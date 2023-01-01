Геймдизайнер нужен любому игровому проекту
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 лет
Источник: HeadHunter
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все
нужные навыки
Junior
Геймдизайнер
Другие названия вашей профессии:
дизайнер-дженералист, narrative game designer
Желаемая зарплата
от 80 000₽
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Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать эксперты из геймдева
Совладелец игровых студий «Винторог» и Contrast Games
Игровой продюсер, руководитель студии Blini Games, преподаватель в НИУ ВШЭ
Руководитель студии Vengeance Games
Операционный директор в компании Panoramik
CTO в Garage Whale
Арт-директор District Zero
Ведущий разработчик Badoo. Стаж в разработке: 10+ лет
C++/Blueprints-разработчик
Технический директор District Zero
Technical Artist
Account Director в SoftClub
Scrum Master
Ведущий геймдизайнер в студии «Винторог» и Contrast Games
Разработчик игр в VR-студии District Zero
Senior Product Owner в студии IThub games
Специалист по когнитивной науке и психологии спорта, Сотрудник Московского центра исследований видеоигр.
Получите возможность пройти стажировку в студии разработки игр
В студии вы будете работать над заказами с командой или разрабатывать свою игру. Лучшие участники стажировки могут получить оффер от компаний — партнеров студии
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Содержание курсов
- Введение
- Придумываем свою игру
- Геймдизайнеры и геймдизайн
- Находим аудиторию для своей игры
- Инструменты и механики
- Как рассказать историю через игру
- Как зарабатывать деньги на игре
- Игра под микроскопом
- Как развивать игру и выходить на рынок
- Завершение
- Финальный проект: концепт и геймдизайн-документация для создания своей игры
- Основы левел-дизайна
- Алгоритмы создания уровней в разных жанрах
- Идея, проектирование, дизайн
- Типичные ошибки в левел-дизайне
- Финальный проект: уровень из нескольких локаций для своей игры
- Изучение среды GMS2
- Разработка кор-геймплея
- Разработка ИИ противников
- Игровая прогрессия
- Финальный проект: создание прототипа в движке и релиз своей игры
- Введение в игровой баланс
- Виды игрового баланса
- Методы игрового баланса
- Инструменты баланса игр
- Практическое применение баланса. Часть 1
- Практическое применение баланса. Часть 2
- Математический баланс боевой системы
- Игровая экономика
- Анализ экономики игры
- Баланс F2P- и фримиум-игр
- Проверка игрового баланса
- Финальная работа: подготовка, анализ и описание баланса для игры
- Актуальные платформы
- Игровые движки
- Технические основы для работы с графикой
- Контроль версий
- Системы для постановки задач
- Конфигурационные файлы
- Прототипирование игр
- Создание игры в Unity Bolt
- Финальная работа: разработка прототипа игры на Unity Bolt
- Введение
- Установка редактора Unity и знакомство с интерфейсом
- Основы работы с ресурсами
- Основы работы с холстом
- Основные понятия и инструменты программирования
- Управление ходом программы
- Введение в компоненты и взаимодействие между ними
- Первый проект: кликер
- Коллекции в C#
- Перемещение объектов
- Основы физики в Unity
- Анимация
- Второй проект: аркада
- Финальная работа: 2D-шутер
- Создание первого проекта
- Интерфейс редактора, работа со сценой, настройки проекта и редактора
- Использование Git
- Введение в Blueprint
- Программирование на Blueprint
- Создание и использование Actor
- Классы геймплейного фреймворка
- Финальный проект: гиперказуальная игра «Увернись от камня»
- Основные модели монетизации
- Составные части игры
- Игровая экономика. Основы
- Игровая экономика. Продвинутый уровень
- Тренды в монетизации
- Тестирование монетизации. Работа с гипотезами
- Тестирование монетизации. Коммерческое предложение
- Подписочная модель
- Рекламная монетизация
- Акционная активность. Базовый уровень
- Акционная активность. Продвинутый уровень
- Монетизация и аналитика
- Финальный проект: анализ монетизации игрового продукта
- Работа с документацией на игровых проектах
- Продюсерская документация
- Геймдизайнерская документация
- Технические средства документооборота и магазины приложений
- Маркетинговая документация
- Проектная документация
- Техническая документация
- Документация арт-отдела
- Административная структура, подбор персонала и экономика проекта
- Финальная работа: подготовка геймдизайн-документа
- Gamestudies: от науки к геймдизайну
- Истоки человеческой игры
- Индивидуальность игрока
- Интеллектуальные аспекты гейминга
- Функциональные состояния игрока
- Эмоциональные аспекты гейминга
- Личностные и ценностные аспекты гейминга
- Механизмы игрового общения
- Психология игрового Я
- Гендерные отличия в гейминге
- Наука о жестоких видеоиграх
- Наука об игровой зависимости
- Принципы здорового гейминга
- Психология воздействия на игрока
- Разбор жанра: хоррор-видеоигры
- Управление игровыми сообществами
- Психология монетизации
- Психология зрителей игр
- Видеоигры на службе медицины, образования
- Создание серьёзных видеоигр
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