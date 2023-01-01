Профессия, объединяющая творчество и карьеру
Junior, после курса
Middle, опыт от 1 до 3 лет
Senior, с опытом от 3 до 5 лет
Источник: Хабр Карьера
Возможности наших выпускников безграничны
Истории обычных людей, преобразивших свои жизни благодаря обучению ИТ-профессии. Они восхищают нас своей силой и вдохновляют на подобные перемены.
Получите все нужные навыки
Junior
Концепт-художник
Другие названия вашей профессии:
concept artist, концептер
Желаемая зарплата
от 80 000 ₽
Добавите сильные проекты в свое портфолио
Бесплатная консультация со специалистом
звонок чтению страницы
Комбинируем живое обучение и видеоуроки
и практика с экспертами
Разберетесь
с теорией
Научитесь решать задачи на практике
Закрепите знания, работая в группах
Это совместная программа GeekBrains и Skillbox
Мы объединили опыт двух компаний, чтобы создать идеальный курс с богатой теорией, практикой и живым обучением. Часть занятий пройдет на нашей платформе, а другая в Skillbox
С вами будут работать лучшие эксперты в IT
Concept artist. Делал концепты персонажей и оружия для Call of Duty
Иллюстратор, 2D-художник в компании Vizor
Лид-концепт-художник 4A Games
Креативный и арт-директор 123 VFX Production
Иллюстратор, художник, старший арт-директор в рекламном агентстве
Цель обучения — ваше трудоустройство
работу с нашей помощью
Программа обучения
- Знакомство со спикером курса
- Линейный рисунок
- Светотень
- Покраска объекта
- Фактура и материалы
- Композиция
- Графика
- Колористика
- Способы редактирования
- Основы анатомии
- Пайплайн в CG
- Портфолио
- Рисование иконок
- Анатомия человека
- Рисуем персонажей
- Иллюстрация. Рисуем интерьер
- Иллюстрация. Рисуем экстерьер
- Изометрия
- Интерфейсы
- Знакомство с программой Blender
- Инструменты скульптинга. Сравнение Blender и Zbrush
- Моделинг, быстрый блокинг и настройка освещения
- Создание 3D-объекта из 2D-изображения
- UV-развертка в Blender и в ZBrush
- Текстурирование в Substance Painter
- Рендер и его настройка
- Знакомство с программой
- Работа со слоями
- Работа с масками
- Эффекты
- Основы ретуши и фотобаша. Референсы
- Основы ретуши и фотобаша. Практика
- Средства выразительности. Основы цвета и композиции
- Создание фотобаша. Работа с деталями и создание эффектов
- PRO-инструменты Photoshop для решения 3D-задач
- Работа с ИИ в Photoshop
- Создание исходников с помощью нейросетей
- Типовые задачи на фрилансе для новичков
- Концепт локации
- Блокаут локации
- Детализация локации
- Финальный концепт локации
- Наброски фигуры человека
- Пластическая анатомия
- Портрет
- Драпировка
- Концепт ключевого персонажа, эскизы
- Концепт ключевого персонажа
- Создание кейфрема, эскизы
- Создание кейфрема
- О композиции
- Создание концепт-арта для окружения
- Создания концепт-арта для интерьера
- Фотобашинг
- Выразительная динамика в движении тела человека
- Разбор человеческого тела
- Голова. Портрет персонажа
- Складки и драпировки
- Рисование фантастических существ
- Как ИИ меняет индустрию игр
- Как нейросети помогают в создании игр
- Логика решения конкретных задач с помощью ИИ
- Логика построения промптов
- Рынок труда в компьютерной графике
- Портфолио и резюме
- Трудоустройство в студию
- Жизнь после офера
- Фриланс
Получите презентацию
курса и консультацию
Вы получите сертификат и подтвердите, что стали коммерческим иллюстратором
образовательной лицензии
Выгодные условия оплаты
без переплаты и скрытых платежей
Без первого взноса
от цены курса
Воспользуйтесь налоговым вычетом
Поможем дойти до конца обучения
Подробно разбирает домашние задания, помогает сделать лучше
Помогает в поиске работы: от плана действий до собеседований
Помогает с вопросами по платформе и прохождению курса
13 лет обучаем специалистов в IT и Digital
Входим в группу компаний VK и дорожим качеством своих курсов
студентов и выпускников за все время
положительных отзывов от студентов на программы и преподавателей
в рейтинге крупнейших компаний в сфере онлайн-образования, по версии Smart Ranking