изучите моушен-дизайн в After Effects и 3D в Blender — сможете предоставлять больше услуг
- Получите ещё больше практики и настоящих дизайнерских заданий для сильного портфолио
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
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студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking
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Александра
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Марина
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cтудентов GeekBrains довольным обучением
На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей
Всем, кто хочет обучиться актуальным профессиям, я советую это делать в школе Geekbrains. Прошла обучение по графическому дизайну и однозначно могу его рекомендовать, так как получила бесценные знания и, конечно же, практику. Платформа и расписание очень удобные, все преподы топ. Кроме теории и практики преподаватели делились своим профессиональным опытом, чтоб было вдвойне интересно. Большое спасибо всей команде!
Валерия
с Tutortop
chibisa
с Отзовик
Елена
с Tutortop
Всем доброго времени суток! Меня зовут Мария, мне 18 лет, я прошла курс по графическому дизайну от GEEK BRAINS, очень осталась довольна. Курс я выиграла в МОС МШУ, считаю, что это был суперский подарок, тк я смогла узнать много нового в сфере дизайна, а помогла мне в этом замечательная девушка Анна Артамонова. Спасибо ей большое за это, если будете проходить какие-либо курсы связанные с дизайном, просите у куратора, чтобы вас отправили к ней! Анна, я люблю вас
pimarik
с Отзовик