Профессия Геймдизайнер

Геймдизайнеры создают игровые миры, умеют удерживать интерес игрока, продумывать сюжет и механики игры. Именно благодаря им проекты находят миллионы фанатов и становятся культовыми
Живые онлайн-занятия в мини-группах

На курсе с вами будут работать преподаватели

9 проектов

Добавите в портфолио несколько игр

Поможем найти работу

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-50%
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20
10
50
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Осталось мест в потоке:
Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
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Наш менеджер скоро свяжется с вами

Геймдизайнер нужен любому игровому проекту

Сможете устроиться в крупную геймдев-компанию, независимую студию или брать проекты на фриланс-биржах
Первые заказы сможете выполнять через 3 месяца после старта обучения
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 80 000 ₽

Junior, после курса

~ 150 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 200 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 лет

Источник: HeadHunter

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все
нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Геймдизайнер

Другие названия вашей профессии:

дизайнер-дженералист, narrative game designer

Желаемая зарплата

от 80 000₽

Инструменты

Unity

Unreal Engine

Visual Studio

GitLab

Навыки

  • Разработка концепции игры
  • Анализ и сравнение моделей баланса
  • Участие в разработке игрового сценария
  • Участие в разработке стратегии продвижения
  • Проектирование уровней и механик
  • Подготовка механик монетизации игры
  • Подготовка технического задания для разработчиков
  • Составление технической документации

Добавите сильные проекты в свое портфолио

Экшен-платформер с проработкой баланса сил соперников и главного героя

Подготовка, анализ и описание баланса для игры

Прототип игры на Unity Bolt

Игра в жанре «арканоид» на Unreal Engine 4

Игра в жанре 2D scroll shooter на Unity 

Подготовка геймдизайн-документа

Vision-документ с идеей для игровой концепции

Прототип игры на основе своей документации

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
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Практика для тренировки навыков
Будете делать домашние задания, приближенные к реальным рабочим задачам
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Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 72 часов с момента отправки работы
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Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
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Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать эксперты из геймдева

Денис Поздняков

Совладелец игровых студий «Винторог» и Contrast Games

Алексей Пешехонов

Игровой продюсер, руководитель студии Blini Games, преподаватель в НИУ ВШЭ

Константин Сахнов

Руководитель студии Vengeance Games

Александра Хубецова

Операционный директор в компании Panoramik

Алексей Лукьянов

CTO в Garage Whale

Иван Гущин

Арт-директор District Zero

Михаил Овчинников

Ведущий разработчик Badoo. Стаж в разработке: 10+ лет

Павел Горкин

C++/Blueprints-разработчик

Сергей Анцукевич

Технический директор District Zero

Артур Алдошин

Technical Artist

Сергей Зыков

Account Director в SoftClub

Юлия Рябова

Scrum Master

Илья Иванов

Ведущий геймдизайнер в студии «Винторог» и Contrast Games

Вадим Афанасьев

Разработчик игр в VR-студии District Zero

Никита Веселко

Senior Product Owner в студии IThub games

Ольга Морозова

Специалист по когнитивной науке и психологии спорта, Сотрудник Московского центра исследований видеоигр.

Получите возможность пройти стажировку в студии разработки игр

Каждые 3 месяца проводим отбор для работы над реальными заказами

В студии вы будете работать над заказами с командой или разрабатывать свою игру. Лучшие участники стажировки могут получить оффер от компаний — партнеров студии

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Содержание курсов

8 месяцев обучения
70+ практических работ
Персональный куратор
Обновили в 2024 году
Обязательные навыки для старта карьеры
Геймдизайн. Концепт игры ≈3 месяца
Вы с нуля изучите геймдизайн и создадите концепт своей игры. Научитесь придумывать крутые игровые механики и целые виртуальные вселенные.
  • Введение
  • Придумываем свою игру
  • Геймдизайнеры и геймдизайн
  • Находим аудиторию для своей игры
  • Инструменты и механики
  • Как рассказать историю через игру
  • Как зарабатывать деньги на игре
  • Игра под микроскопом
  • Как развивать игру и выходить на рынок
  • Завершение
  • Финальный проект: концепт и геймдизайн-документация для создания своей игры
✦ Стажировка в студии GameBox
Вы сможете попасть в сообщество студентов направления «Игры». В составе команды в течение месяца будете разрабатывать игру. Такая стажировка станет ценным дополнением для вашего резюме и увеличит ваши шансы на успешное трудоустройство.
Level Design ≈1 месяц
Вы поймёте, как создать схему уровня. Научитесь управлять вниманием игрока и направлять его на уровне. Сможете прототипировать уровни под разные механики.
  • Основы левел-дизайна
  • Алгоритмы создания уровней в разных жанрах
  • Идея, проектирование, дизайн
  • Типичные ошибки в левел-дизайне
  • Финальный проект: уровень из нескольких локаций для своей игры
Создание no-code игры ≈1 месяц
Вы узнаете, как разрабатывать игры почти без программирования с помощью движка GameMaker. Научитесь добавлять ассеты, генерировать уровни, создавать персонажей и противников. Сможете делать несложные игры быстрее, чем в привычных движках.
  • Изучение среды GMS2
  • Разработка кор-геймплея
  • Разработка ИИ противников
  • Игровая прогрессия
  • Финальный проект: создание прототипа в движке и релиз своей игры
Геймдизайн. Игровой баланс ≈1 месяц
Вы научитесь балансировать игровые механики для проектов разных жанров. Узнаете, как рассчитать боевую систему, внутриигровую экономику, прокачку и другие аспекты геймплея. С помощью инструментов баланса научитесь создавать увлекательные и прибыльные компьютерные игры.
  • Введение в игровой баланс
  • Виды игрового баланса
  • Методы игрового баланса
  • Инструменты баланса игр
  • Практическое применение баланса. Часть 1
  • Практическое применение баланса. Часть 2
  • Математический баланс боевой системы
  • Игровая экономика
  • Анализ экономики игры
  • Баланс F2P- и фримиум-игр
  • Проверка игрового баланса
  • Финальная работа: подготовка, анализ и описание баланса для игры
✦ Трудоустройство в сфере разработки игр с помощью Центра карьеры Skillbox
На этом этапе вы готовы к трудоустройству — карьерный консультант начнёт помогать вам в поиске работы и подготовит к собеседованию. Вы сможете устроиться на позицию Junior в компанию и параллельно проходить продвинутые темы.
Продвинутые навыки для роста в зарплате
Технические основы разработки игр
Вы научитесь прототипировать игры. Сможете работать в таск-трекерах и управлять командной разработкой. Поймёте, как развиваться в игровой индустрии дальше.
  • Актуальные платформы
  • Игровые движки
  • Технические основы для работы с графикой
  • Контроль версий
  • Системы для постановки задач
  • Конфигурационные файлы
  • Прототипирование игр
  • Создание игры в Unity Bolt
  • Финальная работа: разработка прототипа игры на Unity Bolt
Движок на выбор: разработчик игр на Unity LvL 1
Вы научитесь создавать игры в самом популярном и доступном для новичков движке. Разберёте ключевые возможности Unity и сможете делать простые игры.
  • Введение
  • Установка редактора Unity и знакомство с интерфейсом
  • Основы работы с ресурсами
  • Основы работы с холстом
  • Основные понятия и инструменты программирования
  • Управление ходом программы
  • Введение в компоненты и взаимодействие между ними
  • Первый проект: кликер
  • Коллекции в C#
  • Перемещение объектов
  • Основы физики в Unity
  • Анимация
  • Второй проект: аркада
  • Финальная работа: 2D-шутер
Движок на выбор: разработчик игр на Unreal Engine 5 с нуля
Вы научитесь создавать проекты в движке Unreal Engine 5. Познакомитесь с системой Blueprints, чтобы разрабатывать игры без кода. Сделаете несложную игру с простыми правилами и понятным геймплеем.
  • Создание первого проекта
  • Интерфейс редактора, работа со сценой, настройки проекта и редактора
  • Использование Git
  • Введение в Blueprint
  • Программирование на Blueprint
  • Создание и использование Actor
  • Классы геймплейного фреймворка
  • Финальный проект: гиперказуальная игра «Увернись от камня»
Монетизация в играх
Вы поймёте, как внедрять в проекты рекламу и платные товары, увеличивать прибыль и сохранять лояльность игроков. Сможете делать игры финансово успешными.
  • Основные модели монетизации
  • Составные части игры
  • Игровая экономика. Основы
  • Игровая экономика. Продвинутый уровень
  • Тренды в монетизации
  • Тестирование монетизации. Работа с гипотезами
  • Тестирование монетизации. Коммерческое предложение
  • Подписочная модель
  • Рекламная монетизация
  • Акционная активность. Базовый уровень
  • Акционная активность. Продвинутый уровень
  • Монетизация и аналитика
  • Финальный проект: анализ монетизации игрового продукта
Бонусные курсы
Геймдизайн. Документация
Вы научитесь работать с документацией на каждом этапе разработки игры.
  • Работа с документацией на игровых проектах
  • Продюсерская документация
  • Геймдизайнерская документация
  • Технические средства документооборота и магазины приложений
  • Маркетинговая документация
  • Проектная документация
  • Техническая документация
  • Документация арт-отдела
  • Административная структура, подбор персонала и экономика проекта
  • Финальная работа: подготовка геймдизайн-документа
Психология видеоигр
Вы научитесь управлять эмоциями геймеров и проектировать сценарии для игр на основе психологии поведения.
  • Gamestudies: от науки к геймдизайну
  • Истоки человеческой игры
  • Индивидуальность игрока
  • Интеллектуальные аспекты гейминга
  • Функциональные состояния игрока
  • Эмоциональные аспекты гейминга
  • Личностные и ценностные аспекты гейминга
  • Механизмы игрового общения
  • Психология игрового Я
  • Гендерные отличия в гейминге
  • Наука о жестоких видеоиграх
  • Наука об игровой зависимости
  • Принципы здорового гейминга
  • Психология воздействия на игрока
  • Разбор жанра: хоррор-видеоигры
  • Управление игровыми сообществами
  • Психология монетизации
  • Психология зрителей игр
  • Видеоигры на службе медицины, образования
  • Создание серьёзных видеоигр
Консультации куратора
Проведёте 5 онлайн-сессий с опытным специалистом из геймдева. Сможете задать любые вопросы процессу обучения, разобрать сложные темы и получить советы по практическим работам.

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курса и консультацию

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Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
10 092 ₽⁠/⁠мес.
5 046 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
До конца действия скидки осталось
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13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

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Часто задаваемые вопросы

Будет ли мне полезен курс, если я уже работаю в геймдеве?

Да, если вы уже работаете в сфере, то программа поможет освоить новую сферу и углубить ваши знания. Во время курса вы будете повторять основы, практиковаться у ведущих специалистов и изучать актуальные инструменты. Это поможет вам систематизировать знания и расширить спектр навыков.

Получится ли совмещать обучение на курсе с работой?

Да, обучение не помешает вашей работе или личной жизни. Уроки вы можете изучать в любое удобное время, а онлайн-занятия всегда записываются и вы можете посмотреть их, даже если не успеете на эфир.

Когда я могу попасть на стажировку?

Попасть на стажировку можно после прохождения первых двух модулей программы. Для этого вам нужно будет выполнить тестовое задание. На стажировке вы будете работать в команде с другими студентами над собственным проектом или выполнять задачу одного из заказчиков.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
— При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
— Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
— При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Подойдет ли мой компьютер для обучения и работы?

Курсы из основной программы можно проходить даже с телефона, особых требований к устройству нет. Но если решите изучить курсы из дополнительной программы, то компьютер должен быть с такими минимальными характеристиками: процессор Intel Core i5 10 400 или AMD Ryzen 5 5600X; графический процессор Nvidia GeForce GTX 1050; оперативная память 8 GB, наличие SSD

Сколько часов в неделю надо уделять обучению?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
История успеха студента
Базовый
3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
Первый платеж через месяц
-50%
Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут