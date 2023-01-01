Профессия Концепт-художник

Концепт-художники создают концепции для игр и кино, работают с крупнобюджетными и независимыми проектами
4.75

Рейтинг на основе 7 549 отзывов

Командная работа

Будете работать над игрой в студии gamebox

10+ проектов

Добавите в портфолио разноплановые работы

Поможем найти работу

— или вернём деньги

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-50%
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20
10
50
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Осталось мест в потоке:
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Мы получили вашу заявку!
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Профессия, объединяющая творчество и карьеру

Коммерческие иллюстраторы могут работать в штате или брать заказы на фрилансе из любой точки мира
Первые заказы сможете выполнять через 4 месяца после старта обучения
Ваша зарплата будет расти вместе с опытом
~ 80 000 ₽

Junior, после курса

~ 120 000 ₽

Middle, опыт от 1 до 3 лет

~ 150 000 ₽ и больше

Senior, с опытом от 3 до 5 лет

Источник: Хабр Карьера

Возможности наших выпускников безграничны

Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.

Тестирование
Как стать тестировщиком, лежа на больничной койке
Алексей Дубовский
Дизайн
Как от дизайна листовок перейти к проектам для космоса
Евгений Буймов
Разработка
Зачем бросать руководящую должность и снова писать код
Андрей Абаньшин
Программирование
Как из парковщика стать программистом для АЭС
Николай Нагорный
GeekSchool
Как 12-летняя выиграла у студентов олимпиаду по разработке
Анастасия Коленько
Маркетинг
Как из полицейского стать универсальным ИТ-солдатом
Ольга Андреева
Дизайн
Как за 2 года стать сеньором и в 4 раза увеличить зарплату
Яна Есакова
Продакт-менеджмент
Как из маркетинга уйти в продакт-менеджеры
Екатерина Тиханкина
Unity
Как бросить нанотехнологии ради программирования роботов
Артем Стаценко
Разработка
Как перескочить с коня на Backend
Ксения Локтева

Получите все нужные навыки

Фотография
Фотография

Junior

Концепт-художник

Другие названия вашей профессии:

concept artist, концептер

Желаемая зарплата

от 80 000 ₽

Инструменты

Photoshop

Blender

3D Coat

Octane Render

Навыки

  • Скетчинг и разработка эскизов
  • Разработка иконок, иллюстраций, раскадровок
  • Работа с объемно-пространственной композицией
  • Стилизации, работа по референсам
  • 3D-оверпейнт, фотобашинг
  • Разработка персонажей
  • Сборка элементов в систему
  • Подготовка концепт-артов

Добавите сильные проекты в свое портфолио

Концепт-арты для игры

Концепт-арты персонажа

Линейный рисунок

Проработка фактур и материалов

Экстерьер локации

Интерьер локации

Концепция персонажа

Персонаж в динамике

Бесплатная консультация со специалистом

Поможем за 10 минут разобраться в программе, дадим советы и сразу ответим на вопросы
3.831 человек предпочли
звонок чтению страницы
Консультация специалиста

Комбинируем живое обучение и видеоуроки

Теория в видеоуроках с безграничным доступом
Изучайте материалы в удобное время, всегда можете к ним вернуться, чтобы повторить
Обучение скриншот
Живые занятия по расписанию
Разберете сложные задачи с экспертами в прямом эфире, зададите вопросы и сразу получите ответы
Обучение скриншот
Практика по брифам заказчиков
Будете выполнять задания по брифам от реальных компаний и прокачаете именно те навыки, которые пригодятся в работе
Обучение скриншот
Персональная обратная связь на ваши задания
Подробная обратная связь от кураторов-экспертов в течение 24 часов с момента отправки работы
Обучение скриншот
Живое общение
и практика с экспертами
Каждую тему разберёте с опытными преподавателями на онлайн-занятиях. Сможете задать любые вопросы и получить моментальную обратную связь, а также обмениваться идеями с сокурсниками.
Обучение скриншот

Разберетесь
с теорией

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Научитесь решать задачи на практике

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Закрепите знания, работая в группах

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Это совместная программа GeekBrains и Skillbox

Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox

С вами будут работать лучшие эксперты в IT

Иван Онохин

Concept artist. Делал концепты персонажей и оружия для Call of Duty

Вадим Багрий

Иллюстратор, 2D-художник в компании Vizor

Валерий Зражевский

Лид-концепт-художник 4A Games

Юрий Худов

Креативный и арт-директор 123 VFX Production

Олег Герт

Иллюстратор, художник, старший арт-директор в рекламном агентстве

Цель обучения — ваше трудоустройство

01
Поможем оформить портфолио и резюме
А еще сопроводительные письма и самопрезентацию
02
Подготовим к собеседованиям
Узнаете, какие вопросы задают рекрутеры и как на них отвечать
03
Откроем доступ к базе вакансий
Будем рекомендовать вас напрямую нашим партнерам
Карьерные специалисты будут работать лично с вами, пока вы не получите работу
Проведем тестовые собеседования, подготовим к реальным интервью — сделаем так, чтобы вы точно получили оффер
Карьерная помощь
Вернем деньги, если не найдете
работу с нашей помощью

Программа обучения

Актуальна на 2026
10+ проектов
135 часов теории
465 часов практики
Основные курсы
Основы 2D-графики
10 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Знакомство со спикером курса
  • Линейный рисунок
  • Светотень
  • Покраска объекта
  • Фактура и материалы
  • Композиция
  • Графика
  • Колористика
  • Способы редактирования
  • Основы анатомии
  • Пайплайн в CG
  • Портфолио
Продвинутые навыки в 2D
10 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Рисование иконок
  • Анатомия человека
  • Рисуем персонажей
  • Иллюстрация. Рисуем интерьер
  • Иллюстрация. Рисуем экстерьер
  • Изометрия
  • Интерфейсы
Blender для 2D-художников
7 практических заданий, 1 итоговая работа
  • Знакомство с программой Blender
  • Инструменты скульптинга. Сравнение Blender и Zbrush
  • Моделинг, быстрый блокинг и настройка освещения
  • Создание 3D-объекта из 2D-изображения
  • UV-развертка в Blender и в ZBrush
  • Текстурирование в Substance Painter
  • Рендер и его настройка
Photoshop для CG-специалистов
6 практических заданий
  • Знакомство с программой
  • Работа со слоями
  • Работа с масками
  • Эффекты
  • Основы ретуши и фотобаша. Референсы
  • Основы ретуши и фотобаша. Практика
  • Средства выразительности. Основы цвета и композиции
  • Создание фотобаша. Работа с деталями и создание эффектов
  • PRO-инструменты Photoshop для решения 3D-задач
  • Работа с ИИ в Photoshop
  • Создание исходников с помощью нейросетей
  • Типовые задачи на фрилансе для новичков
Специализация
Концепт-арт в играх
12 практических задания, 1 итоговая работа
  • Концепт локации
  • Блокаут локации
  • Детализация локации
  • Финальный концепт локации
  • Наброски фигуры человека
  • Пластическая анатомия
  • Портрет
  • Драпировка
  • Концепт ключевого персонажа, эскизы
  • Концепт ключевого персонажа
  • Создание кейфрема, эскизы
  • Создание кейфрема
Концепт-арт в кино
10 практических задания, 1 итоговая работа
  • О композиции
  • Создание концепт-арта для окружения
  • Создания концепт-арта для интерьера
  • Фотобашинг
  • Выразительная динамика в движении тела человека
  • Разбор человеческого тела
  • ​Голова. Портрет персонажа
  • Складки и драпировки
  • Рисование фантастических существ
Дополнительные курсы
Нейросети в играх и CG
Теоретический курс
  • Как ИИ меняет индустрию игр
  • Как нейросети помогают в создании игр
  • Логика решения конкретных задач с помощью ИИ
  • Логика построения промптов
Как создать портфолио и найти работу в CG-индустрии
Теоретический курс
  • Рынок труда в компьютерной графике
  • Портфолио и резюме
  • Трудоустройство в студию
  • Жизнь после офера
  • Фриланс

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курса и консультацию

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Вы получите сертификат и подтвердите, что стали коммерческим иллюстратором

Официальный сертификат повысит ваши шансы на трудоустройство среди других кандидатов
Диплом
Лицензия
Обучаем на основе государственной
образовательной лицензии
№ Л035-01298-77/00179609 от 19 января 2022 года

Выгодные условия оплаты

Рассрочка под 0%,
без переплаты и скрытых платежей

Без первого взноса

Можно вернуть до 13%
от цены курса

Воспользуйтесь налоговым вычетом

Стоимость курса
11 573 ₽⁠/⁠мес.
5 787 ₽⁠/⁠мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
-50%
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Поможем дойти до конца обучения

Куратор-эксперт

Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше

HR-консультант

Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований

Служба заботы

Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса

13 лет обучаем специалистов в IT и Digital

Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов

4+ млн

студентов и выпускников за все время

2+ миллиона

положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей

№1

в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking

Часто задаваемые вопросы

Какая техника нужна для обучения?

Чтобы выполнять задания понадобится компьютер или ноутбук, который совместим с программами Photoshop и Blender.

В программе есть Photoshop, как мне его установить?

Программы Adobe временно нельзя оплатить российскими картами. Но вы можете купить программу с зарубежной карты или обратиться за советом по установке и настройке программ в дружное сообщество дизайнеров в Telegram-чате.

Кто будет мне помогать во время обучения?

С вами будет работать команда проверяющих экспертов и куратор — задать им вопросы вы можете в Telegram-чате курса. Они ответят на любые вопросы, поделятся советами и лайфхаками, а также прокомментируют ваши практические работы.

Могу ли я получить налоговый вычет за обучение?

Да, вы можете вернуть до 13% от стоимости курса. Вернуть деньги можно через работодателя или налоговую, для этого нужно:
· При обращении через налоговую заполнить декларацию 3-НДФЛ, сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
· Приложить договор на обучение, нашу лицензию и чек об оплате курса.
· При оформлении через работодателя нужно подать ему заявление о получении вычета.
Если у вас будут вопросы, наши менеджеры помогут разобраться в процедуре оформления вычета.

Сколько часов в неделю мне надо уделять учебе?

В среднем наши студенты учатся 3–5 часов в неделю, но все зависит только от вас.

Есть ли программы рассрочки, или нужно оплатить курс сразу?

Курс можно купить в рассрочку без процентов и переплат. Можете выбрать срок, подходящий вам для планирования бюджета.

Действительно ли вы помогаете с трудоустройством?

Да, для этого курса действует поддержка с трудоустройством. Чтобы получить поддержку, вам нужно закрыть аттестацию по всем практическим занятиям и пройти обучение с Центром карьеры.

Что значит совместная программа?

Услуги оказываются совместно ООО «ГикБреинс» и ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)» в рамках сетевой реализации образовательных программ. Обучающие материалы созданы преимущественно ЧОУ ДПО «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)». Обучение проходит на сайтах gb.ru и skillbox.ru.

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3 985 ₽/мес.
3 167 ₽/мес.
В рассрочку на 36 месяцев.
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Черная
Пятница
1
20
10
50
Декор Декор
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Отправляя заявку, нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями оферты
Мы получили вашу заявку!
Сохранили вашу скидку и забронировали место на курсе
Свяжемся с вами как можно скорее, обычно в течение 15 минут