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6 месяцев обучения бесплатно

Курс «Концепт-художник с нуля до PRO»

Научитесь создавать концепции для игр и кино, работать с ААА-проектами и инди-разработкой. Придумывайте персонажей, локации, интерфейсы и иллюстрации, которые передадут атмосферу и настроение. Освойте главные программы для работы и начните карьеру меньше, чем через год.

Длительность: 12 месяцев по 8 часов в неделю

Изучаемые технологии
Photoshop Photoshop
Blender Blender
3D Coat 3D Coat
Octane Render Octane Render
education Диплом о профессиональной
переподготовке
list Гарантия трудоустройства
после завершения программы
star Возможность практики
в GameBox
protect 5+ объемных проектов
для портфолио
от 13185 в месяц
от 3957 в месяц
В рассрочку на 31 месяц,
первый платеж через 6 месяцев
TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
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Секунд
Оставьте заявку
  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
TV
70% Забери 209 000 ₽ подарками
2 дня 07 : 04 : 20
Оставьте заявку
  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
about-decor

О профессии

Концепт-художник создает визуализации идей для разных проектов: от авторского кино и инди-комиксов до ААА-игр. Его задача — сделать первые эскизы персонажей, окружения, предметов, создать единый стиль проекта и отрисовать необходимые элементы. На старте проекта эти концепции помогут привлечь инвестиции, а в дизайне и разработке — четко отразить идею и настроение.

Творчество

Концепт-художник придумывает детали облика персонажа, локации, предмета. Создает антураж, передает характер, продумывает уникальные и запоминающиеся образы, которых еще не было

Графика

Чтобы визуализировать идеи концепт-художник работает в программах для 2D и 3D графики: Photoshop, Blender, 3D-Coat, Octane Render. В них проходят все этапы — от наброска и скетча до детализации и рендера

Работа в команде

Художник работает вместе с арт-директорами и дизайнерами, презентует концепции заказчикам и инвесторам. Для этого важно понимать тонкости работы, законы индустрии и уметь доносить свои идеи

Записаться на программу

Зарплаты концепт-художников

Junior
С опытом до 1 года
~60 000 ₽
Middle
С опытом 1–3 года
~90 000 ₽
Senior
С опытом 3+ лет
~150 000 ₽
100+
Вакансий прямо сейчас доступно на HH
60 000 - 500 000 ₽
Размер зарплат по данным сайтов:
hh habr sj gb
График роста зарплат в вакансиях
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Преимущества программы

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Подходит для новичков

Обучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
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Стажировка в Gamebox

Лучшие студенты курса могут поработать в студии над собственным проектом или с заказчиками
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Выбор профессии в процессе

Выберите подходящую после 5 месяцев обучения — так меньше шанс ошибиться
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5+ объемных работ в портфолио

На основе домашних заданий вы соберете портфолио из работ, отражающих ваши навыки
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Гарантия трудоустройства

Найдите новую работу за 3 месяца с помощью Центра карьеры
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Актуальная программа

Составлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели

Кому подойдет курс

Начинающим художникам

которые хотят попасть в индустрию игр или кино, изучить основные инструменты для работы и пополнить портфолио проектами

Дизайнерам и художникам

которые хотят изучить Photoshop, Blender, 3D-Coat на профессиональном уровне и прокачать скилы в проработке концепций

Программа обучения

Вводный курс

1 месяц

Введение в игровую индустрию
Кем стать? Бесплатный курс по профориентации

Основной блок

6 месяцев

Photoshop для иллюстраторов
Знакомство с интерфейсом
Перенос рисунка с бумаги в цифровой вид
Создание простого рисунка
Использование фото в иллюстрации
Различные приемы рисования в Photoshop
Работа с векторными объектами
Основы 2D-графики
Знакомство со спикером курса
Линейный рисунок
Светотень
Покраска объекта
Фактура и материалы
Композиция
Графика
Колористика
Способы редактирования
Основы анатомии
Пайплайн в CG
Портфолио
Итоговая работа
2D PRO
Рисование иконок
Анатомия человека
Рисуем персонажей
Иллюстрация. Рисуем интерьер
Иллюстрация. Рисуем экстерьер
Изометрия
Интерфейсы
Итоговая работа
Blender для 2D-художников
Введение
Знакомство с программой Blender
Инструменты скульптинга. Сравнение Blender и Zbrush
Моделинг, быстрый блокинг и настройка освещения
Создание 3D-объекта из 2D-изображения
UV-развертка в Blender и в ZBrush
Текстурирование в Substance Painter
Рендер и его настройка
Итоговая работа

Специализация на выбор

2 месяца

Концепт-арт в играх
Концепт локации
Блокаут локации
Детализация локации
Финальный концепт локации
Наброски фигуры человека
Пластическая анатомия
Портрет
Драпировка
Концепт ключевого персонажа, эскизы
Концепт ключевого персонажа
Создание кейфрема, эскизы
Создание кейфрема
Концепт-арт в кино
Введение в профессию
О композиции
Создание концепт-арта для окружения
Создания концепт-арта для интерьера
Фотобашинг
Выразительная динамика в движении тела человека
Разбор человеческого тела
​Голова. Портрет персонажа
Складки и драпировки
Рисование фантастических существ

Запросить полную и подробную программу обучения

Индивидуальная поддержка по трудоустройству

3 месяца средний срок, за который студенты находят работу
Вернем деньги за обучение, если вы не найдете работу с нашей помощью
01

Составим starter-pack для любой карьеры

Резюме, портфолио, сопроводительные письма и самопрезентацию

02

Проведем тестовые собеседования

Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать

03

Откроем доступ к 1 000+ вакансиям наших партнеров

А также будем рекомендовать вас напрямую

04

Подготовим к реальным интервью с работодателем

Дадим советы, пройдемся по вашей самопрезентации, сделаем так, чтобы вы точно получили оффер

Наши выпускники работают. И вы будете

В крупных компаниях или малом бизнесе, удаленно или в офисе, в столице, регионах или по всему миру

Каналы с лайфхаками для развития карьеры

Внутри: разбор кейсов и обмен опытом между студентами, советы от HR-специалистов и вебинары с карьерными консультантами

Интервью со студентами, которые уже работают

Они поделятся опытом и расскажут, как у них прошел процесс трудоустройства

База знаний для развития карьеры

Получите доступ к огромной библиотеке материалов с рекомендациями и советами для развития карьеры

Что нужно сделать, чтобы получить гарантию трудоустройства:
  • 1Активно участвовать в поиске работы — со своей стороны мы дадим знания, вакансии и рекомендации, от вас зависит все остальное
  • 2Сдать итоговую аттестацию на 4 или 5 баллов
  • 3Пройти обучение в Центре карьеры
  • 4Пройти все модули основной программы обучения
  • 5Обратиться за помощью о трудоустройстве не позднее трех месяцев после последнего урока финального модуля программы обучения
  • 6Пройти все дополнительные модули программы
  • 7Сдавать домашние задания в обозначенные сроки
  • 8Быть совершеннолетним на момент обращения
  • 9Пройти промежуточные аттестации на 4 или 5 баллов
  • 10Иметь право официально работать на территории РФ

Преподаватели курса

Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.

Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.

Иван Онохин
Freelance Concept Artist
Опыт:
Делал концепты персонажей и оружия для Call of Duty, сейчас рисует космические корабли для игры StarFinder и концепты для инди-проекта Cognition Method.
Вадим Багрий
Иллюстратор
Опыт:
Больше 8 лет опыта работы российских и зарубежных компаниях. 2D-художник в компании Vizor.
Валерий Зражевский
Лид-концепт-художник 4A Games
Опыт:
Делал концепты для фильмов «Ирония судьбы. Продолжение», «Особо опасен», «Авраам Линкольн охотник на вампиров», «Аполлон 18», «Чёрная молния», «Он — дракон», «Время первых», «Последний богатырь».
Юрий Худов
Креативный и арт-директор 123 VFX Production
Опыт:
Практикующий концепт-художник в кино. Среди его проектов — «Последний богатырь: корень зла», «Время первых», «Легенда о Коловрате», «Пищеблок», «Перевал Дятлова», «Спутник».
Олег Герт
Иллюстратор, художник, старший арт-директор в международном рекламном агентстве
Опыт:
10 лет в коммерческой иллюстрации. Работал с брендами Mail.ru, Москвариум, Додо Пицца, Теле2, Спортмастер, Рокетбанк, Snickers, журналом Wired и каналом 2×2.

Поддержка

Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов

Наставники

Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.

Служба поддержки

Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.

Год английского языка в подарок

Во время обучения вы получите доступ к платформе английского языка. Вас ждет:

  • Методика ускоренного запоминания слов и грамматики
  • Уроки, которые состоят из легкого изложения теории с наглядными примерами и специальными тренажерами для отработки новой темы
  • Особые упражнения по технике речи, которые помогают заговорить на языке
  • Более 250 тестов для тренировки по темам грамматики
  • Более 14 тысяч аудио, записанных носителями языка
Записаться на курс

Как проходит обучение

Управляйте своим обучением и расписанием

В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.

01.
Изучайте теорию, которая поможет разобраться с заданиями

Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.

02.
Выполняйте домашние задания и получайте обратную связь

Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.

03.

Форматы обучения

https://gb.ru/channels/base/images/education/tv.svg
Записи занятий

Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.

https://gb.ru/channels/base/images/education/book.svg
Материалы Soft Skills

Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое

https://gb.ru/channels/base/images/education/notebook.svg
Помощь с установкой программ

Преподаватели расскажут, какие программы и сервисы нужны для занятий, помогут с установкой и регистрацией

https://gb.ru/channels/base/images/education/smart.svg
Методические материалы и презентации

К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.

Истории выпускников GeekBrains

Я с нетерпением ждала обучения, чтобы создать IT-продукт

Татьяна 10 лет вела бизнес, но закрыла его из-за пандемии. Решила развиваться в IT, прошла курс GeekBrains и создала приложение

На моем телефоне появилось то, что я сделал сам

Георгий Валиев — о том, как всего за год с нуля выучиться на Android-разработчика и получить оффер от Umbrella IT до завершения курс

Не ждать, что кто-то расскажет рецепт идеального продукта

Выпускница факультета продакт-менеджмента от GeekBrains Татьяна Брулёва — о том, как создать сервис, запуск которого будут ждать

«Всегда хотелось быть тем, кто обеспечивает безопасность»

Александр Фурсенко — о навыках интернет-разведки, SQL-инъекциях, совмещении школы и GeekSchool

«Насколько же IT-отрасль отличается от сферы недвижимости»

Сергей Азаров — о том, как переосмыслил общение с программистами

От сисадмина до DevOps Сбера: истории студентов GeekBrains

Участники курса по DevOps-разработке получили работу в одном из крупных банков России. Молодые люди рассказали нам, как им это удалось.

Из музееведа в инженера по тестированию в международной компании

Как устроиться на работу в Москву, с какими сложностями сталкиваются тестировщики и сколько зарабатывают

Четыре стартапа на пути к AI в крупнейшей компании СНГ

Продакт-менеджер в VK рассказал, как стать профессионалом и пробиться на рынке труда

Студент стал iOS-разработчиком в Mail.ru Group

Как начать карьерный путь разработчика со стажировки? Рассказал руководитель мобильной команды Mail.ru

Результаты обучения

Свидетельство или диплом о профессиональной переподготовке

В зависимости от предыдущего образования вам будет выдан диплом о профессиональной переподготовке или свидетельство о прохождении обучения.

Портфолио из ваших работ

Во время обучения вы будете выполнять задания, из которых сможете собрать более 5 объемных кейсов для своего портфолио
Документ о квалификации после обучения в GeekBrains

12 лет обучаем
цифровым профессиям

GeekBrains ― лидирующая образовательная онлайн-платформа для специалистов в ИТ и диджитал. Обучаем с нуля востребованным специальностям и профессиям.

Программы обучения современным профессиям

Готовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.

Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоны

Получите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.

База знаний

В распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.

Комьюнити

Наша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
logo GeekBrains
license GeekBrains

Обучаем на основе государственной лицензии

Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.


* Лицензия на образовательную деятельность № 040485 от 03 декабря 2019 года (№ Л035-01298-77/00181496 с 29.09.2021)
diplom GeekBrains

После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций

Ответы  на часто задаваемые вопросы

Какая техника нужна для работы?
Чтобы выполнять задания понядобится компьютер или ноутбук, который совместим с программами Photoshop и Blender.
Я могу обучаться на курсе, если никогда не рисовал и не занимался графикой?
Да, курс подойдет для начинающих художников. Если вы изучаете сферу с нуля, советуем больше времени уделить на профильную литературу и видео — это поможет быстрее прокачаться в навыках.
На курсе мы разберем все основные темы для начинающих и все темы закрепим практикой. Даже если у вас нет опыта в рисунке, курс вам подойдет для начала карьеры.
Что делать, если я не могу учиться онлайн или пропускаю занятие?
Видеозаписи уроков всегда доступны в разделе «Обучение». Также к урокам доступны презентации и методические материалы, с помощью которых можно лучше подготовиться к занятиям и получить дополнительные знания.
Если вы все-таки пропустили занятие, вы можете поучаствовать в занятии другой группы и выполнить задания вместе с ней.
Хочу получить профессию и стать фрилансером. Мне подойдет курс?
Да, с набором знаний и умений по итогам прохождения программы вы сможете работать в компании или на фрилансе — как вам будет удобнее.
Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Вы можете написать куратору группы или преподавателю в чат на платформе.
Если проблема с доступом к платформе — напишите в чат с поддержкой или на почту support@geekbrains.ru.
Нужно оплатить все обучение одним платежом или есть рассрочка?
Мы предусмотрели несколько вариантов внесения оплаты. Вы можете оплатить всю сумму сразу, а также выбрать рассрочку на 6, 12, 18, 24 или 36 месяцев. Стоимость программы будет пошагово повышаться. Сейчас – лучшее время начать.
Какой график обучения? Получится ли сомещать с работой?
В среднем студенты программы посвящают около 10 часов в неделю лекциям, изучению дополнительных материалов и подготовке домашних заданий. Мы рассчитали несколько схем обучения, позволяющих оптимально распределять рекомендованную нагрузку.
Вы точно сможете подобрать удобный для вас график учебы, встроить его в свой привычный уклад жизни и совмещать с работой.
Будет ли мне полезен курс, если я работаю дизайнером или иллюстратором?
Да, если вы уже работаете в смежной профессии, курс поможет прокачать навыки в разработке концепций и изучить новые инструменты для работы.
Во время получения специализации вы сможете погрузиться в создание игр или кино. Это поможет расширить спектр навыков или сменить профессию.

Учитесь более выгодно

Используйте материнский капитал

Направьте материнский капитал на образование любого из детей.

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6 месяцев обучения бесплатно

Стоимость курса «Концепт-художник»

от 13185 в месяц
от 3957 в месяц
В рассрочку на 31 месяц,
первый платеж через 6 месяцев
  • основная информация
  • Диплом установленного образца,
    образовательная лицензия
  • Портфолио из 5+
    объемных проектов
  • Гарантия трудоустройства
    закреплена в договоре
  • Возможность стажировки
    в Gamebox
  • Разные форматы обучения
  • Видеозаписи занятий
  • Домашняя работа
  • Вебинары с разбором работ
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  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
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Оставьте заявку
  • Старт обучения каждые 10 дней
  • 6 месяцев обучения бесплатно
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