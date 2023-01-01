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и 6 месяцев обучения бесплатно
и 6 месяцев обучения бесплатно
Успейте: 10 дней
05 : 16 : 05
05 : 16 : 05
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Научитесь создавать концепции для игр и кино, работать с ААА-проектами и инди-разработкой. Придумывайте персонажей, локации, интерфейсы и иллюстрации, которые передадут атмосферу и настроение. Освойте главные программы для работы и начните карьеру меньше, чем через год.
Длительность: 12 месяцев по 8 часов в неделю
Концепт-художник создает визуализации идей для разных проектов: от авторского кино и инди-комиксов до ААА-игр. Его задача — сделать первые эскизы персонажей, окружения, предметов, создать единый стиль проекта и отрисовать необходимые элементы. На старте проекта эти концепции помогут привлечь инвестиции, а в дизайне и разработке — четко отразить идею и настроение.
Концепт-художник придумывает детали облика персонажа, локации, предмета. Создает антураж, передает характер, продумывает уникальные и запоминающиеся образы, которых еще не было
Чтобы визуализировать идеи концепт-художник работает в программах для 2D и 3D графики: Photoshop, Blender, 3D-Coat, Octane Render. В них проходят все этапы — от наброска и скетча до детализации и рендера
Художник работает вместе с арт-директорами и дизайнерами, презентует концепции заказчикам и инвесторам. Для этого важно понимать тонкости работы, законы индустрии и уметь доносить свои идеи
Подходит для новичковОбучение от простого к сложному, на доступном языке и понятных примерах
Стажировка в GameboxЛучшие студенты курса могут поработать в студии над собственным проектом или с заказчиками
Выбор профессии в процессеВыберите подходящую после 5 месяцев обучения — так меньше шанс ошибиться
5+ объемных работ в портфолиоНа основе домашних заданий вы соберете портфолио из работ, отражающих ваши навыки
Гарантия трудоустройстваНайдите новую работу за 3 месяца с помощью Центра карьеры
Актуальная программаСоставлена с учетом тех навыков, которые ищут работодатели
Начинающим художникамкоторые хотят попасть в индустрию игр или кино, изучить основные инструменты для работы и пополнить портфолио проектами
Дизайнерам и художникамкоторые хотят изучить Photoshop, Blender, 3D-Coat на профессиональном уровне и прокачать скилы в проработке концепций
1 месяц
6 месяцев
2 месяца
Резюме, портфолио, сопроводительные письма и самопрезентацию
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
А также будем рекомендовать вас напрямую
Дадим советы, пройдемся по вашей самопрезентации, сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
В крупных компаниях или малом бизнесе, удаленно или в офисе, в столице, регионах или по всему миру
Внутри: разбор кейсов и обмен опытом между студентами, советы от HR-специалистов и вебинары с карьерными консультантами
Они поделятся опытом и расскажут, как у них прошел процесс трудоустройства
Получите доступ к огромной библиотеке материалов с рекомендациями и советами для развития карьеры
Проводят занятия по обязательным курсам программы и принимают участие в составлении учебного плана. Разрабатывают программу своего блока и актуализируют информацию, исходя из обратной связи студентов и трендов рынка.
Открыты к диалогу. Консультируют по пройденному материалу, не оставляют без внимания любой вопрос по теме, рекомендуют дополнительные ресурсы. Проверяют домашние задания, дают объективную оценку успеваемости и обратную связь по учебе.
Помимо преподавателей, во время обучения, с вами будет работать команда специалистов
Выпускники или студенты GeekBrains, которые уже получили опыт обучения на курсе и успешно справились с практическими работами. Они поделятся опытом и помогут сделать процесс обучения еще более понятным.
Ответят на все технические вопросы об обучении и работе платформы. Задавайте любые вопросы в Telegram-боте, чате на сайте или через почту.
Во время обучения вы получите доступ к платформе английского языка. Вас ждет:
В одном месте вы можете отслеживать прогресс, узнавать о предстоящих занятиях, менять расписание.
Смотрите лекции от преподавателей и изучайте те темы, которые пригодятся для выполнения заданий и в работе.
Преподаватели проверяют все домашние задания и помогают понять, на что обратить внимание, чтобы улучшить результаты.
Занятия проходят в записи — можете учиться в своем темпе и повторять материалы в удобное время.
Модули по развитию навыков коммуникации, системного мышления, самоменеджмента, работы с эмоциями и многое другое
Преподаватели расскажут, какие программы и сервисы нужны для занятий, помогут с установкой и регистрацией
К каждому уроку мы готовим полезные материалы и шпаргалки.
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Программы обучения современным профессиямГотовим специалистов актуальных профессий и для разных областей: учим как веб-разработке, так и машинному обучению или созданию искусственного интеллекта.
Бесплатные мероприятия и онлайн-марафоныПолучите ответы на сложные вопросы про переход в ИТ и трудоустройство, выберите для себя одну из ключевых специализаций в ИТ и получите гайд для создания карьеры с нуля.
База знанийВ распоряжении студентов есть онлайн-библиотека с видеоуроками, учебными статьями и подкастами. Учиться можно где угодно с помощью ноутбука, планшета или смартфона.
КомьюнитиНаша платформа объединяет крупнейшее сообщество ИТ-специалистов: практикующих экспертов, работодателей и людей, которые осваивают новые профессии.
Проводим обучение на основании государственной лицензии от 3 декабря 2019 года на право оказывать услуги по дополнительному профессиональному образованию и дополнительному образованию детей и взрослых.
После успешного прохождения выпускных испытаний студенты получают документ, подтверждающий уровень их компетенций
Используйте материнский капиталНаправьте материнский капитал на образование любого из детей.
Получите налоговый вычет — 13%Оформите налоговый вычет и верните 13% от стоимости обучения.