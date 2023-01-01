Профессия Графический дизайнер

Графические дизайнеры создают фирменный стиль, логотипы, упаковку и другой визуал, благодаря которому компании становятся известными
4.75

Рейтинг на основе 7 549 отзывов

Программа с AI для дизайнера

Обновили программу в 2025 и добавили AI

11+ проектов

Добавите в портфолио разноплановые работы

Поможем найти работу

— или вернём деньги

-50%
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-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Наш менеджер скоро свяжется с вами

Возможность работать в компании или на фрилансе

Графические дизайнеры востребованы в маркетинге и рекламе, геймдеве, при создании онлайн- и офлайн-проектов
Айдентика нужна любому бренду, поэтому графический дизайнер всегда найдет работу
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 100 000 ₽

Junior, после курса

~ 150 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 180 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: «Хабр Карьера», HeadHunter

Курс разработан совместно с основателями студии ESH gruppa

В этом видео Валерий Кожанов и Филипп Третьяков объясняют, почему дизайн окружает нас повсюду, делятся историей создания ESH gruppa и показывают проекты студии. А ещё — рассказывают, какой путь вам предстоит пройти на курсе.

Превью видеозаписи

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
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Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
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Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
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Яна Есакова
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Екатерина Тиханкина
Unity
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Артем Стаценко
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Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Графический дизайнер

Другие названия вашей профессии:

бренд-дизайнер, дизайнер визуальных коммуникаций

Желаемая зарплата

от 80 000 ₽

Инструменты

Логотип инструмента

Adobe Illustrator

Логотип инструмента

Adobe Photoshop

Логотип инструмента

Figma

Логотип инструмента

Adobe InDesign

Логотип инструмента

Adobe After Effects

Логотип инструмента

Blender

Логотип инструмента

Midjourney

Логотип инструмента

ChatGPT

Навыки

  • Создание фирменного стиля с учётом аудитории и позиционирования
  • Разработка макетов брошюр, буклетов и наружной рекламы
  • Вёрстка презентаций, гайдлайнов и каталогов
  • Адаптация рекламных креативов под форматы Instagram, VK, Facebook и карточки товаров на Wildberries, Ozon
  • Создание макетов футболок, кружек и бейсболок в векторе
  • Генерация текстур и иллюстраций в Midjourney, обработка фото и ретушь через AI‑плагины
  • Моделирование 3D-макетов для упаковок в Blender
  • Создание схем, указателей и стендов с учётом читабельности и брендбука
  • Создание коротких динамических заставок на 5–15 секунд в After Effects
  • Вёрстка лендингов, лонгридов и email-рассылок

В вашем портфолио будет 11+ сильных проектов

Дизайн афиши для мероприятия

Логотип и фирстиль для мероприятия

Айдентика для мероприятия

Дизайн упаковки

Дизайн буклета

Дизайн упаковки

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика под ваш уровень
Вы можете выбирать уровень сложности заданий. Новичкам не будет слишком сложно, а опытным не придётся изучать то, что они уже и так знают.
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Опытный дизайнер из ведущей российской компании ответит на любые вопросы по обучению, подробно разберёт работы и подскажет, как их усилить.
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

Декоративная картинка

Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

Декоративная картинка

Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать эксперты из геймдева и кино

Валерий Кожанов

Автор курса, графический дизайнер и сооснователь ESH gruppa

Филипп Третьяков

Автор курса, графический дизайнер и сооснователь ESH gruppa

Ульяна Бирило

Ведущий креативный дизайнер в «Магнит Маркете»

Вероника Полякова

Senior UX-дизайнер в WebPros, ex design lead в «СберАналитике»

Дарья Кузякина

Design Lead в «Точка Банке», ex-арт-директор в «Палиндроме»

Елизавета Казинская

Художник-график, книжный иллюстратор

Юлия Свобода

Графический дизайнер, иллюстратор, ведущий преподаватель Skillbox

Екатерина Олешко

Ретушёр, фотограф, спикер Skillbox

Тамара Аркатова

Дизайнер шрифта, леттерер и сооснователь «Бюробукв»

Ольга Панькова

Дизайнер шрифта, леттерер и сооснователь «Бюробукв»

Юлия Соловьёва

Дизайнер, арт-директор веб-бюро Blue Ant

Полина Лауфер

Book design. Editorial projects. Branding (Израиль)

Лиза Александрова

Трендвотчер, креативный продюсер, VK, Burger King, «Самокат», Alfa Bank, Megafon

Елизавета Кудряшова

Арт-директор, бюро «Брио» (Франция)

Екатерина Распопова

Арт-директор и креативный стратег, 10+ лет опыта

Екатерина Варламова

Преподаватель рисунка, колористики и иллюстрации в Институте современного искусства

Кирилл Жаркой

Независимый арт-директор и бренд-дизайнер (ex. Nimax, LINII)

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2026
11+ проектов
500+ часов теории
150+ часов практики
Основные курсы
Базовые инструменты
  • Adobe Illustrator с нуля
  • Adobe Photoshop с нуля
  • Параллельная работа в графических редакторах
  • Нейросети в Photoshop и Illustrator для дизайнера
Основы дизайна
  • Шрифт в дизайне
  • Работа с цветом
  • Композиция и форма
  • История дизайна
Дополнительные курсы
Базовые задачи дизайнера
  • Дизайн по брифу и гайдлайнам
  • Вёрстка каталогов в Adobe InDesign
  • Продвинутые инструменты Adobe Illustrator и Photoshop для создания рекламной графики
  • Дизайн презентаций, лонгридов и рассылок
  • Midjourney и ChatGPT: оптимизация задач и создание мокапа с помощью нейросетей
  • Дизайн для соцсетей и маркетплейсов в Figma
  • Дизайн печатной продукции и как подготовить макеты к печати
  • Сильное портфолио
  • Особенность работы на фрилансе
  • Нюансы работы в дизайн-студии или инхаус в компании
  • Эффективное ведение проектов и организация рабочего пространства
Знакомство с айдентикой
  • Анализ рынка и конкурентов
  • Брендинг для крупных проектов
  • Айдентика: от логотипа и фирменных цветов до графики
  • Основы леттеринга
  • Айдентика на электронных и печатных носителях бренда
  • Дизайн мерча и работа с мокапами
  • Дизайн лендинга
  • Разработка и презентация дизайн-концепции
  • Делаем исследования и создаём концепции с помощью нейросетей
  • Ещё больше полезной информации для саморазвития и организации работы в найме и на фрилансе
Продвинутая работа с айдентикой
  • Айдентика для мероприятия
  • Дизайн навигации
  • Продвинутый дизайн мерча
  • Анимация логотипов и коротких рекламных роликов с помощью Adobe After Effects
  • Продвинутый дизайн лендинга
  • «Вкусная» упаковка для еды в Blender
  • Оформление правил использования айдентики в брендбук и презентация его заказчику
Бонусные курсы
Создаём сайты без кода с Tilda AI
1 проект в портфолио
  • Исследование и стратегия
  • Визуал и композиция
  • Роли ИИ и итоговый промпт для Tilda AI
  • Практика на Tilda и публикация сайта
AI в дизайне
3 тематических модуля, входит во все тарифы
  • Мастер генерации идей: раскрываем потенциал ChatGPT
  • Искусство нейросетей: генерируем визуальные образы с Midjourney
  • Как решать креативные задачи с помощью ИИ

На курсе вас ждут

Короткие видео с доступом навсегда

Изучите всю важную теорию в простом и удобном формате

70+ практических заданий

Берёте задачи по своим интересам и опыту, получаете баллы и переходите на следующий уровень сложности

Вебинары с экспертами

Будете участвовать в онлайн-встречах, на которых разберёте интересные темы

Дополнительная практика

Для тех, кто хочет глубже погрузиться в Photoshop, Illustrator и InDesign, доступны мини-задания, чтобы набить руку

Вы получите сертификат и подтвердите, что стали графическим дизайнером

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Подтвердим
вашу квалификацию
В конце обучения вы сможете получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Мы обучаем по государственной лицензии № Л035−1 298−77/179 609.
Квалификация

Получите презентацию
курса и консультацию

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Мы получили вашу
заявку!
Получить презентацию

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Базовый
8 537₽⁠/⁠мес.
4 269₽⁠/⁠мес.
-50%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Поможем найти работу или вернём деньги
  • 20 месяцев поддержки и обратной связи по заданиям от куратора
  • Освоите Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma, Blender и After Effects на базовом уровне
  • Выполните более 70 практических заданий: закрепите навыки и подготовите 11 проектов для портфолио
  • Поучаствуете в конкурсах с реальными задачами от компаний — партнёров Skillbox
  • Персональное менторство: проведём 30 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
  • Ещё больше практики для усиления вашего портфолио: создадите более 5 дополнительных проектов
  • Научитесь делать сайты, чтобы брать заказы на фрилансе: откроем бонусный курс по дизайну сайтов на Tilda
  • Получите дополнительные 4 месяца обратной связи и проверки домашних заданий от куратора
  • Глубоко изучите моушен-дизайн в After Effects и 3D в Blender — сможете предоставлять больше услуг
Индивидуальный
12 204₽⁠/⁠мес.
5 492₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Поможем найти работу или вернём деньги
  • 20 месяцев поддержки и обратной связи по заданиям от куратора
  • Освоите Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma, Blender и After Effects на базовом уровне
  • Выполните более 70 практических заданий: закрепите навыки и подготовите 11 проектов для портфолио
  • Поучаствуете в конкурсах с реальными задачами от компаний — партнёров Skillbox
  • Персональное менторство: проведём 10 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
  • Ещё больше практики для усиления вашего портфолио: создадите более 5 дополнительных проектов
  • Научитесь делать сайты, чтобы брать заказы на фрилансе: откроем бонусный курс по дизайну сайтов на Tilda
  • Больше персональной поддержки: проведём ещё 20 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
  • Получите дополнительные 4 месяца обратной связи и проверки домашних заданий от куратора
  • Глубоко изучите моушен-дизайн в After Effects и 3D в Blender — сможете предоставлять больше услуг
  • Получите ещё больше практики и настоящих дизайнерских заданий для сильного портфолио
Индивидуальный плюс
16 147₽⁠/⁠мес.
7 267₽⁠/⁠мес.
-55%
В рассрочку на 36 месяцев.
  • Поможем найти работу или вернём деньги
  • 20 месяцев поддержки и обратной связи по заданиям от куратора
  • Освоите Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Figma, Blender и After Effects на базовом уровне
  • Выполните более 70 практических заданий: закрепите навыки и подготовите 11 проектов для портфолио
  • Поучаствуете в конкурсах с реальными задачами от компаний — партнёров Skillbox
  • Персональное менторство: проведём 10 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
  • Ещё больше практики для усиления вашего портфолио: создадите более 5 дополнительных проектов
  • Научитесь делать сайты, чтобы брать заказы на фрилансе: откроем бонусный курс по дизайну сайтов на Tilda
  • Больше персональной поддержки: проведём ещё 20 индивидуальных встреч с практикующими дизайнерами
  • Получите дополнительные 4 месяца обратной связи и проверки домашних заданий от куратора
  • Глубоко изучите моушен-дизайн в After Effects и 3D в Blender — сможете предоставлять больше услуг
  • Получите ещё больше практики и настоящих дизайнерских заданий для сильного портфолио

Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Отзывы наших студентов

Искала полноценное обучение по графическому дизайну - мне посоветовали школу Geekbrains. Программа уже подходит к концу, так что я успела сложить мнение и оно положительное. Здесь дают не просто сухую теорию, а много практики. Нет воды, а только необходимая для работы информация. Домашнюю работу проверяют тщательно, т.е не просто ставят оценку, а дают советы и рекомендации, что исправить, доделать. В профессионализме преподавателей ни разу не усомнилась. Топ.
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Александра
со Сравни.ру

Учусь на курсе Графический дизайн. Прежде всего удобная он-лайн площадка. Можно смотреть уроки он-лайн, задавая вопросы, так и в записи в любое удобное время. Хорошие преподователи, работающие в этой сфере много лет, практикующие, отвечают на все вопросы. Обучение практикооринтированное, нравится, что всю теорию сразу закрепляешь на практике, рисуя в программах. Если у вас есть мотивация учится- то сможете освоить профессию. Единственное- нужно иметь достаточно свободного времени и быть готовым к ежедневной практике. У меня уходит на учёбу в среднем 2 часа в день, хотя мне говорили, что будет уходить меньше.
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Марина
с Tutortop

96%

cтудентов GeekBrains довольным обучением

На основе более 2 млн оценок наших программи преподавателей

4,4

Наша оценка на независимых площадках, 6000+ отзывов

5.0

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4.3

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4.2

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4.0

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4.0

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Всем, кто хочет обучиться актуальным профессиям, я советую это делать в школе Geekbrains. Прошла обучение по графическому дизайну и однозначно могу его рекомендовать, так как получила бесценные знания и, конечно же, практику. Платформа и расписание очень удобные, все преподы топ. Кроме теории и практики преподаватели делились своим профессиональным опытом, чтоб было вдвойне интересно. Большое спасибо всей команде!

Валерия
с Tutortop

Закончила годовой курс по Графическому дизайну на этой платформе ещё в 2021. Были некоторые заминки в дипломном блоке, по срокам его начало опоздало на 2-3 месяца, но тем не менее всё успешно сдала и получила свой документ. В программе дают базовые знания, хорошие преподаватели, была парочка так себе, но, думаю, везде есть исключения. На курсе достаточно интересные домашние задания, постоянно получаешь обратную связь от кураторов и преподавателей. После этих курсов решила расширить свои знания и поступила в учебное заведение по этому же направлению. И уже тогда я поняла, насколько мне легче во всём разбираться, имея основные знания в профессии. Более того, в своём колледже я так ничего нового и не узнала, всегда выезжала на том, что узнала с курсов, поэтому тут однозначно +1 балл в пользу онлайн-образования. Сейчас я стажируюсь в Озоне как дизайнер и как раз пользуюсь теми знаниями, которые когда-то получила на курсах)
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chibisa
с Отзовик

Я недавно начала обучение на курсе "Графический дизайнер" в GeekBrains. При выборе ресурса для обучения у меня даже сомнений не возникло. В сравнении с другими аналогичными обучающими площадками у этой был максимально подходящий для меня по наполнению курс. Учусь около месяца и уже могу сделать первые выводы. Преподаватели отлично подают материал, о сложном говорят просто и интересно. Формат занятий у меня комбинированный, есть "живые" уроки, а есть в видеозаписи. Это позволяет максимально просто вписать обучение в повседневный график. Для меня это важно, так как учебу совмещаю с работой при полной занятости. Хочу отметить, что в курсе крайне мало "воды", большая часть информации - выжимка из того, что нужно для работы графическому дизайнеру. Плюс все можно попробовать на практике, выполняя домашние задания. Я очень довольна приобретенным курсом, с нетерпением жду дальнейшие уроки!
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Елена
с Tutortop

Всем доброго времени суток! Меня зовут Мария, мне 18 лет, я прошла курс по графическому дизайну от GEEK BRAINS, очень осталась довольна. Курс я выиграла в МОС МШУ, считаю, что это был суперский подарок, тк я смогла узнать много нового в сфере дизайна, а помогла мне в этом замечательная девушка Анна Артамонова. Спасибо ей большое за это, если будете проходить какие-либо курсы связанные с дизайном, просите у куратора, чтобы вас отправили к ней! Анна, я люблю вас

pimarik
с Отзовик

Часто задаваемые вопросы

Подойдет ли мне курс, если я никогда не рисовал и не занимался дизайном?

Да, если у вас нет опыта в творческих профессиях, вы все равно сможете получить новую профессию. Вы будете подробно изучать основные инструменты, а также поймете, как вам развивать насмотренность и сформировать портфолио начинающего дизайнера.

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Когда я смогу начать работать графическим дизайнером?

Первые проекты вы можете брать уже после 6 месяцев обучения: можете выйти на фриланс или начать работу на стартовой позиции в агентстве или в продуктовой команде.

Я смогу работать на фрилансе после курса?

Да, после курса вы сможете брать заказы на фрилансе. В программе есть бонусный модуль про развитие карьеры фрилансера — он поможет понять, как искать заказы и общаться с клиентами.

В программе есть Photoshop, Illustrator и InDesign. Как мне их установить?

Программы Adobe временно нельзя оплатить российскими картами. Но вы можете купить программы с зарубежной карты или обратиться за советом по установке и настройке программ в дружное сообщество дизайнеров в Telegram-чате.

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Летние
скидки
1
20
10
50
Декор Декор
Запишитесь на курс и получите консультацию
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут