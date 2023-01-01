Получискидку 60%
и 3 месяца в подарок
и 3 месяца в подарок
Успейте:10 дней
05:16:05
05:16:05
Получить скидку
— Станьте гейм-дизайнером с нуля
— Вы на практике научитесь создавать игровые механики и разрабатывать уровни, узнаете, как работать с графическими редакторами и анимировать, познакомитесь с основами программирования для создания игр
— В результате станете квалифицированным гейм-дизайнером и гарантированно найдете работу в игровой индустрии
Длительность: 12 месяцев по 12 часов в неделю
Дизайнер — это представитель одной из более чем 500 цифровых профессий, связанных с разработкой программ и использованием компьютерной техники. Глобализация сделала сферу ИТ одной из самых высокооплачиваемых: российским компаниям приходится конкурировать с зарубежными за хороших специалистов. Экономика и повседневная жизнь все больше переходит в «цифру», поэтому у ИТ-сферы многообещающие перспективы.
По данным сервиса designer.ru на 7 сентября 2022 года, на рынке предлагают более 4 тысяч вакансий в офис и 3,3 тысяч на удаленку для дизайнеров различных специальностей.Источник: hh.ru
Большинство направлений дизайна позволяют выйти на зарубежный рынок и получать высокую зарплату, находясь в любой точке мира.Источник: Минцифры России
Зарплата начинающего дизайнера — от 50 000 ₽, а через 3 года — от 180 000 ₽Источник: hh.ru
В программе собран опыт ведущих экспертов и методологов, фундаментальные и прикладные знания, актуальный технологический инструментарий. Все это представлено в доступной подаче — мы умеем учить и точно знаем, каким может быть путь в профессии ИТ.
Плавный входПодойдет даже новичкам в ИТ
Перспективы карьерного ростаПовысите свою ценность на рынке труда
Универсальные навыкиИзучите не только базу, но и продвинутые инструменты
Обучение на практикеРешите более 50 практических задач
Быстрые результатыВозможность трудоустроиться уже через 9 месяцев после начала обучения
Популярные специализацииОсознанно выберите свою
Никогда не работали хочет получить востребованную специальность, трудоустроиться или узнать больше о специальности
Хочет сменить работуосвоить современные инструменты, технологии и получить актуальную высокооплачиваемую специальность
Основа нашего обучения — опытные преподаватели, эксперты, идеологи, методологи. Все те, кто создают и развивают наши программы обучения.
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
После успешного прохождения обучения по программе, студент может подтвердить квалификацию и стать наставником.
Наставник делится опытом обучения и готов перейти на помощь с домашними заданиями.
Интегрирует вас в среду, поможет освоиться и погрузиться в атмосферу студенчества организует посвещение и выпускной, пригласит к участию в конкурсах и розыгрышах, поможет поделиться историей успеха по окончании обучения
Всегда на связи, если возникли сложности с личным кабинетом или загрузкой учебных материалов
При покупке обучения от GeekBrains вы получаете доступ к платформе английского языка по методике КЭСПА на 1 год бесплатно.
Вас ждут:
Расписание онлайн-занятий отображено в вашем личном кабинете. Также доступны уроки в записи. Распределять нагрузку легко и просто.
Обучение доступно сразу, после оплаты и активации аккаунта. Начать учиться можно не дожидаясь набора группы, а занятия легко подстроить под свой график.
70% уроков проходят в записи. Смотрите профессионально отснятые лекции и семинары. Видео подготовлены таким образом, чтобы в любой теме можно было разобраться даже без помощи эксперта.
30% уроков — прямые эфиры с преподавателями. Эксперты отвечают на ваши вопросы и делятся опытом в режиме реального времени.
К каждому занятию прилагаются дополнительные учебные материалы: статьи, книги, видео, подкасты и программы.Подробнее
После каждого занятия вы выполняете домашние задания или практические работы. Их проверяют преподаватели или ревьюеры: они похвалят вас за успешную работу или подскажут, как улучшить ваш результат
Прямые эфиры, на которых вы получите новые знания по теме
Прямые эфиры с практическими заданиями, работой с преподавателем и обратной связью
Учитесь в прямом эфире или догоняйте в записи, если пропустили
Доступ к онлайн-библиотеке с дополнительной информацией для самостоятельного изучения
Другой взгляд на занятие — доступ к записям параллельных групп
Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциональными состояниями и многое другое
Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продуктТатьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение
На моем телефоне появилось то, что я сделал самГеоргий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс
Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продуктаВыпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать
«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool
«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами
От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrainsУчастники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.
Из музееведа в инженера по тестированию в международной компанииКак устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают
Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГПродакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда
Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru GroupКак начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru
Фундамент для карьерного ростаМы даем знания, которые станут фундаментом для получения других сильных ИТ-навыков. Вы получите базу, которая позволит адаптироваться под запросы рынка труда и регулярно получать выгодные предложения по работе.Уже через несколько месяцев после старта программы вы сможете найти подработку и продолжать обучаться. Это поможет наращивать реальный опыт и понимание, как развиваться дальше.
Портфолио из ваших работВо время обучения вы будете создавать ИТ-проекты: сайты, программы или приложения. Из них вы соберете портфолио, которое покажете работодателю или заказчику.
Гарантия трудоустройства закреплена в договоре. Если после успешного обучения вы не найдете работу, мы вернем вам деньги.
Программы обучения современным профессиямГотовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.
Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоныПолучите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.
База знанийВ распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.
КомьюнитиНаша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.
После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций
Используйте материнский капиталНаправьте материнский капитал на образование любого из детей.
Получите налоговый вычет — 13%Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.
— Станьте гейм-дизайнером с нуля
— Вы на практике научитесь создавать игровые механики и разрабатывать уровни, узнаете, как работать с графическими редакторами и анимировать, познакомитесь с основами программирования для создания игр
— В результате станете квалифицированным гейм-дизайнером и гарантированно найдете работу в игровой индустрии